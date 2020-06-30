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Что приготовить из цветков цукини: три летних рецепта

Сегодня, 13:35

Лучшие рецепты блюд из цветков цукини с фото

Большие желтые цветки цукини – одни из самых вкусных съедобных цветов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре и кладут в пироги. В Украине вместо них можно использовать цветки тыквы.

Греческий пирог с фетой и цветами цукини

Пирог с цветами цукини
Пирог с цветами цукини
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • Щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 1 яичный желток
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Холодная вода

Для начинки:

  • Цветы цукини
  • 200 г феты
  • 2 яйца
  • 1 пучок свежего базилика
  • Перец
  • 50 мл молока
  • 100 мл сливок
  • Тертый пармезан

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Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить соль, в центре сделать углубление. Влить в него яйцо и яичный желток, слегка взбить их вилкой до однородности. Добавить оливковое масло, перемешать до образования крошки.
  2. Понемногу добавляя холодную воду, замесить эластичное мягкое тесто. Собрать его в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
  3. Цветы цукини промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи, выложить на полотенце, чтобы стекла вода.
  4. Фету размять вилкой, добавить слегка взбитые яйца, сливки и молоко, черный перец, рубленый базилик, быстро перемешать до однородности – смесь будет напоминать по консистенции достаточно жидкую сметану.
  5. Тесто раскатать в пласт толщиной 4-5 мм и уложить в смазанную оливковым маслом форму. Обрезать лишние края, застелить тесто пекарской бумагой и насыпать горох или фасоль.
  6. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200 ºС 10 минут, затем температуру уменьшить до 170 ºС, убрать бумагу с грузом и запекать основу пирога еще 5 минут.
  7. Вылить в нее начинку, уложить поверх цветы цукини, посыпать тертым пармезаном, вернуть в духовку еще на 25 минут до готовности. Если цветы цукини начнут быстро запекаться – накрыть сверху куском пищевой фольги.

Цветы цукини во фритюре

Цветы цукини в яйце
Цветы цукини в яйце
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Цветы цукини
  • Панировочные сухари
  • Яйца
  • Соль, перец
  • Масло для фритюра

Смотрите видео, какие цветы используют в кулинарии:

Способ приготовления:

  1. Цветы цукини подготовить, как и в предыдущем рецепте. Яйца взбить с солью и перцем.
  2. Цветы обмакнуть в яичной смеси, обвалять в панировочных сухарях и обжарить до золотистого цвета.
  3. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать закуску горячей.

Фаршированные цветы цукини по-турецки

Цветы цукини с мясом и рисом
Цветы цукини с мясом и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 12-16 цветов цукини
  • 200 г говядины
  • 1 луковица
  • Соль, перец
  • Свежая мята и базилик
  • Несколько ложек оливкового масла
  • 1/3 стакана риса арборио
  • 2 средних помидора
  • Тертый пармезан

Способ приготовления:

  1. Цветы аккуратно подготовить, духовку разогреть до 150 ºС.
  2. В 1 ст.л. оливкового масла обжарить до прозрачности лук.
  3. Добавить фарш и обжарить до коричневого цвета, добавить соль, перец, рубленые травы, мелко нарезанный помидор без шкурки и рис, перемешать и тушить на маленьком огне 5 минут, снять с плиты.
  4. Форму сбрызнуть оливковым маслом. Каждый цветок цукини осторожно наполнить начинкой (1 ст.л.), кончики лепестков собрать вместе и свернуть, закрывая каждый цветок. Уложить в форму, сбрызнуть остатками оливкового масла.
  5. Второй помидор бланшировать, снять кожицу, мелко порубить, выложить на цветы, долить горячей воды, чтобы смесь воды и помидора доходила по высоте до середины цветов, посыпать тертым пармезаном.
  6. Запекать 35-45 минут. Если цветы начнут слишком сильно зарумяниваться – накрыть пищевой фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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Источник: Сегодня
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