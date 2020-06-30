Что приготовить из цветков цукини: три летних рецепта

Лучшие рецепты блюд из цветков цукини с фото

Большие желтые цветки цукини – одни из самых вкусных съедобных цветов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре и кладут в пироги. В Украине вместо них можно использовать цветки тыквы.

Греческий пирог с фетой и цветами цукини

Пирог с цветами цукини Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана муки

Щепотка соли

1 яйцо

1 яичный желток

3 ст.л. оливкового масла

Холодная вода

Для начинки:

Цветы цукини

200 г феты

2 яйца

1 пучок свежего базилика

Перец

50 мл молока

100 мл сливок

Тертый пармезан

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить соль, в центре сделать углубление. Влить в него яйцо и яичный желток, слегка взбить их вилкой до однородности. Добавить оливковое масло, перемешать до образования крошки. Понемногу добавляя холодную воду, замесить эластичное мягкое тесто. Собрать его в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут. Цветы цукини промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи, выложить на полотенце, чтобы стекла вода. Фету размять вилкой, добавить слегка взбитые яйца, сливки и молоко, черный перец, рубленый базилик, быстро перемешать до однородности – смесь будет напоминать по консистенции достаточно жидкую сметану. Тесто раскатать в пласт толщиной 4-5 мм и уложить в смазанную оливковым маслом форму. Обрезать лишние края, застелить тесто пекарской бумагой и насыпать горох или фасоль. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200 ºС 10 минут, затем температуру уменьшить до 170 ºС, убрать бумагу с грузом и запекать основу пирога еще 5 минут. Вылить в нее начинку, уложить поверх цветы цукини, посыпать тертым пармезаном, вернуть в духовку еще на 25 минут до готовности. Если цветы цукини начнут быстро запекаться – накрыть сверху куском пищевой фольги.

Цветы цукини во фритюре

Цветы цукини в яйце Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Цветы цукини

Панировочные сухари

Яйца

Соль, перец

Масло для фритюра

Смотрите видео, какие цветы используют в кулинарии:

Способ приготовления:

Цветы цукини подготовить, как и в предыдущем рецепте. Яйца взбить с солью и перцем. Цветы обмакнуть в яичной смеси, обвалять в панировочных сухарях и обжарить до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать закуску горячей.

Фаршированные цветы цукини по-турецки

Цветы цукини с мясом и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

12-16 цветов цукини

200 г говядины

1 луковица

Соль, перец

Свежая мята и базилик

Несколько ложек оливкового масла

1/3 стакана риса арборио

2 средних помидора

Тертый пармезан

Способ приготовления:

Цветы аккуратно подготовить, духовку разогреть до 150 ºС. В 1 ст.л. оливкового масла обжарить до прозрачности лук. Добавить фарш и обжарить до коричневого цвета, добавить соль, перец, рубленые травы, мелко нарезанный помидор без шкурки и рис, перемешать и тушить на маленьком огне 5 минут, снять с плиты. Форму сбрызнуть оливковым маслом. Каждый цветок цукини осторожно наполнить начинкой (1 ст.л.), кончики лепестков собрать вместе и свернуть, закрывая каждый цветок. Уложить в форму, сбрызнуть остатками оливкового масла. Второй помидор бланшировать, снять кожицу, мелко порубить, выложить на цветы, долить горячей воды, чтобы смесь воды и помидора доходила по высоте до середины цветов, посыпать тертым пармезаном. Запекать 35-45 минут. Если цветы начнут слишком сильно зарумяниваться – накрыть пищевой фольгой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.

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