Что приготовить из цветков цукини: три летних рецепта
Лучшие рецепты блюд из цветков цукини с фото
Большие желтые цветки цукини – одни из самых вкусных съедобных цветов. Их едят сырыми, добавляя в салаты, фаршируют различными начинками, жарят в кляре и кладут в пироги. В Украине вместо них можно использовать цветки тыквы.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана муки
- Щепотка соли
- 1 яйцо
- 1 яичный желток
- 3 ст.л. оливкового масла
- Холодная вода
Для начинки:
- Цветы цукини
- 200 г феты
- 2 яйца
- 1 пучок свежего базилика
- Перец
- 50 мл молока
- 100 мл сливок
- Тертый пармезан
Способ приготовления:
- Муку просеять, добавить соль, в центре сделать углубление. Влить в него яйцо и яичный желток, слегка взбить их вилкой до однородности. Добавить оливковое масло, перемешать до образования крошки.
- Понемногу добавляя холодную воду, замесить эластичное мягкое тесто. Собрать его в шар, завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 30 минут.
- Цветы цукини промыть, осторожно удалить пестики и зеленые "хвостики-листочки" по кромке цветка снаружи, выложить на полотенце, чтобы стекла вода.
- Фету размять вилкой, добавить слегка взбитые яйца, сливки и молоко, черный перец, рубленый базилик, быстро перемешать до однородности – смесь будет напоминать по консистенции достаточно жидкую сметану.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 4-5 мм и уложить в смазанную оливковым маслом форму. Обрезать лишние края, застелить тесто пекарской бумагой и насыпать горох или фасоль.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200 ºС 10 минут, затем температуру уменьшить до 170 ºС, убрать бумагу с грузом и запекать основу пирога еще 5 минут.
- Вылить в нее начинку, уложить поверх цветы цукини, посыпать тертым пармезаном, вернуть в духовку еще на 25 минут до готовности. Если цветы цукини начнут быстро запекаться – накрыть сверху куском пищевой фольги.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Цветы цукини
- Панировочные сухари
- Яйца
- Соль, перец
- Масло для фритюра
Смотрите видео, какие цветы используют в кулинарии:
Способ приготовления:
- Цветы цукини подготовить, как и в предыдущем рецепте. Яйца взбить с солью и перцем.
- Цветы обмакнуть в яичной смеси, обвалять в панировочных сухарях и обжарить до золотистого цвета.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавать закуску горячей.
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 12-16 цветов цукини
- 200 г говядины
- 1 луковица
- Соль, перец
- Свежая мята и базилик
- Несколько ложек оливкового масла
- 1/3 стакана риса арборио
- 2 средних помидора
- Тертый пармезан
Способ приготовления:
- Цветы аккуратно подготовить, духовку разогреть до 150 ºС.
- В 1 ст.л. оливкового масла обжарить до прозрачности лук.
- Добавить фарш и обжарить до коричневого цвета, добавить соль, перец, рубленые травы, мелко нарезанный помидор без шкурки и рис, перемешать и тушить на маленьком огне 5 минут, снять с плиты.
- Форму сбрызнуть оливковым маслом. Каждый цветок цукини осторожно наполнить начинкой (1 ст.л.), кончики лепестков собрать вместе и свернуть, закрывая каждый цветок. Уложить в форму, сбрызнуть остатками оливкового масла.
- Второй помидор бланшировать, снять кожицу, мелко порубить, выложить на цветы, долить горячей воды, чтобы смесь воды и помидора доходила по высоте до середины цветов, посыпать тертым пармезаном.
- Запекать 35-45 минут. Если цветы начнут слишком сильно зарумяниваться – накрыть пищевой фольгой.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из кабачков и цукини, а также писали, как запечь дораду с цукини и помидорами.
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