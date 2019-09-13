Что приготовить из цветной капусты: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных блюд из цветной капусты
Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучше отварить ее до полуготовности и запечь.
Смотрите видео, чем полезна цветная капуста:
Ее можно даже есть сырой вместе с другими овощными снеками, макая в холодные соусы-дипы. Не забудьте обрезать кочан и использовать его также. Сохраните и мелкие желтые листья – они очень вкусные.
Суп-пюре из цветной капусты с шафраном от Ники Белоцерковской
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты на 4 порции:
- Цветная капуста – 1 кочан
- Соевое молоко – 300 мл
- Овощной бульон – 300 мл
- Шафран – 1 щепотка
- Зелень петрушки
- Морская соль
- Молотый черный перец
Способ приготовления:
- Молоко перемешиваем с бульоном, добавляем шафран. Капусту разбираем на соцветия.
- Кидаем в жидкость и варим до готовности, около 15 минут. Проверяем соцветия на мягкость.
- Чуть солим и отправляем в блендер вместе с зеленью и специями.
- Подаем суп горячим, украсив отварными соцветиями капусты, петрушкой и молотым кайенским перцем.
Совет: Соевое молоко можно заменить обычным, а вместо овощного бульона взять куриный. Если вы не любите супы-пюре из-за их консистенции, просто отложите половину овощей, а потом добавьте их в суп.
Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 3/4 средней головки цветной капусты
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль и свежемолотый перец
- 1-2 ч.л. хлопьев красного перца
- 225 г рикотты
- 2 столовые ложки овощного или куриного бульона
- Щепотка корицы
- 3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления
- 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
- 1 чашка тертого пармезана
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
- Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
- Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
- Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону.
- Убавьте нагрев духовки до 180 С.
- Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
- Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
- Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
- Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку.
- Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой.
- Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится.
- Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.
Запеченная цветная капуста в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 средний кочан цветной капусты
- 20 г сливочного масла – для смазывания формы
Для соуса:
- 30 г сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 100 г тертого твердого сыра
- 1 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
- Щепотка мускатного ореха
Для посыпки:
- Хлебная крошка или панировочные сухари
- 20 г мелко нарезанного масла
Способ приготовления:
- Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
- Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и добавить в нее цветную капусту.
- Приготовить сырный соус. В сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
- Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла.
- Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки.
- Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.
"Цезарь" с цветной капусты от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 лимон
- 15 г сыра пармезан
- 2 филе анчоуса в масле
- 4 с горкой столовых ложек натурального йогурта
- 1/2 чайной ложки английской горчицы
- 1 чайная ложка вустерского соуса
- Белый винный уксус
- Оливковое масло первого отжима
- 1 маленький красный лук
- 1/2 небольшой цветной капусты (300 г)
- 1 кочан салата ромэн
- Оливковое масло
- 1 веточка свежего розмарина
- 2 куриные грудки без кожи по 120 г
- 1 толстый ломтик хлеба из цельнозерновой муки
Способ приготовления:
- Мелко натрите лимонную цедру и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом, горчицей и вустерским соусом.
- Чтобы сделать заправку, выжмите половину лимонного сока, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла, перемешайте.
- Добавьте в заправку очищенный и мелко нарубленный лук.
- Очень мелко нарежьте соцветия капусты, предварительно убрав все листья. Затем измельчите салатные листья и выложите их поверх заправленного лука. Не перемешивайте до подачи на стол.
- Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Положите листики розмарина на курицу и слегка приправьте филе с обеих сторон, слегка прижимая рукой. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности.
- Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте его вместе с курицей, время от времени переворачивая, до золотистого корочки.
- Перемешайте ингредиенты для салата и приправьте их по вкусу. Затем нарежьте курицу и подавайте с гренками и лимонными ломтиками.
Цветная капуста в кляре: простой рецепт
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1 кг
- Растительное масло – 200 мл
- Молоко – 1 стакан
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 1 стакан
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту помыть и снять верхние листья.
- Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут.
- Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто.
- Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле.
- Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
Почему нужно есть цветную капусту
Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.
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