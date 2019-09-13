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Что приготовить из цветной капусты: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд из цветной капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд
Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд
Фото: Depositphotos

Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучше отварить ее до полуготовности и запечь.

Смотрите видео, чем полезна цветная капуста:

Ее можно даже есть сырой вместе с другими овощными снеками, макая в холодные соусы-дипы. Не забудьте обрезать кочан и использовать его также. Сохраните и мелкие желтые листья – они очень вкусные.

Суп-пюре из цветной капусты с шафраном от Ники Белоцерковской

Суп из цветной капусты
Суп из цветной капусты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты на 4 порции:

  • Цветная капуста – 1 кочан
  • Соевое молоко – 300 мл
  • Овощной бульон – 300 мл
  • Шафран – 1 щепотка
  • Зелень петрушки
  • Морская соль
  • Молотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Молоко перемешиваем с бульоном, добавляем шафран. Капусту разбираем на соцветия.
  2. Кидаем в жидкость и варим до готовности, около 15 минут. Проверяем соцветия на мягкость.
  3. Чуть солим и отправляем в блендер вместе с зеленью и специями.
  4. Подаем суп горячим, украсив отварными соцветиями капусты, петрушкой и молотым кайенским перцем.

Совет: Соевое молоко можно заменить обычным, а вместо овощного бульона взять куриный. Если вы не любите супы-пюре из-за их консистенции, просто отложите половину овощей, а потом добавьте их в суп.

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Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Лазанья с цветной капустой и рикоттой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3/4 средней головки цветной капусты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль и свежемолотый перец
  • 1-2 ч.л. хлопьев красного перца
  • 225 г рикотты
  • 2 столовые ложки овощного или куриного бульона
  • Щепотка корицы
  • 3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления
  • 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
  • 1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
  3. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
  4. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
  5. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону.
  6. Убавьте нагрев духовки до 180 С.
  7. Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
  8. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
  9. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
  10. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку.
  11. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой.
  12. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится.
  13. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Запеченная цветная капуста в духовке

Запеченная цветная капуста в духовке
Запеченная цветная капуста в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса:

  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 100 г тертого твердого сыра
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
  • Щепотка мускатного ореха

Для посыпки:

  • Хлебная крошка или панировочные сухари
  • 20 г мелко нарезанного масла

Способ приготовления:

  1. Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
  2. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и добавить в нее цветную капусту.
  3. Приготовить сырный соус. В сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
  4. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла. 
  5. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки.
  6. Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.

"Цезарь" с цветной капусты от Джейми Оливера

Салат из цветной капусты с курицей
Салат из цветной капусты с курицей
Фото: instagram.com/jamieoliver

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 лимон
  • 15 г сыра пармезан
  • 2 филе анчоуса в масле
  • 4 с горкой столовых ложек натурального йогурта
  • 1/2 чайной ложки английской горчицы
  • 1 чайная ложка вустерского соуса
  • Белый винный уксус
  • Оливковое масло первого отжима
  • 1 маленький красный лук
  • 1/2 небольшой цветной капусты (300 г)
  • 1 кочан салата ромэн
  • Оливковое масло
  • 1 веточка свежего розмарина
  • 2 куриные грудки без кожи по 120 г
  • 1 толстый ломтик хлеба из цельнозерновой муки

Способ приготовления:

  1. Мелко натрите лимонную цедру и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом, горчицей и вустерским соусом.
  2. Чтобы сделать заправку, выжмите половину лимонного сока, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла, перемешайте.
  3. Добавьте в заправку очищенный и мелко нарубленный лук.
  4. Очень мелко нарежьте соцветия капусты, предварительно убрав все листья. Затем измельчите салатные листья и выложите их поверх заправленного лука. Не перемешивайте до подачи на стол.
  5. Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Положите листики розмарина на курицу и слегка приправьте филе с обеих сторон, слегка прижимая рукой. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности.
  6. Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте его вместе с курицей, время от времени переворачивая, до золотистого корочки.
  7. Перемешайте ингредиенты для салата и приправьте их по вкусу. Затем нарежьте курицу и подавайте с гренками и лимонными ломтиками.

Цветная капуста в кляре: простой рецепт

Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 кг
  • Растительное масло – 200 мл
  • Молоко – 1 стакан
  • Яйца – 4 шт.
  • Мука – 1 стакан
  • Соль – по вкусу 

Способ приготовления:

  1. Капусту помыть и снять верхние листья.
  2. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут.
  3. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. 
  4. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле.
  5. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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