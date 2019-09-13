Что приготовить из цветной капусты: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд из цветной капусты

Из цветной капусты можно приготовить много вкусных блюд Фото: Depositphotos

Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту готовят на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучше отварить ее до полуготовности и запечь.

Смотрите видео, чем полезна цветная капуста:

Ее можно даже есть сырой вместе с другими овощными снеками, макая в холодные соусы-дипы. Не забудьте обрезать кочан и использовать его также. Сохраните и мелкие желтые листья – они очень вкусные.

Суп-пюре из цветной капусты с шафраном от Ники Белоцерковской

Суп из цветной капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты на 4 порции:

Цветная капуста – 1 кочан

Соевое молоко – 300 мл

Овощной бульон – 300 мл

Шафран – 1 щепотка

Зелень петрушки

Морская соль

Молотый черный перец

Способ приготовления:

Молоко перемешиваем с бульоном, добавляем шафран. Капусту разбираем на соцветия. Кидаем в жидкость и варим до готовности, около 15 минут. Проверяем соцветия на мягкость. Чуть солим и отправляем в блендер вместе с зеленью и специями. Подаем суп горячим, украсив отварными соцветиями капусты, петрушкой и молотым кайенским перцем.

Совет: Соевое молоко можно заменить обычным, а вместо овощного бульона взять куриный. Если вы не любите супы-пюре из-за их консистенции, просто отложите половину овощей, а потом добавьте их в суп.

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Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Лазанья с цветной капустой и рикоттой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3/4 средней головки цветной капусты

2 ст.л. оливкового масла

Соль и свежемолотый перец

1-2 ч.л. хлопьев красного перца

225 г рикотты

2 столовые ложки овощного или куриного бульона

Щепотка корицы

3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления

200-225 г листов лазаньи, не требующих варки

1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону. Убавьте нагрев духовки до 180 С. Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Запеченная цветная капуста в духовке

Запеченная цветная капуста в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 средний кочан цветной капусты

20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса:

30 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан молока

100 г тертого твердого сыра

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Щепотка мускатного ореха

Для посыпки:

Хлебная крошка или панировочные сухари

20 г мелко нарезанного масла

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и добавить в нее цветную капусту. Приготовить сырный соус. В сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки. Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.

"Цезарь" с цветной капусты от Джейми Оливера

Салат из цветной капусты с курицей Фото: instagram.com/jamieoliver

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 лимон

15 г сыра пармезан

2 филе анчоуса в масле

4 с горкой столовых ложек натурального йогурта

1/2 чайной ложки английской горчицы

1 чайная ложка вустерского соуса

Белый винный уксус

Оливковое масло первого отжима

1 маленький красный лук

1/2 небольшой цветной капусты (300 г)

1 кочан салата ромэн

Оливковое масло

1 веточка свежего розмарина

2 куриные грудки без кожи по 120 г

1 толстый ломтик хлеба из цельнозерновой муки

Способ приготовления:

Мелко натрите лимонную цедру и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом, горчицей и вустерским соусом. Чтобы сделать заправку, выжмите половину лимонного сока, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла, перемешайте. Добавьте в заправку очищенный и мелко нарубленный лук. Очень мелко нарежьте соцветия капусты, предварительно убрав все листья. Затем измельчите салатные листья и выложите их поверх заправленного лука. Не перемешивайте до подачи на стол. Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Положите листики розмарина на курицу и слегка приправьте филе с обеих сторон, слегка прижимая рукой. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности. Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте его вместе с курицей, время от времени переворачивая, до золотистого корочки. Перемешайте ингредиенты для салата и приправьте их по вкусу. Затем нарежьте курицу и подавайте с гренками и лимонными ломтиками.

Цветная капуста в кляре: простой рецепт

Цветная капуста в кляре на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 кг

Растительное масло – 200 мл

Молоко – 1 стакан

Яйца – 4 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Капусту помыть и снять верхние листья. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Почему нужно есть цветную капусту

Даже небольшая головка цветной капусты в жареном или пареном виде содержит около 120 мг витамина С. Кроме того, цветная капуста – низкокалорийный продукт.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетической запеканки с цветной капустой от Аниты Луценко. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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