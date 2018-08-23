Что приготовить из дыни: ТОП-5 летних рецептов
Рецепты вкусных и оригинальных блюд из дыни
Конец августа – главный сезон дыни. Помимо традиционных десертов – мороженого, сорбе, желе, варенья – из дыни можно приготовить множество вкусных блюд, и не только сладких. Мы поделимся с вами лучшими рецептами.
Холодный дынный суп с лаймом
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 спелая дыня
- 1/2 шт. лайма
- 2 ст. л. сухого хереса
- 6-8 крупных листиков мяты
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
Рецепт приготовления:
- Очистите дыню от корочки и семян. Нарежьте полученную мякоть на кусочки, взбейте около пяти минут в кухонном комбайне или блендере в пышную пенистую массу.
- Перелейте в миску, добавьте сок, выжатый из половинки лайма, нарезанные мелкой соломкой листики мяты, сухой херес. Приправьте по вкусу.
- Поставьте суп в холодильник минимум на 2-3 часа. При подаче суп сбрызните оливковым маслом.
Салат с дыней и прошутто
Ингредиенты на 2 порции:
- 200 г мякоти дыни без кожуры и косточек
- 100 г прошутто
- 100 г рукколы
- сок половины лимона
- 100 г салата корн
- 1 стебель майорана
- 50 мл оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками.
- Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде.
- Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу.
- На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.
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Творожные кексы с дыней
Ингредиенты:
Для кексов:
- 450 г жирного творога
- 1/2 стакана сахара
- 2 ст. л. молока
- 6 ст.л. пюре из свежей дыни
- 2 больших яйца
- 1/4 стакана растопленного несоленого масла
- 3/4 стакана манной крупы
- 3/4 стакана пшеничной муки
- 2 ч. л. ванили
- 1 ст. л. разрыхлителя
Для глазури:
- 1 стакан сливочного масла
- 3 стакана сахарной пудры
- 2 ч. л. ванили
- 3 ст. л. мелко нарезанной дыни
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте творог, сахар, молоко, яйца и пюре, сделанное из дыни (любым удобным вам способом).
- В отдельной емкости смешайте растопленное масло, манку, муку, ваниль и разрыхлитель. Соедините обе смеси.
- Заполните получившимся тестом формы для выпекания кексов на три четверти. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут. Готовность можно проверять зубочисткой – она должна выходить сухой.
- Пока кексы готовятся, сделайте глазурь. Для нее взбейте мягкое масло в течение трех минут на высокой скорости. Добавьте к нему сахарную пудру, продолжая взбивать до полного смешивания. Туда же добавьте ваниль и дыню, перемешайте.
- Выложите на готовые охлажденные кексы и подавайте. Можно украсить шариками свежей дыни.
Варенье из дыни с ванилью
Ингредиенты:
- 850 г мякоти дыни
- 950 г сахара
- щепотка ванилина
- 2 ст.л. лимонного сока
- 200 мл горячей воды
Рецепт приготовления:
- Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
- Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь.
- Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов.
- Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов.
- Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин.
- Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.
Напиток из дыни с мятой
Ингредиенты:
- 1 сладкая дыня
- 2 ст.л. сахара
- 2 лимона
- несколько веточек мяты
Рецепт приготовления:
- Дыню очистите от кожуры и семечек, нарежьте средними кубиками.
- Мяту помойте, снимите листики с веточек и порвите руками.
- Из лимонов выжмите сок, процедите от косточек.
- Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородного коктейля.
- Попробуйте, по желанию добавьте еще немного сахара. Если коктейль получится слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым).
- Готовый напиток перелейте в стаканы и подавайте с трубочкой.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как нельзя есть арбузы и дыни.
Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:
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Источник: "Сегодня"