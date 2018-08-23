Что приготовить из дыни: ТОП-5 летних рецептов

Рецепты вкусных и оригинальных блюд из дыни

Из дыни можно приготовить много вкусных блюд Фото: pixabay.com

Конец августа – главный сезон дыни. Помимо традиционных десертов – мороженого, сорбе, желе, варенья – из дыни можно приготовить множество вкусных блюд, и не только сладких. Мы поделимся с вами лучшими рецептами.

Холодный дынный суп с лаймом

Дынный суп Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 4 порции:

1 спелая дыня

1/2 шт. лайма

2 ст. л. сухого хереса

6-8 крупных листиков мяты

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

Рецепт приготовления:

Очистите дыню от корочки и семян. Нарежьте полученную мякоть на кусочки, взбейте около пяти минут в кухонном комбайне или блендере в пышную пенистую массу. Перелейте в миску, добавьте сок, выжатый из половинки лайма, нарезанные мелкой соломкой листики мяты, сухой херес. Приправьте по вкусу. Поставьте суп в холодильник минимум на 2-3 часа. При подаче суп сбрызните оливковым маслом.

Салат с дыней и прошутто

Салат из дыни и прошутто Фото: pixabay.com

Ингредиенты на 2 порции:

200 г мякоти дыни без кожуры и косточек

100 г прошутто

100 г рукколы

сок половины лимона

100 г салата корн

1 стебель майорана

50 мл оливкового масла

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками. Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде. Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.

Творожные кексы с дыней

Дынные кексы Фото: segodnya.ua

Ингредиенты:

Для кексов:

450 г жирного творога

1/2 стакана сахара

2 ст. л. молока

6 ст.л. пюре из свежей дыни

2 больших яйца

1/4 стакана растопленного несоленого масла

3/4 стакана манной крупы

3/4 стакана пшеничной муки

2 ч. л. ванили

1 ст. л. разрыхлителя

Для глазури:

1 стакан сливочного масла

3 стакана сахарной пудры

2 ч. л. ванили

3 ст. л. мелко нарезанной дыни

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте творог, сахар, молоко, яйца и пюре, сделанное из дыни (любым удобным вам способом). В отдельной емкости смешайте растопленное масло, манку, муку, ваниль и разрыхлитель. Соедините обе смеси. Заполните получившимся тестом формы для выпекания кексов на три четверти. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут. Готовность можно проверять зубочисткой – она должна выходить сухой. Пока кексы готовятся, сделайте глазурь. Для нее взбейте мягкое масло в течение трех минут на высокой скорости. Добавьте к нему сахарную пудру, продолжая взбивать до полного смешивания. Туда же добавьте ваниль и дыню, перемешайте. Выложите на готовые охлажденные кексы и подавайте. Можно украсить шариками свежей дыни.

Варенье из дыни с ванилью

Варенье из дыни Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

850 г мякоти дыни

950 г сахара

щепотка ванилина

2 ст.л. лимонного сока

200 мл горячей воды

Рецепт приготовления:

Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками. Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь. Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов. Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.

Напиток из дыни с мятой

Напиток из дыни Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 сладкая дыня

2 ст.л. сахара

2 лимона

несколько веточек мяты

Рецепт приготовления:

Дыню очистите от кожуры и семечек, нарежьте средними кубиками. Мяту помойте, снимите листики с веточек и порвите руками. Из лимонов выжмите сок, процедите от косточек. Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородного коктейля. Попробуйте, по желанию добавьте еще немного сахара. Если коктейль получится слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым). Готовый напиток перелейте в стаканы и подавайте с трубочкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как нельзя есть арбузы и дыни.

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром: