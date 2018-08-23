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Что приготовить из дыни: ТОП-5 летних рецептов

Рецепты вкусных и оригинальных блюд из дыни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Из дыни можно приготовить много вкусных блюд Фото: pixabay.com
Из дыни можно приготовить много вкусных блюд Фото: pixabay.com

Конец августа – главный сезон дыни. Помимо традиционных десертов – мороженого, сорбе, желе, варенья – из дыни можно приготовить множество вкусных блюд, и не только сладких. Мы поделимся с вами лучшими рецептами.

Холодный дынный суп с лаймом

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Дынный суп
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 спелая дыня
  • 1/2 шт. лайма
  • 2 ст. л. сухого хереса
  • 6-8 крупных листиков мяты
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin 

Рецепт приготовления:

  1. Очистите дыню от корочки и семян. Нарежьте полученную мякоть на кусочки, взбейте около пяти минут в кухонном комбайне или блендере в пышную пенистую массу.
  2. Перелейте в миску, добавьте сок, выжатый из половинки лайма, нарезанные мелкой соломкой листики мяты, сухой херес. Приправьте по вкусу. 
  3. Поставьте суп в холодильник минимум на 2-3 часа. При подаче суп сбрызните оливковым маслом.

Салат с дыней и прошутто

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Салат из дыни и прошутто
Фото: pixabay.com

Ингредиенты на 2 порции:

  • 200 г мякоти дыни без кожуры и косточек
  • 100 г прошутто
  • 100 г рукколы
  • сок половины лимона
  • 100 г салата корн
  • 1 стебель майорана
  • 50 мл оливкового масла
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте мякоть дыни кубиками, а ветчину – тонкими ломтиками.
  2. Вымытые салат корн и рукколу красиво разложите на блюде.
  3. Свежевыжатый лимонный сок смешайте с оливковым маслом и добавьте соль, перец по вкусу. 
  4. На листья салата поместите кусочки дыни и ветчины. Полейте салат заправкой, добавьте майоран. Подавайте сразу же после приготовления.
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Творожные кексы с дыней

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Дынные кексы
Фото: segodnya.ua

Ингредиенты:

Для кексов:

  • 450 г жирного творога
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 ст. л. молока
  • 6 ст.л. пюре из свежей дыни 
  • 2 больших яйца
  • 1/4 стакана растопленного несоленого масла 
  • 3/4 стакана манной крупы
  • 3/4 стакана пшеничной муки
  • 2 ч. л. ванили
  • 1 ст. л. разрыхлителя

Для глазури:

  • 1 стакан сливочного масла
  • 3 стакана сахарной пудры
  • 2 ч. л. ванили
  • 3 ст. л. мелко нарезанной дыни

Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте творог, сахар, молоко, яйца и пюре, сделанное из дыни (любым удобным вам способом).
  2. В отдельной емкости смешайте растопленное масло, манку, муку, ваниль и разрыхлитель. Соедините обе смеси.
  3. Заполните получившимся тестом формы для выпекания кексов на три четверти. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут. Готовность можно проверять зубочисткой – она должна выходить сухой.
  4. Пока кексы готовятся, сделайте глазурь. Для нее взбейте мягкое масло в течение трех минут на высокой скорости. Добавьте к нему сахарную пудру, продолжая взбивать до полного смешивания. Туда же добавьте ваниль и дыню, перемешайте.
  5. Выложите на готовые охлажденные кексы и подавайте. Можно украсить шариками свежей дыни.

Варенье из дыни с ванилью

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Варенье из дыни
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 850 г мякоти дыни
  • 950 г сахара
  • щепотка ванилина
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 200 мл горячей воды

Рецепт приготовления:

  1. Дыню помойте, обсушите и очистите от кожуры. Разрежьте пополам и удалите семена. Мякоть нарежьте кубиками.
  2. Добавьте в кипяток и варите в течение 7 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте жидкости стечь.
  3. Растворите сахар в 200 мл горячей воды. Залейте полученным сиропом дыню и оставьте на 5 часов.
  4. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут. Оставьте на 7 часов.
  5. Снова доведите до кипения, добавьте лимонный сок и ванилин.
  6. Перелейте горячее варенье в стерилизованные банки и закупорьте.

Напиток из дыни с мятой

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Напиток из дыни
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 сладкая дыня
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 лимона
  • несколько веточек мяты

Рецепт приготовления:

  1. Дыню очистите от кожуры и семечек, нарежьте средними кубиками.
  2. Мяту помойте, снимите листики с веточек и порвите руками.
  3. Из лимонов выжмите сок, процедите от косточек. 
  4. Добавьте все ингредиенты в блендер и взбейте до получения однородного коктейля.
  5. Попробуйте, по желанию добавьте еще немного сахара. Если коктейль получится слишком густым, его можно разбавить фруктовым соком (персиковым, апельсиновым, ананасовым).
  6. Готовый напиток перелейте в стаканы и подавайте с трубочкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как нельзя есть арбузы и дыни.

Смотрите видео, как законсервировать дыню с инжиром:

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Источник: "Сегодня"
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