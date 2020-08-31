Что приготовить из греческого йогурта: три идеи для завтрака
Греческий йогурт может стать основой многих вкусных и полезных завтраков
Греческий йогурт – низкокалорийный продукт. В 100 г содержится всего 59 калорий. Из него можно сделать десерт, смешав его с любимыми ягодами, добавить к мюсли и съесть на завтрак или использовать в качестве соуса к мясным блюдам.
Мы поделимся рецептами вкусных и простых завтраков из греческого йогурта, которые можно легко приготовить в домашних условиях.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 200 г натурального йогурта
- 2-3 ст.л. гранолы
- 1/2 персика
- Горсть малины
- Горсть черники
- 1 ст.л. меда
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Способ приготовления:
- Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
- Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
- Полейте медом и подавайте.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 200 г малины
- 100 г греческого йогурта
- 3 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 50 г сливочного масла
- 1 ст.л. сахарной пудры
- Сок половины лимона
- 2 ч.л. крахмала
- 1 ст.л. муки
Смотрите видео, как выбрать качественный йогурт:
Способ приготовления:
- Размягченное масло взбить с сахарной пудрой.
- Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы.
- Две трети размороженных ягод смешать с 2 столовыми ложками сахара.
- Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром.
- Белки взбить в густую пену с 1 столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой.
- Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 1/2 – 1 чашка ананасового или апельсинового сока
- 1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса
- 1 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного
- 150 г греческого йогурта
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера.
- Взбить до получения однородной массы.
- Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой и йогуртом, а также писали, как приготовить йогуртовый десерт из четырех ингредиентов.
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