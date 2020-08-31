Что приготовить из греческого йогурта: три идеи для завтрака

Греческий йогурт может стать основой многих вкусных и полезных завтраков

Греческий йогурт – низкокалорийный продукт. В 100 г содержится всего 59 калорий. Из него можно сделать десерт, смешав его с любимыми ягодами, добавить к мюсли и съесть на завтрак или использовать в качестве соуса к мясным блюдам.

Мы поделимся рецептами вкусных и простых завтраков из греческого йогурта, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Гранола с греческим йогуртом и фруктами

Завтрак из греческого йогурта Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

200 г натурального йогурта

2-3 ст.л. гранолы

1/2 персика

Горсть малины

Горсть черники

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску. Полейте медом и подавайте.

Йогуртовая запеканка с малиной

Йогуртовая запеканка с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

200 г малины

100 г греческого йогурта

3 яйца

3 ст.л. сахара

50 г сливочного масла

1 ст.л. сахарной пудры

Сок половины лимона

2 ч.л. крахмала

1 ст.л. муки

Смотрите видео, как выбрать качественный йогурт:

Способ приготовления:

Размягченное масло взбить с сахарной пудрой. Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы. Две трети размороженных ягод смешать с 2 столовыми ложками сахара. Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром. Белки взбить в густую пену с 1 столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Смузи с греческим йогуртом, имбирем и ананасом

Смузи с йогуртом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

1/2 – 1 чашка ананасового или апельсинового сока

1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса

1 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного

150 г греческого йогурта

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера. Взбить до получения однородной массы. Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой и йогуртом, а также писали, как приготовить йогуртовый десерт из четырех ингредиентов.

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