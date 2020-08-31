Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить из греческого йогурта: три идеи для завтрака

Сегодня, 09:01

Греческий йогурт может стать основой многих вкусных и полезных завтраков

Греческий йогурт – низкокалорийный продукт. В 100 г содержится всего 59 калорий. Из него можно сделать десерт, смешав его с любимыми ягодами, добавить к мюсли и съесть на завтрак или использовать в качестве соуса к мясным блюдам.

Мы поделимся рецептами вкусных и простых завтраков из греческого йогурта, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Гранола с греческим йогуртом и фруктами

Завтрак из греческого йогурта
Завтрак из греческого йогурта
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 200 г натурального йогурта
  • 2-3 ст.л. гранолы
  • 1/2 персика
  • Горсть малины
  • Горсть черники
  • 1 ст.л. меда

Читайте также:
Дзадзики: рецепт греческого соуса из йогурта с огурцами

Способ приготовления:

  1. Налейте в миску йогурт, всыпьте гранолу.
  2. Персик и ягоды помойте. Персик нарежьте дольками, добавьте все в миску.
  3. Полейте медом и подавайте.

Йогуртовая запеканка с малиной

Йогуртовая запеканка с малиной
Йогуртовая запеканка с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 200 г малины
  • 100 г греческого йогурта
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахарной пудры
  • Сок половины лимона
  • 2 ч.л. крахмала
  • 1 ст.л. муки

Смотрите видео, как выбрать качественный йогурт:

Способ приготовления:

  1. Размягченное масло взбить с сахарной пудрой.
  2. Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы.
  3. Две трети размороженных ягод смешать с 2 столовыми ложками сахара.
  4. Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром.
  5. Белки взбить в густую пену с 1 столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой.
  6. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Смузи с греческим йогуртом, имбирем и ананасом

Смузи с йогуртом
Смузи с йогуртом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 1/2 – 1 чашка ананасового или апельсинового сока
  • 1 чашка замороженной нарезанной мякоти ананаса
  • 1 ч.л. тертого корня имбиря, очищенного
  • 150 г греческого йогурта

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для смузи в чаше блендера.
  2. Взбить до получения однородной массы.
  3. Перелить смузи в стаканы и сразу же подать к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с черникой и йогуртом, а также писали, как приготовить йогуртовый десерт из четырех ингредиентов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь вкусный сливовый пирог к чаю: ТОП-5 рецептов Рецепт полезного завтрака от Кортни Кардашьян, который подарит вам длительное чувство сытости Как приготовить вкусный салат из винограда: три летних рецепта Что приготовить на завтрак из яблок: три необычных рецепта
рецепты завтрак йогурт смузи что приготовить запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон
Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаШоу-бизнес

Звезда "Гарри Поттера" призналась, что подверглась сексуальному насилию в 14 лет

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

28 августаСтиль

В белоснежном платье с кружевом: обнародован портрет королевы Рании к ее 50-летию

28 августаШоу-бизнес

Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

Маленький сын и муж на 40 лет старше: что известно о новой пассии Брэда Питта

28 августаШоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой обрела новый модельный опыт и дефилировала в холодной воде

28 августаFun

"Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото

Новости партнеров

Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Модель Эби Рэтчфорд сверкнула бюстом в распахнутом жакете
Модель Эби Рэтчфорд сверкнула бюстом в распахнутом жакете
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других
Как выглядят первые жены Харламова, Баскова, Меладзе и других
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Нестаріюча Пугачова приголомшила видом на пляжі в купальнику
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?
У Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты?
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым
Замученная Тодоренко откровенно рассказала о жизни с Топаловым

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять