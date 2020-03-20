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Что приготовить из гречки: рецепты вкусных и оригинальных блюд

Лучшие идеи домашних блюд из гречки

Ирина Павлина
Сегодня, 14:00

Гречка – гарнир, который подходит к чему угодно. Но эта любимая многими каша может быть не только дополнением к блюду. Видео с пошаговыми рецептами из гречки смотрите ниже.

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Для всех блюд гречневую крупу нужно будет отварить. Перед варкой гречку следует хорошо промыть несколько раз. Обычно на стакан гречки требуется два стакана воды. Если вы не хотите отмерять ингредиенты стаканами, просто залейте крупу холодной водой на два пальца. Обычно время приготовления гречки на газовой плите занимает 15-20 минут.

Гречаники с мясным фаршем

Гречаники с фаршем
Гречаники с фаршем
Фото: Depositphotos

Это мясные котлеты, но главный ингредиент в них – гречка.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г мяса
  • 150 г гречневой крупы
  • 2 яйца
  • 2 луковицы
  • 1/2 стакана муки
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отварить гречку, затем сделать мясной фарш с луком и добавить туда яйца, соль и перец по вкусу.
  2. Затем слепить небольшие котлеты, запанировать их в муке и отправить на сковороду.
  3. Через 20 минут гречаники будут готовы, только не забывайте переворачивать их.

Гречневая запеканка

Гречка с овощами в мультиварке
Гречка с овощами в мультиварке
Фото: Depositphotos

Такую гречневую запеканку можно готовить с мясом, грибами или сыром – что больше по вкусу.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 350 г гречки
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. сметаны
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Отварить гречку.
  2. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
  3. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

Гречневая колбаса

Домашняя колбаса
Домашняя колбаса
Фото: Depositphotos

Еще одно необычное, но вкусное блюдо – домашняя гречневая колбаса.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 240 г гречки
  • 700 г куриной печени
  • 100 г сала
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец
  • 1.5 м оболочки для колбасы

Способ приготовления:

  1. К измельченной печени нужно добавить вареную гречку, жареное сало с луком, специи по вкусу и тертый чеснок.
  2. Этой смесью нужно начинить оболочку для колбасы и поставить вариться на 20 минут.
  3. Потом колбасу следует поджарить на сковороде до корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. "Сегодня" также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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Источник: Сегодня
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