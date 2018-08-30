Что приготовить из груш: ТОП-5 рецептов
В этой статье мы расскажем, как приготовить из груши панкейки, салат, пироги и десерт
В магазинах эти плоды можно купить в любое время, но именно в сезон появляются те самые сладкие и сочные груши, которых мы ждали целый год. Они очень полезны для организма: груши содержат большое количество калия, фолиевой кислоты и антиоксидантов.
Из груш получаются отличные салаты, закуски, пироги, варенья и десерты. Важно лишь выбирать очень сочные, но при этом твердые груши – так они лучше сохранят свою форму.
Панкейки с грушами от Джейми Оливера
Пышные, золотистые оладьи с грушами. Их вкусно есть вместе с жидким медом и натуральным йогуртом.
Ингредиенты:
- самовосходящая мука* – 1 стакан
- молоко – 1 стакан
- больше куриное яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
- сладкая спелая груша – 1 шт.
- сливочное масло – для обжаривания
- мед и натуральный йогурт – для подачи
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, молоко, яйцо и соль в миске; взбить до получения однородной массы. Если вы хотите подсластить тесто, будет достаточно 1-2 столовых ложек сахара.
- Грушу почистить и натереть на терке, добавить в тесто и размешать ложкой.
- Поставить большую сковороду на средний огонь и растопить в ней кусочек масла. Как только оно растает, ложкой выложить тесто. Жарить оладьи партиями до золотистого цвета, при необходимости смазывая сковороду дополнительной порцией масла.
- Подавать грушевые оладьи теплыми вместе с медом и йогуртом.
*Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто чайную ложку разрыхлителя.
Салат с уткой, свеклой, грушей и сыром
Вместо утки в этом рецепте можно взять индейку или курицу. Из зелени отлично подойдут салаты корн, айсберг и мангольд. Для заправки используйте оливковое, подсолнечное или ореховое масло или их смесь.
Ингредиенты:
- 300 г вареной свеклы
- 50 г сыра с голубой плесенью
- 1 готовая утиная грудка
- 1 груша с плотной мякотью
- 6 ломтиков бекона
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- горсть кедровых орехов
- салат корн
Рецепт приготовления:
- Вареную свеклу почистить и нарезать кубиками.
- Грушу помыть и почистить. Нарезать мякоть кубиками.
- Такими же кусочками нарезать утиную грудку без кожи и сыр с плесенью.
- Листья салата помыть и порвать в миску. Добавить свеклу, грушу, утку и сыр.
- Бекон нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. На этой же сковороде быстро подсушить кедровые орехи.
- Добавить бекон и орехи к остальным ингредиентам.
- Приготовить заправку: взбить оливковое масло, мед, горчицу и бальзамический уксус венчиком.
- Полить салат заправкой, перемешать и сразу же подавать.
Грушевый пирог с ванилью
Мягкий и нежный пирог с сочной фруктовой начинкой. Его можно готовить не только с грушами, но с яблоками, сливами или персиками.
Ингредиенты:
- 1 большая спелая груша
- 100 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 яйца
- 50 г сметаны
- 175 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- сахарная пудра – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры нарезать кубиками в миску. Добавить сахар и ваниль, взбить миксером в пышный светлый крем.
- По одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая.
- Добавить нежирную сметану, взбить.
- Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить щепотку соли и перемешать.
- Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выложить в форму тесто, разровнять силиконовой лопаткой.
- Грушу помыть, по желанию очистить и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими ломтиками и красиво выложить на тесто.
- Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Готовый пирог остудить, посыпать просеянной сахарной пудрой.
Яблочно-грушевый пирог
Рецептов яблочных пирогов много не бывает, а тем более яблочно-грушевых. Простой рецепт, доступные продукты, отличный результат!
Для теста:
- сливочное масло – 100 г
- пшеничная мука – 200 г
- сметана (20%) – 2 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- яблоко (крупное) – 1 шт.
- груша (крупная) – 1 шт.
- сахар – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана 20% – 200 г
- пшеничная мука – 2 ст.л
- цедра 1 лимона
- сок половины лимона
- щепотка ванилина
- щепотка молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Масло комнатной температуры соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сметаной, замешиваем тесто. Готовое тесто отправляем в холодильники на 15-30 минут.
- Яблоко и грушу очищаем от кожуры и сердцевины, тонко нарезаем и поливаем лимонным соком.
- Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем сметану, цедру, корицу, муку и ванилин, продолжаем взбивать еще 1-2 минуты.
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, тонким слоем распределяем по форме тесто, делаем бортики высотой около 3 см.
- На тесто выкладываем фрукты, фрукты заливаем сметаной с другими ингредиентами. Выпекаем при 180-190 С около 50 минут.
- Остужаем пирог. Посыпаем по желанию сахарной пудрой или миндальными лепестками. Яблочно-грушевый пирог подаем к чаю, кофе или с молоком.
Груши с шоколадом и орехами
Аппетитный осенний десерт с ганашем и грецкими орехами.
Ингредиенты:
- 4 груши с плотной мякотью
- 50 г шоколада
- 1 ст.л. сливок
- 2 чайных ложки сахара
- ложка измельченных грецких орехов
Рецепт приготовления:
- Очистить от кожуры и разрезать на половинки груши, очистить от зернышек.
- Стакан воды вскипятить с сахаром. Отварить груши в воде с сахаром. Охладить.
- Шоколад раздробить, положить в кастрюльку, добавить сливки и разогревать на огне, пока не растворится.
- Жидкий шоколад залить в углубления груш, посыпать орехами.
- Выложить на противень и запекать в духовке 20 минут при 180 С.
Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из слив. Сайт "Сегодня" также рассказывал, что можно приготовить из дыни.
Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино: