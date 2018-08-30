Что приготовить из груш: ТОП-5 рецептов

В этой статье мы расскажем, как приготовить из груши панкейки, салат, пироги и десерт

В августе начинается сезон груш Фото: depositphotos.com

В магазинах эти плоды можно купить в любое время, но именно в сезон появляются те самые сладкие и сочные груши, которых мы ждали целый год. Они очень полезны для организма: груши содержат большое количество калия, фолиевой кислоты и антиоксидантов.

Из груш получаются отличные салаты, закуски, пироги, варенья и десерты. Важно лишь выбирать очень сочные, но при этом твердые груши – так они лучше сохранят свою форму.

Панкейки с грушами от Джейми Оливера

Грушевые оладьи Фото: freepik.com

Пышные, золотистые оладьи с грушами. Их вкусно есть вместе с жидким медом и натуральным йогуртом.

Ингредиенты:

самовосходящая мука* – 1 стакан

молоко – 1 стакан

больше куриное яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

сладкая спелая груша – 1 шт.

сливочное масло – для обжаривания

мед и натуральный йогурт – для подачи

Рецепт приготовления:

Смешать муку, молоко, яйцо и соль в миске; взбить до получения однородной массы. Если вы хотите подсластить тесто, будет достаточно 1-2 столовых ложек сахара. Грушу почистить и натереть на терке, добавить в тесто и размешать ложкой. Поставить большую сковороду на средний огонь и растопить в ней кусочек масла. Как только оно растает, ложкой выложить тесто. Жарить оладьи партиями до золотистого цвета, при необходимости смазывая сковороду дополнительной порцией масла. Подавать грушевые оладьи теплыми вместе с медом и йогуртом.

*Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто чайную ложку разрыхлителя.

Салат с уткой, свеклой, грушей и сыром

Салат из груши Фото: Pinterest.com

Вместо утки в этом рецепте можно взять индейку или курицу. Из зелени отлично подойдут салаты корн, айсберг и мангольд. Для заправки используйте оливковое, подсолнечное или ореховое масло или их смесь.

Ингредиенты:

300 г вареной свеклы

50 г сыра с голубой плесенью

1 готовая утиная грудка

1 груша с плотной мякотью

6 ломтиков бекона

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. меда

1 ст.л. дижонской горчицы

1 ч.л. бальзамического уксуса

горсть кедровых орехов

салат корн

Рецепт приготовления:

Вареную свеклу почистить и нарезать кубиками. Грушу помыть и почистить. Нарезать мякоть кубиками. Такими же кусочками нарезать утиную грудку без кожи и сыр с плесенью. Листья салата помыть и порвать в миску. Добавить свеклу, грушу, утку и сыр. Бекон нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. На этой же сковороде быстро подсушить кедровые орехи. Добавить бекон и орехи к остальным ингредиентам. Приготовить заправку: взбить оливковое масло, мед, горчицу и бальзамический уксус венчиком. Полить салат заправкой, перемешать и сразу же подавать.

Грушевый пирог с ванилью

Грушевый пирог Фото: depositphotos.com

Мягкий и нежный пирог с сочной фруктовой начинкой. Его можно готовить не только с грушами, но с яблоками, сливами или персиками.

Ингредиенты:

1 большая спелая груша

100 г сливочного масла

125 г сахара

5 г ванильного сахара

2 яйца

50 г сметаны

175 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры нарезать кубиками в миску. Добавить сахар и ваниль, взбить миксером в пышный светлый крем. По одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая. Добавить нежирную сметану, взбить. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить щепотку соли и перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, разровнять силиконовой лопаткой. Выложить в форму тесто, разровнять силиконовой лопаткой. Грушу помыть, по желанию очистить и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими ломтиками и красиво выложить на тесто. Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый пирог остудить, посыпать просеянной сахарной пудрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Оригинальный рецепт для завтрака: тонкие грушевые блинчики

Яблочно-грушевый пирог

Яблочно-грушевый тарт Фото: pixabay.com

Рецептов яблочных пирогов много не бывает, а тем более яблочно-грушевых. Простой рецепт, доступные продукты, отличный результат!

Для теста:

сливочное масло – 100 г

пшеничная мука – 200 г

сметана (20%) – 2 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

яблоко (крупное) – 1 шт.

груша (крупная) – 1 шт.

сахар – 150 г

яйцо – 1 шт.

сметана 20% – 200 г

пшеничная мука – 2 ст.л

цедра 1 лимона

сок половины лимона

щепотка ванилина

щепотка молотой корицы

Рецепт приготовления:

Масло комнатной температуры соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сметаной, замешиваем тесто. Готовое тесто отправляем в холодильники на 15-30 минут. Яблоко и грушу очищаем от кожуры и сердцевины, тонко нарезаем и поливаем лимонным соком. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем сметану, цедру, корицу, муку и ванилин, продолжаем взбивать еще 1-2 минуты. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, тонким слоем распределяем по форме тесто, делаем бортики высотой около 3 см. На тесто выкладываем фрукты, фрукты заливаем сметаной с другими ингредиентами. Выпекаем при 180-190 С около 50 минут. Остужаем пирог. Посыпаем по желанию сахарной пудрой или миндальными лепестками. Яблочно-грушевый пирог подаем к чаю, кофе или с молоком.

Груши с шоколадом и орехами

Десерт из груш Фото: depositphotos.com

Аппетитный осенний десерт с ганашем и грецкими орехами.

Ингредиенты:

4 груши с плотной мякотью

50 г шоколада

1 ст.л. сливок

2 чайных ложки сахара

ложка измельченных грецких орехов

Рецепт приготовления:

Очистить от кожуры и разрезать на половинки груши, очистить от зернышек. Стакан воды вскипятить с сахаром. Отварить груши в воде с сахаром. Охладить. Шоколад раздробить, положить в кастрюльку, добавить сливки и разогревать на огне, пока не растворится. Жидкий шоколад залить в углубления груш, посыпать орехами. Выложить на противень и запекать в духовке 20 минут при 180 С.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из слив. Сайт "Сегодня" также рассказывал, что можно приготовить из дыни.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино: