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Что приготовить из груш: ТОП-5 рецептов

В этой статье мы расскажем, как приготовить из груши панкейки, салат, пироги и десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
В августе начинается сезон груш Фото: depositphotos.com
В августе начинается сезон груш Фото: depositphotos.com

В магазинах эти плоды можно купить в любое время, но именно в сезон появляются те самые сладкие и сочные груши, которых мы ждали целый год. Они очень полезны для организма: груши содержат большое количество калия, фолиевой кислоты и антиоксидантов.

Из груш получаются отличные салаты, закуски, пироги, варенья и десерты. Важно лишь выбирать очень сочные, но при этом твердые груши – так они лучше сохранят свою форму.

Панкейки с грушами от Джейми Оливера

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Грушевые оладьи
Фото: freepik.com

Пышные, золотистые оладьи с грушами. Их вкусно есть вместе с жидким медом и натуральным йогуртом.

Ингредиенты:

  • самовосходящая мука* – 1 стакан
  • молоко – 1 стакан
  • больше куриное яйцо – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • сладкая спелая груша – 1 шт.
  • сливочное масло – для обжаривания
  • мед и натуральный йогурт – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, молоко, яйцо и соль в миске; взбить до получения однородной массы. Если вы хотите подсластить тесто, будет достаточно 1-2 столовых ложек сахара.
  2. Грушу почистить и натереть на терке, добавить в тесто и размешать ложкой.
  3. Поставить большую сковороду на средний огонь и растопить в ней кусочек масла. Как только оно растает, ложкой выложить тесто. Жарить оладьи партиями до золотистого цвета, при необходимости смазывая сковороду дополнительной порцией масла.
  4. Подавать грушевые оладьи теплыми вместе с медом и йогуртом.

*Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в тесто чайную ложку разрыхлителя.

Салат с уткой, свеклой, грушей и сыром

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Салат из груши
Фото: Pinterest.com

Вместо утки в этом рецепте можно взять индейку или курицу. Из зелени отлично подойдут салаты корн, айсберг и мангольд. Для заправки используйте оливковое, подсолнечное или ореховое масло или их смесь.

Ингредиенты:

  • 300 г вареной свеклы
  • 50 г сыра с голубой плесенью
  • 1 готовая утиная грудка
  • 1 груша с плотной мякотью 
  • 6 ломтиков бекона
  • 3 ст.л. растительного масла 
  • 1 ст.л. меда 
  • 1 ст.л. дижонской горчицы 
  • 1 ч.л. бальзамического уксуса
  • горсть кедровых орехов
  • салат корн

Рецепт приготовления:

  1. Вареную свеклу почистить и нарезать кубиками.
  2. Грушу помыть и почистить. Нарезать мякоть кубиками.
  3. Такими же кусочками нарезать утиную грудку без кожи и сыр с плесенью.
  4. Листья салата помыть и порвать в миску. Добавить свеклу, грушу, утку и сыр.
  5. Бекон нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. На этой же сковороде быстро подсушить кедровые орехи.
  6. Добавить бекон и орехи к остальным ингредиентам.
  7. Приготовить заправку: взбить оливковое масло, мед, горчицу и бальзамический уксус венчиком.
  8. Полить салат заправкой, перемешать и сразу же подавать.

Грушевый пирог с ванилью

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Грушевый пирог
Фото: depositphotos.com

Мягкий и нежный пирог с сочной фруктовой начинкой. Его можно готовить не только с грушами, но с яблоками, сливами или персиками.

Ингредиенты:

  • 1 большая спелая груша
  • 100 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 5 г ванильного сахара
  • 2 яйца
  • 50 г сметаны
  • 175 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло комнатной температуры нарезать кубиками в миску. Добавить сахар и ваниль, взбить миксером в пышный светлый крем. 
  2. По одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая. 
  3. Добавить нежирную сметану, взбить. 
  4. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить щепотку соли и перемешать. 
  5. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, разровнять силиконовой лопаткой. 
  6. Выложить в форму тесто, разровнять силиконовой лопаткой.
  7. Грушу помыть, по желанию очистить и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими ломтиками и красиво выложить на тесто. 
  8. Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  9. Готовый пирог остудить, посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Яблочно-грушевый пирог

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Яблочно-грушевый тарт
Фото: pixabay.com

Рецептов яблочных пирогов много не бывает, а тем более яблочно-грушевых. Простой рецепт, доступные продукты, отличный результат!

Для теста:

  • сливочное масло – 100 г
  • пшеничная мука – 200 г
  • сметана (20%) – 2 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • яблоко (крупное) – 1 шт.
  • груша (крупная) – 1 шт.
  • сахар – 150 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана 20% – 200 г
  • пшеничная мука – 2 ст.л
  • цедра 1 лимона
  • сок половины лимона
  • щепотка ванилина
  • щепотка молотой корицы

Рецепт приготовления:

  1. Масло комнатной температуры соединяем с просеянной мукой, разрыхлителем, сметаной, замешиваем тесто. Готовое тесто отправляем в холодильники на 15-30 минут.
  2. Яблоко и грушу очищаем от кожуры и сердцевины, тонко нарезаем и поливаем лимонным соком.
  3. Яйцо взбиваем с сахаром, добавляем сметану, цедру, корицу, муку и ванилин, продолжаем взбивать еще 1-2 минуты.
  4. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, тонким слоем распределяем по форме тесто, делаем бортики высотой около 3 см.
  5. На тесто выкладываем фрукты, фрукты заливаем сметаной с другими ингредиентами. Выпекаем при 180-190 С около 50 минут.
  6. Остужаем пирог. Посыпаем по желанию сахарной пудрой или миндальными лепестками. Яблочно-грушевый пирог подаем к чаю, кофе или с молоком.

Груши с шоколадом и орехами

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Десерт из груш
Фото: depositphotos.com

Аппетитный осенний десерт с ганашем и грецкими орехами.

Ингредиенты:

  • 4 груши с плотной мякотью
  • 50 г шоколада
  • 1 ст.л. сливок
  • 2 чайных ложки сахара
  • ложка измельченных грецких орехов

Рецепт приготовления:

  1. Очистить от кожуры и разрезать на половинки груши, очистить от зернышек.
  2.  Стакан воды вскипятить с сахаром. Отварить груши в воде с сахаром. Охладить.
  3. Шоколад раздробить, положить в кастрюльку, добавить сливки и разогревать на огне, пока не растворится.
  4. Жидкий шоколад залить в углубления груш, посыпать орехами.
  5. Выложить на противень и запекать в духовке 20 минут при 180 С.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд из слив. Сайт "Сегодня" также рассказывал, что можно приготовить из дыни.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:

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Источник: "Сегодня"
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