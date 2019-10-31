Что приготовить из хурмы: три рецепта осенних завтраков
С хурмой можно сделать смузи, салат и сырники
Хурма появляется на прилавках в конце осени. Этот оранжевый плод очень полезен для организма, нужно лишь правильно его выбрать.
Смотрите видео о пользе хурмы:
Хорошая хурма гладкая, мясистая, насыщенного цвета. Про ее спелость свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Можно перед употреблением выдержать фрукты около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.
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Смузи из хурмы с бананами и мандаринами
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)
- 1 спелый банан
- 1 чашка нарезанной кусочками хурмы
- 1 чашка мандариновых долек
- 1 ч.л. натертого свежего корня имбиря
- Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой).
- Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным.
- Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре.
- Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.
Сырники с хурмой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 средние хурмы
- 150 г муки
- 2 ст. л. сахарной пудры
- Щепотка соли
- Несколько горстей подсушенных хлебных крошек
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Творог тщательно растереть с сахарной пудрой и солью. Смешать с мукой и мелко нарезанной хурмой.
- Сформовать лепешки, обвалять их в хлебных крошках и поставить в холодильник на 1 час.
- Разогреть в сковороде масло, обжарить сырники с обеих сторон до румяности.
- Подавать готовые сырники с вареньем или сметаной.
Фруктовый салат с хурмой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 банан
- 1 киви
- 1 яблоко и/или груша
- листики мяты
- горсть гранатовых зерен
- 2 ст.л. жидкого меда
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
Способ приготовления:
- Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры.
- Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты.
- Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.
Почему нужно есть хурму
Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из хурмы салат с помидорами черри и авокадо. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кекс с хурмой.
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