Что приготовить из хурмы: три рецепта осенних завтраков

С хурмой можно сделать смузи, салат и сырники

Хурма полезна для зрения Фото: Unsplash

Хурма появляется на прилавках в конце осени. Этот оранжевый плод очень полезен для организма, нужно лишь правильно его выбрать.

Смотрите видео о пользе хурмы:

Хорошая хурма гладкая, мясистая, насыщенного цвета. Про ее спелость свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Можно перед употреблением выдержать фрукты около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.

Смузи из хурмы с бананами и мандаринами

Смузи с хурмой Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)

1 спелый банан

1 чашка нарезанной кусочками хурмы

1 чашка мандариновых долек

1 ч.л. натертого свежего корня имбиря

Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой). Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре. Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.

Сырники с хурмой

Сырники с хурмой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г творога

2 средние хурмы

150 г муки

2 ст. л. сахарной пудры

Щепотка соли

Несколько горстей подсушенных хлебных крошек

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Творог тщательно растереть с сахарной пудрой и солью. Смешать с мукой и мелко нарезанной хурмой. Сформовать лепешки, обвалять их в хлебных крошках и поставить в холодильник на 1 час. Разогреть в сковороде масло, обжарить сырники с обеих сторон до румяности. Подавать готовые сырники с вареньем или сметаной.

Фруктовый салат с хурмой

Салат с хурмой фруктовый Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 хурма

1 банан

1 киви

1 яблоко и/или груша

листики мяты

горсть гранатовых зерен

2 ст.л. жидкого меда

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Способ приготовления:

Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры. Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты. Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.

Почему нужно есть хурму

Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из хурмы салат с помидорами черри и авокадо. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кекс с хурмой.

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