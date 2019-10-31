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Что приготовить из хурмы: три рецепта осенних завтраков

С хурмой можно сделать смузи, салат и сырники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Хурма полезна для зрения
Хурма полезна для зрения
Фото: Unsplash

Хурма появляется на прилавках в конце осени. Этот оранжевый плод очень полезен для организма, нужно лишь правильно его выбрать.

Смотрите видео о пользе хурмы:

Хорошая хурма гладкая, мясистая, насыщенного цвета. Про ее спелость свидетельствует мягкость. Недозрелые плоды содержат много танина и потому очень терпкие. Можно перед употреблением выдержать фрукты около 12 часов в теплой воде – это устранит вяжущий вкус.

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Смузи из хурмы с бананами и мандаринами

Смузи с хурмой
Смузи с хурмой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)
  • 1 спелый банан
  • 1 чашка нарезанной кусочками хурмы
  • 1 чашка мандариновых долек
  • 1 ч.л. натертого свежего корня имбиря
  • Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой).
  2. Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным.
  3. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре.
  4. Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.

Сырники с хурмой

Сырники с хурмой
Сырники с хурмой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 средние хурмы
  • 150 г муки
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • Несколько горстей подсушенных хлебных крошек
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Творог тщательно растереть с сахарной пудрой и солью. Смешать с мукой и мелко нарезанной хурмой.
  2. Сформовать лепешки, обвалять их в хлебных крошках и поставить в холодильник на 1 час.
  3. Разогреть в сковороде масло, обжарить сырники с обеих сторон до румяности.
  4. Подавать готовые сырники с вареньем или сметаной.

Фруктовый салат с хурмой

Салат с хурмой фруктовый
Салат с хурмой фруктовый
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 банан
  • 1 киви
  • 1 яблоко и/или груша
  • листики мяты
  • горсть гранатовых зерен
  • 2 ст.л. жидкого меда
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Все фрукты помыть. Бананы, киви и яблоко очистить от кожуры.
  2. Нарезать фрукты произвольными ломтиками и сложить в салатницу. Посыпать гранатовыми зернами и украсить листиками мяты.
  3. Смешать жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок, полить салат. Подавать сразу же после приготовления.

Почему нужно есть хурму

Доказано, что в хурме вдвое больше полезных микроэлементов и пищевых волокон, чем в яблоках, которые с полным правом претендуют на звание "короля фруктов". Кроме того, в оранжевой ягоде много антиоксидантов, органических кислот, дубильных веществ, плоды содержат большое количество углеводов и белков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из хурмы салат с помидорами черри и авокадо. "Сегодня" также рассказывали, как испечь кекс с хурмой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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