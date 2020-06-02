Что приготовить из кабачков: рецепты вкусных и полезных блюд

Лучшие рецепты летних блюд из кабачков

Блюда из кабачков отличаются большим разнообразием. Они преобразят ваше меню и принесут пользу для здоровья.

Кабачки можно жарить, тушить, запекать на гриле. Их добавляют в супы, рагу и салаты. А кабачковая икра – одна из самых популярных летних закусок, которую часто заготавливают на зиму.

Рулетики из кабачков с фаршем

Рулетики из кабачков в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г куриного или смешанного фарша

1 луковицы

4 зубчика чеснока

2 ст.л. сметаны

100 г сыра

Соль, перец – по вкусу

Специи, зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки. Лук почистить, измельчить и добавить в фарш. Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать. Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной. Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут. За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Кабачковый торт с майонезом и чесноком

Кабачковый торт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг кабачков

3 яйца

3 ст.л. муки

1 ч.л. морской соли

соль, молотый перец

2 ст.л. рубленого укропа и петрушки

1 долька чеснока

Для начинки:

Майонез или творожный сыр

1 долька чеснока

Несколько веточек зелени

Соль, перец

Способ приготовления:

Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

Паста с кабачками и шпинатным шариками

Паста с кабачками и шпинатом Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для шпинатных шариков:

500 г шпината

2 яйца

Мускатный орех

1 зубчик чеснока

110 г панировочных сухарей

50 г пармезана

Соль и черный перец

2-3 ст. ложки оливкового масла

Для кабачкового соуса:

4 ст.л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

2 молодых кабачка

60 г пармезана

Соль и черный перец

400 г спагетти

Способ приготовления:

Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте. Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем. Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими. Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте. Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.

Нежные оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г кабачков или цукини

100 г твердого сыра

3 ст. л. муки

Несколько веточек укропа

2 яйца

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить. Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Подавать кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.

Пирог с курицей, кабачками и сыром

Киш с курицей и кабачками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для пирога:

300 г несладкого песочного теста

1 кабачок или цукини (около 300 г)

150 г сливочного сыра

100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)

100 г кедровых орешков

50 г брынзы

1 стаканчик густого йогурта без добавок

1 яйцо

Несколько веточек базилика

Соль, перец

Для теста (500 г):

300 г муки

150 г сливочного масла

Большая щепотка соли

1 яйцо

2 ст.л. очень холодной воды

Способ приготовления:

Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час. Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кабачковой икры с майонезом.

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