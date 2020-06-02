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Что приготовить из кабачков: рецепты вкусных и полезных блюд

Сегодня, 18:09

Лучшие рецепты летних блюд из кабачков

Блюда из кабачков отличаются большим разнообразием. Они преобразят ваше меню и принесут пользу для здоровья.

Кабачки можно жарить, тушить, запекать на гриле. Их добавляют в супы, рагу и салаты. А кабачковая икра – одна из самых популярных летних закусок, которую часто заготавливают на зиму.

Рулетики из кабачков с фаршем

Рулетики из кабачков в духовке
Рулетики из кабачков в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г куриного или смешанного фарша
  • 1 луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. сметаны
  • 100 г сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи, зелень – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки.
  2. Лук почистить, измельчить и добавить в фарш.
  3. Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать.
  4. Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет.
  5. Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной.
  6. Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут.
  7. За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Кабачковый торт с майонезом и чесноком

Кабачковый торт
Кабачковый торт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ч.л. морской соли
  • соль, молотый перец
  • 2 ст.л. рубленого укропа и петрушки
  • 1 долька чеснока

Для начинки:

  • Майонез или творожный сыр
  • 1 долька чеснока
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать.
  3. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом.
  4. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом.
  5. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить.
  6. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

Паста с кабачками и шпинатным шариками

Паста с кабачками и шпинатом
Паста с кабачками и шпинатом
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для шпинатных шариков:

  • 500 г шпината
  • 2 яйца
  • Мускатный орех
  • 1 зубчик чеснока
  • 110 г панировочных сухарей
  • 50 г пармезана
  • Соль и черный перец
  • 2-3 ст. ложки оливкового масла

Для кабачкового соуса:

  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 молодых кабачка
  • 60 г пармезана
  • Соль и черный перец
  • 400 г спагетти

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте.
  2. Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем.
  3. Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
  4. Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими.
  5. Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте.
  6. Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.

Нежные оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков с сыром
Оладьи из кабачков с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 200 г кабачков или цукини
  • 100 г твердого сыра
  • 3 ст. л. муки
  • Несколько веточек укропа
  • 2 яйца
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
  2. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
  3. Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
  4. Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  5. Подавать кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.

Пирог с курицей, кабачками и сыром

Киш с курицей и кабачками
Киш с курицей и кабачками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для пирога:

  • 300 г несладкого песочного теста
  • 1 кабачок или цукини (около 300 г)
  • 150 г сливочного сыра
  • 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
  • 100 г кедровых орешков
  • 50 г брынзы
  • 1 стаканчик густого йогурта без добавок
  • 1 яйцо
  • Несколько веточек базилика
  • Соль, перец

Для теста (500 г):

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • Большая щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. очень холодной воды

Способ приготовления:

  1. Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
  2. Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
  3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
  4. Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
  5. Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
  6. Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
  7. Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
  8. Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кабачковой икры с майонезом.

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Источник: Сегодня
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