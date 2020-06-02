Что приготовить из кабачков: рецепты вкусных и полезных блюд
Лучшие рецепты летних блюд из кабачков
Блюда из кабачков отличаются большим разнообразием. Они преобразят ваше меню и принесут пользу для здоровья.
Кабачки можно жарить, тушить, запекать на гриле. Их добавляют в супы, рагу и салаты. А кабачковая икра – одна из самых популярных летних закусок, которую часто заготавливают на зиму.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г куриного или смешанного фарша
- 1 луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 2 ст.л. сметаны
- 100 г сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Специи, зелень – по вкусу
Читайте также:Как сделать рыбные тефтели с кабачком и томатным соусом
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и обсушить, разрезать вдоль на тонкие пластинки.
- Лук почистить, измельчить и добавить в фарш.
- Добавить пропущенный через пресс чеснок, 50 г тертого сыра, соль, перец и специи по вашему вкусу, сметану. Массу хорошо перемешать.
- Кабачки посолить, на половину длины выложить фарш, свернуть в рулет.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и выложить рулеты. Сверху рулеты смазать сметаной.
- Духовку разогреть до 180 ºС и запекать кабачки около 20–30 минут.
- За 5 минут до окончания запекания вынуть, посыпать оставшимся тертым сыром и вернуть в духовку.
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 3 яйца
- 3 ст.л. муки
- 1 ч.л. морской соли
- соль, молотый перец
- 2 ст.л. рубленого укропа и петрушки
- 1 долька чеснока
Для начинки:
- Майонез или творожный сыр
- 1 долька чеснока
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать.
- Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом.
- Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом.
- Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить.
- Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для шпинатных шариков:
- 500 г шпината
- 2 яйца
- Мускатный орех
- 1 зубчик чеснока
- 110 г панировочных сухарей
- 50 г пармезана
- Соль и черный перец
- 2-3 ст. ложки оливкового масла
Для кабачкового соуса:
- 4 ст.л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 молодых кабачка
- 60 г пармезана
- Соль и черный перец
- 400 г спагетти
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте.
- Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем.
- Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
- Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими.
- Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте.
- Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 200 г кабачков или цукини
- 100 г твердого сыра
- 3 ст. л. муки
- Несколько веточек укропа
- 2 яйца
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке, добавить яйца, нарезанный укроп и просеянную муку. Хорошо перемешать.
- Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Затем отжать кабачки от сока и добавить в тесто, хорошо перемешать, посолить и поперчить.
- Жарить на небольшом огне с двух сторон. Выкладывать кабачковые оладьи на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать кабачковые оладьи горячими вместе со сметаной.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для пирога:
- 300 г несладкого песочного теста
- 1 кабачок или цукини (около 300 г)
- 150 г сливочного сыра
- 100 г готового куриного филе (вареного, жареного или запеченного)
- 100 г кедровых орешков
- 50 г брынзы
- 1 стаканчик густого йогурта без добавок
- 1 яйцо
- Несколько веточек базилика
- Соль, перец
Для теста (500 г):
- 300 г муки
- 150 г сливочного масла
- Большая щепотка соли
- 1 яйцо
- 2 ст.л. очень холодной воды
Способ приготовления:
- Муку насыпать в миску, добавить соль, сделать в муке углубление и добавить нарезанное кусочками холодное масло.
- Добавить немного взбитое вилкой яйцо и воду.
- Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пленку и отправить в холодильник на час.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Форму диаметром 20-22 см смазать маслом.
- Тесто достать из холодильника и выложить в форму. Сделать пальцами бортики высотой примерно три см, ножом подравнять края.
- Сливочный сыр смешать вилкой или миксером с йогуртом и яйцом, добавить раскрошенную брынзу, листочки базилика, немного соли и перца.
- Кабачок нарезать кружочками, курицу разделить на небольшие кусочки. В основу для тарта выложить две трети всех ломтиков кабачков и кусочков курицы, кедровые орешки и залить начинку сырно-йогуртовой смесью. Сверху выложить оставшиеся кружки цукини и курицу. Посолить и поперчить по вкусу.
- Выпекать киш 30-40 минут, пока начинка не загустеет. Готовый пирог остудить и нарезать на кусочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кабачковые оладьи с рисовой мукой. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом кабачковой икры с майонезом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное