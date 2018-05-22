Что приготовить из кабачков: ТОП-5 рецептов
Простые рецепты для летнего меню
Из молодых кабачков можно приготовить много вкусных блюд: оладьи, запеканку, салат, закусочный торт, фаршированные "лодочки" и диетический суп-пюре с картофелем и морковью.
Запеканка из кабачков в мультиварке
Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 400 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сметана или творожный сыр – 100 г
- сода – 0,5 ч.л.
- мука – 100 г
- зелень
- соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
- Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
- Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
- Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
- Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.
Фаршированные кабачки с творогом и маслинами
Готовим кабачки в духовке с начинкой из творога, твердого сыра, чеснока, зелени и маслин.
Ингредиенты:
- средние кабачки или цуккини – 3 шт.
- творог – 500 г
- твердый сыр – 100 г
- толченый чеснок – 2 зубчика
- пучок петрушки – 1 шт.
- пучок укропа – 1 шт.
- нарезанные кружочками маслины – 2-3 ст.л.
- масло растительное – 1 ст. л.
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Кабачки вымыть, разрезать пополам и аккуратно чайной ложкой удалить сердцевину. Аккуратно отправить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 5 минут. Слить жидкость и обдать холодной водой.
- Творог протереть через сито. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок очистить и измельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чеснок, маслины и зелень. Приправить солью и перцем.
- Нафаршировать кабачки приготовленной начинкой. Поместить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую до 180 C духовку на 30–35 минут.
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Теплый салат с курицей и кабачками
Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов.
Ингредиенты на 1 порцию:
- куриное филе – 1/2 шт
- спелая груша – 1/2 шт.
- авокадо – 1/4 шт.
- молодой кабачок – 1/4 шт.
- руккола – небольшой пучок
- соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
- Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
- Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
- На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи.
- Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.
Оладьи из кабачков с творогом
Даже такое простое блюдо, как кабачковые оладьи, можно каждый раз готовить по-новому. Предлагаем вам рецепт с творогом и зеленью.
Ингредиенты:
- цуккини или молодые кабачки – 2 шт.
- творог – 2 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- 1 маленький пучок укропа или базилика
- соль – 1/2 ч.л.
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок.
- Зелень помыть и мелко нарезать.
- Перемешать в миске цуккини, творог, яйца, муку, нарезанную зелень и разрыхлитель.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарить оладьи на среднем огне с двух сторон.
- Подавать оладьи и цуккини и творога вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами
В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.
Ингредиенты:
- средние кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 5-6 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- тертый сыр – 200 г
- майонез – 150 г
- чеснок – 2-3 дольки
- растительное масло
- вареные яйца – 2 шт.
- зелень петрушки
- помидоры черри
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.
- Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.
- Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.
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