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Что приготовить из кабачков: ТОП-5 рецептов

Простые рецепты для летнего меню

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Салат из кабачков Фото: freepik.com
Салат из кабачков Фото: freepik.com

Из молодых кабачков можно приготовить много вкусных блюд: оладьи, запеканку, салат, закусочный торт, фаршированные "лодочки" и диетический суп-пюре с картофелем и морковью.

Запеканка из кабачков в мультиварке

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Кабачковая запеканка
Фото: depositphotos.com

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки – 400 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана или творожный сыр – 100 г
  • сода – 0,5 ч.л.
  • мука – 100 г
  • зелень
  • соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять.
  2. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком.
  3. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем.
  4. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе.
  5. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Фаршированные кабачки с творогом и маслинами

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Кабачки с начинкой
Фото: pixabay.com

Готовим кабачки в духовке с начинкой из творога, твердого сыра, чеснока, зелени и маслин.

Ингредиенты:

  • средние кабачки или цуккини – 3 шт.
  • творог – 500 г
  • твердый сыр – 100 г
  • толченый чеснок – 2 зубчика
  • пучок петрушки – 1 шт.
  • пучок укропа – 1 шт.
  • нарезанные кружочками маслины – 2-3 ст.л.
  • масло растительное – 1 ст. л.
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки вымыть, разрезать пополам и аккуратно чайной ложкой удалить сердцевину. Аккуратно отправить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 5 минут. Слить жидкость и обдать холодной водой.
  2. Творог протереть через сито. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок очистить и измельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чеснок, маслины и зелень. Приправить солью и перцем.
  3. Нафаршировать кабачки приготовленной начинкой. Поместить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую до 180 C духовку на 30–35 минут.
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Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Теплый салат с курицей и кабачками

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Кабачковый салат
Фото: depositphotos.com

Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • куриное филе – 1/2 шт
  • спелая груша – 1/2 шт.
  • авокадо – 1/4 шт.
  • молодой кабачок – 1/4 шт.
  • руккола – небольшой пучок
  • соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны.
  2. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности.
  3. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками.
  4. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи.
  5. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.

Оладьи из кабачков с творогом

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Кабачковые оладьи
Фото: depositphotos.com

Даже такое простое блюдо, как кабачковые оладьи, можно каждый раз готовить по-новому. Предлагаем вам рецепт с творогом и зеленью.

Ингредиенты:

  • цуккини или молодые кабачки – 2 шт.
  • творог – 2 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • 1 маленький пучок укропа или базилика
  • соль – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л. 
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок.
  2. Зелень помыть и мелко нарезать.
  3. Перемешать в миске цуккини, творог, яйца, муку, нарезанную зелень и разрыхлитель.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарить оладьи на среднем огне с двух сторон.
  5. Подавать оладьи и цуккини и творога вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

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Торт из кабачков
Фото: depositphotos.com

В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.

Ингредиенты:

  • средние кабачки – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 5-6 ст.л. 
  • соль – 1 ч.л.
  • тертый сыр – 200 г
  • майонез – 150 г
  • чеснок – 2-3 дольки 
  • растительное масло
  • вареные яйца – 2 шт.
  • зелень петрушки
  • помидоры черри

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать.
  2. Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом.
  3. Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт.
  4. Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

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Источник: "Сегодня"
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