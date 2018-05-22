Что приготовить из кабачков: ТОП-5 рецептов

Простые рецепты для летнего меню

Салат из кабачков Фото: freepik.com

Из молодых кабачков можно приготовить много вкусных блюд: оладьи, запеканку, салат, закусочный торт, фаршированные "лодочки" и диетический суп-пюре с картофелем и морковью.

Запеканка из кабачков в мультиварке

Кабачковая запеканка Фото: depositphotos.com

Кабачковая запеканка – полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Для рецепта лучше всего подойдут кабачки без грубой кожицы и семян.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 400 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

сметана или творожный сыр – 100 г

сода – 0,5 ч.л.

мука – 100 г

зелень

соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления:

Кабачок натираем на средней терке, солим и даем постоять. Сыр очень мелко нарезаем или натираем, мелко рубим зелень. Соду перемешиваем со сметаной, оставляем на 5 минут, добавляем яйца, взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. Затем туда же добавляем сыр и зелень, смешиваем. Кабачок хорошо отжимаем и добавляем к общей массе. Выливаем в смазанную маслом форму мультиварки. Готовим в режиме "Выпечка" 60 минут. В духовке запеканка будет готова через 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Фаршированные кабачки с творогом и маслинами

Кабачки с начинкой Фото: pixabay.com

Готовим кабачки в духовке с начинкой из творога, твердого сыра, чеснока, зелени и маслин.

Ингредиенты:

средние кабачки или цуккини – 3 шт.

творог – 500 г

твердый сыр – 100 г

толченый чеснок – 2 зубчика

пучок петрушки – 1 шт.

пучок укропа – 1 шт.

нарезанные кружочками маслины – 2-3 ст.л.

масло растительное – 1 ст. л.

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Кабачки вымыть, разрезать пополам и аккуратно чайной ложкой удалить сердцевину. Аккуратно отправить в кипящую подсоленную воду и бланшировать 5 минут. Слить жидкость и обдать холодной водой. Творог протереть через сито. Сыр натереть на мелкой терке. Чеснок очистить и измельчить. Зелень вымыть, обсушить и мелко нарезать. Смешать в миске творог, сыр, чеснок, маслины и зелень. Приправить солью и перцем. Нафаршировать кабачки приготовленной начинкой. Поместить на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую до 180 C духовку на 30–35 минут.

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Теплый салат с курицей и кабачками

Кабачковый салат Фото: depositphotos.com

Куриное филе, молодой кабачок, авокадо, руккола и груша – необычное, но очень удачное сочетание. Чтобы сделать салат более сытным, добавьте горсть поджаренных орехов.

Ингредиенты на 1 порцию:

куриное филе – 1/2 шт

спелая груша – 1/2 шт.

авокадо – 1/4 шт.

молодой кабачок – 1/4 шт.

руккола – небольшой пучок

соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Половинку куриного филе разрезать вдоль (на две полоски) и обжарить на сковороде гриль, около 4-5 минут с каждой стороны. Четверть молодого кабачка нарезать тонкими дольками и обжарить с двух сторон на сковороде гриль до готовности. Авокадо и грушу очистить от кожицы, нарезать тонкими дольками. На подушку из рукколы выложить авокадо, грушу и кабачок. Куриное филе разрезать на кусочки, выложить на овощи. Подавать салат теплым. Он отлично сочетается с ризотто и очень вкусен сам по себе.

Оладьи из кабачков с творогом

Кабачковые оладьи Фото: depositphotos.com

Даже такое простое блюдо, как кабачковые оладьи, можно каждый раз готовить по-новому. Предлагаем вам рецепт с творогом и зеленью.

Ингредиенты:

цуккини или молодые кабачки – 2 шт.

творог – 2 ст.л.

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

1 маленький пучок укропа или базилика

соль – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

растительное масло

Рецепт приготовления:

Кабачки натереть на крупной терке. Посолить и оставить на 10-15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Зелень помыть и мелко нарезать. Перемешать в миске цуккини, творог, яйца, муку, нарезанную зелень и разрыхлитель. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто столовой ложкой, пожарить оладьи на среднем огне с двух сторон. Подавать оладьи и цуккини и творога вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Торт из кабачков с сыром и вареными яйцами

Торт из кабачков Фото: depositphotos.com

В начинку можно добавить кусочки помидоров, измельченный болгарский перец или жареные грибы, а вместо майонеза взять сметану, кремообразный творог или натуральный йогурт.

Ингредиенты:

средние кабачки – 3 шт.

яйца – 3 шт.

мука – 5-6 ст.л.

соль – 1 ч.л.

тертый сыр – 200 г

майонез – 150 г

чеснок – 2-3 дольки

растительное масло

вареные яйца – 2 шт.

зелень петрушки

помидоры черри

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть и натереть на средней терке. Посолить и оставить на 15 минут. Хорошо отжать выделившийся сок. Добавить яйца и муку, тщательно перемешать. Разогреть сковороду, смазанную маслом. Выложить часть кабачковой смеси и разровнять ложкой. Обжарить сначала с одной стороны, затем аккуратно перевернуть и подрумянить с другой. Переложить кабачковый блин на тарелку. Повторить с оставшимся тестом. Смешать майонез с пропущенным через пресс чесноком и мелко порубленной петрушкой. Смазать коржи майонезом и посыпать тертым сыром. Собрать кабачковый торт. Верх украсить натертыми вареными яйцами, помидорами черри и листиками петрушки. Перед подачей охладить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре: