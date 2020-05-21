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Что приготовить из кабачков: три легких блюда для обеда

Лучшие рецепты диетических блюд из кабачков

Ирина Павлина
Сегодня, 13:18

Блюда из кабачков вкусные, полезные и простые в приготовлении. Этот летний овощ можно жарить, варить, запекать в духовке и готовить на гриле.

Из кабачков чаще всего делают оладьи, котлеты, икру и супы. В нашей подборке вы найдете оригинальные и легкие в исполнении блюда из кабачков.

Запеканка из кабачков с курицей

Запеканка из кабачков с курицей
Запеканка из кабачков с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 900 г молодых кабачков
  • 400 г куриного филе
  • 1 головка лука
  • 2 яйца
  • 50 г твердого сыра
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. горчицы
  • 4-5 веточек зелени петрушки
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Перец черный свежемолотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки вымойте, срежьте кончики. Натрите овощи на крупной терке.
  2. Переложите кабачки в дуршлаг, отожмите их слегка ложкой, чтобы стек сок.
  3. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте маленькими кубиками.
  4. Выложите мясо в миску, добавьте к нему горчицу и сметану. Приправьте по вкусу свежемолотым перцем и солью. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться.
  5. Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
  6. Сыр натрите на крупной терке. Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте сыр и петрушку в миску с куриным филе.
  7. Всыпьте жареный лук, вбейте яйца, добавьте хорошо отжатые кабачки. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты.
  8. Духовку разогрейте до 190 ºC. Жаропрочную форму смажьте подсолнечным маслом. Выложите в нее полученную кабачковую массу.
  9. Поставьте форму на верхний уровень духовки на решетку. Готовьте блюдо 45-50 минут. Верх должен подрумяниться.
  10. Достаньте запеканку из курицы с кабачками из духовки. Дайте немного остыть, после разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

"Лодочки" из кабачков в духовке

Фаршированные кабачки в духовке
Фаршированные кабачки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка или цукини
  • 250 г куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1/2 банки маслин
  • Томатный соус – по вкусу
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте в масле.
  2. Кабачки разрежьте вдоль пополам и очистите от семян. Смажьте томатным соусом.
  3. Маслины разрежьте пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарежьте кубиками.
  4. Смешайте овощи, добавьте обжаренное куриное филе и приправьте по вкусу.
  5. Получившуюся начинку выложите в "лодочки" из кабачков.
  6. Переложите на смазанный маслом противень.
  7. Запекайте в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30 минут.
  8. За 5 минут до готовности посыпьте закуску тертым сыром.

Теплый салат из кабачков, сыра и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами
Салат из кабачков с фетой и помидорами
Фото: Depositphotos

Bремя приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
  • 200 г помидоров черри
  • 100 г феты
  • Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько веточек укропа
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/3 ч.л. черного молотого перца
  • 2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.
  2. Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
  3. Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку.
  4. Приготовьте заправку. Зелень помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло.
  5. Перемешайте жареные кабачки с заправкой.
  6. Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите.
  7. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.

Напомним. ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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Источник: Сегодня
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