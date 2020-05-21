Что приготовить из кабачков: три легких блюда для обеда

Лучшие рецепты диетических блюд из кабачков

Блюда из кабачков вкусные, полезные и простые в приготовлении. Этот летний овощ можно жарить, варить, запекать в духовке и готовить на гриле.

Из кабачков чаще всего делают оладьи, котлеты, икру и супы. В нашей подборке вы найдете оригинальные и легкие в исполнении блюда из кабачков.

Запеканка из кабачков с курицей

Запеканка из кабачков с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

900 г молодых кабачков

400 г куриного филе

1 головка лука

2 яйца

50 г твердого сыра

3 ст. л. сметаны

1 ч. л. горчицы

4-5 веточек зелени петрушки

1 ст. л. растительного масла

Перец черный свежемолотый – по вкусу

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Кабачки вымойте, срежьте кончики. Натрите овощи на крупной терке. Переложите кабачки в дуршлаг, отожмите их слегка ложкой, чтобы стек сок. Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте маленькими кубиками. Выложите мясо в миску, добавьте к нему горчицу и сметану. Приправьте по вкусу свежемолотым перцем и солью. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться. Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета. Сыр натрите на крупной терке. Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте сыр и петрушку в миску с куриным филе. Всыпьте жареный лук, вбейте яйца, добавьте хорошо отжатые кабачки. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты. Духовку разогрейте до 190 ºC. Жаропрочную форму смажьте подсолнечным маслом. Выложите в нее полученную кабачковую массу. Поставьте форму на верхний уровень духовки на решетку. Готовьте блюдо 45-50 минут. Верх должен подрумяниться. Достаньте запеканку из курицы с кабачками из духовки. Дайте немного остыть, после разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

"Лодочки" из кабачков в духовке

Фаршированные кабачки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 молодых кабачка или цукини

250 г куриного филе

1 болгарский перец

1 помидор

1 морковь

1 луковица

1/2 банки маслин

Томатный соус – по вкусу

100 г твердого сыра

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте в масле. Кабачки разрежьте вдоль пополам и очистите от семян. Смажьте томатным соусом. Маслины разрежьте пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарежьте кубиками. Смешайте овощи, добавьте обжаренное куриное филе и приправьте по вкусу. Получившуюся начинку выложите в "лодочки" из кабачков. Переложите на смазанный маслом противень. Запекайте в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30 минут. За 5 минут до готовности посыпьте закуску тертым сыром.

Теплый салат из кабачков, сыра и помидоров

Салат из кабачков с фетой и помидорами Фото: Depositphotos

Bремя приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 молодых кабачка с тонкой кожицей

200 г помидоров черри

100 г феты

Пучок рукколы

Для чесночной заправки:

Несколько веточек петрушки

Несколько веточек укропа

3 зубчика чеснока

1/2 ч.л. соли

1/3 ч.л. черного молотого перца

2 ст.л. оливкового масла

Способ приготовления:

Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм. Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки. Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку. Приготовьте заправку. Зелень помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло. Перемешайте жареные кабачки с заправкой. Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.

Напомним. ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.

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