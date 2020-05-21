Что приготовить из кабачков: три легких блюда для обеда
Лучшие рецепты диетических блюд из кабачков
Блюда из кабачков вкусные, полезные и простые в приготовлении. Этот летний овощ можно жарить, варить, запекать в духовке и готовить на гриле.
Из кабачков чаще всего делают оладьи, котлеты, икру и супы. В нашей подборке вы найдете оригинальные и легкие в исполнении блюда из кабачков.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 900 г молодых кабачков
- 400 г куриного филе
- 1 головка лука
- 2 яйца
- 50 г твердого сыра
- 3 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. горчицы
- 4-5 веточек зелени петрушки
- 1 ст. л. растительного масла
- Перец черный свежемолотый – по вкусу
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки вымойте, срежьте кончики. Натрите овощи на крупной терке.
- Переложите кабачки в дуршлаг, отожмите их слегка ложкой, чтобы стек сок.
- Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте маленькими кубиками.
- Выложите мясо в миску, добавьте к нему горчицу и сметану. Приправьте по вкусу свежемолотым перцем и солью. Тщательно перемешайте и оставьте мариноваться.
- Луковицу очистите, мелко нарежьте и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Сыр натрите на крупной терке. Зелень петрушки промойте, обсушите и мелко порубите. Добавьте сыр и петрушку в миску с куриным филе.
- Всыпьте жареный лук, вбейте яйца, добавьте хорошо отжатые кабачки. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно смешайте все ингредиенты.
- Духовку разогрейте до 190 ºC. Жаропрочную форму смажьте подсолнечным маслом. Выложите в нее полученную кабачковую массу.
- Поставьте форму на верхний уровень духовки на решетку. Готовьте блюдо 45-50 минут. Верх должен подрумяниться.
- Достаньте запеканку из курицы с кабачками из духовки. Дайте немного остыть, после разрежьте на порционные куски и подавайте к столу.
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка или цукини
- 250 г куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1/2 банки маслин
- Томатный соус – по вкусу
- 100 г твердого сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте в масле.
- Кабачки разрежьте вдоль пополам и очистите от семян. Смажьте томатным соусом.
- Маслины разрежьте пополам. Помидор, болгарский перец, морковь и лук нарежьте кубиками.
- Смешайте овощи, добавьте обжаренное куриное филе и приправьте по вкусу.
- Получившуюся начинку выложите в "лодочки" из кабачков.
- Переложите на смазанный маслом противень.
- Запекайте в разогретой до 200 ºС духовке в течение 30 минут.
- За 5 минут до готовности посыпьте закуску тертым сыром.
Bремя приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка с тонкой кожицей
- 200 г помидоров черри
- 100 г феты
- Пучок рукколы
Для чесночной заправки:
- Несколько веточек петрушки
- Несколько веточек укропа
- 3 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л. соли
- 1/3 ч.л. черного молотого перца
- 2 ст.л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, срежьте кончики и нарежьте кружочками толщиной не больше 5 мм.
- Смажьте сковороду гриль или электрогриль растительном маслом с помощью кулинарной кисточки.
- Нагрейте и партиями обжарьте кабачки с двух сторон. Переложите на тарелку.
- Приготовьте заправку. Зелень помойте, измельчите и добавьте пропущенный через пресс чеснок. Посолите и поперчите, влейте оливковое масло.
- Перемешайте жареные кабачки с заправкой.
- Помидоры черри нарежьте, рукколу помойте и обсушите.
- Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кабачки гриль, томаты черри и раскрошенную фету. Подавайте салат вместе со свежим багетом.
Напомним. ранее мы делились рецептом супа из кабачков с вялеными помидорами. Кроме этого, мы писали, как испечь пирог с кабачками и курицей.
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Источник: Сегодня