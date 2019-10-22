Что приготовить из киноа: ТОП-5 осенних рецептов
Рецепты киноа с осенними овощами
Киноа – суперфуд и отличный источник витаминов. Эту крупу добавляют в супы, салаты, выпечку и десерты.
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Перед варкой киноа следует заранее замочить в холодной воде на несколько часов. Затем нужно будет залить крупу чистой холодной водой в соотношении 1:2 и поставить на средний огонь.
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Как только вода закипит, убавить огонь и готовить еще 15 минут. Помните, что процессе варки объем киноа увеличивается в несколько раз.
Салат из тыквы, киноа и шпината от диетолога Светланы Фус
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г киноа
- 200 мл воды
- 250 г тыквы
- 1 упаковка свежего шпината
- 1 горсть кедровых орехов
- 50 г пармезана
Для заправки:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. жидкого меда
- соль, перец – по вкусу
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
Способ приготовления:
- Тыкву почистить, разрезать на куски и запечь в хорошо разогретой духовке при 200 ºС в течение 25-30 минут.
- Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив.
- Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи.
- Листья шпината помыть, просушить.
- Для заправки выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец. Перемешать.
- Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (или любой твердый сыр). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.
Киноа с овощами в апельсиновом соусе
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 230 г киноа
- 2 моркови
- Половина красного лука
- 1 стебель сельдерея
- 3 небольших цукини
- 100 мл апельсинового сока
- 1-2 ч. л. паприки
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Киноа отварите в подсоленной воде, следуя инструкции.
- Все овощи (морковь, лук, сельдерей и цукини) обжарьте на оливковом масле около 20 минут, постоянно помешивая.
- Отдельно перемешайте паприку с апельсиновым соком.
- В готовые овощи добавьте киноа и заправьте апельсиновым соком. Добавьте специи по вкусу.
Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Круглая тыква весом 1.5 кг
- 120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)
- 2 моркови
- 100 г изюма
- 2 луковицы
- 2 зубчика чеснока
- Несколько веточек кориандра
- 2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
- Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду.
- Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить.
- С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать.
- Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.
Салат с киноа и карамелизированными яблоками от Асмик Гаспарян
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 30 г киноа
- 1/2 зеленого яблока
- 1 ст. л. сливочного сыра
- 50 г рукколы
- Несколько веточек салата радиккьо
- 1 ч. л. сливочного масла
Для заправки:
- Соль
- Молотый перец
- Сахар
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Киноа отварить, добавив в воду сливочное масло.
- Яблоко тонко нарезать и карамелизировать.
- Зелень заправить маслом и специями, добавить киноа, яблоки и кусочки сливочного сыра.
Котлеты из киноа с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 80 г киноа
- 1 средняя морковь
- 1 небольшая луковица
- 160 г шпината
- 2-3 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 1/2 лимона
- Соль и перец – по вкусу
- Масло растительное – по необходимости
Способ приготовления:
- Отварите киноа, следуя инструкции. Натрите морковь на мелкой терке, а лук измельчите.
- Мелко нарубите шпинат.
- Переложите овощи в миску, смешайте с киноа, половиной лимона, мукой и яйцом. Хорошо перемешайте. Добавьте соль и перец.
- Сформируйте котлетки и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Польза киноа для здоровья
Особенность крупы в том, что в ней не содержится глютен, поэтому она может стать альтернативой зерновым кашам. В состав киноа входит полный профиль всех 20 аминокислот, включая 10 незаменимых, которые организм не производит самостоятельно.
Киноа богата клетчаткой и антиоксидантами. В ней присутствуют омега-3 жирные кислоты, флавоноиды, в том числе кверцетин и кемпферол, а также витамины и минералы.
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