Что приготовить из киноа: ТОП-5 осенних рецептов

Рецепты киноа с осенними овощами

Киноа - популярный суперфуд Фото: Unsplash

Киноа – суперфуд и отличный источник витаминов. Эту крупу добавляют в супы, салаты, выпечку и десерты.

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Перед варкой киноа следует заранее замочить в холодной воде на несколько часов. Затем нужно будет залить крупу чистой холодной водой в соотношении 1:2 и поставить на средний огонь.

Как только вода закипит, убавить огонь и готовить еще 15 минут. Помните, что процессе варки объем киноа увеличивается в несколько раз.

Салат из тыквы, киноа и шпината от диетолога Светланы Фус

Салат из киноа с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г киноа

200 мл воды

250 г тыквы

1 упаковка свежего шпината

1 горсть кедровых орехов

50 г пармезана

Для заправки:

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. жидкого меда

соль, перец – по вкусу

1 ч.л. бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Тыкву почистить, разрезать на куски и запечь в хорошо разогретой духовке при 200 ºС в течение 25-30 минут. Киноа отварить согласно инструкции на упаковке, предварительно замочив. Обжарить на сухой сковороде кедровые орехи. Листья шпината помыть, просушить. Для заправки выжать сок из половинки лимона, добавить оливковое масло, мед, соль, перец. Перемешать. Смешать листья шпината, тыкву, нарезанную кубиками, и киноа. Добавить жареные орехи и пармезан (или любой твердый сыр). Заправить салат и украсить бальзамическим соусом.

Киноа с овощами в апельсиновом соусе

Киноа с овощами Фото: Pixabay

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

230 г киноа

2 моркови

Половина красного лука

1 стебель сельдерея

3 небольших цукини

100 мл апельсинового сока

1-2 ч. л. паприки

2 ст. л. оливкового масла

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Киноа отварите в подсоленной воде, следуя инструкции. Все овощи (морковь, лук, сельдерей и цукини) обжарьте на оливковом масле около 20 минут, постоянно помешивая. Отдельно перемешайте паприку с апельсиновым соком. В готовые овощи добавьте киноа и заправьте апельсиновым соком. Добавьте специи по вкусу.

Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами

Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Круглая тыква весом 1.5 кг

120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)

2 моркови

100 г изюма

2 луковицы

2 зубчика чеснока

Несколько веточек кориандра

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Салат с киноа и карамелизированными яблоками от Асмик Гаспарян

Салат из киноа с яблоками Фото: пресс-служба

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

30 г киноа

1/2 зеленого яблока

1 ст. л. сливочного сыра

50 г рукколы

Несколько веточек салата радиккьо

1 ч. л. сливочного масла

Для заправки:

Соль

Молотый перец

Сахар

Оливковое масло

Способ приготовления:

Киноа отварить, добавив в воду сливочное масло. Яблоко тонко нарезать и карамелизировать. Зелень заправить маслом и специями, добавить киноа, яблоки и кусочки сливочного сыра.

Котлеты из киноа с овощами

Котлеты из киноа Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

80 г киноа

1 средняя морковь

1 небольшая луковица

160 г шпината

2-3 ст. л. муки

1 яйцо

1/2 лимона

Соль и перец – по вкусу

Масло растительное – по необходимости

Способ приготовления:

Отварите киноа, следуя инструкции. Натрите морковь на мелкой терке, а лук измельчите. Мелко нарубите шпинат. Переложите овощи в миску, смешайте с киноа, половиной лимона, мукой и яйцом. Хорошо перемешайте. Добавьте соль и перец. Сформируйте котлетки и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Польза киноа для здоровья

Особенность крупы в том, что в ней не содержится глютен, поэтому она может стать альтернативой зерновым кашам. В состав киноа входит полный профиль всех 20 аминокислот, включая 10 незаменимых, которые организм не производит самостоятельно.

Киноа богата клетчаткой и антиоксидантами. В ней присутствуют омега-3 жирные кислоты, флавоноиды, в том числе кверцетин и кемпферол, а также витамины и минералы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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