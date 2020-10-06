Что приготовить из кокосового молока: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты блюд с кокосовым молоком

Кокосовое молоко добывается из мякоти кокосового ореха. Не стоит путать его с кокосовой водой. Продукт получают, смешивая измельченную мякоть и воду.

Растительное молоко из кокоса отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Его можно добавлять в диетические десерты, напитки, каши, крем-супы и лапшу.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка на кокосовом молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев

400 мл кокосового молока

400 мл воды

2 банана

100 г клубники

Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом.

Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке

Тыквенный суп с карри Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г тыквы

100 г лука

20 г чеснока

15 г лемонграсса

20 г красной карри-пасты

Вода

30 г лайма

50 г кинзы

10 г имбиря

5 г листьев лайма

200 г кокосового молока

Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:

Способ приготовления:

Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Лапша с креветками и кокосовым молоком

Паста с креветками в сливках Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Крупные креветки

200 мл кокосового молока

1 острый перец

1 зубчик чеснока

1 ч.л. рыбного соуса

1 ч.л. соевого соуса

1 ст.л. белого сухого вина

Сок и цедра 1 лимона

Лапша

Листики сельдерея или кинзы

Способ приготовления:

Креветки очистить, оставив при этом головы и кончики хвоста. Так соус будет более насыщенным. Острый перец очистить от семян и мембран, промыть и нарезать. Чеснок измельчить. Разогреть несколько ложек арахисового масла (можно другого). Обжарить чеснок в течение 30 секунд, влить рыбный и соевый соусы, готовить еще 30 секунд, после чего добавить вино. Готовить еще несколько минут и влить кокосовое молоко. Готовить 10 минут, добавить цедру и чили. Добавить креветки и готовить несколько минут. Добавить отваренную по инструкции лапшу, перемешать и влить сок лимона. При подаче посыпать зеленью кинзы или сельдерея.

Теплый кокосовый пудинг

Кокосовый пудинг Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

200 мл кокосового молока

3 ст.л. кукурузного крахмала

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

1/4 ч.л. ванильного сахара

1 ч.л. меда

1 ч.л. рома Малибу

Сахар – по желанию

Способ приготовления:

В сотейнике смешать кокосовое молоко, сахар (по желанию), крахмал и ванильный сахар. Нагревать, помешивая, около 5 минут до загустения. Снять с огня, вмешать мед, мускатный орех и ром. Подавать теплым прохладными вечерами, по желанию украсив ягодами и кокосовой стружкой.

Алкогольный смузи с кокосом и ананасом

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

5 чашек замороженного ананаса

3/4 чашки кокосового молока

1/2 чашки рома Малибу

1/4 чашки сгущенного молока

Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

Способ приготовления:

В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа на кокосовом молоке, а также писали, как сделать чиа-пудинг с кокосовым молоком.

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