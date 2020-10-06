Что приготовить из кокосового молока: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты блюд с кокосовым молоком
Кокосовое молоко добывается из мякоти кокосового ореха. Не стоит путать его с кокосовой водой. Продукт получают, смешивая измельченную мякоть и воду.
Растительное молоко из кокоса отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Его можно добавлять в диетические десерты, напитки, каши, крем-супы и лапшу.
Овсянка на кокосовом молоке с фруктами
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 400 мл кокосового молока
- 400 мл воды
- 2 банана
- 100 г клубники
- Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
- Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
- Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом.
Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 100 г лука
- 20 г чеснока
- 15 г лемонграсса
- 20 г красной карри-пасты
- Вода
- 30 г лайма
- 50 г кинзы
- 10 г имбиря
- 5 г листьев лайма
- 200 г кокосового молока
Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:
Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
- Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
- Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
- Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
- К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
- В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
- Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.
Лапша с креветками и кокосовым молоком
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Крупные креветки
- 200 мл кокосового молока
- 1 острый перец
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. рыбного соуса
- 1 ч.л. соевого соуса
- 1 ст.л. белого сухого вина
- Сок и цедра 1 лимона
- Лапша
- Листики сельдерея или кинзы
Способ приготовления:
- Креветки очистить, оставив при этом головы и кончики хвоста. Так соус будет более насыщенным.
- Острый перец очистить от семян и мембран, промыть и нарезать.
- Чеснок измельчить.
- Разогреть несколько ложек арахисового масла (можно другого). Обжарить чеснок в течение 30 секунд, влить рыбный и соевый соусы, готовить еще 30 секунд, после чего добавить вино. Готовить еще несколько минут и влить кокосовое молоко.
- Готовить 10 минут, добавить цедру и чили.
- Добавить креветки и готовить несколько минут.
- Добавить отваренную по инструкции лапшу, перемешать и влить сок лимона.
- При подаче посыпать зеленью кинзы или сельдерея.
Теплый кокосовый пудинг
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 200 мл кокосового молока
- 3 ст.л. кукурузного крахмала
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- 1/4 ч.л. ванильного сахара
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. рома Малибу
- Сахар – по желанию
Способ приготовления:
- В сотейнике смешать кокосовое молоко, сахар (по желанию), крахмал и ванильный сахар.
- Нагревать, помешивая, около 5 минут до загустения.
- Снять с огня, вмешать мед, мускатный орех и ром.
- Подавать теплым прохладными вечерами, по желанию украсив ягодами и кокосовой стружкой.
Алкогольный смузи с кокосом и ананасом
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 5 чашек замороженного ананаса
- 3/4 чашки кокосового молока
- 1/2 чашки рома Малибу
- 1/4 чашки сгущенного молока
- Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения
Способ приготовления:
- В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
- Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
- Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.
Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа на кокосовом молоке, а также писали, как сделать чиа-пудинг с кокосовым молоком.
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