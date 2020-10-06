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Что приготовить из кокосового молока: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:47

Лучшие рецепты блюд с кокосовым молоком

Кокосовое молоко добывается из мякоти кокосового ореха. Не стоит путать его с кокосовой водой. Продукт получают, смешивая измельченную мякоть и воду.

Растительное молоко из кокоса отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Его можно добавлять в диетические десерты, напитки, каши, крем-супы и лапшу.

Овсянка на кокосовом молоке с фруктами

Овсянка на кокосовом молоке
Овсянка на кокосовом молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 400 мл кокосового молока
  • 400 мл воды
  • 2 банана
  • 100 г клубники
  • Сахар, мед или сироп агавы – по вкусу
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Довести до кипения смесь кокосового молока и воды. Посолить.
  2. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
  3. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить кусочками банана и клубники. По желанию полить медом или сиропом.

Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке

Тыквенный суп с карри
Тыквенный суп с карри
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 100 г лука
  • 20 г чеснока
  • 15 г лемонграсса
  • 20 г красной карри-пасты
  • Вода
  • 30 г лайма
  • 50 г кинзы
  • 10 г имбиря
  • 5 г листьев лайма
  • 200 г кокосового молока

Смотрите видео, как правильно использовать кокосовое масло:

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
  2. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
  3. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
  4. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
  5. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
  6. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
  7. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Лапша с креветками и кокосовым молоком

Паста с креветками в сливках
Паста с креветками в сливках
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Крупные креветки
  • 200 мл кокосового молока
  • 1 острый перец
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л. рыбного соуса
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. белого сухого вина
  • Сок и цедра 1 лимона
  • Лапша
  • Листики сельдерея или кинзы

Способ приготовления:

  1. Креветки очистить, оставив при этом головы и кончики хвоста. Так соус будет более насыщенным.
  2. Острый перец очистить от семян и мембран, промыть и нарезать.
  3. Чеснок измельчить.
  4. Разогреть несколько ложек арахисового масла (можно другого). Обжарить чеснок в течение 30 секунд, влить рыбный и соевый соусы, готовить еще 30 секунд, после чего добавить вино. Готовить еще несколько минут и влить кокосовое молоко.
  5. Готовить 10 минут, добавить цедру и чили.
  6. Добавить креветки и готовить несколько минут.
  7. Добавить отваренную по инструкции лапшу, перемешать и влить сок лимона.
  8. При подаче посыпать зеленью кинзы или сельдерея.

Теплый кокосовый пудинг

Кокосовый пудинг
Кокосовый пудинг
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл кокосового молока
  • 3 ст.л. кукурузного крахмала
  • 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
  • 1/4 ч.л. ванильного сахара
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. рома Малибу
  • Сахар – по желанию

Способ приготовления:

  1. В сотейнике смешать кокосовое молоко, сахар (по желанию), крахмал и ванильный сахар.
  2. Нагревать, помешивая, около 5 минут до загустения.
  3. Снять с огня, вмешать мед, мускатный орех и ром.
  4. Подавать теплым прохладными вечерами, по желанию украсив ягодами и кокосовой стружкой.

Алкогольный смузи с кокосом и ананасом

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 5 чашек замороженного ананаса
  • 3/4 чашки кокосового молока
  • 1/2 чашки рома Малибу
  • 1/4 чашки сгущенного молока
  • Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

Способ приготовления:

  1. В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
  2. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
  3. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

Напомним, ранее мы делились рецептом тыквенного супа на кокосовом молоке, а также писали, как сделать чиа-пудинг с кокосовым молоком.

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Источник: Сегодня
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