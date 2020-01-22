Что приготовить из куриного филе на ужин: ТОП-5 рецептов

Рецепты из филе курицы

Куриное филе: рецепты с фото Фото: freepik.com

Из куриного филе можно приготовить много вкусных блюд. Грудки запекают, жарят, готовят на сковороде и варят. Филе – прекрасная основа для рагу и салатов.

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Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить.

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Бефстроганов из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

600 г куриного филе

1 луковица

200 г сметаны 20%

1 ст.л. томатной пасты

Щепотка соли

Щепотка перца

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Запеченная паста с курицей и перцем

Запеченная паста с курицей и перцем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

275 г пасты

2 ст.л. оливкового масла

1 луковица

3 сладких перца разных цветов

1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)

500 г филе куриных бедрышек

1 ст.л. томатной пасты

1 банка томатного соус для пасты

75 г тертого чеддера

Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Куриные рулеты с курагой и черносливом

Рулет из куриной грудки с сухофруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3 куриных грудки

12 шт. кураги

12 шт. чернослива

Сыр

Натуральный йогурт, сметана или кефир

Соль, перец

Способ приготовления:

Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить. Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу. Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива. Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой. Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром. Запекать в духовке на 200 °С до готовности. Не пересушить. Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.

Карри с курицей и картофелем

Карри с курицей Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 ст.л. растительного масла

500 г куриного филе, мелко порубленного

1 луковица, нарезанная

3 зубчика чеснока, измельченных

1-2 красных перчика чили, измельченных

Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый

1/2 стакана воды или бульона

1 ст.л. смеси специй гарам масала

1 ч.л. куркумы

1 ч.л. кумина (зиры)

1 ч.л. молотого кориандра

1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками

3 средних помидора, измельченных

1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей

Соль

Зелень кинзы или петрушки для подачи

Способ приготовления:

Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука. Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить. Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут. Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля. Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей. Томить карри под крышкой до готовности овощей. Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма. Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.

Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами



Кускус с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка". Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом плова с курицей в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать трехцветный террин из куриного филе.

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