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Что приготовить из куриного филе на ужин: ТОП-5 рецептов

Рецепты из филе курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Куриное филе: рецепты с фото
Куриное филе: рецепты с фото
Фото: freepik.com

Из куриного филе можно приготовить много вкусных блюд. Грудки запекают, жарят, готовят на сковороде и варят. Филе – прекрасная основа для рагу и салатов.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить.

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Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Бефстроганов из курицы
Бефстроганов из курицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 600 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 200 г сметаны 20%
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • Щепотка соли
  • Щепотка перца
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками.
  2. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами.
  3. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут.
  4. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут.
  5. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне.
  6. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут.
  7. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Запеченная паста с курицей и перцем

Запеченная паста с курицей и перцем
Запеченная паста с курицей и перцем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 275 г пасты
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 3 сладких перца разных цветов
  • 1 ч.л. смеси специй (паприка, чили, соль с добавками)
  • 500 г филе куриных бедрышек
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 1 банка томатного соус для пасты
  • 75 г тертого чеддера
  • Натуральный йогурт – для подачи

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до готовности.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте нарезанное полосками филе в течение 5 минут, до золотистого цвета, переложите на тарелку.
  3. Добавьте в сковороду измельченный лук и нарезанный средними кусочками перец, обжарьте на среднем огне до мягкости, около 8 минут.
  4. Всыпьте смесь приправ, перемешайте, готовьте 1 минуту, затем верните курицу в сковороду, добавьте томатное пюре и 50 мл воды. Готовьте на медленном огне несколько минут, затем добавьте макароны и перемешайте.
  5. Разогрейте духовку в режиме гриль до средней температуры. Переложите пасту в форму для запекания, посыпьте тертым чеддером и поставьте в духовку запекаться до золотистого цвета.

Куриные рулеты с курагой и черносливом

Рулет из куриной грудки с сухофруктами
Рулет из куриной грудки с сухофруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 3 куриных грудки
  • 12 шт. кураги
  • 12 шт. чернослива
  • Сыр
  • Натуральный йогурт, сметана или кефир
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Курагу и чернослив залить горячей водой. Дать постоять полчаса, затем промыть и обсушить.
  2. Затем разрезать куриную грудку вдоль на две части, немного отбить, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Выложить на грудку кусочек твердого сыра, курагу и чернослив. В каждом рулетике должно быть по две кураги и по два чернослива.
  4. Свернуть в рулетики, заколоть зубочисткой.
  5. Выложить в форму для запекания, сверху смазать йогуртом, сметаной или кефиром.
  6. Запекать в духовке на 200 °С до готовности. Не пересушить.
  7. Переложить рулеты на блюдо и разрезать на порционные куски. Украсить веточками зелени и подавать с любыми гарнирами и соусами на свой вкус.

Карри с курицей и картофелем

Карри с курицей
Карри с курицей
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. растительного масла
  • 500 г куриного филе, мелко порубленного
  • 1 луковица, нарезанная
  • 3 зубчика чеснока, измельченных
  • 1-2 красных перчика чили, измельченных
  • Имбирь, кусочек размером с большой палец, очищенный и натертый
  • 1/2 стакана воды или бульона
  • 1 ст.л. смеси специй гарам масала
  • 1 ч.л. куркумы
  • 1 ч.л. кумина (зиры)
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 кг картофеля, нарезанного крупными кусками
  • 3 средних помидора, измельченных
  • 1 стакан зеленого горошка или смеси замороженных овощей
  • Соль
  • Зелень кинзы или петрушки для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогреть в большой сковороде растительное масло, обжарить в нем измельченное куриное филе до золотистого цвета. К курице добавить измельченные лук, чеснок и чили, готовить на среднем огне минут 5 до мягкости лука.
  2. Если любите не слишком острые блюда, количество перца чили необходимо уменьшить.
  3. Прибавить специи и тертый имбирь, посолить, тщательно перемешать, готовить еще несколько минут.
  4. Выложить в сковороду картофель, залить половиной стакана воды или бульона, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить минут 15 до мягкости картофеля.
  5. Затем добавить порезанные помидоры и горошек или смесь мороженых овощей.
  6. Томить карри под крышкой до готовности овощей.
  7. Если необходимо, посолить по вкусу, взбрызнуть соком лимона или лайма.
  8. Блюдо можно украсить свежей зеленью. А подавать – с натуральным йогуртом или сметаной.

Кускус в мультиварке с куриным филе и овощами

Кускус с курицей и овощами
Кускус с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом плова с курицей в мультиварке. "Сегодня" также писали, как сделать трехцветный террин из куриного филе.

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Источник: Сегодня
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