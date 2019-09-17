Что приготовить из куриного филе: ТОП-5 рецептов для ужина
Лучшие рецепты блюд из куриной грудки
Блюда из куриного филе отличаются большим разнообразием. Куриную грудку можно варить, жарить и запекать. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.
Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:
Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить. Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-й раствор соли).
Паста с курицей, сыром и кукурузой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 1-2 шт. репчатого лука
- 200 г консервированной кукурузы
- 3-4 ст.л. сметаны
- 1 пучок свежей зелени
- 50 г твердого сыра
- Соль, молотый перец – по вкусу
- 150 г пасты
Способ приготовления:
- Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать.
- Зелень помыть, удалить стебли и измельчить.
- Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности.
- Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет.
- Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу.
- Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.
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Курица в мультиварке с грибами и сливками
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе (из грудки или бедер)
- 400 г шампиньонов
- 1 луковица
- 200 мл сливок
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. муки
- Пучок зелени
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
- Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
- Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
- Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
- Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
- Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.
Карри из курицы с перцем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 200 мл кокосового молока
- 100 г сладкого перца
- 2 ч.л. порошка карри
- 1 ч.л. сахара
- 1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)
- 1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 0,5 ч.л. куркумы
- 0,5 ч.л. молотого кориандра
- 0,5 ч.л. молотого кардамона
- 0,25 ч.л. молотого мускатного ореха
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны.
- К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут).
- За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец.
- Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.
Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г свежего шпината
- Большая горсть вяленных томатов в масле
- Большая горсть кедровых орехов
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Немного растительного масла
- 4 куриные грудки
- 150 г ломтиков прошутто
- Несколько веточек свежего тимьяна
Способ приготовления:
- Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
- Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
- Вяленые томаты крупно порубить.
- Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
- Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
- Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
- Наполнить углубления начинкой.
- Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
- Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.
Лазанья с грибами и куриным филе
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 250 г листов лазаньи
- 700 г куриного филе
- 300 г грибов
- 500 г помидоров
- 300 г сыра
- 150 г лука
- Зелень по вкусу
- Растительное масло
- Соль, перец
Для соуса:
- 100 г сливочного масла
- 5 ст.л. муки
- 1 л молока
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать.
- На растительном масле обжарить лук до мягкости.
- Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут.
- Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану.
- Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами.
- В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе.
- Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры.
- Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
- Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.
Как выбрать куриное филе
Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней. Желтоватый оттенок свидетельствует о том, что срок хранения подходит к концу.
Вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г. Большой вес – признак быстрого выращивания курицы. Кстати, на ускоренный рост могут указывать и прожилки на филе, которые напоминают белую паутинку.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.
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