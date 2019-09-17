Что приготовить из куриного филе: ТОП-5 рецептов для ужина

Лучшие рецепты блюд из куриной грудки

Куриное филе на ужин Фото: Depositphotos

Блюда из куриного филе отличаются большим разнообразием. Куриную грудку можно варить, жарить и запекать. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.

Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить. Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-й раствор соли).

Паста с курицей, сыром и кукурузой

Паста с курицей и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

250 г куриного филе

1-2 шт. репчатого лука

200 г консервированной кукурузы

3-4 ст.л. сметаны

1 пучок свежей зелени

50 г твердого сыра

Соль, молотый перец – по вкусу

150 г пасты

Способ приготовления:

Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать. Зелень помыть, удалить стебли и измельчить. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками. Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности. Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет. Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу. Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.

Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г куриного филе (из грудки или бедер)

400 г шампиньонов

1 луковица

200 мл сливок

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. муки

Пучок зелени

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать небольшими кубиками. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Карри из курицы с перцем

Карри принято подавать с отварным рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г куриного филе

200 мл кокосового молока

100 г сладкого перца

2 ч.л. порошка карри

1 ч.л. сахара

1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)

1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)

1 ст.л. рыбного соуса

2 ст.л. растительного масла

0,5 ч.л. куркумы

0,5 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. молотого кардамона

0,25 ч.л. молотого мускатного ореха

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны. К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут). За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец. Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.

Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Фаршированное куриное филе в прошутто Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г свежего шпината

Большая горсть вяленных томатов в масле

Большая горсть кедровых орехов

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Немного растительного масла

4 куриные грудки

150 г ломтиков прошутто

Несколько веточек свежего тимьяна

Способ приготовления:

Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить. Вяленые томаты крупно порубить. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек". Наполнить углубления начинкой. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.

Лазанья с грибами и куриным филе

Лазанья с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г листов лазаньи

700 г куриного филе

300 г грибов

500 г помидоров

300 г сыра

150 г лука

Зелень по вкусу

Растительное масло

Соль, перец

Для соуса:

100 г сливочного масла

5 ст.л. муки

1 л молока

Соль, перец

Способ приготовления:

Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать. На растительном масле обжарить лук до мягкости. Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут. Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану. Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами. В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе. Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут. Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.

Как выбрать куриное филе

Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней. Желтоватый оттенок свидетельствует о том, что срок хранения подходит к концу.

Вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г. Большой вес – признак быстрого выращивания курицы. Кстати, на ускоренный рост могут указывать и прожилки на филе, которые напоминают белую паутинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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