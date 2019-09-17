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Что приготовить из куриного филе: ТОП-5 рецептов для ужина

Лучшие рецепты блюд из куриной грудки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Куриное филе на ужин
Куриное филе на ужин
Фото: Depositphotos

Блюда из куриного филе отличаются большим разнообразием. Куриную грудку можно варить, жарить и запекать. Ее добавляют в салаты и супы, тушат вместе разными соусами и фаршируют.

Смотрите видео, как приготовить диетическое куриное филе:

Куриное филе содержит очень мало жира, поэтому отличается низкой калорийностью. Но по этой же причине его очень легко пересушить. Чтобы мясо оставалось сочным, многие кулинары советуют предварительно вымочить его в соляном растворе. Для этого нужно положить грудку минимум на 20 минут в соленую холодную воду (в идеале у вас должен получиться 4%-й раствор соли).

Паста с курицей, сыром и кукурузой

Паста с курицей и кукурузой
Паста с курицей и кукурузой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе
  • 1-2 шт. репчатого лука
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 3-4 ст.л. сметаны
  • 1 пучок свежей зелени
  • 50 г твердого сыра
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • 150 г пасты

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук почистить, помыть и мелко порезать.
  2. Зелень помыть, удалить стебли и измельчить.
  3. Куриное филе помыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом и готовить лук до прозрачности.
  5. Добавить кусочки куриного филе и тушить, пока мясо равномерно не побелеет.
  6. Добавить сметану, кукурузу без жидкости и готовить еще 10 минут. Добавить соль и специи по вкусу.
  7. Отварить свою любимую пасту в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Подавать с получившимся соусом, посыпав зеленью и тертым сыром.

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Курица в мультиварке с грибами и сливками

Курица с грибами и сливками в мультиварке
Курица с грибами и сливками в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе (из грудки или бедер) 
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 200 мл сливок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. муки
  • Пучок зелени
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Налить в чашку мультиварки растительное масло и включить режим "Жарка" на 20 минут. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости.
  3. Куриное филе помыть и нарезать средними кубиками, добавить к луку и перемешать. Жарить, пока мясо не побелеет.
  4. Затем добавить нарезанные тонкими пластинками грибы и продолжать обжаривать. Посолить, поперчить, добавить муку и готовить еще 3 минуты.
  5. Влить сливки и немного воды, перемешать и довести до кипения.
  6. Закрыть крышку мультиварки, включить режим "Тушение" на 20-25 минут. За 5 минут до конца приготовления добавить рубленую зелень.
  7. Подавать курицу в мультиварке вместе с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Карри из курицы с перцем

Карри принято подавать с отварным рисом
Карри принято подавать с отварным рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 200 мл кокосового молока
  • 100 г сладкого перца
  • 2 ч.л. порошка карри
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 маленький пеперончино (мелко нарезанный)
  • 1 см корня имбиря (натертого на мелкой терке)
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 0,5 ч.л. куркумы
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра
  • 0,5 ч.л. молотого кардамона
  • 0,25 ч.л. молотого мускатного ореха
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть и обсушить бумажным полотенцем. 
  2. Нарезать на тонкие полоски и обжарить на хорошо разогретом масле до образование золотистой корочки, по 1-2 минуте с каждой стороны.
  3. К филе добавить все специи, залить кокосовым молоком и тушить на медленном огне под закрытой крышкой, пока молоко не загустеет до состояния кефира (примерно 15-20 минут). 
  4. За 2 минуты до готовности положить порезанный тонкими полосками перец.
  5. Подать карри с отварным рисом, украсив веточкой кинзы.

Куриное филе с вялеными помидорами и шпинатом в прошутто

Фаршированное куриное филе в прошутто
Фаршированное куриное филе в прошутто
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 300 г свежего шпината
  • Большая горсть вяленных томатов в масле
  • Большая горсть кедровых орехов
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Немного растительного масла
  • 4 куриные грудки
  • 150 г ломтиков прошутто
  • Несколько веточек свежего тимьяна

Способ приготовления:

  1. Шпинат помыть, обсушить и порубить листья ножом.
  2. Готовить в течение 5 минут в небольшом количестве растительного масла, посолить.
  3. Вяленые томаты крупно порубить.
  4. Смешать в миске шпинат, томаты, столовую ложку масла из банки с томатами и кедровые орехи.
  5. Натереть куриные грудки солью и перцем со всех сторон.
  6. Надрезать каждую грудку так, чтобы получился "кармашек".
  7. Наполнить углубления начинкой.
  8. Завернуть каждую грудку в тонкие ломтики прошутто.
  9. Выложить на противень вместе с веточками тимьяна и запекать на верхнем уровне духовки при 180 С в течение 20-30 минут.

Лазанья с грибами и куриным филе

Лазанья с курицей и грибами
Лазанья с курицей и грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 250 г листов лазаньи
  • 700 г куриного филе
  • 300 г грибов
  • 500 г помидоров
  • 300 г сыра
  • 150 г лука
  • Зелень по вкусу
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Для соуса:

  • 100 г сливочного масла
  • 5 ст.л. муки
  • 1 л молока
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Очищенный лук, куриное филе и грибы мелко нарезать.
  2. На растительном масле обжарить лук до мягкости.
  3. Добавить куриное филе, жарить 5 минут. Добавить грибы, посолить, поперчить и готовить еще 15 минут.
  4. Сварить соус бешамель. Сливочное масло растопить, всыпать муку и слегка обжарить. Затем влить молоко, посолить и поперчить. Варить, помешивая, пока соус не загустеет. По консистенции он должен напоминать жидкую сметану.
  5. Помидоры очистить от кожицы, измельчить в блендере или натереть на терке. Зелень мелко порубить, смешать с помидорами.
  6. В форму для запекания выложить в один слой листы лазаньи. Сверху распределить половину грибов и филе.
  7. Выложить половину соуса, накрыть листами лазаньи. Распределить оставшиеся грибы с филе, полить оставшимся соусом. Выложить сверху листы лазаньи и помидоры.
  8. Поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
  9. Сыр натереть на крупной терке. Через 20 минут посыпать лазанью сыром и запекать еще 20-25 минут.

Как выбрать куриное филе

Мясо должно быть розовым, ни в коем случае не желтым, говорят эксперты. Это касается как магазинной курицы, так и домашней. Желтоватый оттенок свидетельствует о том, что срок хранения подходит к концу.

Вес нормального филе домашней курицы составляет 150-180 г, максимум 200 г. Большой вес – признак быстрого выращивания курицы. Кстати, на ускоренный рост могут указывать и прожилки на филе, которые напоминают белую паутинку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь куриное филе с ягодами. "Сегодня" также делились рецептом куриной грудки в пикантном маринаде.

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Источник: Сегодня
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