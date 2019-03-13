Что приготовить из куриной печени: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты приготовления куриной печени

Тушеная куриная печень Фото: Pixabay

Не знаете, что приготовить из куриной печени? Наша подборка поможет вам освоить легкие, вкусные и несложные в исполнении блюда.

Жареная куриная печень с яблоками

Жареная куриная печень с яблоками Фото: Getty Images

Ингредиенты:

Куриная печень – 800 г

Лук – 2 штуки

Яблоки – 3 штуки (твердые и кисло-сладкие)

Растительное масло

Соль, перец

Молоко

Мука

Рецепт приготовления:

Куриную печень чистим от пленок, моем и заливаем молоком, оставляем на 30-40 минут. Вынимаем из молока и сушим на бумажном полотенце. К муке добавляем молотый перец, перемешиваем и обваливаем в ней печень со всех сторон. На разогретую сковороду выливаем масло и обжариваем печень на сильном огне в течение 3-5 минут. Поджаренную печенку солим и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Яблоки моем, режем дольками, выкладываем в сковороду, в которой готовилась печень, обжариваем до мягкости. Печень перекладываем в форму для запекания. На печень выкладываем яблоки. Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета в той же сковороде, выкладываем сверху на яблоки. Ставим форму с печенью в разогретую до 160 градусов духовку на 10 минут. Подаем блюдо теплым вместе с любым гарниром на свой вкус.

Печеночные оладьи

Печеночные оладьи Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 маленькая луковица

1 яйцо

4 ст.л. муки

соль

молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриную печень помыть; удалить пленки. Лук очистить и нарезать. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

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Куриная печень в сметане

Тушеная печень в сметане Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500-600 г куриной печени

1 крупная луковица

1 небольшая морковь

200 г сметаны

масло растительное для жарки

соль, перец

зелень для подачи

Рецепт приготовления:

Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки. Лук и морковь очистить и нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из печени с авокадо и свеклой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправки:

сок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Паштет из куриной печени

Паштет из печени Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

400 г куриной печени

1 средняя луковица

5 листиков свежего тимьяна

2 ст.л. хереса

1 ст.л. бренди

2 ст.л. густых сливок

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Растапливаем на сковороде 100 г нарезанного сливочного масла. Добавляем куриную печень, лук и тимьян. Жарим на среднем огне, все время помешивая, в течение 4-5 минут. Добавляем алкоголь, соль, перец, накрываем крышкой и тушим еще 5 минут. Затем снимаем с огня, даем немного остыть и взбиваем все блендером в однородную массу. Остальное масло растапливаем на водяной бане, даем немного остыть. Тем временем взбиваем венчиком сливки. Добавляем к печени – остывшее растопленное масло, столовую ложку бренди и сливки. Аккуратно все перемешиваем. Охлаждаем в холодильнике в течение 6 часов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом теплого салата с яблоками и печенью.

Смотрите видео, как готовят паштет:

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