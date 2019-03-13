Что приготовить из куриной печени: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты приготовления куриной печени
Не знаете, что приготовить из куриной печени? Наша подборка поможет вам освоить легкие, вкусные и несложные в исполнении блюда.
Жареная куриная печень с яблоками
Ингредиенты:
- Куриная печень – 800 г
- Лук – 2 штуки
- Яблоки – 3 штуки (твердые и кисло-сладкие)
- Растительное масло
- Соль, перец
- Молоко
- Мука
Рецепт приготовления:
- Куриную печень чистим от пленок, моем и заливаем молоком, оставляем на 30-40 минут. Вынимаем из молока и сушим на бумажном полотенце.
- К муке добавляем молотый перец, перемешиваем и обваливаем в ней печень со всех сторон.
- На разогретую сковороду выливаем масло и обжариваем печень на сильном огне в течение 3-5 минут. Поджаренную печенку солим и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Яблоки моем, режем дольками, выкладываем в сковороду, в которой готовилась печень, обжариваем до мягкости.
- Печень перекладываем в форму для запекания. На печень выкладываем яблоки.
- Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета в той же сковороде, выкладываем сверху на яблоки.
- Ставим форму с печенью в разогретую до 160 градусов духовку на 10 минут.
- Подаем блюдо теплым вместе с любым гарниром на свой вкус.
Печеночные оладьи
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 маленькая луковица
- 1 яйцо
- 4 ст.л. муки
- соль
- молотый перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриную печень помыть; удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.
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Куриная печень в сметане
Ингредиенты:
- 500-600 г куриной печени
- 1 крупная луковица
- 1 небольшая морковь
- 200 г сметаны
- масло растительное для жарки
- соль, перец
- зелень для подачи
Рецепт приготовления:
- Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
- Лук и морковь очистить и нарезать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
- Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
- Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
- При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправки:
- сок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Паштет из куриной печени
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 400 г куриной печени
- 1 средняя луковица
- 5 листиков свежего тимьяна
- 2 ст.л. хереса
- 1 ст.л. бренди
- 2 ст.л. густых сливок
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Растапливаем на сковороде 100 г нарезанного сливочного масла.
- Добавляем куриную печень, лук и тимьян. Жарим на среднем огне, все время помешивая, в течение 4-5 минут.
- Добавляем алкоголь, соль, перец, накрываем крышкой и тушим еще 5 минут. Затем снимаем с огня, даем немного остыть и взбиваем все блендером в однородную массу.
- Остальное масло растапливаем на водяной бане, даем немного остыть. Тем временем взбиваем венчиком сливки.
- Добавляем к печени – остывшее растопленное масло, столовую ложку бренди и сливки. Аккуратно все перемешиваем. Охлаждаем в холодильнике в течение 6 часов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом теплого салата с яблоками и печенью.
Смотрите видео, как готовят паштет:
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Источник: Сегодня