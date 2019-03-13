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Что приготовить из куриной печени: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты приготовления куриной печени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Тушеная куриная печень
Тушеная куриная печень
Фото: Pixabay

Не знаете, что приготовить из куриной печени? Наша подборка поможет вам освоить легкие, вкусные и несложные в исполнении блюда.

Жареная куриная печень с яблоками

Жареная куриная печень с яблоками
Жареная куриная печень с яблоками
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 800 г
  • Лук – 2 штуки
  • Яблоки – 3 штуки (твердые и кисло-сладкие)
  • Растительное масло
  • Соль, перец
  • Молоко
  • Мука

Рецепт приготовления:

  1. Куриную печень чистим от пленок, моем и заливаем молоком, оставляем на 30-40 минут. Вынимаем из молока и сушим на бумажном полотенце.
  2. К муке добавляем молотый перец, перемешиваем и обваливаем в ней печень со всех сторон.
  3. На разогретую сковороду выливаем масло и обжариваем печень на сильном огне в течение 3-5 минут. Поджаренную печенку солим и перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  4. Яблоки моем, режем дольками, выкладываем в сковороду, в которой готовилась печень, обжариваем до мягкости.
  5. Печень перекладываем в форму для запекания. На печень выкладываем яблоки.
  6. Лук режем полукольцами и обжариваем до золотистого цвета в той же сковороде, выкладываем сверху на яблоки.
  7. Ставим форму с печенью в разогретую до 160 градусов духовку на 10 минут.
  8. Подаем блюдо теплым вместе с любым гарниром на свой вкус.

Печеночные оладьи

Печеночные оладьи
Печеночные оладьи
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 маленькая луковица
  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. муки
  • соль
  • молотый перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Куриную печень помыть; удалить пленки. Лук очистить и нарезать. 
  2. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

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Куриная печень в сметане

Тушеная печень в сметане
Тушеная печень в сметане
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500-600 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1 небольшая морковь
  • 200 г сметаны
  • масло растительное для жарки
  • соль, перец
  • зелень для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и разрезать на кусочки.
  2. Лук и морковь очистить и нарезать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить лук и морковь. Жарить до прозрачности овощей.
  4. Затем добавить печень и готовить, пока она не побелеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны.
  5. Добавить сметану, соль и перец. Тушить под крышкой 7-10 минут до готовности.
  6. При подаче посыпать готовое блюдо зеленью.

Салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из печени с авокадо и свеклой
Салат из печени с авокадо и свеклой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • сок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Паштет из куриной печени

Паштет из печени
Паштет из печени
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 средняя луковица
  • 5 листиков свежего тимьяна
  • 2 ст.л. хереса
  • 1 ст.л. бренди
  • 2 ст.л. густых сливок
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Растапливаем на сковороде 100 г нарезанного сливочного масла.
  2. Добавляем куриную печень, лук и тимьян. Жарим на среднем огне, все время помешивая, в течение 4-5 минут.
  3. Добавляем алкоголь, соль, перец, накрываем крышкой и тушим еще 5 минут. Затем снимаем с огня, даем немного остыть и взбиваем все блендером в однородную массу.
  4. Остальное масло растапливаем на водяной бане, даем немного остыть. Тем временем взбиваем венчиком сливки.
  5. Добавляем к печени – остывшее растопленное масло, столовую ложку бренди и сливки. Аккуратно все перемешиваем. Охлаждаем в холодильнике в течение 6 часов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом теплого салата с яблоками и печенью.

Смотрите видео, как готовят паштет:

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Источник: Сегодня
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