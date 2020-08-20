Что приготовить из лаваша: три рецепта аппетитных закусок

Готовим домашнюю шаурму, конвертики с омлетом и рулетики с беконом и сыром

Закуски из лаваша – это быстро, вкусно и удобно. Из тонкого пресного хлеба можно делать рулеты и конвертики с разными начинками, готовить с ним несладкие пироги и аппетитную домашнюю шаурму.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты закусок из тонкого армянского лаваша, которые помогут разнообразить ваше повседневное меню.

Домашняя шаурма с курицей, овощами и сыром

Шаурма с курицей Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г куриного филе

1/2 помидора

50 г капусты

1/2 морковки

1 лист лаваша

50 г тертого твердого сыра

Кетчуп

Способ приготовления:

Подготовить куриное филе. Отбить грудку, посолить, поперчить. Затем обжарить целым куском на смеси сливочного и растительного масла до готовности. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Мелко нарезать помидор и капусту. Готовое филе мелко порубить. На лист лаваша выложить начинку. Посыпать твердым сыром. Полить кетчупом. Свернуть в рулет. На 5 минут отправить в разогретую до 180 ºС духовку или обжарить с двух сторон на сковороде.

Конвертики из лаваша с омлетом

Яичница в лаваше Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

50 г сливочного сыра

1/2 огурца

1 лист лаваша

Соль, подсолнечное масло

Смотрите видео, как приготовить лаваш с тунцом:

Способ приготовления:

Яйца взбить с солью и вылить на разогретую сковороду с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Накрыть крышкой и на небольшом огне приготовить омлет. Лист лаваша смазать сливочным сыром. На лаваш выложить омлет. Затем на центр омлета положить огурец, нарезанный соломкой. Свернуть в рулет и нарезать крупными кусками. Подавать с овощами.

Закуска из лаваша с плавленым сыром и беконом

Лаваш с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г плавленого сырка

50 г сливочного масла

100 г бекона

1 лист лаваша

Соль, подсолнечное масло

Способ приготовления:

На лист лаваша потереть сливочное масло. Посыпать натертым на крупной терке плавленым сыром. Нарезать соломкой бекон и выложить в центр лаваша. Скрутить в рулетик, порезать на кусочки длиной 5-6 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог из лаваша с брынзой и зеленью, а также делились рецептом рулета из лаваша с рыбными консервами.

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