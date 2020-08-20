Что приготовить из лаваша: три рецепта аппетитных закусок
Готовим домашнюю шаурму, конвертики с омлетом и рулетики с беконом и сыром
Закуски из лаваша – это быстро, вкусно и удобно. Из тонкого пресного хлеба можно делать рулеты и конвертики с разными начинками, готовить с ним несладкие пироги и аппетитную домашнюю шаурму.
В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты закусок из тонкого армянского лаваша, которые помогут разнообразить ваше повседневное меню.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г куриного филе
- 1/2 помидора
- 50 г капусты
- 1/2 морковки
- 1 лист лаваша
- 50 г тертого твердого сыра
- Кетчуп
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Способ приготовления:
- Подготовить куриное филе. Отбить грудку, посолить, поперчить. Затем обжарить целым куском на смеси сливочного и растительного масла до готовности.
- Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Мелко нарезать помидор и капусту.
- Готовое филе мелко порубить. На лист лаваша выложить начинку.
- Посыпать твердым сыром. Полить кетчупом. Свернуть в рулет.
- На 5 минут отправить в разогретую до 180 ºС духовку или обжарить с двух сторон на сковороде.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 50 г сливочного сыра
- 1/2 огурца
- 1 лист лаваша
- Соль, подсолнечное масло
Смотрите видео, как приготовить лаваш с тунцом:
Способ приготовления:
- Яйца взбить с солью и вылить на разогретую сковороду с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Накрыть крышкой и на небольшом огне приготовить омлет.
- Лист лаваша смазать сливочным сыром.
- На лаваш выложить омлет. Затем на центр омлета положить огурец, нарезанный соломкой.
- Свернуть в рулет и нарезать крупными кусками. Подавать с овощами.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г плавленого сырка
- 50 г сливочного масла
- 100 г бекона
- 1 лист лаваша
- Соль, подсолнечное масло
Способ приготовления:
- На лист лаваша потереть сливочное масло.
- Посыпать натертым на крупной терке плавленым сыром.
- Нарезать соломкой бекон и выложить в центр лаваша.
- Скрутить в рулетик, порезать на кусочки длиной 5-6 см.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог из лаваша с брынзой и зеленью, а также делились рецептом рулета из лаваша с рыбными консервами.
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