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Что приготовить из лаваша: три рецепта аппетитных закусок

Сегодня, 12:47

Готовим домашнюю шаурму, конвертики с омлетом и рулетики с беконом и сыром

Закуски из лаваша – это быстро, вкусно и удобно. Из тонкого пресного хлеба можно делать рулеты и конвертики с разными начинками, готовить с ним несладкие пироги и аппетитную домашнюю шаурму.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты закусок из тонкого армянского лаваша, которые помогут разнообразить ваше повседневное меню.

Домашняя шаурма с курицей, овощами и сыром

Шаурма с курицей
Шаурма с курицей
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г куриного филе
  • 1/2 помидора
  • 50 г капусты
  • 1/2 морковки
  • 1 лист лаваша
  • 50 г тертого твердого сыра
  • Кетчуп

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Способ приготовления:

  1. Подготовить куриное филе. Отбить грудку, посолить, поперчить. Затем обжарить целым куском на смеси сливочного и растительного масла до готовности.
  2. Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Мелко нарезать помидор и капусту.
  3. Готовое филе мелко порубить. На лист лаваша выложить начинку.
  4. Посыпать твердым сыром. Полить кетчупом. Свернуть в рулет.
  5. На 5 минут отправить в разогретую до 180 ºС духовку или обжарить с двух сторон на сковороде.

Конвертики из лаваша с омлетом

Яичница в лаваше
Яичница в лаваше
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 50 г сливочного сыра
  • 1/2 огурца
  • 1 лист лаваша
  • Соль, подсолнечное масло

Смотрите видео, как приготовить лаваш с тунцом:

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и вылить на разогретую сковороду с двумя столовыми ложками подсолнечного масла. Накрыть крышкой и на небольшом огне приготовить омлет.
  2. Лист лаваша смазать сливочным сыром.
  3. На лаваш выложить омлет. Затем на центр омлета положить огурец, нарезанный соломкой.
  4. Свернуть в рулет и нарезать крупными кусками. Подавать с овощами.

Закуска из лаваша с плавленым сыром и беконом

Лаваш с беконом и сыром
Лаваш с беконом и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г плавленого сырка
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г бекона
  • 1 лист лаваша
  • Соль, подсолнечное масло

Способ приготовления:

  1. На лист лаваша потереть сливочное масло.
  2. Посыпать натертым на крупной терке плавленым сыром.
  3. Нарезать соломкой бекон и выложить в центр лаваша.
  4. Скрутить в рулетик, порезать на кусочки длиной 5-6 см.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог из лаваша с брынзой и зеленью, а также делились рецептом рулета из лаваша с рыбными консервами.

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Источник: Сегодня
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