Что приготовить из молодого горошка: три рецепта вкусных летних блюд

Рецепты простых и сытных блюд с зеленым горошком

Сезон молодого горошка довольно короткий. В отличие от замороженного и консервированного, только что очищенный горох очень ароматный, нежный и сладкий. Его желательно использовать сразу. Дело в том, что при хранении зеленый горошек дозревает, становится горьковатым и мучнистым.

Лучше всего горошек сочетается с зеленой стручковой фасолью и морковью. Он входит и в любимые всеми салаты оливье и винегрет, а кроме того, хорош для запеканок или как дополнение к овощным оладьям и пирогам. Для некоторых рецептов горошек нужно предварительно отварить.

Суп с молодым горошком и клецками

Вкусный суп с клецками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 луковица

2-3 болгарских перца разных цветов

1 морковь

Растительное масло

1 куриное филе

1 л воды

200 г зеленого горошка

2 яйца

1 ст.л. молока

Мука

Соль, молотый перец

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Способ приготовления:

Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке. Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле. Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой. Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут. Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто. Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут. Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.

Паста с зеленым горошком и ветчиной от Найджелы Лоусон

Макароны с ветчиной и горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)

100 г мелкого зеленого горошка

150 мл жирных сливок

150 г нарезанной кубиками ветчины

2 столовые ложки тертого пармезана

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Способ приготовления:

Приготовить макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды. Через 5 минут от начала приготовления добавить горох в воду для макарон. Когда макароны будут готовы, откинуть все на дуршлаг. Снова поставить сухую кастрюлю на огонь. Добавить сливки, ветчину и пармезан и прогреть. Добавить макароны и горох, хорошо перемешать и снять с плиты. Подавать макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка

Куриные бедрышки с картофелем и горошком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 ст.л. оливкового масла

1 нарезанная луковица

500 г куриных бедрышек

750 г мелкого молодого картофеля

225 мл овощного бульона

Зелень – по вкусу

150 г зеленого горошка

1 ст.л. соуса песто

200 мл сливок

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном. Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут. Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют. Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут. Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут. Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из пасты с рыбой и зеленым горошком, а также писали, как сделать витаминный салат из молодого шпината с горошком.

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