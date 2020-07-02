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Что приготовить из молодого горошка: три рецепта вкусных летних блюд

Сегодня, 17:46

Рецепты простых и сытных блюд с зеленым горошком

Сезон молодого горошка довольно короткий. В отличие от замороженного и консервированного, только что очищенный горох очень ароматный, нежный и сладкий. Его желательно использовать сразу. Дело в том, что при хранении зеленый горошек дозревает, становится горьковатым и мучнистым.

Лучше всего горошек сочетается с зеленой стручковой фасолью и морковью. Он входит и в любимые всеми салаты оливье и винегрет, а кроме того, хорош для запеканок или как дополнение к овощным оладьям и пирогам. Для некоторых рецептов горошек нужно предварительно отварить.

Суп с молодым горошком и клецками

Вкусный суп с клецками
Вкусный суп с клецками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2-3 болгарских перца разных цветов
  • 1 морковь
  • Растительное масло
  • 1 куриное филе
  • 1 л воды
  • 200 г зеленого горошка
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. молока
  • Мука
  • Соль, молотый перец

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Способ приготовления:

  1. Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке.
  2. Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле.
  3. Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой.
  4. Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут.
  5. Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто.
  6. Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут.
  7. Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.

Паста с зеленым горошком и ветчиной от Найджелы Лоусон

Макароны с ветчиной и горошком
Макароны с ветчиной и горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
  • 100 г мелкого зеленого горошка
  • 150 мл жирных сливок
  • 150 г нарезанной кубиками ветчины
  • 2 столовые ложки тертого пармезана

Смотрите видео, как приготовить ризотто с зеленым горошком и скумбрией:

Способ приготовления:

  1. Приготовить макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
  2. Через 5 минут от начала приготовления добавить горох в воду для макарон.
  3. Когда макароны будут готовы, откинуть все на дуршлаг.
  4. Снова поставить сухую кастрюлю на огонь. Добавить сливки, ветчину и пармезан и прогреть.
  5. Добавить макароны и горох, хорошо перемешать и снять с плиты.
  6. Подавать макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.

Жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка

Куриные бедрышки с картофелем и горошком
Куриные бедрышки с картофелем и горошком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 нарезанная луковица
  • 500 г куриных бедрышек
  • 750 г мелкого молодого картофеля
  • 225 мл овощного бульона
  • Зелень – по вкусу
  • 150 г зеленого горошка
  • 1 ст.л. соуса песто
  • 200 мл сливок
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном.
  2. Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут.
  3. Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют.
  4. Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить.
  5. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут.
  6. Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут.
  7. Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из пасты с рыбой и зеленым горошком, а также писали, как сделать витаминный салат из молодого шпината с горошком.

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Источник: Сегодня
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