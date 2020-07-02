Что приготовить из молодого горошка: три рецепта вкусных летних блюд
Рецепты простых и сытных блюд с зеленым горошком
Сезон молодого горошка довольно короткий. В отличие от замороженного и консервированного, только что очищенный горох очень ароматный, нежный и сладкий. Его желательно использовать сразу. Дело в том, что при хранении зеленый горошек дозревает, становится горьковатым и мучнистым.
Лучше всего горошек сочетается с зеленой стручковой фасолью и морковью. Он входит и в любимые всеми салаты оливье и винегрет, а кроме того, хорош для запеканок или как дополнение к овощным оладьям и пирогам. Для некоторых рецептов горошек нужно предварительно отварить.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 2-3 болгарских перца разных цветов
- 1 морковь
- Растительное масло
- 1 куриное филе
- 1 л воды
- 200 г зеленого горошка
- 2 яйца
- 1 ст.л. молока
- Мука
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Мелко нарезать очищенную луковицу и болгарских перца, натереть морковь на терке.
- Пассеровать овощи на растительном масле 15 минут. Если у вас есть кастрюля с толстым дном, можно жарить в кастрюле.
- Добавить к овощам мелко нарезанные кусочки курицы. Потушить минут 15-20 под крышкой.
- Добавить к овощам литр кипящей воды и зеленый горошек. Варить около 5 минут.
- Для клецок яйца немного взбить, добавить молоко, посолить и всыпать столько муки, чтобы получилось густое тесто.
- Чайной ложкой набирать небольшое количество теста и опускать в кипящий суп. Варить около 5 минут.
- Посолить и поперчить суп по вкусу. Подавать горячим вместе со сметаной.
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 200 г пасты фарфалле (или другой короткой пасты)
- 100 г мелкого зеленого горошка
- 150 мл жирных сливок
- 150 г нарезанной кубиками ветчины
- 2 столовые ложки тертого пармезана
Смотрите видео, как приготовить ризотто с зеленым горошком и скумбрией:
Способ приготовления:
- Приготовить макароны в соответствии с инструкцией на упаковке в большом количестве подсоленной кипящей воды.
- Через 5 минут от начала приготовления добавить горох в воду для макарон.
- Когда макароны будут готовы, откинуть все на дуршлаг.
- Снова поставить сухую кастрюлю на огонь. Добавить сливки, ветчину и пармезан и прогреть.
- Добавить макароны и горох, хорошо перемешать и снять с плиты.
- Подавать макароны с горошком и ветчиной горячими, по желанию посыпав дополнительной порцией тертого пармезана и молотым перцем. Блюдо можно также украсить зеленью.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 нарезанная луковица
- 500 г куриных бедрышек
- 750 г мелкого молодого картофеля
- 225 мл овощного бульона
- Зелень – по вкусу
- 150 г зеленого горошка
- 1 ст.л. соуса песто
- 200 мл сливок
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогреть оливковое масло в глубокой сковороде с массивным дном.
- Добавить измельченный лук, пассеровать на слабом огне около 5 минут.
- Отправить в сковороду куриные бедрышки и готовить, пока они не побелеют.
- Добавить мелкий молодой картофель, влить бульон и поперчить.
- Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить 30-35 минут.
- Добавить зеленый горошек и рубленую зелень, готовить под крышкой 5 минут.
- Затем вмешать соус песто, сливки, прогреть и подать блюдо к столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из пасты с рыбой и зеленым горошком, а также писали, как сделать витаминный салат из молодого шпината с горошком.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное