Что приготовить из морского окуня: лучшие рецепты блюд

Рецепты из морского окуня в домашних условиях

Окунь морской: рецепты Фото: freepik.com

Морской окунь богат витаминами В, РР, А, D. В нем есть фосфор, магний, железо. Выбирая рыбу, понюхайте тушку: качественный окунь пахнет йодом. В его расцветке должны преобладать розовые и красные тона.

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При выборе охлажденной рыбы смотрите на ее жабры. Они не должны быть тусклыми, а запах должен быть такой, как у свежей рыбы. Должно насторожить, если рыба продается без головы, а значит и жабр. Возможно, такая рыба несвежая.

Поверхность тела окуня должна быть блестящей и чистой, а глаза светлыми, а не помутневшими. Очень свежая рыба будет лежать идеально прямо, ни голова, ни хвост не должны свешиваться.

Каннеллони с морским окунем и сыром

Каннеллони с рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г филе окуня

250 г каннеллони

600 мл молока

150 г моцареллы

2 яйца

3 помидора

По 1 пучку укропа, петрушки, зеленого лука

По 1 ст.л. сливочного масла, муки и каперсов

100 г белого хлеба

Сок и цедра половины лимона

Соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

Приготовить фарш из рыбы, замоченного хлеба, яиц, зелени, сока и цедры, соли, перца, мускатного ореха. Смешать с каперсами и кубиками моцареллы. Начинить каннеллони и выложить в форму слоями, покрыть кружочками помидоров. Муку спассеровать в масле, аккуратно смешать с молоком, проварить до загустения. Залить каннеллони соусом и запекать 30 минут при 200 ºС. Накрыть фольгой, оставить на 20 минут и подавать.

Рыбный суп с морским окунем

Рыбный суп с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г филе морского окуня

200 г креветок

1 стебель лука-порея

3 помидора

3 стебля сельдерея

100 г макарон-ракушек

300 мл белого вина

1.5 л воды

150 мл сливок

2 ст.л. оливкового масла

Соль, перец, чили, петрушка

Способ приготовления:

Спассеровать нарезанные сельдерей и лук-порей в масле, влить вино, кипяток и варить пять минут. Всыпать макароны и готовить еще пять минут. Затем добавить помидоры, очищенные от шкурки и нарезанные, кусочки рыбы и варить семь минут. Добавить креветки, влить сливки, посолить и поперчить. Снять суп с плиты, дать настояться и подавать, посыпав нарезанной петрушкой.

Жареный морской окунь в азиатском стиле

Рыба с гарниром Фото: Pexels

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г филе морского окуня

250 г моркови

250 г стеблей сельдерея

1 см корня имбиря

Сок лимона

1 ч.л. кориандра

1 ч.л. белого перца

1 ч.л. морской соли

Растительное масло

Способ приготовления:

Соль, кориандр и перец растолочь в ступке. Рыбу полить лимонным соком, посыпать половиной пряной смеси и положить на полчаса в холодильник. Вынуть морского окуня и обжарить на растительном масле кожей вниз. Морковь и сельдерей нарезать полосками, имбирь измельчить. Обжарить в ложке растительного масла с оставшейся пряной смесью до мягкости. Готовые овощи и рыбу посыпать свежемолотым белым перцем и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.

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