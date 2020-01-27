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Что приготовить из морского окуня: лучшие рецепты блюд

Рецепты из морского окуня в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Окунь морской: рецепты
Окунь морской: рецепты
Фото: freepik.com

Морской окунь богат витаминами В, РР, А, D. В нем есть фосфор, магний, железо. Выбирая рыбу, понюхайте тушку: качественный окунь пахнет йодом. В его расцветке должны преобладать розовые и красные тона.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

При выборе охлажденной рыбы смотрите на ее жабры. Они не должны быть тусклыми, а запах должен быть такой, как у свежей рыбы. Должно насторожить, если рыба продается без головы, а значит и жабр. Возможно, такая рыба несвежая.

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Поверхность тела окуня должна быть блестящей и чистой, а глаза светлыми, а не помутневшими. Очень свежая рыба будет лежать идеально прямо, ни голова, ни хвост не должны свешиваться.

Каннеллони с морским окунем и сыром

Каннеллони с рыбой
Каннеллони с рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г филе окуня
  • 250 г каннеллони
  • 600 мл молока
  • 150 г моцареллы
  • 2 яйца
  • 3 помидора
  • По 1 пучку укропа, петрушки, зеленого лука
  • По 1 ст.л. сливочного масла, муки и каперсов
  • 100 г белого хлеба
  • Сок и цедра половины лимона
  • Соль, перец, мускатный орех

Способ приготовления:

  1. Приготовить фарш из рыбы, замоченного хлеба, яиц, зелени, сока и цедры, соли, перца, мускатного ореха.
  2. Смешать с каперсами и кубиками моцареллы.
  3. Начинить каннеллони и выложить в форму слоями, покрыть кружочками помидоров.
  4. Муку спассеровать в масле, аккуратно смешать с молоком, проварить до загустения.
  5. Залить каннеллони соусом и запекать 30 минут при 200 ºС. Накрыть фольгой, оставить на 20 минут и подавать.

Рыбный суп с морским окунем

Рыбный суп с помидорами
Рыбный суп с помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе морского окуня
  • 200 г креветок
  • 1 стебель лука-порея
  • 3 помидора
  • 3 стебля сельдерея
  • 100 г макарон-ракушек
  • 300 мл белого вина
  • 1.5 л воды
  • 150 мл сливок
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец, чили, петрушка

Способ приготовления:

  1. Спассеровать нарезанные сельдерей и лук-порей в масле, влить вино, кипяток и варить пять минут.
  2. Всыпать макароны и готовить еще пять минут. Затем добавить помидоры, очищенные от шкурки и нарезанные, кусочки рыбы и варить семь минут.
  3. Добавить креветки, влить сливки, посолить и поперчить.
  4. Снять суп с плиты, дать настояться и подавать, посыпав нарезанной петрушкой.

Жареный морской окунь в азиатском стиле

Рыба с гарниром
Рыба с гарниром
Фото: Pexels

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г филе морского окуня
  • 250 г моркови
  • 250 г стеблей сельдерея
  • 1 см корня имбиря
  • Сок лимона
  • 1 ч.л. кориандра
  • 1 ч.л. белого перца
  • 1 ч.л. морской соли
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Соль, кориандр и перец растолочь в ступке.
  2. Рыбу полить лимонным соком, посыпать половиной пряной смеси и положить на полчаса в холодильник.
  3. Вынуть морского окуня и обжарить на растительном масле кожей вниз.
  4. Морковь и сельдерей нарезать полосками, имбирь измельчить.
  5. Обжарить в ложке растительного масла с оставшейся пряной смесью до мягкости.
  6. Готовые овощи и рыбу посыпать свежемолотым белым перцем и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.

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Источник: Сегодня
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