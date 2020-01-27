Что приготовить из морского окуня: лучшие рецепты блюд
Рецепты из морского окуня в домашних условиях
Морской окунь богат витаминами В, РР, А, D. В нем есть фосфор, магний, железо. Выбирая рыбу, понюхайте тушку: качественный окунь пахнет йодом. В его расцветке должны преобладать розовые и красные тона.
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При выборе охлажденной рыбы смотрите на ее жабры. Они не должны быть тусклыми, а запах должен быть такой, как у свежей рыбы. Должно насторожить, если рыба продается без головы, а значит и жабр. Возможно, такая рыба несвежая.
Поверхность тела окуня должна быть блестящей и чистой, а глаза светлыми, а не помутневшими. Очень свежая рыба будет лежать идеально прямо, ни голова, ни хвост не должны свешиваться.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г филе окуня
- 250 г каннеллони
- 600 мл молока
- 150 г моцареллы
- 2 яйца
- 3 помидора
- По 1 пучку укропа, петрушки, зеленого лука
- По 1 ст.л. сливочного масла, муки и каперсов
- 100 г белого хлеба
- Сок и цедра половины лимона
- Соль, перец, мускатный орех
Способ приготовления:
- Приготовить фарш из рыбы, замоченного хлеба, яиц, зелени, сока и цедры, соли, перца, мускатного ореха.
- Смешать с каперсами и кубиками моцареллы.
- Начинить каннеллони и выложить в форму слоями, покрыть кружочками помидоров.
- Муку спассеровать в масле, аккуратно смешать с молоком, проварить до загустения.
- Залить каннеллони соусом и запекать 30 минут при 200 ºС. Накрыть фольгой, оставить на 20 минут и подавать.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе морского окуня
- 200 г креветок
- 1 стебель лука-порея
- 3 помидора
- 3 стебля сельдерея
- 100 г макарон-ракушек
- 300 мл белого вина
- 1.5 л воды
- 150 мл сливок
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец, чили, петрушка
Способ приготовления:
- Спассеровать нарезанные сельдерей и лук-порей в масле, влить вино, кипяток и варить пять минут.
- Всыпать макароны и готовить еще пять минут. Затем добавить помидоры, очищенные от шкурки и нарезанные, кусочки рыбы и варить семь минут.
- Добавить креветки, влить сливки, посолить и поперчить.
- Снять суп с плиты, дать настояться и подавать, посыпав нарезанной петрушкой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г филе морского окуня
- 250 г моркови
- 250 г стеблей сельдерея
- 1 см корня имбиря
- Сок лимона
- 1 ч.л. кориандра
- 1 ч.л. белого перца
- 1 ч.л. морской соли
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Соль, кориандр и перец растолочь в ступке.
- Рыбу полить лимонным соком, посыпать половиной пряной смеси и положить на полчаса в холодильник.
- Вынуть морского окуня и обжарить на растительном масле кожей вниз.
- Морковь и сельдерей нарезать полосками, имбирь измельчить.
- Обжарить в ложке растительного масла с оставшейся пряной смесью до мягкости.
- Готовые овощи и рыбу посыпать свежемолотым белым перцем и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.
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