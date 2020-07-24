Что приготовить из несладкой дыни: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных и необычных блюд из дыни с фото
Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.
Но что делать, если вам все-таки попалась несладкая дыня? В таком случае можно выйти из положения, приготовив из нее вкусные блюда по рецептам из нашей подборки.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 средняя дыня
- 100 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 0,5 стакана вина
- 1 яйцо
- 50 г молотых грецких орехов
- Соль – по вкусу
- 1 стакан растительного масла
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Способ приготовления:
- Дыню очистите от кожуры и нарежьте на кусочки размером 4х2х2 см.
- Приготовьте кляр, взбив венчиком яйца, вино, муку, сахар и соль, добавив орехи. У вас должно получиться тесто консистенции густой сметаны.
- Теперь обмакивайте каждый кусочек в кляре и обжаривайте в разогретом масле (можно заменить свиным жиром) несколько секунд до образования золотистой корочки.
- Можно подавать в качестве гарнира к рыбе и мясу.
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 40 г сахара
- 1/2 ч. л. сухих дрожжей
- Щепотка соли
- 100 г дыни
- 20 мл растительного масла
Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира и дыни:
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с сахаром. Добавить сметану, соль, дрожжи и масло.
- Всыпать муку, перемешать, накрыть и оставить на 1 час.
- В тесто добавить мелко нарезанную дыню, перемешать.
- На разогретую сковороду выкладывать по 1 ст.л. теста и обжаривать с двух сторон.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г дыни
- 3-4 яйца
- 100 г муки
- 100-120 г (4-5 ст. л.) сахара
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. коричневого сахара
- 0,5 ч. л. молотой корицы
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить.
- В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью.
- Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх.
- Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками.
- Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей.
- Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 г дыни сорта "Торпеда"
- 300 г дыни сорта "Медовая"
- 400 г сахара
Способ приготовления:
- Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками.
- Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа.
- Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час.
- Повторить три раза.
- Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутить крышками. Можно убирать в погреб.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г дыни
- 1 лимон
- 500 г творога
- 180 г сметаны
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 4 ст. л. манки
Способ приготовления:
- Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
- Добавить сметану и сахар (оставляем по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
- Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить внутренности и корки, нарезать маленькими кубиками. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
- Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.
Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.
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