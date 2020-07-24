Что приготовить из несладкой дыни: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и необычных блюд из дыни с фото

Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.

Но что делать, если вам все-таки попалась несладкая дыня? В таком случае можно выйти из положения, приготовив из нее вкусные блюда по рецептам из нашей подборки.

Жареная дыня в кляре

Дыня в кляре Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 средняя дыня

100 г муки

2 ст. л. сахара

0,5 стакана вина

1 яйцо

50 г молотых грецких орехов

Соль – по вкусу

1 стакан растительного масла

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Способ приготовления:

Дыню очистите от кожуры и нарежьте на кусочки размером 4х2х2 см. Приготовьте кляр, взбив венчиком яйца, вино, муку, сахар и соль, добавив орехи. У вас должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Теперь обмакивайте каждый кусочек в кляре и обжаривайте в разогретом масле (можно заменить свиным жиром) несколько секунд до образования золотистой корочки. Можно подавать в качестве гарнира к рыбе и мясу.

Блюда из дыни: оладьи

Оладьи с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Ингредиенты:

150 г муки

100 г сметаны

1 яйцо

40 г сахара

1/2 ч. л. сухих дрожжей

Щепотка соли

100 г дыни

20 мл растительного масла

Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира и дыни:

Способ приготовления:

Взбить яйцо с сахаром. Добавить сметану, соль, дрожжи и масло. Всыпать муку, перемешать, накрыть и оставить на 1 час. В тесто добавить мелко нарезанную дыню, перемешать. На разогретую сковороду выкладывать по 1 ст.л. теста и обжаривать с двух сторон.

Шарлотка из дыни

Шарлотка с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г дыни

3-4 яйца

100 г муки

100-120 г (4-5 ст. л.) сахара

1 ст. л. разрыхлителя

10 г ванильного сахара

1 ч. л. коричневого сахара

0,5 ч. л. молотой корицы

1 щепотка соли

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить. В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью. Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх. Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками. Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей. Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.

Варенье из дыни

Дынное варенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 г дыни сорта "Торпеда"

300 г дыни сорта "Медовая"

400 г сахара

Способ приготовления:

Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками. Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа. Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час. Повторить три раза. Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутить крышками. Можно убирать в погреб.

Запеканка из дыни

Творожная запеканка с дыней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г дыни

1 лимон

500 г творога

180 г сметаны

200 г сахара

3 яйца

4 ст. л. манки

Способ приготовления:

Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито. Добавить сметану и сахар (оставляем по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности. Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить внутренности и корки, нарезать маленькими кубиками. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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