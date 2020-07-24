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Что приготовить из несладкой дыни: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 13:25

Рецепты вкусных и необычных блюд из дыни с фото

Основной критерий выбора вкусной дыни – аромат, свежий и сладкий. Не менее важными является и окрас – насыщенного желтого, золотистого или ярко-оранжевого цвета.

Но что делать, если вам все-таки попалась несладкая дыня? В таком случае можно выйти из положения, приготовив из нее вкусные блюда по рецептам из нашей подборки.

Жареная дыня в кляре

Дыня в кляре
Дыня в кляре
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 средняя дыня
  • 100 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 0,5 стакана вина
  • 1 яйцо
  • 50 г молотых грецких орехов
  • Соль – по вкусу
  • 1 стакан растительного масла

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Способ приготовления:

  1. Дыню очистите от кожуры и нарежьте на кусочки размером 4х2х2 см.
  2. Приготовьте кляр, взбив венчиком яйца, вино, муку, сахар и соль, добавив орехи. У вас должно получиться тесто консистенции густой сметаны.
  3. Теперь обмакивайте каждый кусочек в кляре и обжаривайте в разогретом масле (можно заменить свиным жиром) несколько секунд до образования золотистой корочки.
  4. Можно подавать в качестве гарнира к рыбе и мясу.

Блюда из дыни: оладьи

Оладьи с дыней
Оладьи с дыней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 40 г сахара
  • 1/2 ч. л. сухих дрожжей
  • Щепотка соли
  • 100 г дыни
  • 20 мл растительного масла

Смотрите видео, как сделать заготовку из инжира и дыни:

Способ приготовления:

  1. Взбить яйцо с сахаром. Добавить сметану, соль, дрожжи и масло.
  2. Всыпать муку, перемешать, накрыть и оставить на 1 час.
  3. В тесто добавить мелко нарезанную дыню, перемешать.
  4. На разогретую сковороду выкладывать по 1 ст.л. теста и обжаривать с двух сторон.

Шарлотка из дыни

Шарлотка с дыней
Шарлотка с дыней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г дыни
  • 3-4 яйца
  • 100 г муки
  • 100-120 г (4-5 ст. л.) сахара
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. коричневого сахара
  • 0,5 ч. л. молотой корицы
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 170 ºС. В миску всыпать сахарный песок, добавить яйца и ванильный сахар. Хорошо взбить.
  2. В другую миску просеять пшеничную муку вместе с разрыхлителем для теста и солью.
  3. Просеянную муку небольшими порциями добавить в яичную смесь. Муку вмешать в смесь аккуратными движениями снизу вверх.
  4. Очистить дыню, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками.
  5. Смазать форму маслом, вылить в нее тесто, сверху распределить кусочки дыни. Присыпать тростниковым сахаром и корицей.
  6. Отправить форму с тестом в духовку на 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной палочки.

Варенье из дыни

Дынное варенье
Дынное варенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 300 г дыни сорта "Торпеда"
  • 300 г дыни сорта "Медовая"
  • 400 г сахара

Способ приготовления:

  1. Дыни очистить от семян и кожуры. Нарезать мякоть кубиками.
  2. Засыпать сахаром и дать настояться 2-3 часа.
  3. Варить до закипания, снять с огня и отставить на 1 час.
  4. Повторить три раза.
  5. Выложить дынное варенье в чистые баночки, закрутить крышками. Можно убирать в погреб.

Запеканка из дыни

Творожная запеканка с дыней
Творожная запеканка с дыней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г дыни
  • 1 лимон
  • 500 г творога
  • 180 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 4 ст. л. манки

Способ приготовления:

  1. Творог выложить в глубокую тарелку, размять вилкой. Чтобы запеканка была однородной, можно протереть творог через сито.
  2. Добавить сметану и сахар (оставляем по паре столовых ложек). Разбить в смесь яйца, всыпать манку. Тщательно перемешать массу до однородности.
  3. Дыню и лимон помыть. С лимона снять цедру, измельчить. Дыню разрезать, удалить внутренности и корки, нарезать маленькими кубиками. Дыню и цедру выложить в сковороду, присыпать оставшимся сахаром. Тушить на сильном огне несколько минут. Слить сок, кусочки дыни и цедру переложить к творогу. Еще раз перемешать.
  4. Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой, смазать маслом. Выложить заготовку, равномерно распределить. Смазать сметаной. Выпекать в духовке 30-35 минут при 180 ºС.

Напомним, ранее мы делились рецептом закуски из дыни, а также писали, как приготовить песочный пирог с дыней.

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Источник: Сегодня
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