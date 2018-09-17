Что приготовить из облепихи: ТОП-5 осенних рецептов

Лучшие рецепты сезонных блюд из облепихи

Облепиха появляется на прилавках осенью Фото: depositphotos.com

Все мы знаем, как выглядит облепиха – колючий кустарник с яркими желтыми ягодами. Это растение уже давно известно своими целебными и полезными свойствами. Из облепихи делают десерты, соусы, варенье, компоты и лимонады.

Куриные рулетики с облепихой

Мясные рулетики с облепихой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

120 г куриного филе

20 г растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

100 г садовой облепихи

1 ст. л. без горки крахмала

соль

Для соуса:

50 г садовой облепихи

30 г сока апельсина

30 г сухого белого вина

50 г сливок 30%

соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре. Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада. Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут. Тонко отбитые кусочки куриного филе посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут. Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.

Тирамису с облепихой





Тирамису с облепихой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты: 200 мл сливок 33-35%

200 г маскарпоне

20 г сахарной пудры

100 мл крепкого кофе

20 мл рома или коньяка

150 г савоярди

50 г облепихового пюре

какао-порошок – для посыпки Рецепт приготовления: Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности. Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом. Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.

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Творожная запеканка с тыквой и облепихой

Запеканка с облепиховым соусом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г тыквы, запеченной в микроволновке или духовке

400 г творога

50 г манной крупы

50 г сахара

10 г ванильного сахара

3-4 яйца

50 г молока

сливочное масло – для смазывания формы

Рецепт приготовления:

Запеченную тыкву взбить блендером вместе с творогом, манной крупой и сахаром. Добавить яйца и молоко, перемешать. Отправить творожную массу в форму, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 С духовке около часа, пока запеканка не подрумянится. Для облепихового соуса прогреть ягоды вместе с сахаром, по желанию протереть через сито. Подавать запеканку с облепиховым соусом.

Варенье из облепихи

Облепиховое варенье Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 кг облепихи

2 кг сахара

1 стакан воды

Рецепт приготовления:

Ягоды хорошо промыть и сложить в кастрюлю. Добавить воды и поставить варить. Готовить 10-12 минут. Готовую массу остудить и протереть через сито. Перелить в кастрюлю и добавить сахар. Уварить до густой консистенции 20-25 минут. Готовое варенье разлить по чистым баночкам. Закатать и дать полностью остыть в тепле.

Согревающий облепиховый чай

Чай из облепихи Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 2 порции:

100 г ягод облепихи

2 палочки корицы

500 мл кипятка

2 ч.л. меда

Рецепт приготовления:

Помыть и перебрать ягоды облепихи. Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком. Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут. Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. Сайт "Сегодня" также писал о полезных свойствах осенних ягод.

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