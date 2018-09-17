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Что приготовить из облепихи: ТОП-5 осенних рецептов

Лучшие рецепты сезонных блюд из облепихи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Облепиха появляется на прилавках осенью Фото: depositphotos.com
Облепиха появляется на прилавках осенью Фото: depositphotos.com

Все мы знаем, как выглядит облепиха – колючий кустарник с яркими желтыми ягодами. Это растение уже давно известно своими целебными и полезными свойствами. Из облепихи делают десерты, соусы, варенье, компоты и лимонады. 

Куриные рулетики с облепихой

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Мясные рулетики с облепихой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 120 г куриного филе
  • 20 г растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

  • 100 г садовой облепихи
  • 1 ст. л. без горки крахмала
  • соль

Для соуса:

  • 50 г садовой облепихи
  • 30 г сока апельсина 
  • 30 г сухого белого вина
  • 50 г сливок 30%
  • соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре.
  2. Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада.
  3. Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут.
  4. Тонко отбитые кусочки куриного филе посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут.
  5. Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.
Тирамису с облепихой

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Тирамису с облепихой
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 200 мл сливок 33-35% 
  • 200 г маскарпоне
  • 20 г сахарной пудры
  • 100 мл крепкого кофе
  • 20 мл рома или коньяка 
  • 150 г савоярди
  • 50 г облепихового пюре
  • какао-порошок – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк.
  2. Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности.
  3. Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом.
  4. Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.
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Творожная запеканка с тыквой и облепихой

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Запеканка с облепиховым соусом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г тыквы, запеченной в микроволновке или духовке
  • 400 г творога
  • 50 г манной крупы
  • 50 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 3-4 яйца
  • 50 г молока
  • сливочное масло – для смазывания формы

Рецепт приготовления:

  1. Запеченную тыкву взбить блендером вместе с творогом, манной крупой и сахаром. Добавить яйца и молоко, перемешать. 
  2. Отправить творожную массу в форму, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 С духовке около часа, пока запеканка не подрумянится.
  3. Для облепихового соуса прогреть ягоды вместе с сахаром, по желанию протереть через сито. Подавать запеканку с облепиховым соусом.

Варенье из облепихи

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Облепиховое варенье
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 кг облепихи
  • 2 кг сахара
  • 1 стакан воды

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды хорошо промыть и сложить в кастрюлю.
  2. Добавить воды и поставить варить. Готовить 10-12 минут.
  3. Готовую массу остудить и протереть через сито.
  4. Перелить в кастрюлю и добавить сахар. Уварить до густой консистенции 20-25 минут.
  5. Готовое варенье разлить по чистым баночкам. Закатать и дать полностью остыть в тепле.

Согревающий облепиховый чай

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Чай из облепихи
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 2 порции:

  • 100 г ягод облепихи
  • 2 палочки корицы
  • 500 мл кипятка
  • 2 ч.л. меда

Рецепт приготовления:

  1. Помыть и перебрать ягоды облепихи.
  2. Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
  3. Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут.
  4. Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. Сайт "Сегодня" также писал о полезных свойствах осенних ягод.

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Источник: "Сегодня"
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