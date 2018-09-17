Что приготовить из облепихи: ТОП-5 осенних рецептов
Лучшие рецепты сезонных блюд из облепихи
Все мы знаем, как выглядит облепиха – колючий кустарник с яркими желтыми ягодами. Это растение уже давно известно своими целебными и полезными свойствами. Из облепихи делают десерты, соусы, варенье, компоты и лимонады.
Куриные рулетики с облепихой
Ингредиенты на 1 порцию:
- 120 г куриного филе
- 20 г растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- 100 г садовой облепихи
- 1 ст. л. без горки крахмала
- соль
Для соуса:
- 50 г садовой облепихи
- 30 г сока апельсина
- 30 г сухого белого вина
- 50 г сливок 30%
- соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Облепиху хорошо промыть и с помощью блендера превратить в пюре.
- Положить в небольшую кастрюлю, довести до кипения (но не варить!), добавить разведенный в воде крахмал (1 часть крахмала на 4 части воды) и держать, помешивая, на огне в течение 5-7 минут. Посолить и дать остыть. Консистенция у начинки должна получиться, как у густого варенья или мармелада.
- Чтобы приготовить соус, как и для начинки, сделать пюре из облепихи, довести его до кипения, добавить вино, соль, сок апельсина и сливки. Проварить до загустения около 5-7 минут.
- Тонко отбитые кусочки куриного филе посыпать солью и перцем, положить на них подготовленную начинку, свернуть рулетиками и обжарить до полуготовности на растительном масле около 7-10 минут.
- Довести до готовности в духовке (или на небольшом огне на сковороде под крышкой) в течение 10-15 минут. Подавать с соусом и веточкой розмарина.
Тирамису с облепихой
Ингредиенты:
- 200 мл сливок 33-35%
- 200 г маскарпоне
- 20 г сахарной пудры
- 100 мл крепкого кофе
- 20 мл рома или коньяка
- 150 г савоярди
- 50 г облепихового пюре
- какао-порошок – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Сварить крепкий кофе, добавить в него ром или коньяк.
- Сливки взбить с сахарной пудрой до стойких пиков. Добавить небольшими порциями маскарпоне. Взбить до однородности.
- Окунуть печенье в кофе сахарной стороной, уложить его на низ баночки. Сверху добавить пюре из облепихи и часть крема. Снова чередовать с печеньем, пюре и кремом.
- Посыпать десерт какао-порошком. Поставить в холодильник на несколько часов.
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Творожная запеканка с тыквой и облепихой
Ингредиенты:
- 250 г тыквы, запеченной в микроволновке или духовке
- 400 г творога
- 50 г манной крупы
- 50 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 3-4 яйца
- 50 г молока
- сливочное масло – для смазывания формы
Рецепт приготовления:
- Запеченную тыкву взбить блендером вместе с творогом, манной крупой и сахаром. Добавить яйца и молоко, перемешать.
- Отправить творожную массу в форму, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 С духовке около часа, пока запеканка не подрумянится.
- Для облепихового соуса прогреть ягоды вместе с сахаром, по желанию протереть через сито. Подавать запеканку с облепиховым соусом.
Варенье из облепихи
Ингредиенты:
- 2 кг облепихи
- 2 кг сахара
- 1 стакан воды
Рецепт приготовления:
- Ягоды хорошо промыть и сложить в кастрюлю.
- Добавить воды и поставить варить. Готовить 10-12 минут.
- Готовую массу остудить и протереть через сито.
- Перелить в кастрюлю и добавить сахар. Уварить до густой консистенции 20-25 минут.
- Готовое варенье разлить по чистым баночкам. Закатать и дать полностью остыть в тепле.
Согревающий облепиховый чай
Ингредиенты на 2 порции:
- 100 г ягод облепихи
- 2 палочки корицы
- 500 мл кипятка
- 2 ч.л. меда
Рецепт приготовления:
- Помыть и перебрать ягоды облепихи.
- Хорошо растолочь ягоды, сложить их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
- Добавить палочки корицы. Залить кипятком и дать настояться в течение 5 минут.
- Готовый напиток процедить и подавать вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть облепиху. Сайт "Сегодня" также писал о полезных свойствах осенних ягод.
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Источник: "Сегодня"