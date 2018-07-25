Что приготовить из персиков: ТОП-5 летних рецептов

Пять вкусных блюд из персиков

Из персиков получаются вкусные десерты и напитки Фото: freepik.com

Признанные фавориты летних покупок – это фрукты. Мы предлагаем вам разнообразить свое меню с помощью рецептов оригинальных блюд из персиков.

Утка на гриле с персиковой сальсой

Утка с персиковой сальсой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

4 утиных грудки

30 г имбиря

1–2 шт. красного лука

20 г свежего тимьяна

2 персика

1-2 перца чили

1 апельсин

1 ст.л. рисового или яблочного уксуса

20 г кинзы

2 ст.л. нерафинированного оливкового масла

соль, перец

Рецепт приготовления:

Натираем две трети имбиря на мелкой терке. Измельчаем или натираем на терке половину луковицы. Отрываем листики от тимьяна. Смешиваем имбирь, лук и тимьян, солим и перчим. Надрезаем кожу на грудках, чтобы в них лучше проник маринад и обмазываем полученной смесью. Убираем в пакет или в миску и ставим мариноваться на 2 часа или дольше (если дольше, то в холодильник). Персики режем пополам и поджариваем на гриле. Выдавливаем сок из апельсина. Мелко режем халапеньо, измельчаем вторую половину лука и добавляем в миску. Измельчаем кинзу, добавляем к сальсе, туда же наливаем масло и уксус. Когда персики поджарились, измельчаем их и добавляем к смеси. Солим, перчим по вкусу. Сальсе лучше дать настояться минут 20. Утку обжариваем на гриле с каждой стороны минут по пять (при закрытом гриле) – сначала со стороны кожи. Снимаем утку с огня, даем отдохнуть пару минут и режем полосками. Подаем с сальсой на тарелке.

Пирог с персиками и черникой

Персиковый пирог с черникой Фото: lovelyclearsweet.com

Ингредиенты:

1 стакан греческого йогурта

3 яйца

1/2 чашки растопленного сливочного масла

1 стакан сахара

1 1/2 стакана муки

щепотка соли

1 столовая ложка разрыхлителя

2 персика, нарезанных

170 г черники

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 180 С. Смажьте маслом форму диаметром 23 см. Взбейте яйца в пышную пену. Добавьте сливочное масло, сахар и йогурт. Взбивайте в течение 1 минуты. Всыпьте муку, соль и разрыхлитель. Взбивайте еще 1 минуту. Разрежьте персики на ломтики. Вылейте тесто в подготовленную форму, красиво разложите фрукты и ягоды сверху. По желанию посыпьте их коричневым сахаром. Выпекайте пирог около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте остыть в течение часа, и только потом снимите бортики формы. Посыпьте пирог просеянной сахарной пудрой.

Персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт

Персиковый пирог от Марты Стюарт Фото: marthastewart.com

Ингредиенты:

170 г имбирного печенья

4 столовые ложки растопленного масла

1 1/4 чайной ложки соли

1 столовая ложка порошкового желатина

1 кг (5-6 шт.) персиков

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

3/4 стакана сахара

1 веточка базилика

1 1/4 стакана жирных сливок

3/4 чайной ложки ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Добавьте масло и 1/2 чайной ложки соли; перемешайте. Утрамбуйте в форму диаметром 23 см, застеленную пергаментной бумагой. Поставьте в холодильник на 30 минут. Залейте желатин 1/4 стакана холодной воды; дайте набухнуть. В большой кастрюле смешайте персики, лимонный сок, 1/2 стакана сахара, базилик, 3/4 стакана воды и оставшуюся соль. Доведите до кипения, затем накройте, уменьшите огонь до средне-низкого и варите, пока персики не станут очень мягкими, около 15 минут. Процедите через сито с мелкой сеткой, прижимая мякоть ложкой, чтобы извлечь как можно больше жидкости. Добавьте желатин и перемешайте до растворения. Перелейте в миску над баней с ледяной водой и помешивайте, пока крем не начнет густеть, около 10 минут. Между тем, взбейте сливки с оставшимся сахаром и ванилью до мягких пиков. Аккуратно добавьте взбитые сливки в охлажденный персиковый крем. Вылейте начинку на основу из печенья и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Достаньте пирог за 15-20 минут перед подачей на стол. Украсьте ломтиками персика и засахаренными листьями базилика.

Совет: чтобы приготовить засахаренные листья базилика, смешайте яичный белок с небольшим количеством воды. С помощью кисточки покройте этой смесью листья. Посыпьте базилик мелким сахаром и оставьте на просушку.

Персиковый лимонад с малиной

Персиково-малиновый лимонад Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 стакан свежевыжатого лимонного сока

4 персика

200 г малины

3 ст.л. меда или по вкусу

6 стаканов холодной чистой воды

лед

листики мяты

Рецепт приготовления:

Процедите свежевыжатый лимонный сок. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте мякоть мелкими кубиками. Налейте в кастрюльку один стакан воды, добавьте промытую малину, персики и мед. Поставьте на средний огонь и готовьте около 5 минут, все время помешивая. Немного остудите и перелейте в кувшин, добавьте лимонный фреш и оставшуюся воду. Перемешайте. Подавайте лимонад со льдом и листиками мяты.

Персиковое мороженое

Персиковое мороженое Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 персика

250 мл молока

7 яичных желтков

100 г сахара

1/2 стакана взбитых сливок

1/2 банки сгущенного молока

3 ч.л. какао-порошка

200 г сливочного масла

ваниль

Рецепт приготовления:

Ставим молоко на огонь и добавляем ваниль, доводим до кипения (но не кипятим). Четыре желтка взбиваем вместе с сахаром и соединяем с молоком. Получившуюся смесь прогреваем на слабом огне, помешивая ложкой, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. Охлаждаем смесь, добавляем к ней взбитые сливки и очень мелко нарезанные персики, с которых предварительно снимем кожуру. Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в морозилку. Тем временем оставшиеся три желтка и сгущенное молоко смешиваем в кастрюльке и ставим на средний огонь, добавляем туда какао-порошок, подогреваем до загустения, при этом непрерывно помешивая. Как только масса станет достаточно густой, снимаем ее с огня и даем остыть. Пока крем остывает, взбиваем сливочное масло добела. Добавляем к нему остывший крем и взбиваем все вместе около 30 секунд. Подаем мороженое, украсив кремом, по желанию – с целыми кусочками персика и мятой.

Напомним, ранее мы сообщали, чем полезны персики. Сайт "Сегодня" также делился рецептом желе из персиков со взбитыми сливками. Кроме этого, мы писали, как приготовить песочные корзинки с творогом и персиками.

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