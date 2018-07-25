Что приготовить из персиков: ТОП-5 летних рецептов
Пять вкусных блюд из персиков
Признанные фавориты летних покупок – это фрукты. Мы предлагаем вам разнообразить свое меню с помощью рецептов оригинальных блюд из персиков.
Утка на гриле с персиковой сальсой
Ингредиенты:
- 4 утиных грудки
- 30 г имбиря
- 1–2 шт. красного лука
- 20 г свежего тимьяна
- 2 персика
- 1-2 перца чили
- 1 апельсин
- 1 ст.л. рисового или яблочного уксуса
- 20 г кинзы
- 2 ст.л. нерафинированного оливкового масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Натираем две трети имбиря на мелкой терке.
- Измельчаем или натираем на терке половину луковицы.
- Отрываем листики от тимьяна.
- Смешиваем имбирь, лук и тимьян, солим и перчим.
- Надрезаем кожу на грудках, чтобы в них лучше проник маринад и обмазываем полученной смесью.
- Убираем в пакет или в миску и ставим мариноваться на 2 часа или дольше (если дольше, то в холодильник).
- Персики режем пополам и поджариваем на гриле.
- Выдавливаем сок из апельсина. Мелко режем халапеньо, измельчаем вторую половину лука и добавляем в миску. Измельчаем кинзу, добавляем к сальсе, туда же наливаем масло и уксус.
- Когда персики поджарились, измельчаем их и добавляем к смеси. Солим, перчим по вкусу.
- Сальсе лучше дать настояться минут 20.
- Утку обжариваем на гриле с каждой стороны минут по пять (при закрытом гриле) – сначала со стороны кожи.
- Снимаем утку с огня, даем отдохнуть пару минут и режем полосками. Подаем с сальсой на тарелке.
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Пирог с персиками и черникой
Ингредиенты:
- 1 стакан греческого йогурта
- 3 яйца
- 1/2 чашки растопленного сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 1 1/2 стакана муки
- щепотка соли
- 1 столовая ложка разрыхлителя
- 2 персика, нарезанных
- 170 г черники
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Духовку разогрейте до 180 С. Смажьте маслом форму диаметром 23 см.
- Взбейте яйца в пышную пену.
- Добавьте сливочное масло, сахар и йогурт. Взбивайте в течение 1 минуты.
- Всыпьте муку, соль и разрыхлитель. Взбивайте еще 1 минуту.
- Разрежьте персики на ломтики.
- Вылейте тесто в подготовленную форму, красиво разложите фрукты и ягоды сверху. По желанию посыпьте их коричневым сахаром.
- Выпекайте пирог около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте остыть в течение часа, и только потом снимите бортики формы.
- Посыпьте пирог просеянной сахарной пудрой.
Персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт
Ингредиенты:
- 170 г имбирного печенья
- 4 столовые ложки растопленного масла
- 1 1/4 чайной ложки соли
- 1 столовая ложка порошкового желатина
- 1 кг (5-6 шт.) персиков
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- 3/4 стакана сахара
- 1 веточка базилика
- 1 1/4 стакана жирных сливок
- 3/4 чайной ложки ванильного экстракта
Рецепт приготовления:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Добавьте масло и 1/2 чайной ложки соли; перемешайте. Утрамбуйте в форму диаметром 23 см, застеленную пергаментной бумагой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
- Залейте желатин 1/4 стакана холодной воды; дайте набухнуть.
- В большой кастрюле смешайте персики, лимонный сок, 1/2 стакана сахара, базилик, 3/4 стакана воды и оставшуюся соль. Доведите до кипения, затем накройте, уменьшите огонь до средне-низкого и варите, пока персики не станут очень мягкими, около 15 минут. Процедите через сито с мелкой сеткой, прижимая мякоть ложкой, чтобы извлечь как можно больше жидкости.
- Добавьте желатин и перемешайте до растворения. Перелейте в миску над баней с ледяной водой и помешивайте, пока крем не начнет густеть, около 10 минут.
- Между тем, взбейте сливки с оставшимся сахаром и ванилью до мягких пиков. Аккуратно добавьте взбитые сливки в охлажденный персиковый крем.
- Вылейте начинку на основу из печенья и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Достаньте пирог за 15-20 минут перед подачей на стол. Украсьте ломтиками персика и засахаренными листьями базилика.
Совет: чтобы приготовить засахаренные листья базилика, смешайте яичный белок с небольшим количеством воды. С помощью кисточки покройте этой смесью листья. Посыпьте базилик мелким сахаром и оставьте на просушку.
Персиковый лимонад с малиной
Ингредиенты:
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока
- 4 персика
- 200 г малины
- 3 ст.л. меда или по вкусу
- 6 стаканов холодной чистой воды
- лед
- листики мяты
Рецепт приготовления:
- Процедите свежевыжатый лимонный сок.
- Персики помойте, удалите косточки и нарежьте мякоть мелкими кубиками.
- Налейте в кастрюльку один стакан воды, добавьте промытую малину, персики и мед. Поставьте на средний огонь и готовьте около 5 минут, все время помешивая.
- Немного остудите и перелейте в кувшин, добавьте лимонный фреш и оставшуюся воду. Перемешайте.
- Подавайте лимонад со льдом и листиками мяты.
Персиковое мороженое
Ингредиенты:
- 2 персика
- 250 мл молока
- 7 яичных желтков
- 100 г сахара
- 1/2 стакана взбитых сливок
- 1/2 банки сгущенного молока
- 3 ч.л. какао-порошка
- 200 г сливочного масла
- ваниль
Рецепт приготовления:
- Ставим молоко на огонь и добавляем ваниль, доводим до кипения (но не кипятим).
- Четыре желтка взбиваем вместе с сахаром и соединяем с молоком. Получившуюся смесь прогреваем на слабом огне, помешивая ложкой, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. Охлаждаем смесь, добавляем к ней взбитые сливки и очень мелко нарезанные персики, с которых предварительно снимем кожуру. Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в морозилку.
- Тем временем оставшиеся три желтка и сгущенное молоко смешиваем в кастрюльке и ставим на средний огонь, добавляем туда какао-порошок, подогреваем до загустения, при этом непрерывно помешивая. Как только масса станет достаточно густой, снимаем ее с огня и даем остыть.
- Пока крем остывает, взбиваем сливочное масло добела. Добавляем к нему остывший крем и взбиваем все вместе около 30 секунд. Подаем мороженое, украсив кремом, по желанию – с целыми кусочками персика и мятой.
Напомним, ранее мы сообщали, чем полезны персики. Сайт "Сегодня" также делился рецептом желе из персиков со взбитыми сливками. Кроме этого, мы писали, как приготовить песочные корзинки с творогом и персиками.
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