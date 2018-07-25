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Что приготовить из персиков: ТОП-5 летних рецептов

Пять вкусных блюд из персиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:30
Из персиков получаются вкусные десерты и напитки Фото: freepik.com
Из персиков получаются вкусные десерты и напитки Фото: freepik.com

Признанные фавориты летних покупок – это фрукты. Мы предлагаем вам разнообразить свое меню с помощью рецептов оригинальных блюд из персиков.

Утка на гриле с персиковой сальсой

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Утка с персиковой сальсой
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 4 утиных грудки
  • 30 г имбиря
  • 1–2 шт. красного лука
  • 20 г свежего тимьяна
  • 2 персика
  • 1-2 перца чили
  • 1 апельсин
  • 1 ст.л. рисового или яблочного уксуса
  • 20 г кинзы
  • 2 ст.л. нерафинированного оливкового масла 
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Натираем две трети имбиря на мелкой терке.
  2. Измельчаем или натираем на терке половину луковицы.
  3. Отрываем листики от тимьяна.
  4. Смешиваем имбирь, лук и тимьян, солим и перчим.
  5. Надрезаем кожу на грудках, чтобы в них лучше проник маринад и обмазываем полученной смесью.
  6. Убираем в пакет или в миску и ставим мариноваться на 2 часа или дольше (если дольше, то в холодильник).
  7. Персики режем пополам и поджариваем на гриле.
  8. Выдавливаем сок из апельсина. Мелко режем халапеньо, измельчаем вторую половину лука и добавляем в миску. Измельчаем кинзу, добавляем к сальсе, туда же наливаем масло и уксус.
  9. Когда персики поджарились, измельчаем их и добавляем к смеси. Солим, перчим по вкусу.
  10. Сальсе лучше дать настояться минут 20.
  11. Утку обжариваем на гриле с каждой стороны минут по пять (при закрытом гриле) – сначала со стороны кожи.
  12. Снимаем утку с огня, даем отдохнуть пару минут и режем полосками. Подаем с сальсой на тарелке.
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Пирог с персиками и черникой

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Персиковый пирог с черникой
Фото: lovelyclearsweet.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан греческого йогурта
  • 3 яйца
  • 1/2 чашки растопленного сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 1/2 стакана муки
  • щепотка соли
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 2 персика, нарезанных
  • 170 г черники
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогрейте до 180 С. Смажьте маслом форму диаметром 23 см.
  2. Взбейте яйца в пышную пену.
  3. Добавьте сливочное масло, сахар и йогурт. Взбивайте в течение 1 минуты.
  4. Всыпьте муку, соль и разрыхлитель. Взбивайте еще 1 минуту.
  5. Разрежьте персики на ломтики.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму, красиво разложите фрукты и ягоды сверху. По желанию посыпьте их коричневым сахаром. 
  7. Выпекайте пирог около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Дайте остыть в течение часа, и только потом снимите бортики формы.
  8. Посыпьте пирог просеянной сахарной пудрой.

Персиковый пирог без выпечки от Марты Стюарт

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Персиковый пирог от Марты Стюарт
Фото: marthastewart.com

Ингредиенты:

  • 170 г имбирного печенья
  • 4 столовые ложки растопленного масла
  • 1 1/4 чайной ложки соли
  • 1 столовая ложка порошкового желатина
  • 1 кг (5-6 шт.) персиков
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 3/4 стакана сахара
  • 1 веточка базилика
  • 1 1/4 стакана жирных сливок
  • 3/4 чайной ложки ванильного экстракта

Рецепт приготовления:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Добавьте масло и 1/2 чайной ложки соли; перемешайте. Утрамбуйте в форму диаметром 23 см, застеленную пергаментной бумагой. Поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Залейте желатин 1/4 стакана холодной воды; дайте набухнуть.
  3. В большой кастрюле смешайте персики, лимонный сок, 1/2 стакана сахара, базилик, 3/4 стакана воды и оставшуюся соль. Доведите до кипения, затем накройте, уменьшите огонь до средне-низкого и варите, пока персики не станут очень мягкими, около 15 минут. Процедите через сито с мелкой сеткой, прижимая мякоть ложкой, чтобы извлечь как можно больше жидкости.
  4. Добавьте желатин и перемешайте до растворения. Перелейте в миску над баней с ледяной водой и помешивайте, пока крем не начнет густеть, около 10 минут.
  5. Между тем, взбейте сливки с оставшимся сахаром и ванилью до мягких пиков. Аккуратно добавьте взбитые сливки в охлажденный персиковый крем.
  6. Вылейте начинку на основу из печенья и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. Достаньте пирог за 15-20 минут перед подачей на стол. Украсьте ломтиками персика и засахаренными листьями базилика.

Совет: чтобы приготовить засахаренные листья базилика, смешайте яичный белок с небольшим количеством воды. С помощью кисточки покройте этой смесью листья. Посыпьте базилик мелким сахаром и оставьте на просушку.

Персиковый лимонад с малиной

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Персиково-малиновый лимонад
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан свежевыжатого лимонного сока
  • 4 персика
  • 200 г малины
  • 3 ст.л. меда или по вкусу
  • 6 стаканов холодной чистой воды
  • лед
  • листики мяты

Рецепт приготовления:

  1. Процедите свежевыжатый лимонный сок.
  2. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте мякоть мелкими кубиками.
  3. Налейте в кастрюльку один стакан воды, добавьте промытую малину, персики и мед. Поставьте на средний огонь и готовьте около 5 минут, все время помешивая.
  4. Немного остудите и перелейте в кувшин, добавьте лимонный фреш и оставшуюся воду. Перемешайте. 
  5. Подавайте лимонад со льдом и листиками мяты.

Персиковое мороженое

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Персиковое мороженое
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 персика
  • 250 мл молока
  • 7 яичных желтков
  • 100 г сахара
  • 1/2 стакана взбитых сливок
  • 1/2 банки сгущенного молока
  • 3 ч.л. какао-порошка
  • 200 г сливочного масла
  • ваниль

Рецепт приготовления:

  1. Ставим молоко на огонь и добавляем ваниль, доводим до кипения (но не кипятим).
  2. Четыре желтка взбиваем вместе с сахаром и соединяем с молоком. Получившуюся смесь прогреваем на слабом огне, помешивая ложкой, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. Охлаждаем смесь, добавляем к ней взбитые сливки и очень мелко нарезанные персики, с которых предварительно снимем кожуру. Еще раз тщательно перемешиваем и ставим в морозилку.
  3. Тем временем оставшиеся три желтка и сгущенное молоко смешиваем в кастрюльке и ставим на средний огонь, добавляем туда какао-порошок, подогреваем до загустения, при этом непрерывно помешивая. Как только масса станет достаточно густой, снимаем ее с огня и даем остыть.
  4. Пока крем остывает, взбиваем сливочное масло добела. Добавляем к нему остывший крем и взбиваем все вместе около 30 секунд. Подаем мороженое, украсив кремом, по желанию – с целыми кусочками персика и мятой.

Напомним, ранее мы сообщали, чем полезны персики. Сайт "Сегодня" также делился рецептом желе из персиков со взбитыми сливками. Кроме этого, мы писали, как приготовить песочные корзинки с творогом и персиками

Смотрите видео, как на Закарпатье выращивают арбузы и персики:

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Источник: "Сегодня"
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