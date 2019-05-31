Что приготовить из редиса: ТОП-5 оригинальных рецептов

Лучшие рецепты блюд из редиса

Редис добавляют в салаты, окрошку и холодные закуски Фото: Depositphotos

Редис в кулинарии используется довольно широко. Его добавляют в салаты и холодные супы, делают с ним бутерброды и закуски. Редис даже можно жарить на сковороде. В нашей подборке мы поделился рецептами необычных и вкусных блюд из этого овоща.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиса с плавленым сыром:

Окрошка на кефире с редисом

Окрошка на кефире с курицей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Отварное мясо птицы – 150 г

Зеленый лук – 3-4 стебля

Кефир – 1,5 стакана

Редис – 4-5 шт.

Молодой чеснок – 1/2 головки

Яйца – 3 шт.

Огурцы – 1-2 шт.

Сок 1 лимона

Горчица – по вкусу

Кинза, укроп, петрушка – по вкусу

Рецепт приготовления:

Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

Салат из куриного филе с редисом и гренками

Салат из редиса и курицы Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 куриное филе

5 редисок

5 перепелиных яиц

2 ломтика белого хлеба

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. горчицы в зернах

Листья салата

Соль и молотый черный перец

Растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам. Редис нарезать кружочками. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.

Редис, фаршированный хумусом из горошка

Фаршированный редис с зеленым горохом Фото: Pinterest

Ингредиенты:

285 г молодого зеленого горошка

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1/2 стакана тертого пармезана

Соль, молотый перец

1/3 чашки оливкового масла

12 больших редисок

Рецепт приготовления:

Зеленый горошек, чеснок, лимонный сок и пармезан измельчить в кухонном комбайне. Приправить солью и перцем. Продолжая взбивать, добавить 1/3 стакана оливкового масла и взбить до получения однородного пюре. Редиски помыть и срезать низ, чтобы их можно поставить вертикально. Вырезать часть серединок редисок и наполнить их гороховым хумусом. Подавать закуску холодной.

Весенняя закуска из редиса

Весенняя закуска из редиса Фото: Pixabay

Ингредиенты:

6-7 шт. редиса

3 яйца

1 плавленый сырок

1 ст.л. творога или сливочного сыра

соль, черный перец

1/2 чайных ложки лимонного сока

Несколько веточек укропа

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой. Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке. Плавленый сырок натереть на терке. Зелень помыть и мелко порубить. Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать. Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.

Жареный редис с овощным соусом от Асмик Гаспарян

Жареный редис Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Редис – 20 шт.

Молодая морковь – 1 шт.

Молодой кабачок – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Лук – 2 шт.

Сельдерей – 1 стебель

Перец чили – 1 шт.

Салат радиччио – 6 листьев

Чеснок – 2 зубчика

Бекон – 150 г

Масло – 60 мл

Сушеный орегано – 6 г

Соль – 5 г

Черный молотый перец – 3 г

Вода – 100 мл

Рецепт приготовления:

Срежьте хвостики у молодого редиса и нарежьте его четвертинками. Молодой репчатый лук нарежьте полукольцами, а бекон – соломкой. Поджарьте на масле бекон, лук и редис в течение 10 минут, периодически помешивая. Приготовьте соус: положите в сотейник с разогретым маслом сушеный орегано, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Добавьте нарезанные кубиком молодую репчатый лук, молодую морковь, молодой кабачок и помидоры, слайсы перца чили, слайсы стебли сельдерея и воду. Тушите под крышкой в течение 20 минут. Затем перебейте до однородности. Достаньте из середины кочана салата радиччио 6 листьев, выложите по 2 на тарелку – один в один, чтобы получилась мисочка. В каждую "мисочку" положите по 2 ст. л. салата из жареного редиса. Подавайте с соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram