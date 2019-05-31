Что приготовить из редиса: ТОП-5 оригинальных рецептов
Лучшие рецепты блюд из редиса
Редис в кулинарии используется довольно широко. Его добавляют в салаты и холодные супы, делают с ним бутерброды и закуски. Редис даже можно жарить на сковороде. В нашей подборке мы поделился рецептами необычных и вкусных блюд из этого овоща.
Смотрите видео, как приготовить салат из редиса с плавленым сыром:
Окрошка на кефире с редисом
Ингредиенты:
- Отварное мясо птицы – 150 г
- Зеленый лук – 3-4 стебля
- Кефир – 1,5 стакана
- Редис – 4-5 шт.
- Молодой чеснок – 1/2 головки
- Яйца – 3 шт.
- Огурцы – 1-2 шт.
- Сок 1 лимона
- Горчица – по вкусу
- Кинза, укроп, петрушка – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
- Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
- К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.
Салат из куриного филе с редисом и гренками
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 5 редисок
- 5 перепелиных яиц
- 2 ломтика белого хлеба
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. горчицы в зернах
- Листья салата
- Соль и молотый черный перец
- Растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
- Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
- Редис нарезать кружочками.
- Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
- Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
- Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки.
Редис, фаршированный хумусом из горошка
Ингредиенты:
- 285 г молодого зеленого горошка
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 1/2 стакана тертого пармезана
- Соль, молотый перец
- 1/3 чашки оливкового масла
- 12 больших редисок
Рецепт приготовления:
- Зеленый горошек, чеснок, лимонный сок и пармезан измельчить в кухонном комбайне. Приправить солью и перцем.
- Продолжая взбивать, добавить 1/3 стакана оливкового масла и взбить до получения однородного пюре.
- Редиски помыть и срезать низ, чтобы их можно поставить вертикально. Вырезать часть серединок редисок и наполнить их гороховым хумусом.
- Подавать закуску холодной.
Весенняя закуска из редиса
Ингредиенты:
- 6-7 шт. редиса
- 3 яйца
- 1 плавленый сырок
- 1 ст.л. творога или сливочного сыра
- соль, черный перец
- 1/2 чайных ложки лимонного сока
- Несколько веточек укропа
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой.
- Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке.
- Плавленый сырок натереть на терке.
- Зелень помыть и мелко порубить.
- Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать.
- Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.
Жареный редис с овощным соусом от Асмик Гаспарян
Ингредиенты:
- Редис – 20 шт.
- Молодая морковь – 1 шт.
- Молодой кабачок – 1 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Лук – 2 шт.
- Сельдерей – 1 стебель
- Перец чили – 1 шт.
- Салат радиччио – 6 листьев
- Чеснок – 2 зубчика
- Бекон – 150 г
- Масло – 60 мл
- Сушеный орегано – 6 г
- Соль – 5 г
- Черный молотый перец – 3 г
- Вода – 100 мл
Рецепт приготовления:
- Срежьте хвостики у молодого редиса и нарежьте его четвертинками. Молодой репчатый лук нарежьте полукольцами, а бекон – соломкой. Поджарьте на масле бекон, лук и редис в течение 10 минут, периодически помешивая.
- Приготовьте соус: положите в сотейник с разогретым маслом сушеный орегано, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Добавьте нарезанные кубиком молодую репчатый лук, молодую морковь, молодой кабачок и помидоры, слайсы перца чили, слайсы стебли сельдерея и воду. Тушите под крышкой в течение 20 минут. Затем перебейте до однородности.
- Достаньте из середины кочана салата радиччио 6 листьев, выложите по 2 на тарелку – один в один, чтобы получилась мисочка. В каждую "мисочку" положите по 2 ст. л. салата из жареного редиса. Подавайте с соусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram