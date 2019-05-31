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Что приготовить из редиса: ТОП-5 оригинальных рецептов

Лучшие рецепты блюд из редиса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Редис добавляют в салаты, окрошку и холодные закуски
Редис добавляют в салаты, окрошку и холодные закуски
Фото: Depositphotos

Редис в кулинарии используется довольно широко. Его добавляют в салаты и холодные супы, делают с ним бутерброды и закуски. Редис даже можно жарить на сковороде. В нашей подборке мы поделился рецептами необычных и вкусных блюд из этого овоща.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиса с плавленым сыром:

Окрошка на кефире с редисом

Окрошка на кефире с курицей
Окрошка на кефире с курицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Отварное мясо птицы – 150 г
  • Зеленый лук – 3-4 стебля
  • Кефир – 1,5 стакана
  • Редис – 4-5 шт.
  • Молодой чеснок – 1/2 головки
  • Яйца – 3 шт.
  • Огурцы – 1-2 шт.
  • Сок 1 лимона
  • Горчица – по вкусу
  • Кинза, укроп, петрушка – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
  2. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
  3. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

Салат из куриного филе с редисом и гренками

Салат из редиса и курицы
Салат из редиса и курицы
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 5 редисок
  • 5 перепелиных яиц
  • 2 ломтика белого хлеба
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. горчицы в зернах
  • Листья салата
  • Соль и молотый черный перец
  • Растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать на кусочки, посолить, поперчить и обжарить в растительном масле до готовности. Остудить. Для более диетического варианта салата отварите целую куриную грудку, остудите и разрежьте на кусочки.
  2. Перепелиные яйца отварить в течение 5 минут. Остудить, почистить и разрезать пополам.
  3. Редис нарезать кружочками.
  4. Чтобы приготовить гренки, нарезать белый хлеб кубиками и подсушить на сковороде без масла до образования хрустящей корочки.
  5. Порвать листья салата руками и выложить в миску. Добавить редиску, яйца и куриную грудку.
  6. Смешать масло с горчицей и заправить салат. Посолить и поперчить по вкусу. Перед подачей добавить в салат гренки. 

Редис, фаршированный хумусом из горошка

Фаршированный редис с зеленым горохом
Фаршированный редис с зеленым горохом
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 285 г молодого зеленого горошка
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/2 стакана тертого пармезана
  • Соль, молотый перец
  • 1/3 чашки оливкового масла
  • 12 больших редисок

Рецепт приготовления:

  1. Зеленый горошек, чеснок, лимонный сок и пармезан измельчить в кухонном комбайне. Приправить солью и перцем.
  2. Продолжая взбивать, добавить 1/3 стакана оливкового масла и взбить до получения однородного пюре.
  3. Редиски помыть и срезать низ, чтобы их можно поставить вертикально. Вырезать часть серединок редисок и наполнить их гороховым хумусом.
  4. Подавать закуску холодной.

Весенняя закуска из редиса

Весенняя закуска из редиса
Весенняя закуска из редиса
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 6-7 шт. редиса
  • 3 яйца
  • 1 плавленый сырок
  • 1 ст.л. творога или сливочного сыра
  • соль, черный перец
  • 1/2 чайных ложки лимонного сока
  • Несколько веточек укропа

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую. Остудить и почистить. Затем натереть на терке, порезать мелкими кубиками или размять вилкой.
  2. Редис помыть и срезать кончики, натереть на крупной терке.
  3. Плавленый сырок натереть на терке.
  4. Зелень помыть и мелко порубить.
  5. Соединить в миске яйца, редис, плавленый сырок, укроп и ложку творога. Посолить, поперчить, добавить лимонный сок и перемешать.
  6. Подавать закуску вместе с хлебом. Остатки переложить в банку и хранить в холодильнике.

Жареный редис с овощным соусом от Асмик Гаспарян

Жареный редис
Жареный редис
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • Редис – 20 шт. 
  • Молодая морковь – 1 шт. 
  • Молодой кабачок – 1 шт. 
  • Помидоры – 4 шт. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Сельдерей – 1 стебель 
  • Перец чили – 1 шт. 
  • Салат радиччио – 6 листьев 
  • Чеснок – 2 зубчика 
  • Бекон – 150 г 
  • Масло – 60 мл 
  • Сушеный орегано – 6 г 
  • Соль – 5 г 
  • Черный молотый перец – 3 г 
  • Вода – 100 мл

Рецепт приготовления:

  1. Срежьте хвостики у молодого редиса и нарежьте его четвертинками. Молодой репчатый лук нарежьте полукольцами, а бекон – соломкой. Поджарьте на масле бекон, лук и редис в течение 10 минут, периодически помешивая.
  2. Приготовьте соус: положите в сотейник с разогретым маслом сушеный орегано, измельченный чеснок, соль и черный молотый перец. Добавьте нарезанные кубиком молодую репчатый лук, молодую морковь, молодой кабачок и помидоры, слайсы перца чили, слайсы стебли сельдерея и воду. Тушите под крышкой в течение 20 минут. Затем перебейте до однородности.
  3. Достаньте из середины кочана салата радиччио 6 листьев, выложите по 2 на тарелку – один в один, чтобы получилась мисочка. В каждую "мисочку" положите по 2 ст. л. салата из жареного редиса. Подавайте с соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

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Источник: Сегодня
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