Что приготовить из шпината на завтрак: три простых рецепта
Лучшие рецепты завтраков из шпината
Весна – сезон молодого шпината. Из него можно готовить супы, салаты и напитки, добавлять в выпечку, ризотто и соусы для пасты.
Мы расскажем, как сделать из шпината вкусные завтраки: омлет, слойки и оладьи. Все они очень быстро и просто готовятся.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 50 г шпината
- 1 ст.л. растительного масла
- 1/4 репчатого лука
- 2 яйца
- 1 зубчик чеснока
- 50 г сулугуни
- Щепотка соли
- Несколько веточек петрушки
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Способ приготовления:
- Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде.
- Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еше 1-2 минуты, посыпать солью. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
- Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр подпекся.
Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины:
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного теста
- 300 г творога
- 50 г шпината
- 50 г щавеля
- 1 яйцо
- 1 яичный желток
- Соль
- Белый и черный кунжут
Способ приготовления:
- Слегка уварить шпинат на пару и нарезать. Измельчить щавель.
- Смешать зелень с творогом, добавить яйцо, посолить и перемешать.
- Тесто разрезать на квадраты. Выложить начинку и соединить края, чтобы получились треугольники.
- Выложить слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазать желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 ºС.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 200 г размороженного шпината
- 200 г муки
- 1 ст. кефира
- 2 яйца
- 1/2 ч.л. соды
- 1/2-1 ч.л. соли
- 1/2 ст.л. сахара
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Шпинат измельчить в блендере вместе с кефиром. Яйца слегка взбить венчиком.
- Выложить шпинат с кефиром во взбитые яйца, перемешать.
- Добавить соду, соль, сахар, просеянную муку. Снова перемешать и пожарить оладьи на сковороде с растительным маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.
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Источник: Сегодня