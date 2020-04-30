Что приготовить из шпината на завтрак: три простых рецепта

Лучшие рецепты завтраков из шпината

Весна – сезон молодого шпината. Из него можно готовить супы, салаты и напитки, добавлять в выпечку, ризотто и соусы для пасты.

Мы расскажем, как сделать из шпината вкусные завтраки: омлет, слойки и оладьи. Все они очень быстро и просто готовятся.

Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

50 г шпината

1 ст.л. растительного масла

1/4 репчатого лука

2 яйца

1 зубчик чеснока

50 г сулугуни

Щепотка соли

Несколько веточек петрушки

Читайте также: Как испечь рулет из слоеного теста с ветчиной и шпинатом

Способ приготовления:

Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еше 1-2 минуты, посыпать солью. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр подпекся.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины:

Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного теста

300 г творога

50 г шпината

50 г щавеля

1 яйцо

1 яичный желток

Соль

Белый и черный кунжут

Способ приготовления:

Слегка уварить шпинат на пару и нарезать. Измельчить щавель. Смешать зелень с творогом, добавить яйцо, посолить и перемешать. Тесто разрезать на квадраты. Выложить начинку и соединить края, чтобы получились треугольники. Выложить слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 ºС.

Оладьи из шпината на кефире

Шпинатные оладьи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

200 г размороженного шпината

200 г муки

1 ст. кефира

2 яйца

1/2 ч.л. соды

1/2-1 ч.л. соли

1/2 ст.л. сахара

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Шпинат измельчить в блендере вместе с кефиром. Яйца слегка взбить венчиком. Выложить шпинат с кефиром во взбитые яйца, перемешать. Добавить соду, соль, сахар, просеянную муку. Снова перемешать и пожарить оладьи на сковороде с растительным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться