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Что приготовить из шпината на завтрак: три простых рецепта

Лучшие рецепты завтраков из шпината

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Весна – сезон молодого шпината. Из него можно готовить супы, салаты и напитки, добавлять в выпечку, ризотто и соусы для пасты.

Мы расскажем, как сделать из шпината вкусные завтраки: омлет, слойки и оладьи. Все они очень быстро и просто готовятся.

Омлет со шпинатом и сыром

Омлет со шпинатом
Омлет со шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 50 г шпината
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1/4 репчатого лука
  • 2 яйца
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 г сулугуни
  • Щепотка соли
  • Несколько веточек петрушки

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Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками репчатый лук. Мелко нарезанный чеснок вместе с луком обжарить до полуготовности на сковороде.
  2. Очистить и хорошо промыть шпинат. Добавить к луку с чесноком и обжарить еше 1-2 минуты, посыпать солью. Залить немного взбитыми яйцами и еще раз посолить.
  3. Добавить порубленную петрушку, посыпать нарезанным кубиками сыром и накрыть крышкой, чтобы сыр подпекся.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины:

Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом
Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного теста
  • 300 г творога
  • 50 г шпината
  • 50 г щавеля
  • 1 яйцо
  • 1 яичный желток
  • Соль
  • Белый и черный кунжут

Способ приготовления:

  1. Слегка уварить шпинат на пару и нарезать. Измельчить щавель.
  2. Смешать зелень с творогом, добавить яйцо, посолить и перемешать.
  3. Тесто разрезать на квадраты. Выложить начинку и соединить края, чтобы получились треугольники.
  4. Выложить слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смазать желтком и посыпать кунжутом.
  5. Выпекать в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 ºС.

Оладьи из шпината на кефире

Шпинатные оладьи
Шпинатные оладьи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 200 г размороженного шпината
  • 200 г муки
  • 1 ст. кефира
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1/2-1 ч.л. соли
  • 1/2 ст.л. сахара
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Шпинат измельчить в блендере вместе с кефиром. Яйца слегка взбить венчиком.
  2. Выложить шпинат с кефиром во взбитые яйца, перемешать.
  3. Добавить соду, соль, сахар, просеянную муку. Снова перемешать и пожарить оладьи на сковороде с растительным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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