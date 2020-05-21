Что приготовить из спаржи: три рецепта простых весенних блюд

Лучшие рецепты блюд из спаржи с фото

Ирина Павлина редактор раздела Food

Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она отлично сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты – и овощные, и мясные, и рыбные, готовить с ней супы и рагу. Часто ее просто отваривают и подают с голландским соусом.

Чтобы бланшировать спаржу, аккуратно опустите ее в кипящую воду и готовьте, пока она не станет ярко-зеленого цвета. Это обычно занимает 2-4 минуты, в зависимости от размера (или диаметра) стеблей. Отсчитывайте время бланширования, как только вода снова начнет кипеть. Варите маленькую спаржу 2, среднюю 3, а большую 4 минуты.

Завтрак с беконом, яйцом и спаржей

Спаржа с яйцом и беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

5-6 шт. зеленой спаржи

2 полоски бекона

1-2 яйца

1 ч.л. с горкой средне-острой горчицы

2 ч.л. лимонного сока

3 ст.л. оливкового масла

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Спаржу бланшировать 2 минуты в кипящей подсоленной воде. Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим. Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо. Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок. Подавать спаржу с яйцом, беконом и горчичным соусом.

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Совет: вместо бекона можно поджарить половинки помидоров черри.

Крем-суп из зеленой спаржи

Спаржевый крем-суп Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

600 г спаржи

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

1/2 стакана белого сухого вина

3 стакана овощного бульона или воды

3 ст.л. сливок

Соль и перец по вкусу

1 луковица

Способ приготовления:

Подготовленную спаржу нарезать на кусочки. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером. Влить сливки, разлить по тарелкам подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.

Киш с томатами и спаржей

Тарт со спаржей Фото: Pixabay

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

300 г муки

1 ч.л. соли

160 г масла

Несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

500 г зеленой спаржи

250 г черри-томатов

150 г сыра с голубой плесенью

2 яйца

250 г сливочного сыра

Черный перец

Мускатный орех

Оливковое масло

Способ приготовления:

Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом. Выпекать пирог в разогретой до 200 ºС духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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