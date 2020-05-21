Что приготовить из спаржи: три рецепта простых весенних блюд
Лучшие рецепты блюд из спаржи с фото
Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она отлично сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты – и овощные, и мясные, и рыбные, готовить с ней супы и рагу. Часто ее просто отваривают и подают с голландским соусом.
Чтобы бланшировать спаржу, аккуратно опустите ее в кипящую воду и готовьте, пока она не станет ярко-зеленого цвета. Это обычно занимает 2-4 минуты, в зависимости от размера (или диаметра) стеблей. Отсчитывайте время бланширования, как только вода снова начнет кипеть. Варите маленькую спаржу 2, среднюю 3, а большую 4 минуты.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 5-6 шт. зеленой спаржи
- 2 полоски бекона
- 1-2 яйца
- 1 ч.л. с горкой средне-острой горчицы
- 2 ч.л. лимонного сока
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, черный перец
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Способ приготовления:
- Спаржу бланшировать 2 минуты в кипящей подсоленной воде.
- Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим.
- Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо.
- Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок.
- Подавать спаржу с яйцом, беконом и горчичным соусом.
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Совет: вместо бекона можно поджарить половинки помидоров черри.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 600 г спаржи
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 3 стакана овощного бульона или воды
- 3 ст.л. сливок
- Соль и перец по вкусу
- 1 луковица
Способ приготовления:
- Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
- Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
- Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
- Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.
- Влить сливки, разлить по тарелкам подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 1 ч.л. соли
- 160 г масла
- Несколько ложек ледяной воды или молока
Для начинки:
- 500 г зеленой спаржи
- 250 г черри-томатов
- 150 г сыра с голубой плесенью
- 2 яйца
- 250 г сливочного сыра
- Черный перец
- Мускатный орех
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
- Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
- Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
- Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
- Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
- Выпекать пирог в разогретой до 200 ºС духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
- Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.
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