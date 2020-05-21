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Что приготовить из спаржи: три рецепта простых весенних блюд

Сегодня, 19:50

Лучшие рецепты блюд из спаржи с фото

Ирина Павлина
Ирина Павлина

редактор раздела Food

Блюда из спаржи отличаются большим разнообразием. Она отлично сочетается практически со всеми продуктами. Спаржу можно добавлять в салаты – и овощные, и мясные, и рыбные, готовить с ней супы и рагу. Часто ее просто отваривают и подают с голландским соусом.

Чтобы бланшировать спаржу, аккуратно опустите ее в кипящую воду и готовьте, пока она не станет ярко-зеленого цвета. Это обычно занимает 2-4 минуты, в зависимости от размера (или диаметра) стеблей. Отсчитывайте время бланширования, как только вода снова начнет кипеть. Варите маленькую спаржу 2, среднюю 3, а большую 4 минуты.

Завтрак с беконом, яйцом и спаржей

Спаржа с яйцом и беконом
Спаржа с яйцом и беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 5-6 шт. зеленой спаржи
  • 2 полоски бекона
  • 1-2 яйца
  • 1 ч.л. с горкой средне-острой горчицы
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • Соль, черный перец

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Способ приготовления:

  1. Спаржу бланшировать 2 минуты в кипящей подсоленной воде.
  2. Бекон поджарить на медленном огне так, чтобы жир максимально вытопился, а бекон остался суховато-хрустящим.
  3. Яйцо отварить до состояния "в мешочек". Это тогда, когда белок сварился, а желток только "схватился" и еще жидкий. Для этого положить его в воду, дать закипеть и варить 4 минуты. Затем сразу переложить в холодную воду. Очистить яйцо.
  4. Сделать горчичный соус винегрет. Для этого взбить венчиком в миске оливковое масло, немного соли и перца, горчицу и лимонный сок.
  5. Подавать спаржу с яйцом, беконом и горчичным соусом.

Смотрите видео, как вырастить зелень дома:

Совет: вместо бекона можно поджарить половинки помидоров черри.

Крем-суп из зеленой спаржи

Спаржевый крем-суп
Спаржевый крем-суп
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 600 г спаржи
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 1/2 стакана белого сухого вина
  • 3 стакана овощного бульона или воды
  • 3 ст.л. сливок
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 луковица

Способ приготовления:

  1. Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
  2. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
  3. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
  4. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.
  5. Влить сливки, разлить по тарелкам подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.

Киш с томатами и спаржей

Тарт со спаржей
Тарт со спаржей
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 1 ч.л. соли
  • 160 г масла
  • Несколько ложек ледяной воды или молока

Для начинки:

  • 500 г зеленой спаржи
  • 250 г черри-томатов
  • 150 г сыра с голубой плесенью
  • 2 яйца
  • 250 г сливочного сыра
  • Черный перец
  • Мускатный орех
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Муку, масло, соль порубить ножом в мелкую крошку. Добавить воду и быстро замесить тесто. Отправить его в холодильник минимум на полчаса.
  2. Выложить тесто в форму диаметром 28 см и сформировать пальцами бортики.
  3. Спаржу помыть, отрезать кончики, нижнюю часть почистить. Разрезать на две-три части. Верхушки отложить, а нижние части разрезать на кусочки длиной 1 см.
  4. Отложенную спаржу отварить в течение минуты в кипящей воде, сразу обдать холодной водой.
  5. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  6. Сыр, яйца, соль, перец, мускатный орех сложить в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мелко нарезанную спаржу, выложить начинку на тесто.
  7. Сверху красиво разложить кусочки спаржи и помидоров. По желанию сбрызнуть оливковым маслом.
  8. Выпекать пирог в разогретой до 200 ºС духовке в течение 35 минут. За это время тесто должно подрумяниться, а начинка – схватиться.
  9. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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Источник: Сегодня
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