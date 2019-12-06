Что приготовить на Новый год 2020 из свинины: ТОП-5 рецептов

Рецепты горячих мясных блюд с фото

Мясные блюда на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Горячие мясные блюда – один из ключевых пунктов новогоднего меню. На Новый год 2020 астрологи не советуют готовить говядину, так как знаки Крысы (символа наступающего года) и Быка – дружественные.

Смотрите видео, как украсить стол на Новый год:

Вместо говядины можно подать к столу свинину или баранину. Нежная и сочная свинина готовится быстро и просто, а также прекрасно сочетается практически с любым гарниром.

Свинина, запеченная с яблоками, горчицей и розмарином

Мясо в духовке с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг свиной корейки без кости

2 ст. л. листьев свежего розмарина

2 ст. л. дижонской горчицы с зернами

1/2 ч. л. хлопьев острого красного перца

4 зубчика чеснока

2-3 головки чеснока для запекания

4 кислых яблока

Оливковое масло

Соль

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 220 ºС. Свинину вымыть, хорошо обсушить и плотно обвязать кулинарной нитью. Смешать 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку молотого черного перца и втереть их в мясо. Приготовить смесь из острого красного перца, горчицы, мелко рубленого чеснока, измельченных листьев розмарина, 2 ст.л. оливкового масла. Аккуратно распределить на корейку получившуюся пряную смесь. Положить свинину на решетку формы для запекания или на смазанный маслом противень. У головок чеснока срезать верхушки, слегка смазать оливковым маслом и разложить вокруг мяса срезом вниз. Корейку поставить в разогретую духовку на 15 минут, затем уменьшить огонь до 180 ºС и запекать 50 минут. Выложить к мясу разрезанные пополам яблоки и готовить блюдо еще 15-20 минут. Вынуть корейку из духовки, дать постоять 10-15 минут, срезать нитки. Готовое мясо подавать к столу вместе с запеченными яблоками и чесноком.

Шашлык из свинины в духовке

Шашлык из свинины в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти свинины

1 ст. л. сметаны

2 ч. л. хмели-сунели

1,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Несколько веточек укропа и петрушки

Способ приготовления:

Свинину нарежьте довольно крупными кусочками. Переложите мясо в глубокую посуду и добавьте туда соль, черный молотый перец, хмели-сунели, сметану и выдавите лимонный сок. Добавьте мед и мелко порубленную зелень. Перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 1 час. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите в нее замаринованное мясо. Поставьте форму в духовку и запекайте около 1 часа при температуре 180 ºС в режиме конвекции. Затем переверните мясо и запекайте еще несколько минут до образования румяной корочки. Подавайте шашлык из свинины в духовке вместе с любимыми соусами.

Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром

Мясо по-французски с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

700 г мякоти свинины

2 спелых помидора

1 большая луковица

3-4 зубчика чеснока

150 г твердого сыра

100 г майонеза или сметаны

Соль и молотый черный перец по вкусу

Зелень

Растительное масло

Способ приготовления:

Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину. Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом. Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить.

Запеченные свиные ребрышки по рецепту Джейми Оливера

Ребра свиные в соусе барбекю Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1,5 кг свиных ребрышек

Для соуса барбекю:

Корень имбиря – около 3 см

2 зубчика чеснока

150 мл яблочного сока без сахара

100 мл белого винного уксуса

2 столовые ложки томатного соуса

100 мл соевого соуса

100 г коричневого сахара

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Натрите мясо маслом, солью и перцем и отложите в сторону. Для соуса очистите имбирь и чеснок, натрите на терке. В кастрюле соедините натертый чеснок, имбирь, сок, уксус, томатный и соевый соус и сахар. Перемешайте и поставьте на средний огонь. После того, как растворится сахар, варите еще 10-15 минут или до загустения. Положите ребра в большую форму или жаропрочную сковороду, смажьте их соусом барбекю и накройте фольгой. Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку. Через полчаса залейте ребра остатками соуса. Еще через 30 минут снимите фольгу, снова смажьте ребра соусом и готовьте 20 минут до румяной корочки. Переложите ребрышки на доску, разрежьте на порционные куски и подавайте с пикантно-острой горчицей и овощами гриль. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.

Жюльен со свининой и шампиньонами в духовке

Жюльен классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Свинина – 200 г

Грибы – 200 г

Сливки 30% – 250 г

Сыр – 50 г

Луковица – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Грибы помыть и нарезать соломкой. Мясо нарезать тонкими полосками. Лук очистить, помыть и нарезать тонкими кольцами. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук в течении двух минут, добавить к нему мясо и грибы, обжаривать в течении 20 минут. По истечению 20 минут добавить в сковороду сливки и тушить смесь еще 10 минут. Разложить в жаропрочные формочки, посыпать тертым сыром и поставить в разогретую до 180 ºС духовку на 5 минут до появления румяной корочки. Подавать жюльен горячим, по желанию украсив зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов на Новый год без майонеза. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить оливье по рецепту Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.