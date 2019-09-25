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Что приготовить из тыквы: ТОП-5 осенних рецептов

Блюда из тыквы отличаются большим разнообразием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:51
Тыква идеально подходит для фарширования
Тыква идеально подходит для фарширования
Фото: Depositphotos

Тыква – один из главных продуктов осеннего сезона. Только в украинской национальной кухне есть десятки рецептов блюд с этим овощем. Тыкву готовят с луком и чесноком, добавляя приправы по вкусу. Или без соли, но зато с пшенной крупой или рисом, на молоке. Ее фаршируют гречкой, грибами и мясом.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Мы советуем приготовить из тыквы суп, оладьи, вегетарианский плов, сладкие оладьи и творожную запеканку, а также запечь ее в духовке с начинкой из куриного филе и овощей.

Крем-суп из тыквы с шампиньонами

Тыквенный суп с грибами
Тыквенный суп с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 некрупная тыква
  • 250 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г сыра
  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 сладкий болгарский перец
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите тыкву от кожуры, семян и волокон. Нарежьте и протушите до полуготовности.
  2. Перец очистите от семян и сердцевины, нарежьте соломкой, тонкими полукольцами нарежьте лук.
  3. Смешайте эти ингредиенты с мелко порезанным чесноком и обжарьте в сковороде. Туда же отправьте нарезанную на кусочки тыкву и сметану. В процессе тушения посолите и поперчите.
  4. Готовые овощи залейте бульоном, в котором варилась тыква. Измельчите все при помощи блендера.

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Вегетарианский плов с тыквой и морковью

Плов с тыквой
Плов с тыквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г длиннозерного риса
  • 1 небольшая тыква
  • 2 крупных морковки
  • 2 луковицы
  • Растительное масло
  • Подсолнечное масло
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поставьте вариться рис.
  2. В это время очистите луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками. Натрите на крупной терке морковь. Тыкву очистите от кожуры и семечек, разрежьте на небольшие кусочки и опустите в воду с рисом.
  3. Через 5 минут достаньте тыкву, остудите и нарежьте на небольшие кубики, поместите ее в сковороду с луком и морковью.
  4. Потушите овощи в течение 10 минут, затем высыпьте туда отварной рис, посолите, все перемешайте и потушите еще 5-10 минут.

Тыквенные оладьи

Оладьи с тыквой пышные
Оладьи с тыквой пышные
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 небольшая тыква
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан муки
  • 2 куриных яйца
  • Подсолнечное масло для жарки
  • Соль и перец- по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, разрежьте на ломтики и измельчите в блендере.
  2. Полученную кашицу смешайте с яйцами, мукой и молоком, посолите и поперчите.
  3. Затем тщательно перемешайте тесто и дайте ему немного настояться.
  4. После разогрейте сковороду и обжарьте оладьи с обеих сторон.

Фаршированная тыква

Тыква в духовке с начинкой
Тыква в духовке с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 небольшая тыква
  • 1 кг куриного филе
  • 1 крупная морковь
  • 2-3 небольших луковицы
  • 3 картофелины
  • 1 сладкий болгарский перец
  • Пучок зелени
  • 1 крупный помидор
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. В сковороде обжарьте промытое и разрезанное на небольшие кубики куриное филе.
  2. Пока оно жарится, можно заняться тыквой. Срежьте с нее верхушку, выньте мякоть, но так, чтобы стенки не оказались слишком тонкими. Натрите их солью и маслом.
  3. Очистите лук, морковь и картофель, нарежьте все соломкой и отправьте тушиться к курице. Как только овощи с курицей немного протушатся, положите в сковороду помидоры и перец, нарезанные соломкой.
  4. Измельчите зелень и вместе с мякотью тыквы также добавьте к мясу. Посолите и поперчите все, перемешайте и переложите все ингредиенты внутрь тыквы.
  5. Затем поместите ее в предварительно разогретую духовку и запекайте в течение полутора часов.

Запеканка с тыквой и творогом

Пышная запеканка из тыквы
Пышная запеканка из тыквы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти тыквы
  • 500 г творога
  • 2 стакана молока
  • 4 куриных яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 0,5 стакана манной крупы
  • 3 ст.л. сливочного масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залейте молоко в кастрюлю, вскипятите, понемногу всыпьте манку и варите в течение 5 минут, постоянно помешивая.
  2. Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками и обжарьте в сковороде на сливочном масле. Как только тыква остынет, добавьте к ней творог, манку, 3 яйца, сахар и щепотку соли. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  3. Полученную массу выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом. Сверху смажьте оставшимся яйцом, слегка взбитым вилкой, и отправьте в духовку на 45 минут.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный тыквенный чизкейк. "Сегодня" также делились рецептом тыквенной каши с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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