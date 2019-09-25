Что приготовить из тыквы: ТОП-5 осенних рецептов

Блюда из тыквы отличаются большим разнообразием

Тыква идеально подходит для фарширования Фото: Depositphotos

Тыква – один из главных продуктов осеннего сезона. Только в украинской национальной кухне есть десятки рецептов блюд с этим овощем. Тыкву готовят с луком и чесноком, добавляя приправы по вкусу. Или без соли, но зато с пшенной крупой или рисом, на молоке. Ее фаршируют гречкой, грибами и мясом.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

Мы советуем приготовить из тыквы суп, оладьи, вегетарианский плов, сладкие оладьи и творожную запеканку, а также запечь ее в духовке с начинкой из куриного филе и овощей.

Крем-суп из тыквы с шампиньонами

Тыквенный суп с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 некрупная тыква

250 г шампиньонов

1 луковица

2 зубчика чеснока

50 г сыра

3 ст.л. сметаны

1 сладкий болгарский перец

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры, семян и волокон. Нарежьте и протушите до полуготовности. Перец очистите от семян и сердцевины, нарежьте соломкой, тонкими полукольцами нарежьте лук. Смешайте эти ингредиенты с мелко порезанным чесноком и обжарьте в сковороде. Туда же отправьте нарезанную на кусочки тыкву и сметану. В процессе тушения посолите и поперчите. Готовые овощи залейте бульоном, в котором варилась тыква. Измельчите все при помощи блендера.

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Вегетарианский плов с тыквой и морковью

Плов с тыквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г длиннозерного риса

1 небольшая тыква

2 крупных морковки

2 луковицы

Растительное масло

Подсолнечное масло

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Поставьте вариться рис. В это время очистите луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками. Натрите на крупной терке морковь. Тыкву очистите от кожуры и семечек, разрежьте на небольшие кусочки и опустите в воду с рисом. Через 5 минут достаньте тыкву, остудите и нарежьте на небольшие кубики, поместите ее в сковороду с луком и морковью. Потушите овощи в течение 10 минут, затем высыпьте туда отварной рис, посолите, все перемешайте и потушите еще 5-10 минут.

Тыквенные оладьи

Оладьи с тыквой пышные Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 небольшая тыква

1 стакан молока

1 стакан муки

2 куриных яйца

Подсолнечное масло для жарки

Соль и перец- по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву очистите, разрежьте на ломтики и измельчите в блендере. Полученную кашицу смешайте с яйцами, мукой и молоком, посолите и поперчите. Затем тщательно перемешайте тесто и дайте ему немного настояться. После разогрейте сковороду и обжарьте оладьи с обеих сторон.

Фаршированная тыква

Тыква в духовке с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 небольшая тыква

1 кг куриного филе

1 крупная морковь

2-3 небольших луковицы

3 картофелины

1 сладкий болгарский перец

Пучок зелени

1 крупный помидор

Соль и перец по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

В сковороде обжарьте промытое и разрезанное на небольшие кубики куриное филе. Пока оно жарится, можно заняться тыквой. Срежьте с нее верхушку, выньте мякоть, но так, чтобы стенки не оказались слишком тонкими. Натрите их солью и маслом. Очистите лук, морковь и картофель, нарежьте все соломкой и отправьте тушиться к курице. Как только овощи с курицей немного протушатся, положите в сковороду помидоры и перец, нарезанные соломкой. Измельчите зелень и вместе с мякотью тыквы также добавьте к мясу. Посолите и поперчите все, перемешайте и переложите все ингредиенты внутрь тыквы. Затем поместите ее в предварительно разогретую духовку и запекайте в течение полутора часов.

Запеканка с тыквой и творогом

Пышная запеканка из тыквы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг мякоти тыквы

500 г творога

2 стакана молока

4 куриных яйца

0,5 стакана сахара

0,5 стакана манной крупы

3 ст.л. сливочного масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Залейте молоко в кастрюлю, вскипятите, понемногу всыпьте манку и варите в течение 5 минут, постоянно помешивая. Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками и обжарьте в сковороде на сливочном масле. Как только тыква остынет, добавьте к ней творог, манку, 3 яйца, сахар и щепотку соли. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Полученную массу выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом. Сверху смажьте оставшимся яйцом, слегка взбитым вилкой, и отправьте в духовку на 45 минут.

Чем полезна тыква для здоровья

Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный тыквенный чизкейк. "Сегодня" также делились рецептом тыквенной каши с яблоками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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