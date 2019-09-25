Что приготовить из тыквы: ТОП-5 осенних рецептов
Блюда из тыквы отличаются большим разнообразием
Тыква – один из главных продуктов осеннего сезона. Только в украинской национальной кухне есть десятки рецептов блюд с этим овощем. Тыкву готовят с луком и чесноком, добавляя приправы по вкусу. Или без соли, но зато с пшенной крупой или рисом, на молоке. Ее фаршируют гречкой, грибами и мясом.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
Мы советуем приготовить из тыквы суп, оладьи, вегетарианский плов, сладкие оладьи и творожную запеканку, а также запечь ее в духовке с начинкой из куриного филе и овощей.
Крем-суп из тыквы с шампиньонами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 некрупная тыква
- 250 г шампиньонов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сыра
- 3 ст.л. сметаны
- 1 сладкий болгарский перец
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите тыкву от кожуры, семян и волокон. Нарежьте и протушите до полуготовности.
- Перец очистите от семян и сердцевины, нарежьте соломкой, тонкими полукольцами нарежьте лук.
- Смешайте эти ингредиенты с мелко порезанным чесноком и обжарьте в сковороде. Туда же отправьте нарезанную на кусочки тыкву и сметану. В процессе тушения посолите и поперчите.
- Готовые овощи залейте бульоном, в котором варилась тыква. Измельчите все при помощи блендера.
Читайте также:Рецепт картофельной запеканки с тыквой и беконом
Вегетарианский плов с тыквой и морковью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г длиннозерного риса
- 1 небольшая тыква
- 2 крупных морковки
- 2 луковицы
- Растительное масло
- Подсолнечное масло
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте вариться рис.
- В это время очистите луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками. Натрите на крупной терке морковь. Тыкву очистите от кожуры и семечек, разрежьте на небольшие кусочки и опустите в воду с рисом.
- Через 5 минут достаньте тыкву, остудите и нарежьте на небольшие кубики, поместите ее в сковороду с луком и морковью.
- Потушите овощи в течение 10 минут, затем высыпьте туда отварной рис, посолите, все перемешайте и потушите еще 5-10 минут.
Тыквенные оладьи
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 небольшая тыква
- 1 стакан молока
- 1 стакан муки
- 2 куриных яйца
- Подсолнечное масло для жарки
- Соль и перец- по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, разрежьте на ломтики и измельчите в блендере.
- Полученную кашицу смешайте с яйцами, мукой и молоком, посолите и поперчите.
- Затем тщательно перемешайте тесто и дайте ему немного настояться.
- После разогрейте сковороду и обжарьте оладьи с обеих сторон.
Фаршированная тыква
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 небольшая тыква
- 1 кг куриного филе
- 1 крупная морковь
- 2-3 небольших луковицы
- 3 картофелины
- 1 сладкий болгарский перец
- Пучок зелени
- 1 крупный помидор
- Соль и перец по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- В сковороде обжарьте промытое и разрезанное на небольшие кубики куриное филе.
- Пока оно жарится, можно заняться тыквой. Срежьте с нее верхушку, выньте мякоть, но так, чтобы стенки не оказались слишком тонкими. Натрите их солью и маслом.
- Очистите лук, морковь и картофель, нарежьте все соломкой и отправьте тушиться к курице. Как только овощи с курицей немного протушатся, положите в сковороду помидоры и перец, нарезанные соломкой.
- Измельчите зелень и вместе с мякотью тыквы также добавьте к мясу. Посолите и поперчите все, перемешайте и переложите все ингредиенты внутрь тыквы.
- Затем поместите ее в предварительно разогретую духовку и запекайте в течение полутора часов.
Запеканка с тыквой и творогом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти тыквы
- 500 г творога
- 2 стакана молока
- 4 куриных яйца
- 0,5 стакана сахара
- 0,5 стакана манной крупы
- 3 ст.л. сливочного масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Залейте молоко в кастрюлю, вскипятите, понемногу всыпьте манку и варите в течение 5 минут, постоянно помешивая.
- Тыкву очистите от кожуры, нарежьте кубиками и обжарьте в сковороде на сливочном масле. Как только тыква остынет, добавьте к ней творог, манку, 3 яйца, сахар и щепотку соли. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Полученную массу выложите в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом. Сверху смажьте оставшимся яйцом, слегка взбитым вилкой, и отправьте в духовку на 45 минут.
Чем полезна тыква для здоровья
Тыква содержит витамины А и С, помогающие противостоять простуде и гриппу, что особенно актуально в холодные осенние дни. Кроме того, в мякоти тыквы много пектинов – пищевых волокон, мягко очищающих кишечник. Еще тыква полезна при сердечных недугах, заболеваниях почек и печени, бессоннице, атеросклерозе, подагре, нервных расстройствах и проблемах со зрением.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный тыквенный чизкейк. "Сегодня" также делились рецептом тыквенной каши с яблоками.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.