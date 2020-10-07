Что приготовить из тыквы: три рецепта для осеннего завтрака

Лучшие рецепты утренних блюд из тыквы

Блюда из тыквы популярны во всем мире. Из оранжевого осеннего овоща варят супы, добавляют его в рагу и каши, готовят с ним салаты и закуски.

Мы поделимся рецептами лучших завтраков из тыквы, которые придутся по вкусу всей вашей семье.

Тыквенная каша на кокосовом молоке

Каша из тыквы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

350 г кукурузной крупы

500 г мускатной тыквы

70 г сливочного масла

150 г кокосового молока

Соль

50 г сахара

100 г сушеной клюквы или изюма

Орехи – по вкусу

Ягоды – по сезону

Способ приготовления:

Отварите кукурузную крупу мелкого помола. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец. Влейте остатки молока и нагрейте. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Оладьи с тыквой и яблоками

Оладьи из тыквы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г тыквы

2 яйца

2 яблока

2 ст.л. сахара

1/2 ст. муки

Сметана – для подачи

Соль

Растительное масло

Смотрите видео, как приготовить гречневые оладьи с тыквой:

Способ приготовления:

Тыкву и яблоки очистите, натрите на терке. Взбейте яйца с сахаром и перемешайте с тыквой и яблоками, посолите. Добавьте муку и все хорошо перемешайте. Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте оладьи до румяной корочки на среднем огне с обеих сторон. Сразу же подавайте со сметаной.

Творожная запеканка с тыквой

Запеканка из тыквы и творога в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г мякоти тыквы

300 г творога

2 яйца

2 ст.л. манки

50 г изюма

2 ст. л. сметаны

3 ст.л. сахара

Сливочное масло – для смазывания формы

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости. Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать. Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой. Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета. Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный мармелад, а также делились рецептом печеночного паштета с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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