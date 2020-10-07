Что приготовить из тыквы: три рецепта для осеннего завтрака
Лучшие рецепты утренних блюд из тыквы
Блюда из тыквы популярны во всем мире. Из оранжевого осеннего овоща варят супы, добавляют его в рагу и каши, готовят с ним салаты и закуски.
Мы поделимся рецептами лучших завтраков из тыквы, которые придутся по вкусу всей вашей семье.
Тыквенная каша на кокосовом молоке
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 350 г кукурузной крупы
- 500 г мускатной тыквы
- 70 г сливочного масла
- 150 г кокосового молока
- Соль
- 50 г сахара
- 100 г сушеной клюквы или изюма
- Орехи – по вкусу
- Ягоды – по сезону
Способ приготовления:
- Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
- Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
- Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.
- Влейте остатки молока и нагрейте.
- Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.
Оладьи с тыквой и яблоками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г тыквы
- 2 яйца
- 2 яблока
- 2 ст.л. сахара
- 1/2 ст. муки
- Сметана – для подачи
- Соль
- Растительное масло
Смотрите видео, как приготовить гречневые оладьи с тыквой:
Способ приготовления:
- Тыкву и яблоки очистите, натрите на терке.
- Взбейте яйца с сахаром и перемешайте с тыквой и яблоками, посолите. Добавьте муку и все хорошо перемешайте. Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте оладьи до румяной корочки на среднем огне с обеих сторон. Сразу же подавайте со сметаной.
Творожная запеканка с тыквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г мякоти тыквы
- 300 г творога
- 2 яйца
- 2 ст.л. манки
- 50 г изюма
- 2 ст. л. сметаны
- 3 ст.л. сахара
- Сливочное масло – для смазывания формы
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости.
- Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать.
- Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета.
- Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный мармелад, а также делились рецептом печеночного паштета с тыквой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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