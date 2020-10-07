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Что приготовить из тыквы: три рецепта для осеннего завтрака

Сегодня, 09:01

Лучшие рецепты утренних блюд из тыквы

Блюда из тыквы популярны во всем мире. Из оранжевого осеннего овоща варят супы, добавляют его в рагу и каши, готовят с ним салаты и закуски.

Мы поделимся рецептами лучших завтраков из тыквы, которые придутся по вкусу всей вашей семье.

Тыквенная каша на кокосовом молоке

Каша из тыквы
Каша из тыквы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 350 г кукурузной крупы
  • 500 г мускатной тыквы
  • 70 г сливочного масла
  • 150 г кокосового молока
  • Соль
  • 50 г сахара
  • 100 г сушеной клюквы или изюма
  • Орехи – по вкусу
  • Ягоды – по сезону

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Способ приготовления:

  1. Отварите кукурузную крупу мелкого помола.
  2. Тем временем нарежьте кубиками тыкву, добавьте сливочное масло и поставьте на 20 минут в разогретую до 180 ºС духовку.
  3. Измельчите орехи, запеченную тыкву растолките до получения однородной массы, добавьте немного кокосового молока, соль и перец.
  4. Влейте остатки молока и нагрейте.
  5. Выложите тыквенную кашу на тарелку, украсьте клюквой, орешками и ягодами.

Оладьи с тыквой и яблоками

Оладьи из тыквы
Оладьи из тыквы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г тыквы
  • 2 яйца
  • 2 яблока
  • 2 ст.л. сахара
  • 1/2 ст. муки
  • Сметана – для подачи
  • Соль
  • Растительное масло

Смотрите видео, как приготовить гречневые оладьи с тыквой:

Способ приготовления:

  1. Тыкву и яблоки очистите, натрите на терке.
  2. Взбейте яйца с сахаром и перемешайте с тыквой и яблоками, посолите. Добавьте муку и все хорошо перемешайте. Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте оладьи до румяной корочки на среднем огне с обеих сторон. Сразу же подавайте со сметаной.

Творожная запеканка с тыквой

Запеканка из тыквы и творога в духовке
Запеканка из тыквы и творога в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г мякоти тыквы
  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. манки
  • 50 г изюма
  • 2 ст. л. сметаны
  • 3 ст.л. сахара
  • Сливочное масло – для смазывания формы
  • Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать небольшими кусочками. Сложить нарезанную тыкву в кастрюлю и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и варить до мягкости.
  2. Пока тыква готовится, выложить в глубокую миску творог. Размять его вилкой, добавить сметану и тщательно перемешать. Затем добавить запаренный изюм, яйца и сахар, еще раз перемешать.
  3. Слить жидкость с тыквы и размять ее в пюре. Полученное пюре немного остудить и добавить к творожной массе вместе с манкой.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и выложить творожную массу. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать около 30 минут, до золотистого цвета.
  5. Перед подачей творожно-тыквенную запеканку остудить и подавать вместе со сметаной. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный мармелад, а также делились рецептом печеночного паштета с тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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