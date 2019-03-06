Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов
Лучшие рецепты для праздничного ужина
Хотите приятно удивить маму или бабушку на 8 Марта? Тогда приготовьте вкусный праздничный ужин по рецептам из нашей подборки.
Фаршированные помидоры с тунцом
Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.
Ингредиенты:
- 100 г консервированного тунца
- 1 яйцо
- 3 помидора с плотной мякотью
- зеленый лук
- 2 ст.л. майонеза
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке.
- Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок.
- Зеленый лук помыть и мелко порубить.
- Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу.
- Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.
Салат из курицы с виноградом
Этот нарядный салат известен под названием "Тиффани". Он готовится из куриной грудки, сыра, яиц, орехов и зеленого винограда. Такой салат – идеальный вариант для застолья на 8 Марта.
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 200 г твердого сыра
- 5 куриных яиц
- гроздь зеленого винограда
- майонез – по вкусу
- поджаренный миндаль или грецкие орехи – горсть
- соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Отварить куриную грудку в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
- Сыр натереть на терке, орехи измельчить в блендере.
- Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке.
- Виноград помыть и разрезать каждую ягоду вдоль пополам. При необходимости удалить косточки.
- Выложить слоями курицу, сыр и яйца, смазывая майонезом и посыпая небольшим количеством измельченных миндальных орехов. Повторить слои.
- Украсить салат большими зелеными виноградинами, выложенными срезом вниз.
Совет: вы можете сделать один большой салат или подать его в порционных креманках.
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Салат из пекинской капусты
Свежий и легкий весенний салат, который можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
Отбивные с грибами, черносливом и сыром
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей вырезки
- 180 г грибов
- 120 г лука репчатого
- 120 г чернослива
- 20 г грецких орехов
- 100 г сыра твердого
- 100 г сметаны
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом.
- Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите.
- Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами.
- Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука.
- Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.
Сметанник с фруктами и печеньем
В этом десерте много сметаны, благодаря чему он имеет приятный сливочный вкус. Но, кроме сметаны, в десерте будет много интересных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 600 г шоколадных пряников
- 600 г сметаны 25% жирности
- 100 г сахарной пудры
- 2 банана
- Орехи (фундук, миндаль, грецкие) – по вкусу
- Тертый черный шоколад – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Шоколадные пряники разрезаем пополам. Очищенные бананы режем кружочками.
- Наливаем сметану в миску и тщательно перемешиваем с сахарной пудрой.
- Застилаем стеклянную форму пластиковой пленкой. По одному окунаем печенье в сметанный крем и плотно выкладываем на дно. Сверху кладем кусочки бананов. Повторяем слои и украшаем остатками сметанного крема.
- Даем постоять в течение часа при комнатной температуре, а затем отправляем торт в холодильник минимум на три часа.
- Переворачиваем торт на тарелку и снимаем пленку. Посыпаем тертым шоколадом и орехами.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.
Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:
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