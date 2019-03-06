Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты для праздничного ужина

Праздничный ужин на 8 Марта Фото: Depositphotos

Хотите приятно удивить маму или бабушку на 8 Марта? Тогда приготовьте вкусный праздничный ужин по рецептам из нашей подборки.

Фаршированные помидоры с тунцом

Помидоры, фаршированные тунцом Фото: Depositphotos

Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.

Ингредиенты:

100 г консервированного тунца

1 яйцо

3 помидора с плотной мякотью

зеленый лук

2 ст.л. майонеза

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке. Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок. Зеленый лук помыть и мелко порубить. Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу. Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.

Салат из курицы с виноградом

Салат с курицей и виноградом Фото: Depositphotos

Этот нарядный салат известен под названием "Тиффани". Он готовится из куриной грудки, сыра, яиц, орехов и зеленого винограда. Такой салат – идеальный вариант для застолья на 8 Марта.

Ингредиенты:

1 куриная грудка

200 г твердого сыра

5 куриных яиц

гроздь зеленого винограда

майонез – по вкусу

поджаренный миндаль или грецкие орехи – горсть

соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Отварить куриную грудку в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна. Сыр натереть на терке, орехи измельчить в блендере. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке. Виноград помыть и разрезать каждую ягоду вдоль пополам. При необходимости удалить косточки. Выложить слоями курицу, сыр и яйца, смазывая майонезом и посыпая небольшим количеством измельченных миндальных орехов. Повторить слои. Украсить салат большими зелеными виноградинами, выложенными срезом вниз.

Совет: вы можете сделать один большой салат или подать его в порционных креманках.

Салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Свежий и легкий весенний салат, который можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.

Отбивные с грибами, черносливом и сыром

Отбивные с черносливом и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г говяжьей вырезки

180 г грибов

120 г лука репчатого

120 г чернослива

20 г грецких орехов

100 г сыра твердого

100 г сметаны

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Рецепт приготовления:

Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом. Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите. Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами. Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука. Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.

Сметанник с фруктами и печеньем

Шоколадно-банановый торт Фото: Pinterest

В этом десерте много сметаны, благодаря чему он имеет приятный сливочный вкус. Но, кроме сметаны, в десерте будет много интересных ингредиентов.

Ингредиенты:

600 г шоколадных пряников

600 г сметаны 25% жирности

100 г сахарной пудры

2 банана

Орехи (фундук, миндаль, грецкие) – по вкусу

Тертый черный шоколад – по вкусу

Рецепт приготовления:

Шоколадные пряники разрезаем пополам. Очищенные бананы режем кружочками. Наливаем сметану в миску и тщательно перемешиваем с сахарной пудрой. Застилаем стеклянную форму пластиковой пленкой. По одному окунаем печенье в сметанный крем и плотно выкладываем на дно. Сверху кладем кусочки бананов. Повторяем слои и украшаем остатками сметанного крема. Даем постоять в течение часа при комнатной температуре, а затем отправляем торт в холодильник минимум на три часа. Переворачиваем торт на тарелку и снимаем пленку. Посыпаем тертым шоколадом и орехами.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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