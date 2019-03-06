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Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Лучшие рецепты для праздничного ужина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
Праздничный ужин на 8 Марта
Праздничный ужин на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Хотите приятно удивить маму или бабушку на 8 Марта? Тогда приготовьте вкусный праздничный ужин по рецептам из нашей подборки. 

Фаршированные помидоры с тунцом

Помидоры, фаршированные тунцом
Помидоры, фаршированные тунцом
Фото: Depositphotos

Помидор, начиненный салатом из тунца – простая и очень вкусная закуска. Для нее лучше всего подойдет тунец, консервированный кусочками в собственном соку.

Ингредиенты:

  • 100 г консервированного тунца
  • 1 яйцо
  • 3 помидора с плотной мякотью
  • зеленый лук
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Мелко нарезать или натереть на терке.
  2. Помидоры помыть, срезать верхушки и аккуратно удалить мякоть. Поставить томаты вверх дном на тарелку, чтобы стек лишний сок.
  3. Зеленый лук помыть и мелко порубить.
  4. Смешать в миске консервированного тунца, нарезанный лук, вареное яйцо и майонез. Приправить по вкусу.
  5. Наполнить помидоры начинкой и сразу же подавать.

Салат из курицы с виноградом

Салат с курицей и виноградом
Салат с курицей и виноградом
Фото: Depositphotos

Этот нарядный салат известен под названием "Тиффани". Он готовится из куриной грудки, сыра, яиц, орехов и зеленого винограда. Такой салат – идеальный вариант для застолья на 8 Марта. 

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 200 г твердого сыра
  • 5 куриных яиц
  • гроздь зеленого винограда
  • майонез – по вкусу
  • поджаренный миндаль или грецкие орехи – горсть
  • соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Отварить куриную грудку в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
  2. Сыр натереть на терке, орехи измельчить в блендере.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить и натереть на терке.
  4. Виноград помыть и разрезать каждую ягоду вдоль пополам. При необходимости удалить косточки.
  5. Выложить слоями курицу, сыр и яйца, смазывая майонезом и посыпая небольшим количеством измельченных миндальных орехов. Повторить слои.
  6. Украсить салат большими зелеными виноградинами, выложенными срезом вниз.

Совет: вы можете сделать один большой салат или подать его в порционных креманках.

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Салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Свежий и легкий весенний салат, который можно подавать как гарнир к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

  • 1 кг пекинской капусты
  • 450 г огурцов
  • 150 г моркови
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
  2. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Очищенную морковь натрите на крупной терке.
  4. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
  5. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
  6. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. 

Отбивные с грибами, черносливом и сыром

Отбивные с черносливом и сыром
Отбивные с черносливом и сыром
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 180 г грибов
  • 120 г лука репчатого
  • 120 г чернослива
  • 20 г грецких орехов
  • 100 г сыра твердого
  • 100 г сметаны
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом.
  2. Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите.
  3. Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами.
  4. Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука.
  5. Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. 
  6. Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.

Сметанник с фруктами и печеньем

Шоколадно-банановый торт
Шоколадно-банановый торт
Фото: Pinterest

В этом десерте много сметаны, благодаря чему он имеет приятный сливочный вкус. Но, кроме сметаны, в десерте будет много интересных ингредиентов.

Ингредиенты:

  • 600 г шоколадных пряников
  • 600 г сметаны 25% жирности
  • 100 г сахарной пудры
  • 2 банана
  • Орехи (фундук, миндаль, грецкие) – по вкусу
  • Тертый черный шоколад – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Шоколадные пряники разрезаем пополам. Очищенные бананы режем кружочками.
  2. Наливаем сметану в миску и тщательно перемешиваем с сахарной пудрой.
  3. Застилаем стеклянную форму пластиковой пленкой. По одному окунаем печенье в сметанный крем и плотно выкладываем на дно. Сверху кладем кусочки бананов. Повторяем слои и украшаем остатками сметанного крема.
  4. Даем постоять в течение часа при комнатной температуре, а затем отправляем торт в холодильник минимум на три часа.
  5. Переворачиваем торт на тарелку и снимаем пленку. Посыпаем тертым шоколадом и орехами.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как празднуют 8 Марта во всем мире:

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Источник: Сегодня
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