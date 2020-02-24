Что приготовить на 8 Марта: рецепты праздничных салатов в виде цветов

Лучшие рецепты салатов на 8 Марта

Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Поэтому лучшее решение – оформить их в виде цветов. Это не слишком сложно, но поможет создать праздничное настроение в Международный женский день.

Мы подобрали для вас лучшие праздничные рецепты к 8 Марта, которые вы без труда сможете реализовать у себя дома. Готовятся они из простых и доступных продуктов.

Салат "Мимоза" классический

Салат "Мимоза" Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

370 г сардин в собственном соку

200 г моркови

4 яйца

1/4 репчатого или красного лука

250 г картофеля

Несколько веточек укропа

1 упаковка майонеза

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

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Салат "Ветка сирени" на 8 Марта

Салат "Ветка сирени" Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

320 г куриного филе

45 г красного лука

250 г шампиньонов

Несколько веточек укропа

145 г кукурузы

210 г соленых огурцов

5 шт. яиц

200 мл майонеза

100 г свеклы

300 мл кипятка

Несколько веточек петрушки

Способ приготовления:

Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно широкого салатника с небольшими бортиками. Смажьте майонезом и посыпьте измельченным луком. Грибы нарежьте тонкими пластинками и обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Посолите и остудите. Выложите на лук вместе с нарезанным укропом и смажьте майонезом. Добавьте кукурузу и нарезанные кубиками огурцы. Разровняйте и смажьте майонезом. Отварите яйца и отделите белки от желтков. Натрите желтки на мелкой терке и посыпьте ими сверху салата. Это будет последний слой. Для украшения яичные белки натрите на крупной терке и разделите их на две части. Одну часть покрасьте в сиреневый цвет с помощью свекольного сока. Для этого натрите свеклу на мелкой терке, переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте немного постоять, чтобы свекла отдала в воду больше сока. Половину белков переложите в миску и залейте их свекольным раствором через сито, чтобы к ним не попала свекла. Дайте немного белкам побыть в этом растворе, чтобы они окрасились. Как только белки окрасятся, слейте жидкость. Сформируйте из белков цветы сирени и украсьте веточками петрушки. Салат "Ветка сирени" готов.

Слоеный салат на 8 Марта

Салат на 8 Марта Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

260 г картофеля

260 г свеклы

260 г моркови

4 шт. яйца

100 г репчатого лука

160 г сыра

300 мл майонеза

Способ приготовления:

Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Салат "Ландыши" на 8 Марта

Салат "Ландыши" на 8 марта Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

180 г ветчины

2 свежих огурца

2 отварных картофелины

4 яйца

50 г чернослива

20 г грецкого ореха

200 мл майонеза

Листья лука-порея

Стебли укропа

Способ приготовления:

Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора. Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить. Разделить отваренные яйца на белки и желтки. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой. Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

Салат "Фиалки" на 8 Марта

Салат в виде фиалок Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

300 г капусты

150 г свежих огурцов

150 г редиса

1 яйцо

75 мл майонеза

Горсть листиков молодого шпината

Перья зеленого лука

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с креветками, авокадо и картофелем. "Сегодня" также делились рецептом салата из курицы, яблок и перца.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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