Что приготовить на быстрый ужин: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных и простых блюд для ужина

Что приготовить на ужин Фото: freepik.com

Не знаете, что вкусного приготовить на ужин? Мы поделимся рецептами блюд, которые можно сделать максимум за полчаса.

Смотрите видео о правилах здорового ужина:

Для приготовления быстрого ужина лучше всего выбирать рецепты, для которых требуется не более трех-четырех основных ингредиентов, что позволит сократить время чистки и подготовки продуктов.

Паста с тунцом, кукурузой и сливками

Паста с тунцом и кукурузой Фото: Pinterest

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. нарезанного чеснока

2 ст.л. белого лука, нарезанного

1 банка тунца кусочками в собственном соку

1 чашка консервированной кукурузы

1/2 чашки сливок

Соль, перец

2 1/2 чашки пасты фузилли, приготовленной

Сыр пармезан – для подачи

Рубленая петрушка – для гарнира

Способ приготовления:

Нагрейте масло и оливковое масло в сковороде на среднем огне. Обжарье чеснок, лук и тунец в течение 2-3 минут. Добавьте кукурузу и сливки; хорошо перемешайте и готовьте 1-2 минуты. Приправьте по вкусу солью и перцем. Залейте соусом приготовленную пасту непосредственно перед подачей на стол. Сверху положите сыр Пармезан и украсьте зеленью петрушки.

Лечо с яйцом по-венгерски

Лечо с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 яйца

1 лук репчатый

2 сладких красных перца

2 перца "Белозерка"

3 помидора

Оливковое масло – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Репчатый лук режем кольцами. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук. После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности. Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.

Жареная рыба в ореховой панировке

Рыба в ореховой корочке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

Ингредиенты:

750 г рыбы (трески, хека)

2 яйца

100 г муки

4 ст.л. подсолнечного масла

50 г очищенных грецких орехов

50 г панировочных сухарей

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте рыбу порционными кусками, сбрызните лимонным соком. Натрите специями, обваляйте в муке. Снимите лимонную цедру. Выжмите лимонный сок. Нарежьте орехи. Смешайте и добавьте панировочные сухари. В отдельной миске взбейте яйца, посолите. Обмакните рыбу в кляр, панировку и обжаривайте в течении четырех минут с каждой стороны. После приготовления выложите рыбу на тарелку. Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.

Жареный рис со свининой по рецепту Марты Стюарт

Жареный рис Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Растительное масло – 2 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Соевый соус – 2 ст.л. + 1/4 ч.л.

Рубленый чеснок – 1 долька

Очищенный тертый имбирь – 1 ч.л.

Нарезанный зеленый лук – 1 пучок

Нарезанная тонкими полосками свинина – 225 г

Нарезанная тонкими полосками морковь – 2 шт.

Замороженный зеленый горошек – 1/2 стакана

Вареный рис – 2 стакана

Рисовый уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

В воке или большой сковороде нагреть 1 столовую ложку масла на сильном огне. Тем временем, в небольшой миске слегка взбить яйца с 1/4 чайной ложки соевого соуса. Добавить яйца в сковороду и перемешать. Готовить без перемешивания в течение минуты, затем сложить в рулет с помощью кухонной лопатки. Переложить яйца на рабочую поверхность и нарезать кусочками шириной 1 см. Влить 1 столовую ложку масла в вок. Добавить чеснок, имбирь и белую часть зеленого лука. Готовить, постоянно помешивая, до появления аромата, в течение 30 секунд. Добавить свинину и жарить, разбивая мясо деревянной ложкой, пока оно не приготовится. Добавить морковь, горох и рис и перемешать. Добавить приготовленное яйцо, 2 столовые ложки соевого соуса, уксус и готовить, постоянно помешивая, около 2 минут. При необходимости влить немного воды. Посыпать блюдо рубленым зеленым луком и подавать.

Шницель из куриного филе

Шницель в панировке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 филе куриной грудки

75 мл сливок 18-22%

2 яйца

100 г панировочных сухарей

15 г кукурузного крахмала или муки

1 ч. л. сушеных итальянских трав

Соль, молотый перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Топленое сливочное масло – по желанию

Способ приготовления:

С грудок срезаем лишний жир и прожилки. Каждое куриное филе помещаем между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно, но тщательно отбиваем. С помощью венчика смешиваем вместе сливки и яйца до однородности. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваем в отдельной посуде. Для того, чтобы окунать филе в подготовленные смеси, нам понадобятся неглубокие емкости. В одну заливаем сливочно-яичную смесь, в другую – высыпаем панировку, равномерно распределяя. В сковороде разогреваем два вида масла. Каждое филе окунаем в сливочную смесь, а затем тщательно обваливаем в мучной. Помещаем на сковороду и жарим до аппетитного золотистого цвета с каждой стороны. При хорошо разогретой сковороде процесс займет около 5-ти минут. Не пересушивайте грудку. Готовые шницели выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подаем вместе с рисом, тушеными овощами, картофелем или салатом. Сверху блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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