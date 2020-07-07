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Что приготовить на Ивана Купала: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:00

На Ивана Купала нужно готовить особенные блюда

Дни 6 и 7 июля – Купальская ночь и праздник Купалы – связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями. В ночь на Купала до сих пор выбирают суженых, ищут мифический цветок папоротника, купаются до утра, обливают водой Иванов и прыгают через костер, чтобы очиститься и навсегда скрепить свою любовь, "закалив" ее огнем.

Как и в любой другой праздник, на Ивана Купала готовят особые обрядовые блюда по традиционным рецептам.

"Обетная каша"

На Ивана Купала готовят сладкую ячневую кашу
На Ивана Купала готовят сладкую ячневую кашу
Фото: Depositphotos

На праздник люди варили ячменную кашу, которой поминали предков. Она была одним из главных блюд на столе.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 стакана ячневой крупы
  • 1 л молока
  • 50 г сливочного масла
  • Сахар – по вкусу
  • Фрукты – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Молоко налить в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения.
  2. Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой.
  3. Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке.
  4. Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.

Петровский квас

Домашний хлебный квас
Домашний хлебный квас
Фото: Depositphotos

В древ­ности пить квас на Ивана Купала следовало, при­гова­ривая спе­ци­аль­ные сло­ва, ко­торые дол­жны бы­ли прив­лечь удачу.

Время приготовления:

  • 3 суток

Ингредиенты на 5 л:

  • 800 г ржаных сухарей
  • 4 л воды
  • 0,5 ст. л. муки
  • 100 г сахара
  • 100 г меда
  • 100 г тертого хрена
  • 25 г дрожжей

Смотрите видео о приметах и традициях праздника Ивана Купала:

Способ приготовления:

  1. Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
  2. Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
  3. Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен (можно имбирь).
  4. Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.

Вареники с вишней

Вареники с вишней
Вареники с вишней
Фото: freepik.com

Вареники с вишней – традиционное блюдо украинской кухни, без него не обходились и купальские дни.

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 3/4 стакана воды
  • 2 яйца
  • Соль
  • 4 стакана вишен
  • 1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника.
  2. Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок.
  3. Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.
  4. Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.

Заливной пирог с яйцом и луком

Заливной пирог с яйцом и луком
Заливной пирог с яйцом и луком
Фото: Depositphotos

Пироги с зеленью – традиционная выпечка к празднику Купалы.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 4 яйца
  • Большой пучок зеленого лука
  • Соль – по вкусу

Для теста:

  • 1/2 ч.л. соли
  • 7 ст.л. муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 225 г сметаны
  • 3 яйца

Способ приготовления:

  1. Яйца для начинки отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками, перемешать с измельченным зеленым луком и солью.
  2. Взбить венчиком яйца, сметану и соль. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
  3. Вылить половину теста в смазанную маслом форму диаметром 23 см. Сверху разложить начинку. Залить оставшимся тестом, разровнять.
  4. Отправить в разогретую до 180 С духовку и выпекать 45 минут. Перед подачей пирог остудить.

Травяной чай

Травяной чай готовят из сушеных и свежих растений
Травяной чай готовят из сушеных и свежих растений
Фото: Pixabay

Люди верили, что травы в Купальскую ночь обладали особой силой, поэтому и чай считался особенным и волшебным.

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 3 г листьев земляники
  • 3 г листьев ежевики
  • 3 г листьев черной смородины
  • 10 г чабреца
  • 10 г зверобоя

Способ приготовления:

  1. Столовую ложку смеси заварить 200 мл кипятка и настоять 10 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сплести венок из цветов на Ивана Купала.

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Источник: Сегодня
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