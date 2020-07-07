Что приготовить на Ивана Купала: ТОП-5 рецептов праздничных блюд
На Ивана Купала нужно готовить особенные блюда
Дни 6 и 7 июля – Купальская ночь и праздник Купалы – связаны с многими обрядами, традициями, приметами и суевериями. В ночь на Купала до сих пор выбирают суженых, ищут мифический цветок папоротника, купаются до утра, обливают водой Иванов и прыгают через костер, чтобы очиститься и навсегда скрепить свою любовь, "закалив" ее огнем.
Как и в любой другой праздник, на Ивана Купала готовят особые обрядовые блюда по традиционным рецептам.
На праздник люди варили ячменную кашу, которой поминали предков. Она была одним из главных блюд на столе.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 стакана ячневой крупы
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- Сахар – по вкусу
- Фрукты – для украшения
Способ приготовления:
- Молоко налить в кастрюлю, добавить сахар и довести до кипения.
- Добавить ячневую крупу и варить, постоянно помешивая, пока каша не станет густой.
- Переложить кашу в горшочки и довести до готовности в духовке.
- Перед подачей полить растопленным сливочным маслом, украсить фруктами.
В древности пить квас на Ивана Купала следовало, приговаривая специальные слова, которые должны были привлечь удачу.
Время приготовления:
- 3 суток
Ингредиенты на 5 л:
- 800 г ржаных сухарей
- 4 л воды
- 0,5 ст. л. муки
- 100 г сахара
- 100 г меда
- 100 г тертого хрена
- 25 г дрожжей
Смотрите видео о приметах и традициях праздника Ивана Купала:
Способ приготовления:
- Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
- Процедить закваску через марлю в эмалированную посуду и добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
- Добавить сахар и поставить в теплое место для брожения на 5-6 часов. Перед тем как разливать квас в бутылки, добавить в него мед и хрен (можно имбирь).
- Бутылки с квасом укупорить и поставить в холодильник на двое суток. Подавать с кусочками льда.
Вареники с вишней – традиционное блюдо украинской кухни, без него не обходились и купальские дни.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 3/4 стакана воды
- 2 яйца
- Соль
- 4 стакана вишен
- 1/2 стакана сахара
Способ приготовления:
- Из муки, воды, соли и яиц замесить эластичное тесто. Не слишком тонко раскатать его на присыпанной мукой поверхности, чтобы удержать вишни внутри вареника.
- Вишни перебрать, помыть, удалить плодоножки и косточки. Переложить в миску и пересыпать сахаром. Дать постоять в течение 25-30 минут. Откинуть на сито или дуршлаг, чтобы слить лишний сок.
- Вишневую начинку нужно выложить на кружочки из теста и скрепить края. Варить в подсоленной воде в течение нескольких минут после того, как вареники всплывут на поверхность. Готовые вареники аккуратно вынуть из кипятка, чтобы не разорвать оболочку.
- Вареники с вишней подать к столу вместе с процеженным соком и полить растопленным маслом. Отдельно подать сметану.
Пироги с зеленью – традиционная выпечка к празднику Купалы.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 4 яйца
- Большой пучок зеленого лука
- Соль – по вкусу
Для теста:
- 1/2 ч.л. соли
- 7 ст.л. муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 225 г сметаны
- 3 яйца
Способ приготовления:
- Яйца для начинки отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками, перемешать с измельченным зеленым луком и солью.
- Взбить венчиком яйца, сметану и соль. Добавить просеянную с разрыхлителем муку.
- Вылить половину теста в смазанную маслом форму диаметром 23 см. Сверху разложить начинку. Залить оставшимся тестом, разровнять.
- Отправить в разогретую до 180 С духовку и выпекать 45 минут. Перед подачей пирог остудить.
Люди верили, что травы в Купальскую ночь обладали особой силой, поэтому и чай считался особенным и волшебным.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 г листьев земляники
- 3 г листьев ежевики
- 3 г листьев черной смородины
- 10 г чабреца
- 10 г зверобоя
Способ приготовления:
- Столовую ложку смеси заварить 200 мл кипятка и настоять 10 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сплести венок из цветов на Ивана Купала.
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