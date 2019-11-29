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Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Предлагаем вам рецепты праздничных блюд, которые готовят в Европе и Америке на Рождество

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20
На Рождество запекают птицу или мясо в духовке
На Рождество запекают птицу или мясо в духовке
Фото: freepik.com

25 декабря католики в более чем 100 странах мира отмечают Рождество – один из главных христианских праздников. Этот день традиционно принято проводить со своей семьей и готовить вкусный ужин.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах мира:

Кстати, в Западной Европе главное семейное застолье и подарки сопровождают именно встречу Рождества, а Новый год проводят с друзьями или даже на улице.

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Мясной рулет с фруктовой начинкой

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Свиной рулет с начинкой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной корейки
  • 4 ломтика белого хлеба
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 3 киви
  • 2 груши
  • 3 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Киви и груши очистить. Груши разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Нарезать фрукты небольшими кубиками.
  2. С хлеба срезать корку. Мякоть раскрошить и слегка подсушить.
  3. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить киви и груши в течение 3 минут. Сразу же переложить в миску.
  4. Добавить к фруктам хлебные крошки и перемешать.
  5. Мясо помыть и обсушить. Острым узким ножом сделать сбоку глубокий продольный надрез.
  6. Поместить в надрез фруктовую смесь. Закрепить разрез деревянными зубочистками.
  7. Мясо натереть солью и перцем. В сковороде разогреть растительное масло.
  8. Обжарить свинину по 2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания.
  9. Разогреть духовку до 200 °С. Готовить свинину 50 минут уменьшить температуру до 180°С.
  10. Влить в форму 0,5 стакана воды, запекать еще 20 минут.

Фаршированные шампиньоны от Марты Стюарт

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Шампиньоны с начинкой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Оливковое масло
  • 3 ломтика тостового хлеба
  • 1 зубчик измельченного чеснока
  • 140 г козьего сыра
  • 1/2 стакана листьев петрушки
  • 1/4 ч.л. хлопья красного перца
  • Соль
  • 565 г шампиньонов, ножки срезать

Способ приготовления:

  • Разогреть духовку до 200 °С. Слегка смазать противень оливковым маслом.
  • В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.
  • Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.
  • Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.
  • Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

Паштет из печени с белым вином

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Печеночный паштет
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной или телячьей печени
  • 150 г сливочного масла
  • 100 мл сухого белого вина
  • 1 репчатый лук
  • 100 г жирных сливок
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 2 дольки чеснока
  • 1 ч.л. тимьяна
  • молотый мускатный орех
  • соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками.
  2. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  3. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут.
  4. Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня.
  5. Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму.
  6. Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике

Рождественский салат от Джейми Оливера

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Рождественский салат с мандаринами
Фото: lemanandwife.blogspot.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 шарика моцареллы по 100 г
  • 4 крупных мандарина
  • 2 горсти рукколы
  • Несколько веточек мяты
  • 4 ломтика прошутто
  • 50 г пармезана
  • Крупная соль
  • Свежемолотый перец
  • Цедра и сок одного лимона
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус

Способ приготовления:

  1. Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов.
  2. Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы.
  3. Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.

Торт "Черный лес"

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Шварцвальдский торт
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 140 г желтков (7 шт.)
  • 130 г сахара
  • 126 г белков
  • 25 г муки
  • 25 г крахмала
  • 25 г какао
  • 50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г замороженной вишни
  • 100 мл воды
  • 3 ст.л. сахара
  • 20 г кукурузного крахмала

Для сиропа:

  • 200 мл вишневого сока
  • 2 ст.л. ванильного сахара
  • 1 ст.л кирша

Для крема:

  • 500 мл сливок (35%)
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

  1. Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу.
  2. Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков.
  3. К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки.
  4. Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать.
  5. Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа.
  6. Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить.
  7. Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш.
  8. Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью.
  9. Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь.
  10. Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами европейской рождественской выпечки. Мы также писали, как приготовить штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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