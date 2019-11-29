Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Предлагаем вам рецепты праздничных блюд, которые готовят в Европе и Америке на Рождество

На Рождество запекают птицу или мясо в духовке Фото: freepik.com

25 декабря католики в более чем 100 странах мира отмечают Рождество – один из главных христианских праздников. Этот день традиционно принято проводить со своей семьей и готовить вкусный ужин.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах мира:

Кстати, в Западной Европе главное семейное застолье и подарки сопровождают именно встречу Рождества, а Новый год проводят с друзьями или даже на улице.

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Мясной рулет с фруктовой начинкой

Свиной рулет с начинкой Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг свиной корейки

4 ломтика белого хлеба

2 ст. л. сливочного масла

3 киви

2 груши

3 ст. л. растительного масла

Соль, перец

Способ приготовления:

Киви и груши очистить. Груши разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Нарезать фрукты небольшими кубиками. С хлеба срезать корку. Мякоть раскрошить и слегка подсушить. Разогреть в сковороде сливочное масло, обжарить киви и груши в течение 3 минут. Сразу же переложить в миску. Добавить к фруктам хлебные крошки и перемешать. Мясо помыть и обсушить. Острым узким ножом сделать сбоку глубокий продольный надрез. Поместить в надрез фруктовую смесь. Закрепить разрез деревянными зубочистками. Мясо натереть солью и перцем. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить свинину по 2 минуты с каждой стороны. Переложить в форму для запекания. Разогреть духовку до 200 °С. Готовить свинину 50 минут уменьшить температуру до 180°С. Влить в форму 0,5 стакана воды, запекать еще 20 минут.

Фаршированные шампиньоны от Марты Стюарт

Шампиньоны с начинкой Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Оливковое масло

3 ломтика тостового хлеба

1 зубчик измельченного чеснока

140 г козьего сыра

1/2 стакана листьев петрушки

1/4 ч.л. хлопья красного перца

Соль

565 г шампиньонов, ножки срезать

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 °С. Слегка смазать противень оливковым маслом.

В кухонном комбайне взбить хлеб и чеснок до получения мелких крошек; отложить 1/2 стакана смеси в сторону.

Добавить козий сыр, зелень и хлопья перца. Приправить солью и взбить.

Выложить начинку в каждый гриб и посыпать оставшимися крошками.

Запекать, пока грибы не станут мягкими и слегка не подрумянятся, от 15 до 20 минут.

Паштет из печени с белым вином

Печеночный паштет Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной или телячьей печени

150 г сливочного масла

100 мл сухого белого вина

1 репчатый лук

100 г жирных сливок

5 ст.л. растительного масла

2 дольки чеснока

1 ч.л. тимьяна

молотый мускатный орех

соль, молотый перец

Способ приготовления:

Печень помыть, удалить пленки и жилы. Нарезать средними кусочками. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить треть сливочного масла и растопить. Обжарить лук и чеснок до мягкости, около 5 минут. Добавить печень и готовить еще 10 минут. Добавить вино и пряности, жарить около 5 минут. Влить сливки, прогреть и снять с огня. Измельчить массу с помощью блендера до получения гладкого однородного пюре. Переложить паштет в форму. Растопить оставшееся масло. Пену снять шумовкой, жидкое масло процедить. Залить топленым маслом паштет. Накрыть пленкой и хранить в холодильнике

Рождественский салат от Джейми Оливера

Рождественский салат с мандаринами Фото: lemanandwife.blogspot.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 шарика моцареллы по 100 г

4 крупных мандарина

2 горсти рукколы

Несколько веточек мяты

4 ломтика прошутто

50 г пармезана

Крупная соль

Свежемолотый перец

Цедра и сок одного лимона

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Способ приготовления:

Разрезать моцареллу на куски и выложить на тарелку. Посыпать солью, перцем и мелко натертой лимонной цедрой. Сверху разложить тонкие кружочки очищенных мандаринов. Сбрызнуть смесью лимонного сока и оливкового масла салатные листья. Завернуть их в ломтик прошутто как букет. Выложить на тарелку поверх мандаринов и моцареллы. Посыпать тонкой стружкой пармезана и мятными листьями. Сбрызнуть бальзамиком.

Торт "Черный лес"

Шварцвальдский торт Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Для бисквита:

140 г желтков (7 шт.)

130 г сахара

126 г белков

25 г муки

25 г крахмала

25 г какао

50 г растопленного сливочного масла

Для начинки:

300 г замороженной вишни

100 мл воды

3 ст.л. сахара

20 г кукурузного крахмала

Для сиропа:

200 мл вишневого сока

2 ст.л. ванильного сахара

1 ст.л кирша

Для крема:

500 мл сливок (35%)

2 ст.л. сахарной пудры

ванильный сахар

Способ приготовления:

Просеять муку, крахмал и какао. Желтки взбить с 1/2 сахара в плотную светлую массу. Взбить белки с оставшимся сахаром до крепких пиков. К желткам добавить 1/3 взбитых белков, всыпать сухие ингредиенты, перемешать. Добавить оставшиеся белки. Часть теста (2-3 ст.л.) перемешать с растопленным сливочным маслом. Добавить в основное тесто, размешать. Вылить в подготовленную форму и выпекать 45 минут в разогретой до 180 °С духовке. Бисквит остудить, вынуть из формы. Разрезать на 3 коржа. Вишню разморозить, слить получившийся сок. Крахмал перемешать с водой, добавить к ягодам вместе с сахаром. Довести до кипения и проварить в течение 1-2 минут, помешивая. Остудить. Для сиропа вишневый сок и сахар прокипятить, остудить, добавить кирш. Холодные сливки взбить вместе с сахарной пудрой и ванилью. Первый корж пропитать сиропом, выложить часть крема. Сверху поместить половину вишневой начинки. Накрыть вторым коржом, пропитать сиропом. Повторить процедуру со сливками и начинкой. Третий корж пропитать и уложить пропитанной стороной внутрь. Верх и бока смазать взбитыми сливками. Выдавить розетки из оставшихся сливок. Бока и верх можно посыпать тертым шоколадом и украсить вишенками. Поставить торт в холодильник на час.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами европейской рождественской выпечки. Мы также писали, как приготовить штоллен по рецепту Юлии Высоцкой.

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