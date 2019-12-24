Что приготовить на Новый год 2020 Крысы
Новогодние блюда 2020 могут быть практически любыми
Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Один из главных атрибутов праздника – новогодний стол. Если вы хотите заслужить благосклонность символа наступающего года, включите в праздничное меню фрукты, овощи, грибы, орехи, семечки, мясо и рыбы, всевозможные сыры.
Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:
Как украсить новогодний стол 2020 – тоже важный вопрос. Крысе понравятся свечи и серебристая посуда, белые салфетки и скатерти.
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Горячие блюда на Новый год 2020
Лучший вариант – запеченное мясо куском вместе с овощами. Также можно подать птицу – фаршированную утку или курицу. Если вы не едите мясо, приготовьте рыбу или морепродукты.
На гарнир подойдут любые крупы – они точно понравятся Крысе. Рис, гречка, булгур, кускус, киноа, чечевица – выбор за вами.
Закуски на Новый год 2020
Помните, что Крыса любит овощи, сыр и орешки. Если вы хотите задобрить символ наступающего года, приготовьте сырные шарики, свекольные "наполеоны", всевозможные тарталетки и канапе. Можно соорудить сырную тарелку, насыпать орехи в мисочки, а овощи разрезать на брусочки и подавать вместе с соусами-дип.
Салаты на Новый год 2020
Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени, сыра и орехов. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.
Десерты на Новый год 2020
Крысе понравятся десерты с фруктами, домашняя выпечка с орехами, торты со сливочным сыром. Постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет.
Алкогольные напитки на Новый год 2020
В новогоднюю ночь лучше не злоупотреблять крепкими алкогольными напитками. Лучшие подайте шампанское, вино, ликеры, а также легкие домашние коктейли.
Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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