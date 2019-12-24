Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

Новогодние блюда 2020 могут быть практически любыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Новогоднее меню 2020
Новогоднее меню 2020
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Один из главных атрибутов праздника – новогодний стол. Если вы хотите заслужить благосклонность символа наступающего года, включите в праздничное меню фрукты, овощи, грибы, орехи, семечки, мясо и рыбы, всевозможные сыры.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Как украсить новогодний стол 2020 – тоже важный вопрос. Крысе понравятся свечи и серебристая посуда, белые салфетки и скатерти.

Читайте также:
Как украсить блюда на Новый год 2020 Крысы: идеи с фото

Горячие блюда на Новый год 2020

Лучший вариант – запеченное мясо куском вместе с овощами. Также можно подать птицу – фаршированную утку или курицу. Если вы не едите мясо, приготовьте рыбу или морепродукты.

Буженина в духовке
Буженина в духовке
Фото: Depositphotos


На гарнир подойдут любые крупы – они точно понравятся Крысе. Рис, гречка, булгур, кускус, киноа, чечевица – выбор за вами.

Закуски на Новый год 2020

Сырная закуска на Новый год
Сырная закуска на Новый год
Фото: Depositphotos

Помните, что Крыса любит овощи, сыр и орешки. Если вы хотите задобрить символ наступающего года, приготовьте сырные шарики, свекольные "наполеоны", всевозможные тарталетки и канапе. Можно соорудить сырную тарелку, насыпать орехи в мисочки, а овощи разрезать на брусочки и подавать вместе с соусами-дип.

Салаты на Новый год 2020

Крабовый салат на Новый год
Крабовый салат на Новый год
Фото: Depositphotos

Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени, сыра и орехов. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

Десерты на Новый год 2020

Тирамису на Новый год с апельсинами
Тирамису на Новый год с апельсинами
Фото: Depositphotos

Крысе понравятся десерты с фруктами, домашняя выпечка с орехами, торты со сливочным сыром. Постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет.

Алкогольные напитки на Новый год 2020

Коктейль на Новый год
Коктейль на Новый год
Фото: Depositphotos

В новогоднюю ночь лучше не злоупотреблять крепкими алкогольными напитками. Лучшие подайте шампанское, вино, ликеры, а также легкие домашние коктейли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салат из креветок и авокадо на Новый год Как приготовить медовик на Новый год Рецепт оливье с колбасой на Новый год Подарки детям на Новый год 2020: много интересных вариантов с фото
Новый год праздничное меню Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный дизайн
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:46Техно

Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

Вчера, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 11:33Шоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

22 декабряEvents

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

22 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

22 декабряEvents

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

22 декабряFun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Снежана Егорова рассказала о потере ребенка и новой любви
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека
Как собаки увеличивают продолжительность жизни человека