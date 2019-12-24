Что приготовить на Новый год 2020 Крысы

Новогодние блюда 2020 могут быть практически любыми

Новогоднее меню 2020 Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Один из главных атрибутов праздника – новогодний стол. Если вы хотите заслужить благосклонность символа наступающего года, включите в праздничное меню фрукты, овощи, грибы, орехи, семечки, мясо и рыбы, всевозможные сыры.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Как украсить новогодний стол 2020 – тоже важный вопрос. Крысе понравятся свечи и серебристая посуда, белые салфетки и скатерти.

Горячие блюда на Новый год 2020

Лучший вариант – запеченное мясо куском вместе с овощами. Также можно подать птицу – фаршированную утку или курицу. Если вы не едите мясо, приготовьте рыбу или морепродукты.

Буженина в духовке Фото: Depositphotos



На гарнир подойдут любые крупы – они точно понравятся Крысе. Рис, гречка, булгур, кускус, киноа, чечевица – выбор за вами.

Закуски на Новый год 2020

Сырная закуска на Новый год Фото: Depositphotos

Помните, что Крыса любит овощи, сыр и орешки. Если вы хотите задобрить символ наступающего года, приготовьте сырные шарики, свекольные "наполеоны", всевозможные тарталетки и канапе. Можно соорудить сырную тарелку, насыпать орехи в мисочки, а овощи разрезать на брусочки и подавать вместе с соусами-дип.



Салаты на Новый год 2020

Крабовый салат на Новый год Фото: Depositphotos

Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени, сыра и орехов. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

Десерты на Новый год 2020

Тирамису на Новый год с апельсинами Фото: Depositphotos

Крысе понравятся десерты с фруктами, домашняя выпечка с орехами, торты со сливочным сыром. Постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет.



Алкогольные напитки на Новый год 2020

Коктейль на Новый год Фото: Depositphotos

В новогоднюю ночь лучше не злоупотреблять крепкими алкогольными напитками. Лучшие подайте шампанское, вино, ликеры, а также легкие домашние коктейли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должно быть на праздничном столе в год Крысы. "Сегодня" также делились рецептами холодных новогодних закусок.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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