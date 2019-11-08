Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных блюд для обеда с фото

Что приготовить на обед Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить на обед быстро и вкусно? Наши идеи помогут вам решить эту задачу. Благодаря им вам не придется долго возиться на кухне.

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Предлагаем вам рецепты блюд, которые вы сможете приготовить на обед без лишних усилий и при этом будете наслаждаться их вкусом.

Утка в мультиварке кусочками с яблоками

Утка с яблоками в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг утки, разрубленной на порционные куски

2-3 больших луковицы

3-4 больших яблока

Щепотка соли

Кориандр – по вкусу

3 столовые ложки меда

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Кусочки утки помыть и готовить на растительном масле в режиме "Жарка" до появления золотистой корочки. Затем посолить, добавить перец и мед. Сверху выложить нарезанные дольками яблоки, посыпать сушеным кориандром. Закрыть крышку и готовить утку с яблоками в режиме "Тушение" 1,5-2 часа. Утку в мультиварке с яблоками можно подавать вместе с картофельным пюре или отварным рисом.

Лечо с яйцом по-венгерски

Лечо с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 яйца

1 лук репчатый

2 сладких красных перца

2 перца "Белозерка"

3 помидора

Оливковое масло – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Репчатый лук режем кольцами. Разогреваем сковороду с оливковым маслом и выкладываем на нее лук. После добавляем перец с помидорами и тушим около 10 минут. Затем заливаем яйцами и держим на огне до готовности. Сверху можно добавить зелень и соль по вкусу.

Бефстроганов из курицы со сметаной и томатной пастой

Бефстроганов из курицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

600 г куриного филе

1 луковица

200 г сметаны 20%

1 ст.л. томатной пасты

Щепотка соли

Щепотка перца

Растительное масло

Способ приготовления:

Филе куриной грудки вымойте, обсушите, нарежьте на ломтики, слегка отбейте, накрыв пищевой пленкой. Затем нарежьте куриное филе толстыми брусочками. Луковицу среднего размера очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук, помешивая, до золотистого цвета, 5 минут. Выложите к луку нарезанное филе, увеличьте огонь до сильного и жарьте мясо до появления румяной корочки, 7‒10 минут. Посолите и поперчите филе, посыпьте мукой и перемешайте, жарьте еще две минуты, помешивая, на среднем огне. В миске смешайте сметану с томатной пастой, залейте куриное филе, накройте крышкой и тушите бефстроганов из курицы в сметане на слабом огне 15 минут. Подавайте бефстроганов из курицы со сметаной с картофельным пюре, макаронами или рисом.

Мясо по-французски: рецепт с помидорами и сыром

Мясо по-французски с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

700 г мякоти свинины

2 спелых помидора

1 большая луковица

3-4 зубчика чеснока

150 г твердого сыра

100 г майонеза или сметаны

Соль и молотый черный перец по вкусу

Зелень

Растительное масло

Способ приготовления:

Свинину нарезать на порционные кусочки толщиной около 1 см и отбить молотком для мяса. Посолить и поперчить свинину. Выложить мясо в форму для запекания, слегка смазав ее маслом. Поверх мяса выложить нарезанный полукольцами лук и смазать майонезом (или сметаной), смешанным с пропущенным через пресс чесноком. Добавить помидоры, нарезанные тонкими ломтиками. Слегка посолить и поперчить. Посыпать тертым сыром и запекать в разогретой до 180-190 ºС духовке 30-40 минут. Подавать мясо по-французски, посыпав его зеленью.

Оладьи из куриной печени

Оладьи из печени Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 маленькая луковица

1 яйцо

4 ст.л. муки

Соль

Молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить на обед из курицы. "Сегодня" также делились рецептами вкусных осенних супов для обеда.

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