Что приготовить на обед из баклажанов: лучшие рецепты летних блюд
Рецепты вкусных и простых блюд из баклажанов с фото
Из баклажанов можно приготовить огромное количество разных блюд: от простых жареных баклажанов с майонезом и чесноком до замысловатых запеканок, икры, супов и рагу.
Чтобы удалить горький сок из баклажанов, их нужно разрезать, щедро посолить, оставить на полчаса, потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 куриное филе или 2 филе бедер
- 2 средних баклажана
- 3 средних помидора
- 2-3 сладких перца
- 1 репчатый лук
- Щепотка молотого перца
- 3 ст.л. томатного соуса
- Подсолнечное масло
- Соль — по вкусу
- Зелень – для украшения
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Способ приготовления:
- Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
- Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
- С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
- Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
- Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
- Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
- Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
- Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 3 баклажана
- 1 кг филе баранины или говядины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 помидор
- 1 ч. л. орегано
- 0,5 стакана красного сухого вина
- 3 стакана молока
- 1 лавровый лист
- 4 ст. л. сливочного масла
- 1/3 стакана муки
- Соль, перец – по вкусу
- 50 г зелени петрушки и укропа
- 50 мл оливкового масла
- 1 зубчик чеснока
- 100 г твердого сыра
Смотрите видео, как приготовить баклажаны с салом на гриле:
Способ приготовления:
- Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке.
- Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться.
- На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель.
- Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите.
- Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки.
- Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 4 баклажана
- 300 г мясного фарша
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 3-4 ст.л. соевого соуса
- Щепотка розмарина
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета.
- Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут.
- Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду.
- Тушите, пока баклажаны не станут мягкими.
- Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу.
- Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности.
- Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами, а также писали, как приготовить баклажаны в сметане.
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