Что приготовить на обед из баклажанов: лучшие рецепты летних блюд

Рецепты вкусных и простых блюд из баклажанов с фото

Из баклажанов можно приготовить огромное количество разных блюд: от простых жареных баклажанов с майонезом и чесноком до замысловатых запеканок, икры, супов и рагу.

Чтобы удалить горький сок из баклажанов, их нужно разрезать, щедро посолить, оставить на полчаса, потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой.

Рагу из курицы и баклажанов

Курица с летними овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 куриное филе или 2 филе бедер

2 средних баклажана

3 средних помидора

2-3 сладких перца

1 репчатый лук

Щепотка молотого перца

3 ст.л. томатного соуса

Подсолнечное масло

Соль — по вкусу

Зелень – для украшения

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Способ приготовления:

Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

Греческая мусака с баклажанами и картофелем

Мусака с баклажанами и картошкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

500 г картофеля

3 баклажана

1 кг филе баранины или говядины

2 луковицы

1 морковь

1 помидор

1 ч. л. орегано

0,5 стакана красного сухого вина

3 стакана молока

1 лавровый лист

4 ст. л. сливочного масла

1/3 стакана муки

Соль, перец – по вкусу

50 г зелени петрушки и укропа

50 мл оливкового масла

1 зубчик чеснока

100 г твердого сыра

Смотрите видео, как приготовить баклажаны с салом на гриле:

Способ приготовления:

Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке. Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться. На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель. Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите. Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки. Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).

Баклажаны с мясным фаршем и сыром

Рагу из баклажанов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

4 баклажана

300 г мясного фарша

100 г твердого сыра

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

3-4 ст.л. соевого соуса

Щепотка розмарина

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета. Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут. Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду. Тушите, пока баклажаны не станут мягкими. Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу. Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности. Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами, а также писали, как приготовить баклажаны в сметане.

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