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Что приготовить на обед из баклажанов: лучшие рецепты летних блюд

Сегодня, 11:43

Рецепты вкусных и простых блюд из баклажанов с фото

Из баклажанов можно приготовить огромное количество разных блюд: от простых жареных баклажанов с майонезом и чесноком до замысловатых запеканок, икры, супов и рагу.

Чтобы удалить горький сок из баклажанов, их нужно разрезать, щедро посолить, оставить на полчаса, потом смыть соль и выделившийся сок холодной водой.

Рагу из курицы и баклажанов

Курица с летними овощами
Курица с летними овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе или 2 филе бедер
  • 2 средних баклажана
  • 3 средних помидора
  • 2-3 сладких перца
  • 1 репчатый лук
  • Щепотка молотого перца
  • 3 ст.л. томатного соуса
  • Подсолнечное масло
  • Соль — по вкусу
  • Зелень – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Помойте мясо и нарежьте его кусочками средних размеров.
  2. Помойте болгарский перец, баклажаны и помидоры. Нарежьте овощи небольшими кубиками.
  3. С лука снимите кожуру. Мелко его покрошите.
  4. Раскалите подсолнечное масло на сковороде. Выложите курицу и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут.
  5. Как только мясо поменяет цвет с розового на белый, добавьте к нему все подготовленные ранее овощи – баклажаны, перец, лук, помидоры.
  6. Перемешайте овощи с мясом. Добавьте по вкусу соль, черный перец и томатную пасту.
  7. Тушите, не накрывая крышкой и периодически помешивая, около 10 минут.
  8. Дайте блюду немного настояться, а затем подавайте к столу, посыпав зеленью.

Греческая мусака с баклажанами и картофелем

Мусака с баклажанами и картошкой
Мусака с баклажанами и картошкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 3 баклажана
  • 1 кг филе баранины или говядины
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 1 ч. л. орегано
  • 0,5 стакана красного сухого вина
  • 3 стакана молока
  • 1 лавровый лист
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 1/3 стакана муки
  • Соль, перец – по вкусу
  • 50 г зелени петрушки и укропа
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 г твердого сыра

Смотрите видео, как приготовить баклажаны с салом на гриле:

Способ приготовления:

  1. Картофель и баклажаны очистите, нарежьте тонкими кружочками, посолите. Обжарьте овощи отдельно на раскаленной сковороде или запеките в духовке.
  2. Приготовьте из мяса фарш, добавьте в него мелко порезанные лук, морковь, томаты и обжарьте все на разогретом оливковом масле. Посолите, поперчите, добавьте орегано, в середине обжарки добавьте в фарш вино и дайте ему выпариться.
  3. На противень разложите картофель, на него – фарш, на фарш – баклажаны и залейте все соусом бешамель.
  4. Готовится соус так: мелко нарезанный лук и лавровый лист залейте молоком и вскипятите. Дайте отстояться 10-15 минут и процедите. Муку поджарьте на сливочном масле до золотистого цвета и тонкой струйкой при постоянном помешивании влейте в нее молоко. Теперь соус доведите до кипения, постоянно помешивая, посолите, поперчите и варите на малом огне 20 минут. Готовый бешамель процедите.
  5. Теперь мусаку посыпьте тертым сыром – и в разогретую до 180 °С духовку на 10 минут, до образования золотистой корочки.
  6. Перед подачей мусаку полейте зеленым соусом (оливковое масло, перебитое с зеленью петрушки, укропа и чесноком).

Баклажаны с мясным фаршем и сыром

Рагу из баклажанов
Рагу из баклажанов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 4 баклажана
  • 300 г мясного фарша
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3-4 ст.л. соевого соуса
  • Щепотка розмарина
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мелко лук и чеснок, смажьте большую сковороду маслом и слегка обжарьте до золотистого цвета.
  2. Тогда выложите в сковороду фарш и обжаривайте, тщательно перемешивая, около 5 минут.
  3. Порежьте баклажаны тонкими полосками или кубиками и выложите в сковороду.
  4. Тушите, пока баклажаны не станут мягкими.
  5. Тогда добавьте соевый соус, розмарин, соль и перец по вкусу.
  6. Тушите, помешивая, еще 5-10 минут или до готовности.
  7. Выложите рагу на тарелку, присыпьте сверху тертым сыром и подавайте на стол. Рагу можно есть и как гарнир, и как полноценное блюдо.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами, а также писали, как приготовить баклажаны в сметане.

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Источник: Сегодня
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