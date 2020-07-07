Что приготовить на обед из баклажанов: ТОП-5 летних рецептов

Рецепты вкусных блюд из баклажанов с фото

Блюда из баклажанов – это вкусно, легко и быстро. Из "синеньких" можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.

Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Баклажаны как грибы в сметане

Баклажаны как грибы в сметане Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

3 средних баклажана

4 средних луковицы

3 яйца

3-4 ст.л. сметаны

Соль, перец

Специи

1-2 зубчика чеснока

50 г сливочного масла – для жарки

Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

Баклажаны помыть и нарезать кубиками со стороной 1,5 см. Яйца немного взбить вилкой, посолить и залить ими баклажаны. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Пока баклажаны лежат в яичной смеси, мелко нарезать лук. Разогреть сковороду, налить растительное масло и растопить сливочное. Обжарить лук до золотистого цвета. Убавить огонь до минимума и выложить баклажанно-яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца распределились равномерно и не получился омлет. Выдавить через пресс чеснок. Можно добавить другие любимые специи. Когда баклажаны будут почти готовы, добавить сметану, хорошо перемешать и тушить все еще 2-3 минуты. Подавать, по желанию посыпав зеленью.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г баклажанов

1 маленькая головка репчатого лука

0,5 ч.л. зерен кориандра

2 ст.л. растительного масла

500 г консервированных помидоров кубиками

1 банка консервированной белой фасоли

2 зубчика чеснока

1-2 ст.л. измельченной зелени

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Для соуса:

125 мл натурального йогурта

1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)

1 ч.л. зеленого лука

1 ч.л. петрушки

1 маленький зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Мусака с баклажанами

Мусака по-гречески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

650 г фарша баранины

2 репчатого лука

3 помидора

150 мл красного сухого вина

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. молотого черного перца

1/2 ч.л. орегано

Для соуса:

500 мл молока

130 г твердого сыра

2 яйца

2 ст.л. муки

90 г сливочного масла

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

Способ приготовления:

Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками. Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками. Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами. Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость. Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости. Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой. Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут. Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов. Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры. Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать. Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать. В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Запеканка из овощей в духовке без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

2-3 ст. л. растительного масла

1 луковица

2 баклажана

400 г картофеля

1 крупный помидор

200 г твердого сыра

6 ст.л. сметаны или натурального йогурта

2-3 зубчика чеснока

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками. Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

Аджапсандали с баклажанами и картофелем

Аджапсандали: фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Помидор – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Растительное масло

Кинза, петрушка, базилик – по вкусу

Чеснок – 3 зубчика

Красный перец

Кориандр

Соль

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут. На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте кубиком все овощи. Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс. Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец. Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком. В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец. Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут. Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут. Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

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