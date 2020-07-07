Что приготовить на обед из баклажанов: ТОП-5 летних рецептов
Рецепты вкусных блюд из баклажанов с фото
Блюда из баклажанов – это вкусно, легко и быстро. Из "синеньких" можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.
Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 3 средних баклажана
- 4 средних луковицы
- 3 яйца
- 3-4 ст.л. сметаны
- Соль, перец
- Специи
- 1-2 зубчика чеснока
- 50 г сливочного масла – для жарки
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Баклажаны помыть и нарезать кубиками со стороной 1,5 см.
- Яйца немного взбить вилкой, посолить и залить ими баклажаны. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
- Пока баклажаны лежат в яичной смеси, мелко нарезать лук.
- Разогреть сковороду, налить растительное масло и растопить сливочное. Обжарить лук до золотистого цвета.
- Убавить огонь до минимума и выложить баклажанно-яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца распределились равномерно и не получился омлет.
- Выдавить через пресс чеснок. Можно добавить другие любимые специи.
- Когда баклажаны будут почти готовы, добавить сметану, хорошо перемешать и тушить все еще 2-3 минуты.
- Подавать, по желанию посыпав зеленью.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г баклажанов
- 1 маленькая головка репчатого лука
- 0,5 ч.л. зерен кориандра
- 2 ст.л. растительного масла
- 500 г консервированных помидоров кубиками
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. измельченной зелени
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:
Для соуса:
- 125 мл натурального йогурта
- 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
- 1 ч.л. зеленого лука
- 1 ч.л. петрушки
- 1 маленький зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
- Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
- Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
- Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
- Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 650 г фарша баранины
- 2 репчатого лука
- 3 помидора
- 150 мл красного сухого вина
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. молотого черного перца
- 1/2 ч.л. орегано
Для соуса:
- 500 мл молока
- 130 г твердого сыра
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки
- 90 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
Способ приготовления:
- Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками.
- Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками.
- Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами.
- Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость.
- Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости.
- Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой.
- Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут.
- Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов.
- Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры.
- Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать.
- Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать.
- В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку.
- Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 2 баклажана
- 400 г картофеля
- 1 крупный помидор
- 200 г твердого сыра
- 6 ст.л. сметаны или натурального йогурта
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками.
- Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла.
- Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
- Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров.
- Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу.
- Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа.
- Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- Баклажаны – 3 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Репчатый лук – 2 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Растительное масло
- Кинза, петрушка, базилик – по вкусу
- Чеснок – 3 зубчика
- Красный перец
- Кориандр
- Соль
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут.
- На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте кубиком все овощи.
- Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс.
- Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец. Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком.
- В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец.
- Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
- Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут.
- Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.
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