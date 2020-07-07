Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на обед из баклажанов: ТОП-5 летних рецептов

Сегодня, 13:42

Рецепты вкусных блюд из баклажанов с фото

Блюда из баклажанов – это вкусно, легко и быстро. Из "синеньких" можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.

Выбирая баклажаны, внимательно их осмотрите: хорошие овощи плотные и упругие, с глянцевой кожурой, без повреждений и пятен. Перед приготовлением баклажаны нужно нарезать, посолить, оставить на 15-30 минут и промыть, чтобы убрать горечь.

Баклажаны как грибы в сметане

Баклажаны как грибы в сметане
Баклажаны как грибы в сметане
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 3 средних баклажана
  • 4 средних луковицы
  • 3 яйца
  • 3-4 ст.л. сметаны
  • Соль, перец
  • Специи
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 50 г сливочного масла – для жарки
  • Растительное масло – для жарки

Читайте также:
Как правильно заморозить жареные баклажаны

Способ приготовления:

  1. Баклажаны помыть и нарезать кубиками со стороной 1,5 см.
  2. Яйца немного взбить вилкой, посолить и залить ими баклажаны. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут.
  3. Пока баклажаны лежат в яичной смеси, мелко нарезать лук.
  4. Разогреть сковороду, налить растительное масло и растопить сливочное. Обжарить лук до золотистого цвета.
  5. Убавить огонь до минимума и выложить баклажанно-яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца распределились равномерно и не получился омлет.
  6. Выдавить через пресс чеснок. Можно добавить другие любимые специи.
  7. Когда баклажаны будут почти готовы, добавить сметану, хорошо перемешать и тушить все еще 2-3 минуты.
  8. Подавать, по желанию посыпав зеленью.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Рагу из баклажанов и фасоли
Рагу из баклажанов и фасоли
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г баклажанов
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 0,5 ч.л. зерен кориандра
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500 г консервированных помидоров кубиками
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ст.л. измельченной зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Для соуса:

  • 125 мл натурального йогурта
  • 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
  • 1 ч.л. зеленого лука
  • 1 ч.л. петрушки
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
  2. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
  3. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
  4. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
  5. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
  6. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Мусака с баклажанами

Мусака по-гречески
Мусака по-гречески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 650 г фарша баранины
  • 2 репчатого лука
  • 3 помидора
  • 150 мл красного сухого вина
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого черного перца
  • 1/2 ч.л. орегано

Для соуса:

  • 500 мл молока
  • 130 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки
  • 90 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками.
  2. Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками.
  3. Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами.
  4. Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость.
  5. Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости.
  6. Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой.
  7. Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут.
  8. Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов.
  9. Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры.
  10. Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать.
  11. Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать.
  12. В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку.
  13. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Запеканка из овощей в духовке без мяса
Запеканка из овощей в духовке без мяса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 2 баклажана
  • 400 г картофеля
  • 1 крупный помидор
  • 200 г твердого сыра
  • 6 ст.л. сметаны или натурального йогурта
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками.
  2. Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла.
  3. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем.
  4. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров.
  5. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу.
  6. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа.
  7. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

Аджапсандали с баклажанами и картофелем

Аджапсандали: фото
Аджапсандали: фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Растительное масло
  • Кинза, петрушка, базилик – по вкусу
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Красный перец
  • Кориандр
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут.
  2. На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте кубиком все овощи.
  3. Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс.
  4. Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец. Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком.
  5. В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец.
  6. Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
  7. Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут.
  8. Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 летних рецептов Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов Как приготовить вкусный домашний квас: ТОП-5 рецептов Как заготовить вишню на зиму: три простых способа
рецепты что приготовить баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи
Три знака Зодиака более счастливы, когда одиноки - астрологи

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Чарівна модель з Луцька, яка підкорила грузинського легіонера УПЛ
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Ані Лорак показала красуню-донечку від колишнього чоловіка
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Надя Дорофеева впечатлила формами в розовом купальнике
Надя Дорофеева впечатлила формами в розовом купальнике
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять