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Что приготовить на обед из картофеля: ТОП-5 оригинальных рецептов

Рецепты вкусных блюд из картошки

Ирина Павлина
Сегодня, 16:14

Готовить из картофеля – быстро и просто. Блюда из картошки могут быть самыми разными. Это супы, запеканки, рагу, пюре, салаты, холодные и горячие закуски. Картофель добавляют даже в десерты.

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В нашей подборке вы найдете рецепты вкусных блюд, которые можно сделать из картофеля на обед.

Драники с грибами и сметаной в духовке

Драники в горшочках
Драники в горшочках
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 1 яйцо
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 зубчик чеснока
  • 4-5 шампиньонов
  • Смесь перцев – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное – для жарки

Смотрите видео, как выбрать картошку:

Способ приготовления:

  1. Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
  2. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
  4. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
  5. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
  6. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
  7. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

Фаршированная картошка по-мексикански

Картофельные лодочки с начинкой
Картофельные лодочки с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ст.л. чили
  • 400 г говяжьего фарша
  • 400 г консервированных томатов
  • 200 г консервированной красной фасоли
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. томатного пюре
  • 1 ч.л. соуса чили

Для подачи:

  • Кинза
  • Сметана
  • Сыр Чеддер, натертый

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
  2. Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
  3. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
  4. Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Слоеная картофельная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля с сыром
Запеканка из картофеля с сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 70 г сливочного масла
  • 100 г твердого сыра
  • 0,5 ч. л. тимьяна
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см.
  2. Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн.
  3. Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  4. Выложите треть картофеля в подготовленную форму.
  5. На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром.
  6. Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.

Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей
Крокеты с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 ч. л. соли
  • 1 луковица
  • 1 вареное яйцо
  • 400 г отварного мяса птицы без кожи и костей
  • 1 ч. л. изюма
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки
  • 1/4 ч. л. сушеного тимьяна
  • 1 ст. л. мясного бульона
  • 1 желток
  • 2-3 ст. л. кукурузной муки
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
  2. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить.
  3. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть.
  4. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки.
  5. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре.
  6. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.

Картофельный салат с салями и маринованными огурцами

Салат с картошкой и колбасой
Салат с картошкой и колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 100 г салями
  • 1 луковица
  • 2 маринованных огурца
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • 3-5 веточек укропа
  • 1 ч. ложка белого винного уксуса
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
  2. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
  3. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
  4. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь картофель в фольге. "Сегодня" также рассказывали, как сделать запеканку из картофеля с фаршем.

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Источник: Сегодня
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