Что приготовить на обед из картофеля: ТОП-5 оригинальных рецептов

Рецепты вкусных блюд из картошки

Готовить из картофеля – быстро и просто. Блюда из картошки могут быть самыми разными. Это супы, запеканки, рагу, пюре, салаты, холодные и горячие закуски. Картофель добавляют даже в десерты.

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В нашей подборке вы найдете рецепты вкусных блюд, которые можно сделать из картофеля на обед.

Драники с грибами и сметаной в духовке

Драники в горшочках Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 картофелин

1 яйцо

2 луковицы

2 ст. л. пшеничной муки

1 зубчик чеснока

4-5 шампиньонов

Смесь перцев – по вкусу

Соль – по вкусу

Масло растительное – для жарки

Смотрите видео, как выбрать картошку:

Способ приготовления:

Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке. Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета. Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите. Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников. Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои. Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.

Фаршированная картошка по-мексикански

Картофельные лодочки с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

4 крупных картофелины

1 ст.л. оливкового масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

1/2 ст.л. чили

400 г говяжьего фарша

400 г консервированных томатов

200 г консервированной красной фасоли

200 г консервированной кукурузы

1 ст.л. томатного пюре

1 ч.л. соуса чили

Для подачи:

Кинза

Сметана

Сыр Чеддер, натертый

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут). Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу. Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Слоеная картофельная запеканка с сыром

Запеканка из картофеля с сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1 кг картофеля

70 г сливочного масла

100 г твердого сыра

0,5 ч. л. тимьяна

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см. Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн. Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите треть картофеля в подготовленную форму. На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром. Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.

Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 ч. л. соли

1 луковица

1 вареное яйцо

400 г отварного мяса птицы без кожи и костей

1 ч. л. изюма

1 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. нарубленной зелени петрушки

1/4 ч. л. сушеного тимьяна

1 ст. л. мясного бульона

1 желток

2-3 ст. л. кукурузной муки

Масло – для жарки

Способ приготовления:

Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить. На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть. Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки. Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.

Картофельный салат с салями и маринованными огурцами

Салат с картошкой и колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

500 г картофеля

100 г салями

1 луковица

2 маринованных огурца

1 ч.л. горчицы в зернах

3-5 веточек укропа

1 ч. ложка белого винного уксуса

Соль, перец – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. ложки

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу. Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю. Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты. Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь картофель в фольге. "Сегодня" также рассказывали, как сделать запеканку из картофеля с фаршем.

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