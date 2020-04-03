Что приготовить на обед из картофеля: ТОП-5 оригинальных рецептов
Рецепты вкусных блюд из картошки
Готовить из картофеля – быстро и просто. Блюда из картошки могут быть самыми разными. Это супы, запеканки, рагу, пюре, салаты, холодные и горячие закуски. Картофель добавляют даже в десерты.
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В нашей подборке вы найдете рецепты вкусных блюд, которые можно сделать из картофеля на обед.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 картофелин
- 1 яйцо
- 2 луковицы
- 2 ст. л. пшеничной муки
- 1 зубчик чеснока
- 4-5 шампиньонов
- Смесь перцев – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
Смотрите видео, как выбрать картошку:
Способ приготовления:
- Картофель, одну луковицу и чеснок почистите и натрите на терке.
- Добавьте просеянную муку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду, влейте масло и столовой ложкой выложите тесто. Обжарьте с двух сторон до готовности. Драники должны быть румяного цвета.
- Лук и грибы тонко нарежьте. Обжарьте на отдельной сковороде до золотистого цвета. Немного посолите.
- Возьмите два керамических горшочка. На дно выложите первый слой драников.
- Затем добавьте примерно по столовой ложке сметаны и жареные грибы с луком. Повторите слои.
- Разогрейте духовку до 180-200 ºС и поставьте туда горшочки на 20 минут. Запекайте под крышечками.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ст.л. чили
- 400 г говяжьего фарша
- 400 г консервированных томатов
- 200 г консервированной красной фасоли
- 200 г консервированной кукурузы
- 1 ст.л. томатного пюре
- 1 ч.л. соуса чили
Для подачи:
- Кинза
- Сметана
- Сыр Чеддер, натертый
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
- Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
- Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
- Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 70 г сливочного масла
- 100 г твердого сыра
- 0,5 ч. л. тимьяна
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см.
- Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн.
- Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Выложите треть картофеля в подготовленную форму.
- На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром.
- Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 ч. л. соли
- 1 луковица
- 1 вареное яйцо
- 400 г отварного мяса птицы без кожи и костей
- 1 ч. л. изюма
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки
- 1/4 ч. л. сушеного тимьяна
- 1 ст. л. мясного бульона
- 1 желток
- 2-3 ст. л. кукурузной муки
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
- Картофель очистить, разрезать на четвертинки, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
- Лук, яйцо и мясо птицы мелко порезать. Изюм сполоснуть под теплой водой, обсушить.
- На разогретом сливочном масле пожарить лук до прозрачности, добавить зелень петрушки, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать, добавить рубленные яйца и мясо птицы, снять с огня, дать остыть.
- Картофель размять, предварительно слив воду, добавить желток, перемешать и также дать остыть. В сотейнике разогреть масло для жарки.
- Смоченными холодной водой руками сделать из мясного фарша шарики размером с небольшой грецкий орех и облепить их картофельным пюре.
- Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и со всех сторон подрумянить их в горячем растительном масле.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 100 г салями
- 1 луковица
- 2 маринованных огурца
- 1 ч.л. горчицы в зернах
- 3-5 веточек укропа
- 1 ч. ложка белого винного уксуса
- Соль, перец – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст. ложки
Способ приготовления:
- Картофель отварить в мундире до готовности, остудить, а затем очистить и нарезать крупными дольками и выложить в салатницу.
- Маринованные огурцы нарезать тонкими ломтиками и добавить к картофелю.
- Лук очистить и порезать тонкими кольцами, салями – соломкой, а укроп мелко порубить. Смешать все ингредиенты.
- Приготовить заправку. Смешать масло, уксус, горчицу, соль и перец. Заправить салат и перемешать.
Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь картофель в фольге. "Сегодня" также рассказывали, как сделать запеканку из картофеля с фаршем.
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