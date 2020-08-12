Что приготовить на обед летом: три рецепта вкусных домашних блюд

Готовим на обед лагман, фаршированные кабачки и пасту с лисичками

Не знаете, что приготовить на обед летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.

Лагман с бараниной и летними овощами

Лагман: рецепт классический Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

1 кг баранины или говядины

100 г растительного масла

4 шт. репчатого лука

2 шт. болгарского перца

1 морковь

1 баклажан

2 помидора

2 ст. л. томатной пасты

Зелень (петрушка, кинза, базилик)

1 острый перец

5 зубчиков чеснока

1,5 ч. л. зиры

1 ч. л. кориандра

Соль, черный перец — по вкусу

0,5 кг лапши, желательно домашней

Способ приготовления:

Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука. Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая. Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут. Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой. Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа. Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.

Лодочки из кабачков с курицей и овощами

Фаршированные кабачки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 небольших кабачка

500 г куриного филе

1 крупная луковица

1 крупная морковь

3 зубчика чеснока

1 крупный помидор

2 ст.л. оливкового масла

200 мл сметаны

Соль, перец, паприка – по вкусу

100 г сыра (пармезан, гауда)

Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 °С. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Тальятелле с лисичками и сыром

Макароны с лисичками и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г пасты тальятелле (фетучини)

500 г лисичек

100 г пармезана

2 зубчика чеснока

4-6 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. сливочного масла

Несколько веточек базилика или петрушки

Способ приготовления:

Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами. Присыпать сыром и украсить базиликом или петрушкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеного картофеля с грибами и свининой, а также писали, как запечь сибаса в духовке с пряными травами.

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