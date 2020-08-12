Что приготовить на обед летом: три рецепта вкусных домашних блюд
Готовим на обед лагман, фаршированные кабачки и пасту с лисичками
Не знаете, что приготовить на обед летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг баранины или говядины
- 100 г растительного масла
- 4 шт. репчатого лука
- 2 шт. болгарского перца
- 1 морковь
- 1 баклажан
- 2 помидора
- 2 ст. л. томатной пасты
- Зелень (петрушка, кинза, базилик)
- 1 острый перец
- 5 зубчиков чеснока
- 1,5 ч. л. зиры
- 1 ч. л. кориандра
- Соль, черный перец — по вкусу
- 0,5 кг лапши, желательно домашней
Способ приготовления:
- Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука.
- Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая.
- Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут.
- Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой.
- Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа.
- Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 небольших кабачка
- 500 г куриного филе
- 1 крупная луковица
- 1 крупная морковь
- 3 зубчика чеснока
- 1 крупный помидор
- 2 ст.л. оливкового масла
- 200 мл сметаны
- Соль, перец, паприка – по вкусу
- 100 г сыра (пармезан, гауда)
- Несколько веточек свежей петрушки – для подачи
Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 200 °С.
- Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
- Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
- В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
- Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
- Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
- Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г пасты тальятелле (фетучини)
- 500 г лисичек
- 100 г пармезана
- 2 зубчика чеснока
- 4-6 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. сливочного масла
- Несколько веточек базилика или петрушки
Способ приготовления:
- Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
- Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
- Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
- Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
- Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
- Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.
- Присыпать сыром и украсить базиликом или петрушкой.
Напомним, ранее мы делились рецептом тушеного картофеля с грибами и свининой, а также писали, как запечь сибаса в духовке с пряными травами.
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