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Что приготовить на обед летом: три рецепта вкусных домашних блюд

Сегодня, 18:29

Готовим на обед лагман, фаршированные кабачки и пасту с лисичками

Не знаете, что приготовить на обед летом? Чтобы облегчить задачу, максимально используйте сезонные овощи, фрукты и грибы. А чтобы не проводить много времени у плиты, возьмите на заметку простые летние рецепты из нашей подборки.

Лагман с бараниной и летними овощами

Лагман: рецепт классический
Лагман: рецепт классический
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг баранины или говядины
  • 100 г растительного масла
  • 4 шт. репчатого лука
  • 2 шт. болгарского перца
  • 1 морковь
  • 1 баклажан
  • 2 помидора
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • Зелень (петрушка, кинза, базилик)
  • 1 острый перец
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1,5 ч. л. зиры
  • 1 ч. л. кориандра
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • 0,5 кг лапши, желательно домашней

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Способ приготовления:

  1. Налейте в казан масло (лучше курдючный жир) и разогрейте, поджарьте кубики лука.
  2. Положите в казан порезанное кубиками мясо, посолите, поперчите, положите зиру и хорошо поджарьте на сильном огне, помешивая.
  3. Добавьте порезанные кубиками морковь, перец и баклажан. Тушите 5 минут.
  4. Смешайте приготовленное с порезанными кубиками помидорами и томатной пастой.
  5. Размешайте, долейте горячей воды и положите острый перец. Когда все закипит, сделайте маленький огонь и тушите 40 минут. Затем положите чеснок, разрезанный вдоль, травы, специи и тушите еще 5 минут. Дайте настояться не менее часа.
  6. Отварите лапшу (лучше домашнюю), разложите ее по тарелкам, сверху — гущу, а затем — пару половников жидкости, посыпьте рубленой зеленью. Подавайте лагман с айраном.

Лодочки из кабачков с курицей и овощами

Фаршированные кабачки
Фаршированные кабачки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 небольших кабачка
  • 500 г куриного филе
  • 1 крупная луковица
  • 1 крупная морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 крупный помидор
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 200 мл сметаны
  • Соль, перец, паприка – по вкусу
  • 100 г сыра (пармезан, гауда)
  • Несколько веточек свежей петрушки – для подачи

Смотрите видео, как сварить сырный суп с овощами:

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 °С.
  2. Куриное филе промыть, обсушить и нарезать мелкими кубиками.
  3. Лук мелко нарубить, морковь – натереть, чеснок – раздавить в пасту, помидор нарезать мелкими кубиками.
  4. В сковороде разогреть оливковое масло. Спассеровать лук в течение 5 минут, затем добавить морковь, чеснок и помидор. Тушить 3–5 минут.
  5. Добавить курицу и жарить еще в течение нескольких минут, постоянно помешивая, чтобы курица подрумянилась
  6. Влить сметану и подержать на огне еще 1–2 минуты. Посолить и поперчить, добавить паприку и перемешать.
  7. Кабачки разрезать пополам, мякоть вынуть ложкой. Внутрь каждой лодочки положить начинку, посыпать натертым сыром и отправить в духовку на 30-40 минут.

Тальятелле с лисичками и сыром

Макароны с лисичками и сыром
Макароны с лисичками и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г пасты тальятелле (фетучини)
  • 500 г лисичек
  • 100 г пармезана
  • 2 зубчика чеснока
  • 4-6 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • Несколько веточек базилика или петрушки

Способ приготовления:

  1. Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
  2. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
  3. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
  4. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
  5. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
  6. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.
  7. Присыпать сыром и украсить базиликом или петрушкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом тушеного картофеля с грибами и свининой, а также писали, как запечь сибаса в духовке с пряными травами.

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Источник: Сегодня
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