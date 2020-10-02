Что приготовить на обед осенью: три рецепта согревающих супов

Рецепты вкусных и сытных супов с фото

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.

Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре Фото: Depositphotos

Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 крупных картофелины

Лук-порей – 1 стебель

Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.

Мясной бульон – 150-200 мл

Сливки – 2 ст.л.

Сливочное масло – 10 г

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель очистите, вымойте и нарежьте кубиками. Варите на среднем огне 15-20 минут. Пока варится картофель, лук-порей разрежьте вдоль, тщательно промойте и нарежьте небольшими полукольцами. Обжарьте на сливочном масле 2 минуты. Добавьте имбирь, жарьте еще 3 минуты. Слейте картофельный отвар. Картофель и луково-имбирную смесь пюрируйте с помощью блендера. Протрите через сито, добавьте бульон и перемешайте. Добавьте сливки, соль и перец по вкусу, перемешайте и еще раз хорошенько разогрейте, но не кипятите.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей Фото: Depositphotos

Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для осеннего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты

2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)

300 г филе курицы или индейки

1 луковица

1 морковь

50-100 г плавленого сыра

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Способ приготовления:

Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделите на соцветия кочан капусты. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы Фото: Depositphotos

Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 болгарский перец

1 морковь

1 луковица

2 зубчика чеснока

200 г красной чечевицы

200 г бекона

200 г картофеля

150 мл томатного сока

Вода

Соль, перец

Оливковое масло

Мята

Способ приготовления:

Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите. В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь. Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте. Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля. Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок. Перемешайте обе части супа. Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крем-суп из лисичек, а также делились рецептом лагмана с бараниной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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