Что приготовить на обед осенью: три рецепта согревающих супов
Рецепты вкусных и сытных супов с фото
Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.
Картофельный крем-суп с имбирем
Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- Лук-порей – 1 стебель
- Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.
- Мясной бульон – 150-200 мл
- Сливки – 2 ст.л.
- Сливочное масло – 10 г
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель очистите, вымойте и нарежьте кубиками. Варите на среднем огне 15-20 минут.
- Пока варится картофель, лук-порей разрежьте вдоль, тщательно промойте и нарежьте небольшими полукольцами.
- Обжарьте на сливочном масле 2 минуты. Добавьте имбирь, жарьте еще 3 минуты.
- Слейте картофельный отвар.
- Картофель и луково-имбирную смесь пюрируйте с помощью блендера.
- Протрите через сито, добавьте бульон и перемешайте.
- Добавьте сливки, соль и перец по вкусу, перемешайте и еще раз хорошенько разогрейте, но не кипятите.
Сырный суп с овощами и филе
Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для осеннего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
- 300 г филе курицы или индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 50-100 г плавленого сыра
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить грибной суп:
Способ приготовления:
- Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
- Разделите на соцветия кочан капусты.
- Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
- Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
- Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
- Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
- Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.
Чечевичный суп с беконом
Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 болгарский перец
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 200 г красной чечевицы
- 200 г бекона
- 200 г картофеля
- 150 мл томатного сока
- Вода
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Мята
Способ приготовления:
- Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите.
- В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
- Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте.
- Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля.
- Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок.
- Перемешайте обе части супа.
- Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить крем-суп из лисичек, а также делились рецептом лагмана с бараниной.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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