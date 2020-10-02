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Что приготовить на обед осенью: три рецепта согревающих супов

Сегодня, 16:04

Рецепты вкусных и сытных супов с фото

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.

Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре
Картофельный суп-пюре
Фото: Depositphotos

Ароматный и нежный крем-суп из картофеля с имбирем согреет вас в прохладную погоду. Для него нужно минимум ингредиентов, которые вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. Еще одна хорошая новость: такой суп готовится очень быстро.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины
  • Лук-порей – 1 стебель
  • Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст.л.
  • Мясной бульон – 150-200 мл
  • Сливки – 2 ст.л.
  • Сливочное масло – 10 г
  • Соль, черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель очистите, вымойте и нарежьте кубиками. Варите на среднем огне 15-20 минут.
  2. Пока варится картофель, лук-порей разрежьте вдоль, тщательно промойте и нарежьте небольшими полукольцами.
  3. Обжарьте на сливочном масле 2 минуты. Добавьте имбирь, жарьте еще 3 минуты.
  4. Слейте картофельный отвар.
  5. Картофель и луково-имбирную смесь пюрируйте с помощью блендера.
  6. Протрите через сито, добавьте бульон и перемешайте.
  7. Добавьте сливки, соль и перец по вкусу, перемешайте и еще раз хорошенько разогрейте, но не кипятите.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей
Сырный суп с овощами и курицей
Фото: Depositphotos

Сырный суп с куриным филе и овощами – быстрое, полезное и очень вкусное блюдо для осеннего обеда. Благодаря растворенному в бульоне плавленому сыру он отличается от других супов нежной кремовой консистенцией.

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
  • 300 г филе курицы или индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-100 г плавленого сыра
  • Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить грибной суп:

Способ приготовления:

  1. Отварите в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь.
  2. Разделите на соцветия кочан капусты.
  3. Добавьте соцветия в бульон за 5-10 минут до конца варки.
  4. Готовое филе достаньте, разделите на небольшие кусочки, верните в суп.
  5. Лук выбросите и пюрируйте суп блендером.
  6. Добавьте сыр и, помешивая, варите 5 минут на медленном огне. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут.
  7. Подавайте блюдо к столу со свежей зеленью и гренками.

Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы
Суп из чечевицы
Фото: Depositphotos

Суп из чечевицы с овощами и беконом – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 болгарский перец
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 г красной чечевицы
  • 200 г бекона
  • 200 г картофеля
  • 150 мл томатного сока
  • Вода
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Мята

Способ приготовления:

  1. Поджарьте тонкие полоски бекона до золотистого цвета. Переложите на доску и порубите.
  2. В жире, который вытопился, обжарьте нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
  3. Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте болгарский перец и нарезанный картофель, немного обжарьте.
  4. Добавьте чечевицу, перемешайте и залейте кипятком из чайника. Варите до готовности картофеля.
  5. Посолите, поперчите. Часть супа переложите в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчите блендером. Влейте томатный сок.
  6. Перемешайте обе части супа.
  7. Сбрызните суп оливковым маслом и украсьте измельченной мятой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить крем-суп из лисичек, а также делились рецептом лагмана с бараниной.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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