Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов согревающих осенних супов
Рецепты сытных первых блюд с фото
Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.
Смотрите видео, как сварить необычный тыквенный суп:
Благодаря наваристым бульонам и обилию специй они помогут организму противостоять любым простудным и вирусным заболеваниям.
Итальянский овощной суп минестроне
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 л любимого бульона
- 8 кусочков бекона, мелко нарезать
- 50 г спагетти
- 3 стебля сельдерея, нарезать
- 1 цукини, нарезать кубиками
- 1 соцветие брокколи
- 8 стручков спаржевой фасоли
- 1 сладкий перец, нарезать кубиками
- 1 морковка, почистить и нарезать кубиками
- 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
- 2 луковицы, почистить и мелко нарезать
- 2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать
- 1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке
- 50 г тертого пармезана
- Оливковое масло
- Базилик, мелко нарезать
- Сушеный орегано
- Веточки розмарина
- Соль, перец
Способ приготовления:
- В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком.
- Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут.
- Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном.
- За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.
Тыквенно-томатный суп с беконом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г мякоти тыквы
- 1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 100 мл сухого белого вина
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи
Способ приготовления:
- Лук и чеснок мелко нарезать.
- Тыкву порезать небольшими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву.
- Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты.
- Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть.
- Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца.
- При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.
Гороховый суп с копченостями
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Бульон – 2 л
- Картофель – 2 шт.
- Сухой колотый горох – 250 г
- Грудинка или бекон – 150 г
- Консервированные помидоры – 400 мл
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовить овощной или мясной бульон.
- Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену.
- Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками.
- Отправить картофель в кастрюлю.
- Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль.
- В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня.
- Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.
Грибной суп с перловкой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 400 г белых грибов
- 1 картофелина
- 1 морковь
- 1 луковица
- 3 ст.л. перловой крупы
- 80 г сливочного масла
- 5 горошин черного перца
- 2 ст.л. нарезанной петрушки
- 100 г сметаны 20%
Способ приготовления:
- Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса.
- Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками.
- Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость.
- В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут.
- Добавьте картофель и готовить еще 7 минут.
- В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут.
- Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут.
- В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.
Суп с красной чечевицей
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сладкой красной паприки
- 1/2 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. семян кориандра
- Цедра 1 лимона
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. уксуса
- 1 морковка
- 1 красный болгарский перец
- 150 г красной чечевицы
- Куриный или овощной бульон
Для подачи:
- Йогурт
- Лимонный сок
- Зелень петрушки
Для обжарки:
- 20-30 г сливочного масла
- 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1 ст.л. муки
Способ приготовления:
- На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
- Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
- Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
- Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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