Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов согревающих осенних супов

Рецепты сытных первых блюд с фото

Горячий осенний суп Фото: freepik.com

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.

Смотрите видео, как сварить необычный тыквенный суп:

Благодаря наваристым бульонам и обилию специй они помогут организму противостоять любым простудным и вирусным заболеваниям.

Итальянский овощной суп минестроне

Минестроне с овощами и беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 л любимого бульона

8 кусочков бекона, мелко нарезать

50 г спагетти

3 стебля сельдерея, нарезать

1 цукини, нарезать кубиками

1 соцветие брокколи

8 стручков спаржевой фасоли

1 сладкий перец, нарезать кубиками

1 морковка, почистить и нарезать кубиками

2 картофелины, почистить и нарезать кубиками

2 луковицы, почистить и мелко нарезать

2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать

1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке

50 г тертого пармезана

Оливковое масло

Базилик, мелко нарезать

Сушеный орегано

Веточки розмарина

Соль, перец

Способ приготовления:

В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком. Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут. Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном. За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.

Тыквенно-томатный суп с беконом

Суп с тыквой, помидорами и беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г мякоти тыквы

1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

100 мл сухого белого вина

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарезать. Тыкву порезать небольшими кубиками. На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву. Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты. Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть. Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца. При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.

Гороховый суп с копченостями

Гороховый суп с беконом Фото: Depositphotos



Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Бульон – 2 л

Картофель – 2 шт.

Сухой колотый горох – 250 г

Грудинка или бекон – 150 г

Консервированные помидоры – 400 мл

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить овощной или мясной бульон. Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Отправить картофель в кастрюлю. Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль. В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня. Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.

Грибной суп с перловкой

Суп из белых грибов с перловкой Фото: Depositphotos



Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

400 г белых грибов

1 картофелина

1 морковь

1 луковица

3 ст.л. перловой крупы

80 г сливочного масла

5 горошин черного перца

2 ст.л. нарезанной петрушки

100 г сметаны 20%

Способ приготовления:

Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса. Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками. Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость. В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут. Добавьте картофель и готовить еще 7 минут. В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут. Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут. В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.

Суп с красной чечевицей

Суп из чечевицы Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 луковица

1 ст.л. ароматного подсолнечного масла

1 ч.л. сладкой красной паприки

1/2 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. семян кориандра

Цедра 1 лимона

3 зубчика чеснока

1 ст.л. уксуса

1 морковка

1 красный болгарский перец

150 г красной чечевицы

Куриный или овощной бульон

Для подачи:

Йогурт

Лимонный сок

Зелень петрушки

Для обжарки:

20-30 г сливочного масла

1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки

1 ст.л. муки

Способ приготовления:

На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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