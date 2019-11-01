Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов согревающих осенних супов

Рецепты сытных первых блюд с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Горячий осенний суп
Горячий осенний суп
Фото: freepik.com

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки.

Смотрите видео, как сварить необычный тыквенный суп:

Благодаря наваристым бульонам и обилию специй они помогут организму противостоять любым простудным и вирусным заболеваниям.

Итальянский овощной суп минестроне

Минестроне с овощами и беконом
Минестроне с овощами и беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 л любимого бульона
  • 8 кусочков бекона, мелко нарезать
  • 50 г спагетти
  • 3 стебля сельдерея, нарезать
  • 1 цукини, нарезать кубиками
  • 1 соцветие брокколи
  • 8 стручков спаржевой фасоли
  • 1 сладкий перец, нарезать кубиками
  • 1 морковка, почистить и нарезать кубиками
  • 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
  • 2 луковицы, почистить и мелко нарезать
  • 2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать
  • 1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке
  • 50 г тертого пармезана
  • Оливковое масло
  • Базилик, мелко нарезать
  • Сушеный орегано
  • Веточки розмарина
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком.
  2. Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут.
  3. Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном.
  4. За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.

Тыквенно-томатный суп с беконом

Суп с тыквой, помидорами и беконом
Суп с тыквой, помидорами и беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 100 мл сухого белого вина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. Тыкву порезать небольшими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву.
  4. Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты.
  5. Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть.
  6. Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца.
  7. При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.

Гороховый суп с копченостями

Гороховый суп с беконом
Гороховый суп с беконом
Фото: Depositphotos


Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Бульон – 2 л
  • Картофель – 2 шт.
  • Сухой колотый горох – 250 г
  • Грудинка или бекон – 150 г
  • Консервированные помидоры – 400 мл
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовить овощной или мясной бульон.
  2. Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену.
  3. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками.
  4. Отправить картофель в кастрюлю.
  5. Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль.
  6. В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня.
  7. Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.

Грибной суп с перловкой

Суп из белых грибов с перловкой
Суп из белых грибов с перловкой
Фото: Depositphotos


Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 400 г белых грибов
  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 ст.л. перловой крупы
  • 80 г сливочного масла
  • 5 горошин черного перца
  • 2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 100 г сметаны 20%

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса.
  2. Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками.
  3. Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость.
  4. В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут.
  5. Добавьте картофель и готовить еще 7 минут.
  6. В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут.
  7. Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут.
  8. В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.

Суп с красной чечевицей

Суп из чечевицы
Суп из чечевицы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сладкой красной паприки
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. семян кориандра
  • Цедра 1 лимона
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 морковка
  • 1 красный болгарский перец
  • 150 г красной чечевицы
  • Куриный или овощной бульон

Для подачи:

  • Йогурт
  • Лимонный сок
  • Зелень петрушки

Для обжарки:

  • 20-30 г сливочного масла
  • 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ст.л. муки

Способ приготовления:

  1. На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
  2. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
  3. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
  4. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить томатный суп с фасолью и колбасками. "Сегодня" также делились рецептом тосканского супа с фасолью и макаронами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как квасить капусту: ТОП-5 рецептов Простые завтраки: три рецепта быстрых и вкусных блюд Как приготовить фунчозу с курицей на сковороде Как сделать пунш: ТОП-5 рецептов знаменитого напитка
рецепты суп как приготовить что приготовить первые блюда
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Events

Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

Вчера, 12:02Fun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

Вчера, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

30 октябряEvents

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

30 октябряFun

30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 октябряТехно

Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

30 октябряШоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

30 октябряFun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

30 октябряEvents

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

30 октябряШоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

30 октябряПсихология

Когда ничего не получается: восемь правил, которые должен знать каждый

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

29 октябряFun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

29 октябряFun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

29 октябряШоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Новости партнеров

Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Самый горячий участник
Самый горячий участник "Танців з зірками" ушел от жены