Что приготовить на обед: три быстрых рецепта в азиатском стиле
Вкусные блюда азиатской кухни, которые легко приготовить дома
Азиатская кухня уже не кажется чем-то далеким и необычным. Восточные блюда можно попробовать в многочисленных ресторанах или приготовить дома. Нужно лишь знать определенные хитрости и тонкости.
Мы подобрали для вас несколько рецептов азиатской кухни, которые обязательно стоит повторить на своей собственной кухне.
Для настоящего мисо-супа нужен бульон даши, сваренный из хлопьев бонито с водорослями комбу. Но его можно купить и готовым.
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1,25 л куриного бульона или бульона даши
- 3 ст. л. темной пасты мисо
- 1 средняя морковка
- 5 средних шампиньонов
- 1/2 стакана замороженной кукурузы
- 100 г стручков зеленого горошка
- 2 горсти листьев шпината, желательно маленького размера
- 4 пера зеленого лука
- 120 г тофу
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Способ приготовления:
- Очистите морковь и нарежьте тонкой соломкой, грибы – тонкими ломтиками. Залейте зерна кукурузы кипящей водой на 3 минуты, затем слейте. Стручки горошка нарежьте кусочками длиной 1,5 см, зеленый лук – тонкими кольцами по диагонали. У шпината оборвите жесткие стебли, большие листочки порвите на 2–3 части. Тофу нарежьте кубиками.
- В большой кастрюле доведите бульон до кипения на среднем огне. Отлейте 1/2 стакана в небольшую миску, добавьте мисо-пасту и хорошо перемешайте, до полного растворения.
- Положите в кастрюлю с бульоном морковь, грибы и кукурузу и варите, помешивая, 3 минуты. Добавьте стручки горошка, шпинат и зеленый лук, варите еще 1 минуту. Уменьшите огонь, влейте в суп разведенную мисо-пасту и варите 5 минут, не допуская кипения. Добавьте в кастрюлю кубики тофу и прогрейте их в супе, 1 минуту. Разлейте суп по тарелкам и подавайте к столу.
Готовим аппетитный и сытный салат в азиатском стиле с полезными ингредиентами и легкой заправкой.
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1 средняя морковь
- Половина крупной пекинской капусты
- Половина пучка кинзы или петрушки
- 1 ст. л. семян черного кунжута
- 1 ст. л. семян белого кунжута
- 35 г кешью
- 200-300 г куриного филе
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. белого винного уксуса
- 2 см корня имбиря без кожицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1,5 ч. л. кунжутного масла
- 2-3 пера зеленого лука
- Соль – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить настоящий мисо суп:
Способ приготовления:
- Для заправки смешайте соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль, измельченный лук и тертый имбирь. Дайте настояться, пока готовится салат.
- Натрите очищенную морковь на крупной терке, тонко порежьте пекинскую капусту и мелко порубите зелень. Куриное филе отварите в воде с добавлением специй, остудите и разделите руками на крупные кусочки.
- Овощи и куриное филе положите в большую салатницу, добавьте кунжут, кешью, заправку и хорошо все перемешайте.
Вместо кальмаров подойдут креветки, осьминоги, говядина, свинина, курица, индейка.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г рисовой лапши (в сухом виде)
- 200 г кальмаров
- 100 г сладкого перца
- 100 г моркови
- 100 г красного сладкого лука
- 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
- 1 стручок лемонграсса (опционально)
- 1/2 шт. лайма (сок и цедра)
- 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
- 1/2 стручка острого перца
- 2 пера зеленого лука
- 1 ч.л. кунжута
- 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 3-4 соцветия кинзы (только листья)
Способ приготовления:
- Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут.
- Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой.
- Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут.
- Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.
- Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу.
- Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.
Напомним, ранее мы делились рецептом фунчозы по-корейски с овощами и мясом, а также рассказывали, как приготовить стир-фрай из гречневой лапши с овощами.
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