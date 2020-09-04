Что приготовить на обед: три быстрых рецепта в азиатском стиле

Вкусные блюда азиатской кухни, которые легко приготовить дома

Азиатская кухня уже не кажется чем-то далеким и необычным. Восточные блюда можно попробовать в многочисленных ресторанах или приготовить дома. Нужно лишь знать определенные хитрости и тонкости.

Мы подобрали для вас несколько рецептов азиатской кухни, которые обязательно стоит повторить на своей собственной кухне.

Мисо суп с овощами и тофу

Мисо суп с грибами и тофу Фото: freepik.com

Для настоящего мисо-супа нужен бульон даши, сваренный из хлопьев бонито с водорослями комбу. Но его можно купить и готовым.

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1,25 л куриного бульона или бульона даши

3 ст. л. темной пасты мисо

1 средняя морковка

5 средних шампиньонов

1/2 стакана замороженной кукурузы

100 г стручков зеленого горошка

2 горсти листьев шпината, желательно маленького размера

4 пера зеленого лука

120 г тофу

Способ приготовления:

Очистите морковь и нарежьте тонкой соломкой, грибы – тонкими ломтиками. Залейте зерна кукурузы кипящей водой на 3 минуты, затем слейте. Стручки горошка нарежьте кусочками длиной 1,5 см, зеленый лук – тонкими кольцами по диагонали. У шпината оборвите жесткие стебли, большие листочки порвите на 2–3 части. Тофу нарежьте кубиками. В большой кастрюле доведите бульон до кипения на среднем огне. Отлейте 1/2 стакана в небольшую миску, добавьте мисо-пасту и хорошо перемешайте, до полного растворения. Положите в кастрюлю с бульоном морковь, грибы и кукурузу и варите, помешивая, 3 минуты. Добавьте стручки горошка, шпинат и зеленый лук, варите еще 1 минуту. Уменьшите огонь, влейте в суп разведенную мисо-пасту и варите 5 минут, не допуская кипения. Добавьте в кастрюлю кубики тофу и прогрейте их в супе, 1 минуту. Разлейте суп по тарелкам и подавайте к столу.

Пряный китайский салат с курицей и кунжутом

Салат из курицы с овощами Фото: Depositphotos

Готовим аппетитный и сытный салат в азиатском стиле с полезными ингредиентами и легкой заправкой.

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 средняя морковь

Половина крупной пекинской капусты

Половина пучка кинзы или петрушки

1 ст. л. семян черного кунжута

1 ст. л. семян белого кунжута

35 г кешью

200-300 г куриного филе

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. белого винного уксуса

2 см корня имбиря без кожицы

2 ст. л. оливкового масла

1,5 ч. л. кунжутного масла

2-3 пера зеленого лука

Соль – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить настоящий мисо суп:

Способ приготовления:

Для заправки смешайте соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль, измельченный лук и тертый имбирь. Дайте настояться, пока готовится салат. Натрите очищенную морковь на крупной терке, тонко порежьте пекинскую капусту и мелко порубите зелень. Куриное филе отварите в воде с добавлением специй, остудите и разделите руками на крупные кусочки. Овощи и куриное филе положите в большую салатницу, добавьте кунжут, кешью, заправку и хорошо все перемешайте.

Рисовая лапша от Татьяны Литвиновой

Рисовая лапша Фото: Depositphotos

Вместо кальмаров подойдут креветки, осьминоги, говядина, свинина, курица, индейка.

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г рисовой лапши (в сухом виде)

200 г кальмаров

100 г сладкого перца

100 г моркови

100 г красного сладкого лука

3-4 зубчика чеснока (раздавить)

1 стручок лемонграсса (опционально)

1/2 шт. лайма (сок и цедра)

20 мл растительного масла (желательно кунжутного)

1/2 стручка острого перца

2 пера зеленого лука

1 ч.л. кунжута

2-3 ст.л. устричного или соевого соуса

1 ст.л. рыбного соуса

3-4 соцветия кинзы (только листья)

Способ приготовления:

Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут. Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой. Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут. Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты. Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу. Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.

Напомним, ранее мы делились рецептом фунчозы по-корейски с овощами и мясом, а также рассказывали, как приготовить стир-фрай из гречневой лапши с овощами.

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