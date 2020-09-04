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Что приготовить на обед: три быстрых рецепта в азиатском стиле

Сегодня, 12:22

Вкусные блюда азиатской кухни, которые легко приготовить дома

Азиатская кухня уже не кажется чем-то далеким и необычным. Восточные блюда можно попробовать в многочисленных ресторанах или приготовить дома. Нужно лишь знать определенные хитрости и тонкости.

Мы подобрали для вас несколько рецептов азиатской кухни, которые обязательно стоит повторить на своей собственной кухне.

Мисо суп с овощами и тофу

Мисо суп с грибами и тофу
Мисо суп с грибами и тофу
Фото: freepik.com

Для настоящего мисо-супа нужен бульон даши, сваренный из хлопьев бонито с водорослями комбу. Но его можно купить и готовым.

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 1,25 л куриного бульона или бульона даши
  • 3 ст. л. темной пасты мисо
  • 1 средняя морковка
  • 5 средних шампиньонов
  • 1/2 стакана замороженной кукурузы
  • 100 г стручков зеленого горошка
  • 2 горсти листьев шпината, желательно маленького размера
  • 4 пера зеленого лука
  • 120 г тофу

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Способ приготовления:

  1. Очистите морковь и нарежьте тонкой соломкой, грибы – тонкими ломтиками. Залейте зерна кукурузы кипящей водой на 3 минуты, затем слейте. Стручки горошка нарежьте кусочками длиной 1,5 см, зеленый лук – тонкими кольцами по диагонали. У шпината оборвите жесткие стебли, большие листочки порвите на 2–3 части. Тофу нарежьте кубиками.
  2. В большой кастрюле доведите бульон до кипения на среднем огне. Отлейте 1/2 стакана в небольшую миску, добавьте мисо-пасту и хорошо перемешайте, до полного растворения.
  3. Положите в кастрюлю с бульоном морковь, грибы и кукурузу и варите, помешивая, 3 минуты. Добавьте стручки горошка, шпинат и зеленый лук, варите еще 1 минуту. Уменьшите огонь, влейте в суп разведенную мисо-пасту и варите 5 минут, не допуская кипения. Добавьте в кастрюлю кубики тофу и прогрейте их в супе, 1 минуту. Разлейте суп по тарелкам и подавайте к столу.

Пряный китайский салат с курицей и кунжутом

Салат из курицы с овощами
Салат из курицы с овощами
Фото: Depositphotos

Готовим аппетитный и сытный салат в азиатском стиле с полезными ингредиентами и легкой заправкой.

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 1 средняя морковь
  • Половина крупной пекинской капусты
  • Половина пучка кинзы или петрушки
  • 1 ст. л. семян черного кунжута
  • 1 ст. л. семян белого кунжута
  • 35 г кешью
  • 200-300 г куриного филе
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. белого винного уксуса
  • 2 см корня имбиря без кожицы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1,5 ч. л. кунжутного масла
  • 2-3 пера зеленого лука
  • Соль – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить настоящий мисо суп:

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешайте соевый соус, уксус, оливковое и кунжутное масло, соль, измельченный лук и тертый имбирь. Дайте настояться, пока готовится салат.
  2. Натрите очищенную морковь на крупной терке, тонко порежьте пекинскую капусту и мелко порубите зелень. Куриное филе отварите в воде с добавлением специй, остудите и разделите руками на крупные кусочки.
  3. Овощи и куриное филе положите в большую салатницу, добавьте кунжут, кешью, заправку и хорошо все перемешайте.

Рисовая лапша от Татьяны Литвиновой

Рисовая лапша
Рисовая лапша
Фото: Depositphotos

Вместо кальмаров подойдут креветки, осьминоги, говядина, свинина, курица, индейка.

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г рисовой лапши (в сухом виде)
  • 200 г кальмаров
  • 100 г сладкого перца
  • 100 г моркови
  • 100 г красного сладкого лука
  • 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
  • 1 стручок лемонграсса (опционально)
  • 1/2 шт. лайма (сок и цедра)
  • 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
  • 1/2 стручка острого перца
  • 2 пера зеленого лука
  • 1 ч.л. кунжута
  • 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 3-4 соцветия кинзы (только листья)

Способ приготовления:

  1. Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут.
  2. Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой.
  3. Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут.
  4. Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  5. Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.
  6. Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу.
  7. Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.

Напомним, ранее мы делились рецептом фунчозы по-корейски с овощами и мясом, а также рассказывали, как приготовить стир-фрай из гречневой лапши с овощами.

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Источник: Сегодня
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