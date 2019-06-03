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Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Грузинский суп готовят с мясом и рисом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Суп-харчо: классический рецепт
Суп-харчо: классический рецепт
Фото: Depositphotos

Суп-харчо – одно из самых популярных блюд национальной грузинской кухни. Такой суп очень пряный, острый и густой. Классический суп готовится из говядины с добавлением соуса ткемали, грецких орехов и риса. Но есть и другие варианты харчо: с курицей, бараниной и свининой. 

Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали, которым заправляют суп-харчо:

Суп-харчо: классический рецепт

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Харчо с орехами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего мяса (можно заменить бараниной)
  • 250 г грецких орехов
  • 300 г риса
  • 200 г соуса ткемали
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 луковицы
  • 100 мл растительного масла
  • 2 ч. ложки хмели-сунели
  • красный перец, соль и пучок свежей зелени – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Мясо промойте под проточной водой и нарежьте кубиками. Положите его в кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  2. Варите 2 часа, не забывая помешивать и снимать пену.
  3. Дождитесь, пока сварится мясо, а потом добавьте рис и готовьте еще 15 минут.
  4. Лук очистите и мелко покрошите.
  5. Обжарьте на растительном масле до приобретения золотистого оттенка.
  6. Орехи очистите и измельчите, положите в бульон вместе с луком. Варите около 10 минут.
  7. После этого добавьте в суп соус и приправы, посолите и варите минут 5.
  8. Чеснок очистите и нарежьте, а потом погрузите в готовый суп. И не забывайте, что подавать суп-харчо следует с достаточным количеством свежей зелени.
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Суп-харчо из курицы

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Харчо с курицей
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • куриная грудка
  • полстакана риса
  • 2 зубчика чеснока
  • 4 ст. ложка соуса ткемали
  • 1 луковица
  • 4 ст. ложки обычного томатного соуса
  • 1 пучок петрушки
  • хмели-сунели – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Промойте куриную грудку, положите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и варите около 30 минут.
  2. Примерно за 20 минут до окончания процесса положите к мясу промытый рис и порезанный лук (его нужно предварительно почистить).
  3. Минут через 10 добавьте в суп мелко наструганный чеснок, соусы, хмели-сунели и лавровый лист.
  4. Положите черный молотый перец по вкусу. Измельченная петрушка добавляется уже в самом финале приготовления супа.

Как приготовить суп-харчо из баранины

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Харчо с бараниной
Фото: depositphotos.com

Известно, что суп-харчо имеет кислую основу, которая создается соусами и помидорами. Но можно в качестве подобной основы использовать белое сухое вино.

Ингредиенты:

  • 250 г риса
  • 2 луковицы
  • 1 кг бараньих ребрышек
  • 150 г моркови
  • 150 г картофеля
  • 200 г томатов в собственном соку
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 ч. ложка кориандра
  • 2 ст. ложки белого вина
  • по 1 ч. ложки острого красного и черного перцев
  • 1 пучок кинзы
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. В казанок аккуратно положите ребрышки жиром вниз и обжарьте по 5 минут каждую сторону.
  2. Не забудьте предварительно удалить с ребрышек пленки.
  3. Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на другой сковороде.
  4. Семена кориандра и черный перец растолките, смешайте с солью и красным перцем.
  5. Тем временем в казан налейте вино, положите пряности, а также смесь моркови и лука.
  6. Тщательно перемешайте и посолите по вкусу.
  7. Томаты взбейте при помощи блендера в однородную массу и влейте в суп, вскипятите.
  8. Потом залейте содержимое казанка 2 л воды и варите 35 минут после закипания.
  9. Очистите и настругайте клубни картофеля на небольшие кусочки.
  10. Хорошенько промойте рис.
  11. Положите рис с картофелем в бульон и готовьте примерно 20 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептами зеленого борща. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить самую вкусную солянку.

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Источник: domashniy.ru
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