Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо
Грузинский суп готовят с мясом и рисом
Суп-харчо – одно из самых популярных блюд национальной грузинской кухни. Такой суп очень пряный, острый и густой. Классический суп готовится из говядины с добавлением соуса ткемали, грецких орехов и риса. Но есть и другие варианты харчо: с курицей, бараниной и свининой.
Смотрите видео, как приготовить сливовый соус ткемали, которым заправляют суп-харчо:
Суп-харчо: классический рецепт
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего мяса (можно заменить бараниной)
- 250 г грецких орехов
- 300 г риса
- 200 г соуса ткемали
- 3 зубчика чеснока
- 2 луковицы
- 100 мл растительного масла
- 2 ч. ложки хмели-сунели
- красный перец, соль и пучок свежей зелени – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо промойте под проточной водой и нарежьте кубиками. Положите его в кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Варите 2 часа, не забывая помешивать и снимать пену.
- Дождитесь, пока сварится мясо, а потом добавьте рис и готовьте еще 15 минут.
- Лук очистите и мелко покрошите.
- Обжарьте на растительном масле до приобретения золотистого оттенка.
- Орехи очистите и измельчите, положите в бульон вместе с луком. Варите около 10 минут.
- После этого добавьте в суп соус и приправы, посолите и варите минут 5.
- Чеснок очистите и нарежьте, а потом погрузите в готовый суп. И не забывайте, что подавать суп-харчо следует с достаточным количеством свежей зелени.
Суп-харчо из курицы
Ингредиенты:
- куриная грудка
- полстакана риса
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст. ложка соуса ткемали
- 1 луковица
- 4 ст. ложки обычного томатного соуса
- 1 пучок петрушки
- хмели-сунели – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промойте куриную грудку, положите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и варите около 30 минут.
- Примерно за 20 минут до окончания процесса положите к мясу промытый рис и порезанный лук (его нужно предварительно почистить).
- Минут через 10 добавьте в суп мелко наструганный чеснок, соусы, хмели-сунели и лавровый лист.
- Положите черный молотый перец по вкусу. Измельченная петрушка добавляется уже в самом финале приготовления супа.
Как приготовить суп-харчо из баранины
Известно, что суп-харчо имеет кислую основу, которая создается соусами и помидорами. Но можно в качестве подобной основы использовать белое сухое вино.
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 2 луковицы
- 1 кг бараньих ребрышек
- 150 г моркови
- 150 г картофеля
- 200 г томатов в собственном соку
- 2 ст. ложки растительного масла
- 5 зубчиков чеснока
- 1 ч. ложка кориандра
- 2 ст. ложки белого вина
- по 1 ч. ложки острого красного и черного перцев
- 1 пучок кинзы
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- В казанок аккуратно положите ребрышки жиром вниз и обжарьте по 5 минут каждую сторону.
- Не забудьте предварительно удалить с ребрышек пленки.
- Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на другой сковороде.
- Семена кориандра и черный перец растолките, смешайте с солью и красным перцем.
- Тем временем в казан налейте вино, положите пряности, а также смесь моркови и лука.
- Тщательно перемешайте и посолите по вкусу.
- Томаты взбейте при помощи блендера в однородную массу и влейте в суп, вскипятите.
- Потом залейте содержимое казанка 2 л воды и варите 35 минут после закипания.
- Очистите и настругайте клубни картофеля на небольшие кусочки.
- Хорошенько промойте рис.
- Положите рис с картофелем в бульон и готовьте примерно 20 минут.
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