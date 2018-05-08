Что приготовить на обед: венгерский гуляш из говядины

Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления

Гуляш из говядины Фото: depositphotos.com

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. На гарнир к блюду лучше всего подойдет картофельное пюре на молоке или отварной рис.

Гуляш из говядины

Ингредиенты:

600-650 г говядины

1 ст.л. сладкой паприки

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. тмина

1 ст.л. муки

1/2 головки чеснока

1 луковицы

2 ст.л. томатной пасты

400 мл мясного бульона

щепотка сушеного майорана

щепотка сушеного базилика

растительное масло

соль, перец

Рецепт приготовления:

Говядину нарезать кубиками среднего размера. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. В сковороде с толстым дном разогреть растительное масло, добавить лук и чеснок. Слегка обжарить, добавить муку, оба вида паприки и тмин. Готовить еще несколько минут. Затем добавить говядину. Помешивая, обжарить мясо в течение 3-5 минут. Добавить томатную пасту и бульон. Довести до кипения и уменьшить нагрев. Готовить под крышкой около 1,5 часов, при необходимости доливая бульон в сковороду. Готовый гуляш посолить и поперчить, добавить сушеный майоран и базилик.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальный стейк из говядины. Мы также делились рецептом вкусного домашнего бургера.

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