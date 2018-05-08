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Что приготовить на обед: венгерский гуляш из говядины

Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:58
Гуляш из говядины Фото: depositphotos.com
Гуляш из говядины Фото: depositphotos.com

Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. На гарнир к блюду лучше всего подойдет картофельное пюре на молоке или отварной рис. 

Гуляш из говядины

Ингредиенты:

  • 600-650 г говядины
  • 1 ст.л. сладкой паприки
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. тмина
  • 1 ст.л. муки
  • 1/2 головки чеснока
  • 1 луковицы
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 400 мл мясного бульона
  • щепотка сушеного майорана
  • щепотка сушеного базилика
  • растительное масло
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Говядину нарезать кубиками среднего размера.
  2. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  3. В сковороде с толстым дном разогреть растительное масло, добавить лук и чеснок. Слегка обжарить, добавить муку, оба вида паприки и тмин. Готовить еще несколько минут.
  4. Затем добавить говядину. Помешивая, обжарить мясо в течение 3-5 минут.
  5. Добавить томатную пасту и бульон. Довести до кипения и уменьшить нагрев. 
  6. Готовить под крышкой около 1,5 часов, при необходимости доливая бульон в сковороду.
  7. Готовый гуляш посолить и поперчить, добавить сушеный майоран и базилик.

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Источник: "Сегодня"

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