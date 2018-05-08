Что приготовить на обед: венгерский гуляш из говядины
Если вы не хотите варить гарнир, добавьте в гуляш 2-3 нарезанные картофелины за полчаса до конца приготовления
Для приготовления настоящего венгерского гуляша следует брать вырезку, мякоть задней ноги или лопатку. На гарнир к блюду лучше всего подойдет картофельное пюре на молоке или отварной рис.
Гуляш из говядины
Ингредиенты:
- 600-650 г говядины
- 1 ст.л. сладкой паприки
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. тмина
- 1 ст.л. муки
- 1/2 головки чеснока
- 1 луковицы
- 2 ст.л. томатной пасты
- 400 мл мясного бульона
- щепотка сушеного майорана
- щепотка сушеного базилика
- растительное масло
- соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Говядину нарезать кубиками среднего размера.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- В сковороде с толстым дном разогреть растительное масло, добавить лук и чеснок. Слегка обжарить, добавить муку, оба вида паприки и тмин. Готовить еще несколько минут.
- Затем добавить говядину. Помешивая, обжарить мясо в течение 3-5 минут.
- Добавить томатную пасту и бульон. Довести до кипения и уменьшить нагрев.
- Готовить под крышкой около 1,5 часов, при необходимости доливая бульон в сковороду.
- Готовый гуляш посолить и поперчить, добавить сушеный майоран и базилик.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальный стейк из говядины. Мы также делились рецептом вкусного домашнего бургера.
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Источник: "Сегодня"