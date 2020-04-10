Что приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов мясных блюд
Рецепты праздничных мясных блюд с фото
Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. На этот праздник традиционно готовят буженину, ветчину, мясные рулеты с начинкой, баранью ногу и холодец.
Мы предлагаем вашему вниманию рецепты аппетитных горячих блюд из мяса. Все они действительно вкусные и прекрасно впишутся в ваше пасхальное меню.
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 600 г говяжьего фарша
- 400 г куриного фарша
- 400 г бекона
- 5–6 яиц
- Половина среднего цукини или 1 морковь
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- Растительное масло
- 1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала
- 1 ч. л. сладкой молотой паприки
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите.
- Очистите лук и чеснок, очень мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок в паре ложек растительного масла, до мягкости. Посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня и остудите.
- Смешайте говяжий и куриный фарш с жареным луком и чесноком. Натрите цукини или морковь на средней терке, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Смешайте крахмал с 3 ст. л. холодной воды до однородности, добавьте к фаршу и еще раз очень тщательно вымесите.
- Смажьте маслом форму для кекса, застелите ее тонкими полосками бекона внахлест. Аккуратно выложите сверху примерно треть мясного фарша.
- На фарш в ряд выложите вареные яйца. Сверху распределите оставшийся фарш, плотно прижмите. Накройте свободными краями бекона.
- Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут или до румяной корочки.
- Аккуратно переверните готовое блюдо на тарелку. Когда рулет немного остынет, разрежьте его на порции и подавайте с салатом из свежих овощей.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700 г свиных ножек
- 1,4 кг говядины
- 1 стакан молока
- Фильтрованная вода
- 1 репчатый лук
- 1-2 моркови
- 10 горошин черного перца
- 1/4 ч. л. молотого перца
- 1 гвоздика
- 1,5-2 ч. л. соли
- Щепотка лимонной кислоты
- 3 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- 10 веточек свежего укропа
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Способ приготовления:
- Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
- Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
- Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
- Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
- До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
- Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
- Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
- Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
- Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
- Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
- Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
- Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
- Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
- С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шеи или корейки без кости
- 250 г грибов
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец
- Растительное масло
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
- Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
- На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
- Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС.
- Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.
- Мясной рулет можно есть как холодным, так и горячим. Подавайте его вместе со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор.
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
Основные:
- 2 1/2 куска бараньего окорока на косточке
- 1 ч. л. морской соли крупного помола
Для маринада:
- 2 лимона
- 2 красных перца чили
- 10 зубчиков чеснока
- 1 пучок мяты
- 5 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. тмина
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 200 °С.
- Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
- Листья мяты мелко порубить.
- Из лимонов выжать сок.
- Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
- В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
- Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
- Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины (окорок, карбонад)
- Соль и черный молотый перец – по вкусу
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2 лавровых листа
Способ приготовления:
- Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем.
- На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть.
- Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа.
- Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу.
- Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут.
- Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут.
- Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.
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Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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