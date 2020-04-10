Что приготовить на Пасху: ТОП-5 рецептов мясных блюд

Рецепты праздничных мясных блюд с фото

Православная Пасха-2020 наступит 19 апреля. На этот праздник традиционно готовят буженину, ветчину, мясные рулеты с начинкой, баранью ногу и холодец.

Мы предлагаем вашему вниманию рецепты аппетитных горячих блюд из мяса. Все они действительно вкусные и прекрасно впишутся в ваше пасхальное меню.

Мясной рулет из фарша с беконом и яйцом

Мясной рулет с беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

600 г говяжьего фарша

400 г куриного фарша

400 г бекона

5–6 яиц

Половина среднего цукини или 1 морковь

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

Растительное масло

1 ст. л. с горкой кукурузного крахмала

1 ч. л. сладкой молотой паприки

Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Очистите лук и чеснок, очень мелко нарежьте. Обжарьте лук и чеснок в паре ложек растительного масла, до мягкости. Посыпьте паприкой, перемешайте, снимите с огня и остудите. Смешайте говяжий и куриный фарш с жареным луком и чесноком. Натрите цукини или морковь на средней терке, добавьте к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Смешайте крахмал с 3 ст. л. холодной воды до однородности, добавьте к фаршу и еще раз очень тщательно вымесите. Смажьте маслом форму для кекса, застелите ее тонкими полосками бекона внахлест. Аккуратно выложите сверху примерно треть мясного фарша. На фарш в ряд выложите вареные яйца. Сверху распределите оставшийся фарш, плотно прижмите. Накройте свободными краями бекона. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке 40-50 минут или до румяной корочки. Аккуратно переверните готовое блюдо на тарелку. Когда рулет немного остынет, разрежьте его на порции и подавайте с салатом из свежих овощей.

Холодец на Пасху

Холодец с говядиной и свининой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г свиных ножек

1,4 кг говядины

1 стакан молока

Фильтрованная вода

1 репчатый лук

1-2 моркови

10 горошин черного перца

1/4 ч. л. молотого перца

1 гвоздика

1,5-2 ч. л. соли

Щепотка лимонной кислоты

3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

10 веточек свежего укропа

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Способ приготовления:

Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут. Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут. Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю. Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли. До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа. Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона. Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен. Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться. Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут. Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна. Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см. Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса. Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру. С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Мясной рулет с грибами и сыром

Свинина с грибами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи или корейки без кости

250 г грибов

100 г твердого сыра

1 луковица

1 зубчик чеснока

Соль, перец

Растительное масло

Сливочное масло

Способ приготовления:

Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности. Мясной рулет можно есть как холодным, так и горячим. Подавайте его вместе со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор.

Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой

Баранина с тмином и мятой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Основные:

2 1/2 куска бараньего окорока на косточке

1 ч. л. морской соли крупного помола

Для маринада:

2 лимона

2 красных перца чили

10 зубчиков чеснока

1 пучок мяты

5 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. тмина

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих). Листья мяты мелко порубить. Из лимонов выжать сок. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

Буженина из свинины с чесноком

Буженина в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1,5 кг свинины (окорок, карбонад)

Соль и черный молотый перец – по вкусу

4-5 зубчиков чеснока

2 лавровых листа

Способ приготовления:

Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать чесноком, натереть со всех сторон солью и перцем. На лист фольги положить лавровый лист, сверху выложить мясо (жиром вверх), хорошо завернуть. Выложить мясо в фольге в форму для запекания, поставить в разогретую до 180 °С духовку и запекать примерно 1,5 часа. Затем увеличить температуру до 200-225 °С, вынуть мясо, осторожно и аккуратно открыть фольгу. Полить мясо выделившимся соком и запекать еще 10-15 минут. Вынуть готовое мясо из духовки, прикрыть снова фольгой и дать постоять 10-15 минут. Запеченное мясо хорошо как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать вместе с гарниром, соусами или делать с ним бутерброды.

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Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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