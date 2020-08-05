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Что приготовить на перекус быстро и полезно: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 18:39

Перекусы из нашей подборки помогут вам справиться с голодом и не повредят организму

Перекус – важная часть питания. Он нужен не для того, чтобы перебить аппетит, а чтобы утолить голод и "подзарядить" мозг. Мы собрали самые вкусные, а главное – быстрые и полезные рецепты перекусов.

Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть через 4 часа после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. Так и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость.

Тосты с авокадо

Тост с пастой из авокадо
Тост с пастой из авокадо
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • Тосты
  • Соль, перец
  • Лимонный сок

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Способ приготовления:

  1. Хлеб очень хорошо сочетается с авокадо. К мякоти авокадо добавьте немного лимонного сока, соли и перца.
  2. Полученным кремом намажьте подсушенный в тостере хлеб из пророщенной пшеницы или зерновые хлебцы.
  3. Можно к этому перекусу добавить немного консервированного тунца, слабосоленого лосося или яйцо-пашот.

Дип из йогурта с пряными травами

Дип с зеленью
Дип с зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны или натурального йогурта
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
  • 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
  • Соль, перец

Смотрите видео, что давать на перекус школьникам:

Способ приготовления:

  1. Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
  3. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
  4. Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
  5. Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.
  6. Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.

Яичный паштет с орехами

Яичный паштет
Яичный паштет
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 3 луковицы
  • 4 вареных яйца
  • 100 г грецких орехов
  • 5 зубчиков молодого чеснока
  • 20 г сливочного масла
  • Щепотка соли
  • Петрушка

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  2. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
  3. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.

Смузи "Банан-клубника"

Смузи из банана и клубники
Смузи из банана и клубники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 100 г замороженной клубники
  • 200 мл йогурта или молока
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Банан почистить, нарезать произвольными кусочками.
  2. Клубнику помыть и обсушить. Крупные ягоды нарезать.
  3. В чашу блендера сложить бананы и клубнику. Затем добавить йогурт и мед. Хорошо взбить до получения однородной массы.
  4. Перелить клубнично-банановый смузи в высокие стеклянные стаканы. Подавать вместе с трубочкой.

Творог с фруктами, изюмом и орехами

Творог с фруктами
Творог с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 350 г зернистого творога
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • Горсть изюма
  • Горсть грецких орехов
  • 4 абрикоса
  • 1 груша
  • 2 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать.
  2. Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке.
  3. Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку.
  4. Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на завтрак из тунца, а также делились рецептами для летнего ужина.

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Источник: Сегодня
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