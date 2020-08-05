Что приготовить на перекус быстро и полезно: ТОП-5 рецептов
Перекусы из нашей подборки помогут вам справиться с голодом и не повредят организму
Перекус – важная часть питания. Он нужен не для того, чтобы перебить аппетит, а чтобы утолить голод и "подзарядить" мозг. Мы собрали самые вкусные, а главное – быстрые и полезные рецепты перекусов.
Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть через 4 часа после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. Так и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- Тосты
- Соль, перец
- Лимонный сок
Способ приготовления:
- Хлеб очень хорошо сочетается с авокадо. К мякоти авокадо добавьте немного лимонного сока, соли и перца.
- Полученным кремом намажьте подсушенный в тостере хлеб из пророщенной пшеницы или зерновые хлебцы.
- Можно к этому перекусу добавить немного консервированного тунца, слабосоленого лосося или яйцо-пашот.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 200 г сметаны или натурального йогурта
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 50 г разных пряных трав (на ваш выбор)
- 1 чайная ложка кленового сиропа или меда
- Соль, перец
Смотрите видео, что давать на перекус школьникам:
Способ приготовления:
- Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками.
- Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне.
- Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть.
- Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте.
- Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями.
- Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 3 луковицы
- 4 вареных яйца
- 100 г грецких орехов
- 5 зубчиков молодого чеснока
- 20 г сливочного масла
- Щепотка соли
- Петрушка
Способ приготовления:
- Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень.
- Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 1 банан
- 100 г замороженной клубники
- 200 мл йогурта или молока
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Банан почистить, нарезать произвольными кусочками.
- Клубнику помыть и обсушить. Крупные ягоды нарезать.
- В чашу блендера сложить бананы и клубнику. Затем добавить йогурт и мед. Хорошо взбить до получения однородной массы.
- Перелить клубнично-банановый смузи в высокие стеклянные стаканы. Подавать вместе с трубочкой.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 350 г зернистого творога
- 1 ч.л. ванильного сахара
- Горсть изюма
- Горсть грецких орехов
- 4 абрикоса
- 1 груша
- 2 ст.л. меда
Способ приготовления:
- В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать.
- Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке.
- Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку.
- Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на завтрак из тунца, а также делились рецептами для летнего ужина.
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