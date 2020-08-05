Что приготовить на перекус быстро и полезно: ТОП-5 рецептов

Перекусы из нашей подборки помогут вам справиться с голодом и не повредят организму

Перекус – важная часть питания. Он нужен не для того, чтобы перебить аппетит, а чтобы утолить голод и "подзарядить" мозг. Мы собрали самые вкусные, а главное – быстрые и полезные рецепты перекусов.

Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть через 4 часа после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом. Так и организм получит нужные ему вещества, и вы будете еще долго чувствовать сытость.

Тосты с авокадо

Тост с пастой из авокадо Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

Тосты

Соль, перец

Лимонный сок

Способ приготовления:

Хлеб очень хорошо сочетается с авокадо. К мякоти авокадо добавьте немного лимонного сока, соли и перца. Полученным кремом намажьте подсушенный в тостере хлеб из пророщенной пшеницы или зерновые хлебцы. Можно к этому перекусу добавить немного консервированного тунца, слабосоленого лосося или яйцо-пашот.

Дип из йогурта с пряными травами

Дип с зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

200 г сметаны или натурального йогурта

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

50 г разных пряных трав (на ваш выбор)

1 чайная ложка кленового сиропа или меда

Соль, перец

Смотрите видео, что давать на перекус школьникам:

Способ приготовления:

Очистите лук и чеснок и нарежьте мелкими кубиками. Поставьте сковороду на плиту и нагрейте ее на среднем огне. Добавьте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Дайте остыть. Вымойте свежую зелень, высушите и мелко нарежьте. Добавьте все ингредиенты в миску и перемешайте. Приправьте по вкусу специями. Подавайте дип вместе с брусочками свежих овощей или кукурузными чипсами.

Яичный паштет с орехами

Яичный паштет Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

3 луковицы

4 вареных яйца

100 г грецких орехов

5 зубчиков молодого чеснока

20 г сливочного масла

Щепотка соли

Петрушка

Способ приготовления:

Лук нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте нарезанные яйца и жареный лук с грецкими орехами, чесноком, добавьте сливочное масло, соль и зелень. Перебейте все в блендере и подавайте с гренками. Рецепт рассчитан на 2-3 порции.

Смузи "Банан-клубника"

Смузи из банана и клубники Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

1 банан

100 г замороженной клубники

200 мл йогурта или молока

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

Банан почистить, нарезать произвольными кусочками. Клубнику помыть и обсушить. Крупные ягоды нарезать. В чашу блендера сложить бананы и клубнику. Затем добавить йогурт и мед. Хорошо взбить до получения однородной массы. Перелить клубнично-банановый смузи в высокие стеклянные стаканы. Подавать вместе с трубочкой.

Творог с фруктами, изюмом и орехами

Творог с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

350 г зернистого творога

1 ч.л. ванильного сахара

Горсть изюма

Горсть грецких орехов

4 абрикоса

1 груша

2 ст.л. меда

Способ приготовления:

В зернистый творог добавить ванильный сахар, перемешать. Изюм хорошо промыть, ядра орехов подсушить на сковороде или в духовке. Фрукты помыть. Грушу нарезать ломтиками, очистить от сердцевины и семян. Абрикосы нарезать, удалив косточку. Посыпать творог фруктами, изюмом и орехами. Полить медом и сразу же подавать. Рецепт рассчитан на две порции.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на завтрак из тунца, а также делились рецептами для летнего ужина.

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