Что приготовить на пикник: ТОП-5 рецептов несладких маффинов

Маффины хороши тем, что их вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде

Маффины для пикника Фото: Depositphotos

Маффины бывают не только сладкими. Их можно испечь с сыром, зеленью, овощами, сосисками и ветчиной. Предлагаем пять рецептов аппетитных маффинов, которые удобно брать с собой на пикник. Их легко готовить и еще проще транспортировать.

Маффины с мини-сосисками и помидорами

Маффины с сосисками Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

160 мл молока

100 г муки

2 яйца, взбитых вилкой

12 мини-сосисочек, разрезать пополам

5-6 помидоров черри, разрезанных на 4 части

2-3 ст.л. подсолнечного масла

1/2 ч.л. разрыхлителя

1/2 ч.л. базилика

1/4 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 180 С.Формочки для маффинов смазать подсолнечным маслом. В миске смешать муку с разрыхлителем, солью и базиликом. Отставить в сторону. В отдельной емкости смешать яйца с молоком. Влить молочно-яичную смесь в мучную, перемешать. Половину сосисок и помидоров разложить по формочкам, залить тестом, сверху выложить оставшиеся сосиски и помидоры. Выпекать в течение 20-25 минут.

Маффины с сыром и кабачками от Юлии Высоцкой

Маффины с кабачками Фото: Getty

Ингредиенты:

1 молодой кабачок или цуккини

150 г сметаны

150 г муки

150 г феты

100 г тертого сыра

1 яйцо

50 г поленты (кукурузной крупы)

1/3 шт. перца чили

3 пера зеленого лука

150 мл молока

5 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. сахара

10 г разрыхлителя

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 200 С. Кабачок, не очищая, натереть на крупной терке. Зеленый лук нарезать тонко наискосок. Перец чили, удалив семена, мелко порубить. Разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла и обжаривать кабачок, лук и перец чили на медленном огне 2–3 минуты. Твердый сыр натереть на крупной терке. Перемешать муку, поленту, разрыхлитель, сахар, соль и перец. Соединить сметану, молоко и яйцо, влить оставшееся оливковое масло и взбить все миксером. Фету раскрошить руками и вмешать в сметано-молочную массу. Добавить муку с полентой, сыр, кабачок с луком и все перемешать. Разложить тесто в формочки для маффинов и отправить в разогретую духовку на 25 минут. Готовые кексы выложить на решетку и остудить перед подачей.

Маффины с творогом и болгарским перцем

Маффины с перцем и творогом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 чашки муки (можно цельнозерновой)

1 ч.л. разрыхлителя теста

по 1/2 ч.л. соды и соли

3/4 чашки творога или сыра феты

1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца

3 ст.л. рубленого свежего базилика

1 стакан молока

1 ст.л. лимонного сока

1/4 чашки оливкового масла

1 яйцо

Рецепт приготовления:

Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам. Выпекать при 190 градусах в течении 20 минут.

Маффины на кефире с сыром и укропом

Маффины с зеленью Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1.5 стакана муки (450 мл)

1 стакан кефира (300 мл)

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соды

1 яйцо

50-60 г твердого сыра

50 мл растительного масла

большой пучок укропа

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Сыр натереть на мелкой терке. Смешать в миске просеянную муку, соль, разрыхлитель и соду. Добавить тертый сыр и мелко порубленный укроп. Яйцо взбить с кефиром и растительным маслом. Добавить к мучной смеси и перемешать. Разложить тесто по формочкам и выпекать 25 минут при 200 С.

Маффины с ветчиной, томатами и оливками

Маффины с ветчиной Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 стакана муки

1 ч.л. разрыхлителя

80 г растопленного масла

1 яйцо

1 стакан молока

100 г раскрошенной феты

100 ветчины, нарезанной кубиками

50 г нарезанных вяленых томатов

2 ст.л. нарезанных оливок

сливочное масло – для подачи

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 C. Смазать маслом формочки для кексов. Просеять муку с разрыхлителем в большую миску, сделать в центре лунку. Взбить в миске масло, яйцо и молоко, налить в углубление. Перемешать. Добавить фету, ветчину, помидоры и оливки. Выложить тесто в формочки и выпекать в течение 20 минут. Остудить. Подавать вместе с маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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