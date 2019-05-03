Что приготовить на пикник: ТОП-5 рецептов несладких маффинов
Маффины хороши тем, что их вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде
Маффины бывают не только сладкими. Их можно испечь с сыром, зеленью, овощами, сосисками и ветчиной. Предлагаем пять рецептов аппетитных маффинов, которые удобно брать с собой на пикник. Их легко готовить и еще проще транспортировать.
Маффины с мини-сосисками и помидорами
Ингредиенты:
- 160 мл молока
- 100 г муки
- 2 яйца, взбитых вилкой
- 12 мини-сосисочек, разрезать пополам
- 5-6 помидоров черри, разрезанных на 4 части
- 2-3 ст.л. подсолнечного масла
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 ч.л. базилика
- 1/4 ч.л. соли
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 180 С.Формочки для маффинов смазать подсолнечным маслом.
- В миске смешать муку с разрыхлителем, солью и базиликом. Отставить в сторону.
- В отдельной емкости смешать яйца с молоком.
- Влить молочно-яичную смесь в мучную, перемешать.
- Половину сосисок и помидоров разложить по формочкам, залить тестом, сверху выложить оставшиеся сосиски и помидоры.
- Выпекать в течение 20-25 минут.
Маффины с сыром и кабачками от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок или цуккини
- 150 г сметаны
- 150 г муки
- 150 г феты
- 100 г тертого сыра
- 1 яйцо
- 50 г поленты (кукурузной крупы)
- 1/3 шт. перца чили
- 3 пера зеленого лука
- 150 мл молока
- 5 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. сахара
- 10 г разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 200 С. Кабачок, не очищая, натереть на крупной терке. Зеленый лук нарезать тонко наискосок. Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
- Разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла и обжаривать кабачок, лук и перец чили на медленном огне 2–3 минуты. Твердый сыр натереть на крупной терке. Перемешать муку, поленту, разрыхлитель, сахар, соль и перец.
- Соединить сметану, молоко и яйцо, влить оставшееся оливковое масло и взбить все миксером. Фету раскрошить руками и вмешать в сметано-молочную массу. Добавить муку с полентой, сыр, кабачок с луком и все перемешать.
- Разложить тесто в формочки для маффинов и отправить в разогретую духовку на 25 минут.
- Готовые кексы выложить на решетку и остудить перед подачей.
Маффины с творогом и болгарским перцем
Ингредиенты:
- 2 чашки муки (можно цельнозерновой)
- 1 ч.л. разрыхлителя теста
- по 1/2 ч.л. соды и соли
- 3/4 чашки творога или сыра феты
- 1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца
- 3 ст.л. рубленого свежего базилика
- 1 стакан молока
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/4 чашки оливкового масла
- 1 яйцо
Рецепт приготовления:
- Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
- Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
- Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
- Выпекать при 190 градусах в течении 20 минут.
Маффины на кефире с сыром и укропом
Ингредиенты:
- 1.5 стакана муки (450 мл)
- 1 стакан кефира (300 мл)
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч. л. соды
- 1 яйцо
- 50-60 г твердого сыра
- 50 мл растительного масла
- большой пучок укропа
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Смешать в миске просеянную муку, соль, разрыхлитель и соду. Добавить тертый сыр и мелко порубленный укроп.
- Яйцо взбить с кефиром и растительным маслом. Добавить к мучной смеси и перемешать.
- Разложить тесто по формочкам и выпекать 25 минут при 200 С.
Маффины с ветчиной, томатами и оливками
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г растопленного масла
- 1 яйцо
- 1 стакан молока
- 100 г раскрошенной феты
- 100 ветчины, нарезанной кубиками
- 50 г нарезанных вяленых томатов
- 2 ст.л. нарезанных оливок
- сливочное масло – для подачи
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 C. Смазать маслом формочки для кексов.
- Просеять муку с разрыхлителем в большую миску, сделать в центре лунку. Взбить в миске масло, яйцо и молоко, налить в углубление. Перемешать.
- Добавить фету, ветчину, помидоры и оливки.
- Выложить тесто в формочки и выпекать в течение 20 минут. Остудить. Подавать вместе с маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.
Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:
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