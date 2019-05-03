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Что приготовить на пикник: ТОП-5 рецептов несладких маффинов

Маффины хороши тем, что их вкусно есть как в теплом, так и в холодном виде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Маффины для пикника
Маффины для пикника
Фото: Depositphotos

Маффины бывают не только сладкими. Их можно испечь с сыром, зеленью, овощами, сосисками и ветчиной. Предлагаем пять рецептов аппетитных маффинов, которые удобно брать с собой на пикник. Их легко готовить и еще проще транспортировать.

Маффины с мини-сосисками и помидорами

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Маффины с сосисками
Фото: petit-furia.livejournal.com

Ингредиенты:

  • 160 мл молока
  • 100 г муки
  • 2 яйца, взбитых вилкой
  • 12 мини-сосисочек, разрезать пополам
  • 5-6 помидоров черри, разрезанных на 4 части
  • 2-3 ст.л. подсолнечного масла
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 ч.л. базилика
  • 1/4 ч.л. соли

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С.Формочки для маффинов смазать подсолнечным маслом. 
  2. В миске смешать муку с разрыхлителем, солью и базиликом. Отставить в сторону.
  3. В отдельной емкости смешать яйца с молоком. 
  4. Влить молочно-яичную смесь в мучную, перемешать.
  5. Половину сосисок и помидоров разложить по формочкам, залить тестом, сверху выложить оставшиеся сосиски и помидоры.
  6. Выпекать в течение 20-25 минут.

Маффины с сыром и кабачками от Юлии Высоцкой

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Маффины с кабачками
Фото: Getty

Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок или цуккини 
  • 150 г сметаны
  • 150 г муки
  • 150 г феты
  • 100 г тертого сыра
  • 1 яйцо
  • 50 г поленты (кукурузной крупы) 
  • 1/3 шт. перца чили 
  • 3 пера зеленого лука 
  • 150 мл молока
  • 5 ст.л. оливкового масла 
  • 1 ст.л. сахара
  • 10 г разрыхлителя

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 С. Кабачок, не очищая, натереть на крупной терке. Зеленый лук нарезать тонко наискосок. Перец чили, удалив семена, мелко порубить.
  2. Разогреть в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла и обжаривать кабачок, лук и перец чили на медленном огне 2–3 минуты. Твердый сыр натереть на крупной терке. Перемешать муку, поленту, разрыхлитель, сахар, соль и перец.
  3. Соединить сметану, молоко и яйцо, влить оставшееся оливковое масло и взбить все миксером. Фету раскрошить руками и вмешать в сметано-молочную массу. Добавить муку с полентой, сыр, кабачок с луком и все перемешать.
  4. Разложить тесто в формочки для маффинов и отправить в разогретую духовку на 25 минут.
  5. Готовые кексы выложить на решетку и остудить перед подачей.
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Маффины с творогом и болгарским перцем

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Маффины с перцем и творогом
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 чашки муки (можно цельнозерновой)
  • 1 ч.л. разрыхлителя теста
  • по 1/2 ч.л. соды и соли
  • 3/4 чашки творога или сыра феты
  • 1/2 чашки мелко порезанного запеченного красного перца
  • 3 ст.л. рубленого свежего базилика
  • 1 стакан молока 
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 1 яйцо

Рецепт приготовления:

  1. Смешать сухие ингредиенты в одной миске. В отдельной емкости соединить фету или творог, печеный перец и рубленый базилик.
  2. Взбить яйцо с оливковым маслом и молоком. Влить эту смесь в посуду с мукой, перемешать.
  3. Добавить к полученному тесту смесь с фетой и разложить по формочкам.
  4. Выпекать при 190 градусах в течении 20 минут.

Маффины на кефире с сыром и укропом

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Маффины с зеленью
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1.5 стакана муки (450 мл)
  • 1 стакан кефира (300 мл)
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя 
  • 0,5 ч. л. соды 
  • 1 яйцо 
  • 50-60 г твердого сыра
  • 50 мл растительного масла
  • большой пучок укропа 
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

  1. Сыр натереть на мелкой терке. 
  2. Смешать в миске просеянную муку, соль, разрыхлитель и соду. Добавить тертый сыр и мелко порубленный укроп.
  3. Яйцо взбить с кефиром и растительным маслом. Добавить к мучной смеси и перемешать.
  4. Разложить тесто по формочкам и выпекать 25 минут при 200 С.

Маффины с ветчиной, томатами и оливками

depositphotos-2015
Маффины с ветчиной
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя 
  • 80 г растопленного масла
  • 1 яйцо 
  • 1 стакан молока
  • 100 г раскрошенной феты
  • 100 ветчины, нарезанной кубиками
  • 50 г нарезанных вяленых томатов
  • 2 ст.л. нарезанных оливок
  • сливочное масло – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 C. Смазать маслом формочки для кексов. 
  2. Просеять муку с разрыхлителем в большую миску, сделать в центре лунку. Взбить в миске масло, яйцо и молоко, налить в углубление. Перемешать. 
  3. Добавить фету, ветчину, помидоры и оливки. 
  4. Выложить тесто в формочки и выпекать в течение 20 минут. Остудить. Подавать вместе с маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

Смотрите видео, как приготовить необычную пиццу:

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Источник: Сегодня
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