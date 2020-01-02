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Что приготовить на Рождество для двоих: ТОП-5 праздничных рецептов

Меню на Рождество для пары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Рождественский ужин для двоих
Рождественский ужин для двоих
Фото: freepik.com

Православное Рождество каждый год празднуют 7 января. В этот день пост заканчивается, и на столе можно увидеть много мясных блюд: буженину, холодец, запеченную утку. Но если вы хотите отойти от традиций и приготовить легкий ужин для двоих, обратите внимание на наши рецепты. Мы расскажем, что вкусное приготовить на Рождество для пары.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в разных странах:

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Праздничный рулет из индейки с вялеными томатами и сыром

Рулет из индейки в духовке
Рулет из индейки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Филе индейки — 500-700 г
  • Вяленые томаты — 60 г
  • Сыр — 100 г
  • Базилик
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Грудку индейки разрежьте "книжкой". Для этого положите мясо на разделочную доску, сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см.
  2. Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см.
  3. Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте индейку пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска.
  4. Сыр натрите на крупной терке. Листья базилика порубите. Выложите вместе с вялеными томатами на отбитое мясо и сверните рулетом. Обвяжите кулинарной нитью.
  5. Получившийся рулет выложите на противень, выстланный пергаментом, и запекайте 40 минут при 180 °С. Перед подачей снимите кулинарную нить и нарежьте.

Сырные шарики с клюквой, орехами и зеленью

Сырные шарики с клюквой
Сырные шарики с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Сушеная клюква – 0,5 стакана
  • Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
  • Сливочный сыр – 225 г
  • Тертый острый чеддер – 1 стакан
  • Вустерский соус – 1 ч.л.
  • Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
  • Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
  2. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
  3. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
  4. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
  5. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Совет: Чтобы сырные шарики были вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

Рождественский салат с лососем, апельсинами и авокадо

Рождественский салат с авокадо и лососем
Рождественский салат с авокадо и лососем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Апельсин – 1 шт.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
  • Лосось слабосоленый – 120 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Мята – по вкусу
  • Укроп – по вкусу
  • Зелень салатная – 100 г

Способ приготовления:

  1. Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
  2. У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок.
  3. Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
  4. Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
  5. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
  6. Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите.
  7. Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).

Десерт в стаканчиках с яблоками и орехами

Трайфл с яблоками
Трайфл с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г сыра маскарпоне
  • 1-2 красных сладких яблока
  • 50 г песочного печенья
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. растительного масла
  • Корица
  • Сахар
  • Горсть фундука или грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.
  2. На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.
  3. Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.
  4. Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.
  5. Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.
  6. Украсьте десерт палочками корицы и листиками мяты. Перед подачей трайфл можно охладить, а можно есть сразу после приготовления.

Рождественский коктейль от Джейми Оливера

Коктейль с водкой и мандаринами
Коктейль с водкой и мандаринами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл качественной водки
  • 1 клементин или 1/2 граната
  • Газировка
  • 1 палочка корицы – по желанию
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
  2. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
  3. Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Как украсить коктейль

Чтобы сделать напиток еще более праздничными, добавьте в него необычные кубики льда. Когда вы будете замораживать воду, поместите в формочки для льда несколько свежих ягод, полоски цитрусовой кожуры или немного пряных трав. Это невероятно просто, но вы получите действительно красивые кубики льда, которые помогут удивить ваших гостей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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