Что можно приготовить на Рождество: рецепты праздничных блюд

Меню на Рождество 2020

Праздничный стол на Рождество Фото: Depositphotos

Католики празднуют Рождество 25 декабря, а православные христиане – 7 января. В этот день заканчивается 40-дневный пост, и снова можно есть мясо, птицу, молоко и яйца.

Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:

Если вы хотите взглянуть на праздничный стол по-новому и приготовить что-то необычное, возьмите на вооружение рецепты из нашей подборки.

Курица в духовке с апельсинами и мандаринами

Курица с апельсинами в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 курица весом 1,5 кг

2 апельсина

5–6 мандаринов

100 г лука-порея

2 веточки розмарина

небольшой пучок тимьяна

1 фенхель (можно не добавлять)

1/2 ч. ложки аниса

1 ст. ложка сливочного масла

5–7 ст. ложек растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Курицу хорошо посолите, поперчите, смажьте размягченным сливочным маслом, присыпьте листиками тимьяна и розмарина (оставьте 1 веточку тимьяна и розмарина, они нам понадобятся) и вотрите все это в кожу. Перевяжите ножки суровой ниткой. Апельсины, мандарины и фенхель нарежьте дольками или кружочками и сложите в противень, застеленный пергаментом. Порей хорошо промойте под струей холодной воды, нарежьте толстыми кружочками или оставьте целиком и добавьте в противень к фруктам. Сверху уложите курицу, добавьте анис, веточку розмарина и тимьяна. Полейте все растительным маслом и поставьте в разогретую до 230 °С духовку на 15 минут. Затем убавьте температуру до 170°С и готовьте еще 1,5 часа. Каждые 15–20 минут доставайте курицу и поливайте выделившимся соком. Чем чаще повторять эту процедуру, тем более ровной и глянцевой будет поджаристая корочка. Готовую курицу достаньте из духовки, оставьте на 15 минут отдохнуть и подавайте. Гарниром может стать запеченный картофель, отварной рис или булгур.

Утиный паштет с яблоками и тыквой

Утиный паштет на Рождество Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Утиные потрошки (печень, сердце, почки, желудок)

Утиная шея

Тыква – 100 г

Яблоко кислое – 150 г

Розмарин, тимьян

Соль, перец

Коньяк – 20 мл (по желанию)

Способ приготовления:

Утиные потрошки промыть и обсушить. Овощи очистить и нарезать небольшими кубиками. Включить мультиварку в режим "Жарка", добавить 1 ст.л. утиного жира или растительного масла, обжарить овощи около 10 минут. Выложить на тарелку. Добавить утиную шею, желудок и сердце, обжаривать 10 минут, затем добавить печень, почки, соль, специи, коньяк. Вернуть овощи в чашу мультиварки. Перевести в режим "Тушение" и готовить около 30-40 минут. Отделить мясо от костей, и пробить блендером вместе с овощами и потрохами до состояния однородного паштета. Подавать паштет охлажденным вместе со свежим хлебом, гренками или крекерами.

Салат "Цезарь" со слабосоленым лососем



"Цезарь" с лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Малосольный лосось

Помидоры черри

Чесночные сухарики из белого хлеба

Тертый пармезан

Салатная заправка "Цезарь"

Для заправки (на 500 мл соуса):

500 мл домашнего майонеза

30 г анчоусов (можно заменить селедкой)

10 г каперсов

1 ч.л. горчицы

Немного чеснока или зелени

Способ приготовления:

Сначала сделать соус: измельчить в блендере анчоусы и каперсы, смешать с горчицей и майонезом. Салат разобрать на листья и нарвать руками на небольшие кусочки. Рыбу нарезать произвольными ломтиками. Несколько тонких длинных кусочков оставить для украшения (свернуть в "розочки"). Помидоры разрезать на четыре части. Смешать салатные листья, рыбу и помидоры с заправкой по вкусу, выложить на тарелку. Добавить сухарики и посыпать тертым сыром. Тарелку можно украсить половинками помидорок-черри, "розочками" из лосося, маслинами и дольками лимона.

Глинтвейн на белом вине

Глинтвейн из белого вина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 бутылка белого сухого вина

100 мл воды

8 кусочков рафинада

5 шт. гвоздики

2 палочки корицы

1 апельсин

1 яблоко

100 мл белого рома

Половинка лимона

Способ приготовления:

Срежьте с половинки лимона кожуру. Сам лимон не понадобится. Порежьте апельсин и яблоко тонкими кружочками. Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, специи, доведите до кипения. Добавьте фрукты, кожуру лимона, проварите 1 минуту. Добавьте вино, подогрейте до 70-80 ºС. В жаропрочные стаканы бросьте немного гвоздики и наливайте напиток. Украсьте дольками апельсина.

Мандариновый чизкейк на Рождество

Чизкейк с мандаринами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Мандарин – 3 шт.

Творог 5% – 600 г

Сахар – 2 ст.л. (по вкусу)

Печенье – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 50 г

Крахмал – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в кухонном комбайне. Добавить размягченное сливочное масло и снова взбить в комбайне. На дно формы диаметром 26 см положить пергамент. Массу из печенья и масла выложить в форму и разровнять. Творог взбить блендером или протереть через сито, по желанию добавить цедру апельсина или лимона, сахар. Добавить яйца и снова хорошо перемешать. Выложить полученную массу в форму, разровнять. Духовку разогреть до 200 °C. Крем выложить на печенье, разровнять. Выпекать около 30-40 минут. Украсить остывший чизкейк дольками мандаринов.

Как сделать желе для украшения

Крахмал размешать в небольшом количестве воды, добавить мандариновый сок. Крахмальную смесь поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. Желе слегка остудить, полить чизкейк. Подавать десерт холодным.

Напомним, ранее мы делились рецептом сдобной плетенки на Рождество с апельсинами и миндалем. "Сегодня" также писали, как приготовить рождественский штрудель с яблоками и сухофруктами.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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