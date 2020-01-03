Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Во главе стола на Свят-вечер обязательно должна быть кутья

Каждый год 6 января готовят 12 постных блюд Фото: freepik.com

Сочельник, или Святой вечер – это канун праздника Рождества Христова. По традиции, каждый год 6 января православные христиане готовят 12 постных блюд – по числу апостолов.

Смотрите видео, каким должно быть меню на Сочельник:

Как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол, читает молитву и приступает к торжественной трапезе. Предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд на Святой вечер.

Кутья из пшеницы

Кутья на Рождество Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы

4 стакана воды

Мак – вкусу

Измельченные орехи

1/4 стакана изюма

2-4 ст. ложки меда

отдельно кипяченая вода для разведения меда

Способ приготовления:

Переберите зерна пшеницы, промойте их и высушите в теплой, но не горячей духовке. Когда пшеница просохнет, слегка побрызгайте ее водой, положите в полотняный мешочек или ступку и толките макогоном, пока оболочки зерен не отслоятся. Снова промойте пшеницу и замочите на ночь в холодной воде. Утром залейте свежей водой и варите ее на самом маленьком огне до мягкости, периодически помешивая и при необходимости подливая воду. Можно переложить пшеницу в горшок и томить в духовке, подливая воду. Пока варится пшеница, залейте кипятком мак и оставьте на 1 час. Затем воду слейте, добавьте немного сахара и разотрите мак добела в глиняном горшке. Изюм помойте, залейте кипятком минут на 20, чтобы изюм набух, затем воду отцедите. Мед немного разведите кипяченой водой. Смешайте сваренную пшеницу, толченый мак, изюм, орехи и разведенный мед. Кутья не должна храниться долго, так как мед может забродить. Храните ее без меда, а мед добавляйте незадолго перед подачей к столу.

Постный борщ

Борщ без мяса Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

3-4 картофелины

300 г свежей капусты

1 морковь

1 луковица

1 свекла

1 ст.л. томатной пасты

3-4 зубчика чеснока

1 лавровый лист

растительное масло

черный перец горошком

соль

Способ приготовления:

Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут капусту, лавровый лист и перец горошком и проварить на среднем огне. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

Голубцы с рыбной начинкой

Постные голубцы Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

листья савойской капусты

400 г филе судака

2-3 ст.л. растительного масла

1 большая морковь

1 луковица

1 ст.л. панировочных сухарей

соль

молотый перец

молотый кориандр

Способ приготовления:

Довести воду до кипения в большой кастрюле. Добавить листья савойской капусты одинакового размера и отварить их в течение 3 минут. Затем откинуть на дуршлаг и помыть холодной водой. Лук и морковь почистить. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на сковороде с растительным маслом. Филе судака пропустить через мясорубку. Добавить половину жареных овощей, панировочные сухари и соль. Выложить начинку на капустные листья и сформировать голубцы. Выложить в сотейник, добавить морковь с луком. Приправить молотым кориандром и посолить. Залить водой или овощным бульоном, по желанию добавить ложку томатной пасты. Тушить на слабом огне около часа. Подавать голубцы вместе с хлебом.

Тушеная зеленая фасоль с помидорами и чесноком

Стручковая фасоль с томатами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г замороженной стручковой фасоли

20 помидоров черри

1 зубчик чеснока

30 г очищенных орехов

1 ч. л. кунжутных семечек

4 ст.л. растительного масла

перец черный

соль

орегано

молотый мускатный орех

Способ приготовления:

Разогреть растительное масло на сковороде. Добавить разрезанный поперек пополам чеснок и жарить 2-3 минуты. Убрать чеснок, добавить целые помидоры черри и, быстро помешивая, обжарить их в течение минуты, пока не начнет трескаться кожица. Добавить размороженную зеленую фасоль. Посолить, добавить орегано и мускатный орех. Готовить еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. На отдельной сухой сковороде обжарить нарезанные орехи. Выложить на плоскую тарелку фасоль и черри, посыпать орехами и кунжутными семечками.

Жареная рыба с луком

Жареная рыба с луком Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 тушки белой рыбы (хека, минтая, трески)

50 г муки

соль

1 ст.л. лимонного сока

2 луковицы

растительное масло

Способ приготовления:

Рыбу при необходимости разморозить. Почистить, отрезать голову и жабры, выпотрошить и промыть. Острым ножом сделать разрез вдоль хребтовой кости и удалить хребет. Натереть рыбу солью и сбрызнуть лимонным соком. Разогреть сковороду с растительным маслом, обвалять рыбу в муке и выложить в сковороду. Обжарить с двух сторон. Готовое филе переложить на тарелку. Лук почистить, нарезать кольцами, добавить его в сковороду и обжарить на разогретом масле до мягкости. Подавать рыбу с жареным луком и отварным картофелем.

Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г муки

200 мл ледяной воды

2 ст.л. оливкового масла

щепотка соли

500 г картофеля

250 г грибов

2 луковицы

специи

растительное масло

Способ приготовления:

Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка. Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла). Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания. Подавать постные вареники вместе с жареным луком.

Винегрет с яблоком

Постный винегрет Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 банка консервированного зеленого горошка или белой фасоли

2 большие свеклы

6 маринованных огурцов

3 средние моркови

3 большие картофелины

1 луковица

2 зеленых кислых яблока

50 мл кукурузного, подсолнечного или льняного масла

соль, перец

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и картофель отдельно отварить в кожуре. Остудить, почистить и нарезать кубиками вместе с луком. Очищенные яблоки и огурцы нарезать кубиками или натереть на крупной терке. Перемешать в миске все ингредиенты. Добавить соль и перец по вкусу, заправить растительным маслом. Поставить винегрет на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся. Подавать вместе с черным хлебом.

Салат из капусты с яблоком

Салат из капусты и яблок Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 кочана красной капусты

1 морковь

1 кислое зеленое яблоко

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

соль, молотый перец

Способ приготовления:

Капусту помыть и тонко нашинковать, слегка помять руками. Морковь помыть, очистить и натереть тонкой соломкой. Яблоко помыть, нарезать небольшими кубиками. Смешать все ингредиенты в миске. Взбить венчиком оливковое масло и лимонный сок; посолить и поперчить. Полить готовой заправкой салат.

Грибная икра с овощами

Постная грибная икра Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

300 г шампиньонов

400 г моркови

1 маленький соленый огурец

200 г лука

120 г побегов молодой спаржи (можно заменить стручковой фасолью)

3 дольки чеснока

черный молотый перец

молотый кайенский перец

соль

1/3 стакана растительного масла

Способ приготовления:

Лук очистить и нарезать небольшими кубиками. Грибы произвольно нарезать. Морковь очистить и нарезать кружками. Спаржевые побеги разрубить на 4 части. Чеснок мелко порубить. Спаржу отварить в подсоленной воде в течение 2 минут, промыть под холодной проточной водой. Морковь тоже отварить до готовности и промыть. Откинуть овощи на сито. Налить в сковороду половину масла и обжарить лук и чеснок до золотистого цвета. Добавить оставшееся масло и грибы, готовить до испарения жидкости. Добавить отварную морковь, спаржу и мелко порезанный соленый огурец. Посолить, поперчить по вкусу. Готовить около минуты, помешивая. Остудить. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера. Готовую закуску подавать вместе с хлебом.

Запеченные яблоки с начинкой

Фаршированные яблоки Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

4 крупных яблока

100 г изюма

Горсть орехов (грецких, кешью, фундука или любых других)

сахар, корица, мед – по вкусу

Способ приготовления:

Промыть яблоки и удалить сердцевину вместе с семечками. Выложить яблоки на форму для запекания и наполнить предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставить в духовку и запекать в течение 20-30 минут при температуре 180 ºС.

Монастырский кофейный пирог

Кофейный пирог Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 мл кипятка

2 ч.л. растворимого кофе

300 г муки

200 г сахара

200 г меда

100 г грецких орехов

1 ч.л. соды

соль

Способ приготовления:

В кипятке растворить кофе, сахар и мед. Всыпать просеянную муку, соду, соль и перемешать. Добавить половинки грецких орехов, еще раз перемешать. Форму диаметром 26 см смазать растительным маслом и слегка присыпать мукой, вылить тесто в форму. Выпекать 55 минут при температуре 170 ºС. Готовый пирог вынуть из формы, охладить на решетке. Разрезать, когда полностью остынет.

Узвар

Узвар из сухофруктов Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1/2 стакана вяленого чернослива

4 литра воды

4 ст. л. гранатового сиропа

2 зеленых яблока

1/2 стакана сахара

250 г вяленых абрикосов

100 г сушеных яблок

1/2 стакана темного изюма

1/2 стакана вяленой клюквы

Способ приготовления:

Все сухофрукты вымыть и откинуть на сито. Яблоки нарезать большими дольками. Налить в большую кастрюлю воды, дать закипеть. Добавить сухофрукты, нарезанные яблоки и гранатовый сироп. Варить после закипания 15-20 минут. Убрать сухофрукты из компота, положить сахар и готовить еще 5 минут. Остудить и процедить компот. Подавать холодным. Можно подать с отварными фруктами.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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