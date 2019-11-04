Что приготовить на ужин без мяса: ТОП-5 рецептов

Лучшие вегетарианские идеи для ужина

Как приготовить ужин без мяса Фото: freepik.com

Не знаете, что приготовить на ужин без мяса? Наши рецепты вегетарианских блюд помогут вам справиться с этой задачей.

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Блюда из подборки вкусные, полезные и не слишком сложные в приготовлении. Они содержат много овощей, поэтому подарят вам порцию витаминов, минералов и полезной клетчатки. Попробуйте, у вас обязательно получится.

Тушеная капуста с грибами

Тушеная капуста с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

1/2 среднего кочана капусты

1 средняя морковь

1 средняя луковица

1 средний сладкий перец

Соль, сахар по вкусу

Прованские специи

1 ст.л. уксуса

Подсолнечное масло

2 ч.л. томатной пасты

Перец-горошек

Лавровый лист

500 г свежих шампиньонов

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Лук нарезать кубиками, перец – соломкой Все перемешать, посолить по вкусу, добавить немного сахара, прованские травы и уксус. Все перемешать руками, немного отжимая, слегка полить растительным маслом. Тушить на небольшом огне под крышкой на растительном масле, периодически помешивая, в течение 20 минут. Пока тушится капуста, нарезать грибы и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить грибы к капусте, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить лавровый лист, душистый перец. По желанию еще раз посолить. Накрыть крышкой и потушить еще 5 минут.

Перец, фаршированный кускусом

Фаршированный перец овощами и кускусом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Сладкие перцы (количество зависит от размера)

1/2 чашки кускуса

1 чашка кипящей воды или бульона

1 небольшой баклажан

1 небольшая луковица

1 крупный спелый помидор

Тимьян или базилик

100 г феты или брынзы

Способ приготовления:

Кускус залить кипятком, дать постоять, пока жидкость не впитается; посолить, поперчить, перемешать вилкой. Лук мелко нарезать. Баклажан нарезать маленькими кубиками. На оливковом масле обжарить лук и баклажан в течение 2-3 минут. Помидор натереть на терке, кожицу выбросить. Добавить в сковороду вместе с тимьяном и базиликом, приправить солью и перцем, перемешать и готовить, пока жидкость не испарится. Перемешать овощи с кускусом, слегка остудить. Сыр раскрошить, смешать с кускусом и овощами. У перцев срезать верхушку, очистить от перегородок и семян. Нафаршировать перцы начинкой. Положить в смазанную маслом форму, смазать перцы маслом. Запекать при 190 ºС в течение 20-25 минут.

Паста с соусом песто и овощами

Паста с соусом песто Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

200 г замороженных соцветий броколи

200 г замороженного зеленого горошка

200 г замороженной стручковой фасоли

600 г пасты фузилли

1 репчатый лук

4 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соуса песто

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – для подачи

Свежий базилик – для украшения

Способ приготовления:

Пасту отварите в подсоленной воде. Зеленый горошек, стручковую фасоль и брокколи, не размораживая, отварите в кипящей подсоленной воде 2 минуты. Слейте кипяток и обдайте овощи ледяной водой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Отложите горсть зеленого горошка, остальные овощи вместе с луком взбейте в блендере. На сковороде разогрейте масло, потомите на нем овощное пюре 5 минут. Добавьте отваренную пасту и соус песто, перемешайте. Попробуйте, посолите и поперчите по вкусу. При подаче украсьте пасту с соусом песто отложенным зеленым горошком, листиками базилика и пармезаном.

Тыква, фаршированная киноа и сухофруктами

Фаршированная тыква с киноа и сухофруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Круглая тыква весом 1.5 кг

120 г киноа (можно заменить рисом или булгуром)

2 моркови

100 г изюма

2 луковицы

2 зубчика чеснока

Несколько веточек кориандра

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Отварить киноа в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке. Замочить изюм в горячей воде. Когда он разбухнет, слить лишнюю воду. Очистить лук, морковь и чеснок. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь нарезать средними кубиками. Кориандр мелко нарубить. С тыквы срезать верхнюю часть и аккуратно удалить ложкой семена. В нагретой с оливковым маслом сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить морковь, посолить, поперчить и готовить около 10 минут. Снять сковороду с плиты, добавить киноа, изюм и кориандр. Перемешать. Нафаршировать приготовленной начинкой тыкву, накрыть верхней частью и запекать в предварительно разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Запеканка из овощей в духовке без мяса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2-3 ст. л. растительного масла

1 луковица

2 баклажана

400 г картофеля

1 крупный помидор

200 г твердого сыра

6 ст.л. сметаны или натурального йогурта

2-3 зубчика чеснока

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками. Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

Плюсы и минусы вегетарианства

Специалисты по питанию говорят, что полный отказ от мяса ухудшает волосы, кожу и даже ногти человека. Организм не получает надлежащего количества витаминов и забирает их из собственных резервов. А набрать достаточное количество питательных веществ из продуктов растительного происхождения очень сложно.

Эксперты добавляют, что для поддержания нормы витаминов и минералов нужно есть мясо 3-4 раза в неделю, тогда как ежедневное употребление мяса вредно для пищеварения.



Среди плюсов вегетарианства – пониженный риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме этого, те, кто не ест мяса, редко страдают от избыточного веса.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.

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